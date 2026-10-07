https://ukraina.ru/20261007/rossiya-razrezaet-pupovinu-ukrainy-chto-inostrannye-smi-pishut-o-konflikte-1083667244.html

Россия "разрезает пуповину" Украины: что иностранные СМИ пишут о конфликте

Россия "разрезает пуповину" Украины: что иностранные СМИ пишут о конфликте - 07.10.2026 Украина.ру

Россия "разрезает пуповину" Украины: что иностранные СМИ пишут о конфликте

Ударами беспилотников по мостам в Киеве Россия планирует расколоть Украину на две части в транспортном и энергетическом отношении. Так новую российскую тактику ведения боевых действий описывают европейские СМИ

2026-10-07T18:45

2026-10-07T18:45

2026-10-07T18:45

эксклюзив

украина

россия

ес

politico

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/05/1083610215_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_cbac74299ed7536a40444f76fe110fff.jpg

Расколоть Украину по линии ДнепраГлавной мишенью новой модификации российских реактивных дронов, которые "способны за миллисекунды разрезать даже самые толстые стальные листы, балки и тросы", оказался Южный мост в Киеве, пишет чешская газета Lidovky.По словам авторов издания, этот мост особенный – он служит комбинированным транспортным узлом, обеспечивая автомобильное сообщение, а также движение поездов метро. "Южный мост — ключевой элемент, который предотвращает транспортный коллапс города, так как соединяет жилые районы с промышленным и административным центром на другом берегу", — отмечают они.Однако он важен не только для Киева, продолжает издание. Без преувеличения можно сказать, что это ключевое связующее звено между Левобережной и Правобережной Украиной, подчеркивают авторы публикации, напоминая, что по мосту осуществляется транзитное транспортное сообщение между двумя частями страны, разделёнными Днепром."Некоторые эксперты называют Южный мост пуповиной Украины. Его повреждение немедленно влечет логистический шок для экономики и снабжения всей страны", — пишет чешская газета.Авторы статьи считают при этом, что уничтожение моста не является целью российской стороны. По их мнению, цель заключается в том, чтобы нанести этому ключевому объекту инфраструктуры критические повреждения, которые приведут к прекращению транспортного сообщения на нём.В пользу этот гипотезы, считают они, говорит тот факт, что для ударов по Южному мосту ВС РФ используют "усатые герани"."Эти "усы" — контактный инициатор заряда, чтобы герани взорвались при столкновении с несущей конструкцией и не пролетели сквозь ее опоры. Учитывая, что герани снабжены кумулятивно-режущими боеприпасами, можно сделать вывод, что мост в Киеве пытаются вывести из строя, перерезав тросовые подвесы. В результате сам мост не обрушится, но пользоваться им нельзя", — цитирует издание мнение российского конструктора дронов Сергея Товкача, опубликованное в соцсетях.Чешская газета напоминает, что российская армия недавно применила эти же дроны во время ударов по опорам ЛЭП и подстанции 330 кВ, которая передает электроэнергию на другой берег Днепра. Она служит ключевой частью магистральной системы передачи электроэнергии, которая обеспечивает снабжение крупных населенных пунктов электричеством.Конечная цель российской армии – оставить крупные украинские города без электроэнергии, тепла и воды, считают авторы материала. Главной целью будут Киев, Харьков и Одесса, пишут они. Поставки электроэнергии и тепла там могут сократиться на 90%.Сеть, которую нельзя заблокироватьУ России скоро появится новая спутниковая сеть, похожая на Starlink, которая называется "Рассвет" и которую невозможно будет заблокировать, рассказал в интервью британскому The Economist бывший глава Google и технический консультант Эрик Шмидт.Всегда казалось, что Украина усердно работает над модернизацией вооружения и справляется с этой задачей лучше, чем "медленная" и "неповоротливая" Россия, рассуждает он."Но правила игры изменились. Сейчас Москва занимается инновациями и улучшением, однако, в отличие от Украины, ресурсов у нее гораздо больше", – рассказал Шмидт.По сведениям собеседника британского издания, у Украины до сих пор нет эффективного способа справляться с баллистическими ракетами, которые использует Россия. С другой стороны, противобаллистические ракеты Patriot находятся в таком дефиците, что их попросту на всех не хватит, отметил он.Тем временем Россия создают крайне мощные так называемые планирующие бомбы с независимой системой наведения, а в скором времени у них появится новая спутниковая связь "Рассвет", отметил Шмидт."Мы знали, что Москва улучшит свои БПЛА, усилит их корпус, добавит на них реактивные двигатели. Мы думали, что российские войска будут использовать около десяти процентов своих запасов и считали, что можем с этим справиться. Россия же увеличила количество используемых дронов и задействовала более половины своих запасов. Но они сделали кое-что ещё...", – рассказал он.По словам Шмидта, у России нет доступа к аналогам Starlink, которые можно было бы использовать на Украине, поэтому они создали mesh-сеть (узловая сеть с множеством альтернативных маршрутов для передачи данных, –Ред.) и задействовали БПЛА, которые курсируют между Белоруссией и Киевом и служат в качестве ретрансляторов.Шмидт ожидает, что российская система может быть готова примерно через год. Но как только она будет запущена, заблокировать ее будет невозможно, и Россия сможет выискивать свои цели по всей территории Украины, подытожил экс-глава Google.Украина "диктует" условияУкраина упорно и последовательно продвигает собственную кандидатуру на вступление в Евросоюз, несмотря на многочисленные сигналы брюссельских политиков, что торопиться ей особо и некуда. При этом Киев готов согласиться только на собственные условия членства, как будто это он делает одолжение Брюсселю.Одним из главных камней преткновения на пути Украины в Евросоюз является её аграрный сектор – европейским производителям не нужна конкуренция на внутреннем рынке, на котором все уже давно распределено.Поэтому Европейская комиссия предлагает вместо полного доступа к рынку ЕС предоставить Киеву помочь при возвращении на ее "исторические" экспортные рынки, включая Африку и Ближний Восток, пишет Politico.Тем не менее, Украина "не может согласиться" на модель членства в ЕС, которая навсегда ограничит продажу отдельных продовольственных товаров в блок, заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий в интервью изданию.По его словам, Украину не следует рассматривать "исключительно" как угрозу европейским фермерам. Высоцкий утверждает, что страна могла бы помочь ЕС снизить зависимость от импорта из третьих стран по таким товарам, как удобрения, соя и лизин для корма животных, а также предоставить европейским производителям лучший доступ к черноморским экспортным маршрутам. Украина также могла бы стать местом для инвестиций в предприятия по переработке пищевой продукции, предлагает министр."Наша цель — прийти к членству с сектором, который продает Европе не только зерно и другое сырьё, но и корма для животных, ингредиенты, переработанную продукцию и биотопливо", — добавил он.В интервью Politico Высоцкий подтвердил, что Украина открыта к переходным периодам, которые могут включать поэтапное введение аграрной поддержки, временные квоты и защитные меры для чувствительных продуктов. Однако он настаивает на том, что у них должна быть конечная дата.Позиция Киева отражает более широкую напряженность в отношениях между Украиной и ее западными союзниками по мере приближения к гипотетическому вступлению в блок, отмечает издание."Украина экспортирует миллионы тонн зерна на мировой рынок и реализует этот продукт в ЕС в рамках строгого режима и квот. Некоторые страны, такие как Польша, блокируют импорт зерна из Украины, чтобы защитить собственный сельскохозяйственный сектор", — напоминает Politico.С другой стороны, Киев настаивает на том, что постоянное ограничение доступа к рынкам "будет противоречить самой сути" полноправного членства в ЕС, резюмирует издание.

https://ukraina.ru/20261007/novaya-taktika-vs-rf-sloenye-pirogi-razrushenie-logistiki-i-nazemnye-roboty-1083654088.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, ес, politico, google