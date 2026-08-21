https://ukraina.ru/20260821/1082665125.html

Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе

Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе - 21.08.2026 Украина.ру

Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе

У нас каждый год СВО появляется другая армия, потому что технологические новинки на фронте появляются каждые два месяца. А деградация ВСУ все равно будет продолжаться в силу потерь личного состава и наших ударов по логистике

2026-08-21T07:00

2026-08-21T07:00

2026-08-21T07:00

интервью

европа

вооруженные силы украины

сво

дроны

робот

герань

танки

защита

спутник

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, уроженец Киева, автор ТГ-канала "Хартленд" Андрей БеднарскийВ украинских СМИ всплывают подробности наступления российских войск в районе Доброполья, когда в бой пошли танки с комплексами активной защиты "Арена-М", модернизированные под борьбу с БПЛА. Вражеская пропаганда пыталась преподнести это как бессмысленный штурм, однако сами украинские военные забили тревогу: ""Арена" из 12 контрбоеприпасов сбила 7 дронов, а всего на выведение танка из строя потребовалась 20 дронов. Если русские смогут массово использовать такие штуки, у нас начнутся проблемы".- Андрей, "Арена-М" показала свою эффективность, но КАЗ как таковой – это оружие последнего шанса. Надо сделать так, чтобы до танков ничего не долетало. Как это можно обеспечить, помимо выбивания украинских операторов БПЛА?- Если бы кто-то знал ответ на этот вопрос, мы бы давно увидели танковые прорывы и возвращение к маневренной войне.Конечно, "Арена-М" показала себя выше ожидаемого, но 12 контрбоеприпасов все равно мало. Даже если мы захотим увеличить их в два раза, придется фактически устанавливать вторую башню. Если бы эта система появилась на фронте еще в 2024 году, это могло бы поменять ситуацию хотя бы на локальных участках. А сейчас дронов-камикадзе, которые как раз бьют по бронетехнике, стало кратно больше.Да, для украинцев неприятно, что у нас есть такой КАЗ. Но они могут себе позволить тратить 20 изделий на одну машину. Тут нужны другие типы устройств для борьбы с дронами-камикадзе.- Автоматическая турель с элементами ИИ, которая вращается на 360 градусов?- Все верно. Такие системы уже есть: разного качества, разной стоимости и разного исполнения. Вопрос именно в плотности огня.Сейчас все говорят про рой дронов с элементами ИИ, которым может управлять один оператор. К этому все идет. Если один пилот сможет управлять десятком БПЛА, плотность огня резко увеличится.Как это работает?Оператор должен довести дрон от точки взлета до цели. Это уже гораздо больше 10 километров дистанции. Но надо учитывать, что каждый километр – это около минуты лета. Если танк появляется с закрытых позиций и пытается быстро куда-то проскочить, окно возможностей для удара маленькое.Скажем, дрон долетит 10 километров за 10 минут. Да, он пробьет КАЗ, но пока долетит второй дрон, танк, скорее всего, скроется. А если один оператор сможет доводить до цели 10-20 изделий одновременно, их можно будет по очереди подключать и вгонять в танк, увеличивая таким образом плотность огня в десятки раз. В этом случае танки станут еще менее живучими.Мы такие технологии осваиваем. Противник в скором времени их тоже повторит.- Нельзя ли танки сопровождать наземными роботами, оснащенными автоматическими турелями и дронами-перехватчиками?- Это более реалистично. НРТК могут сопровождать технику и уже это делают. Причем теоретически на "тележки" можно разместить элементы "Арены-М". Это разгрузит основную машину и повысит выживаемость экипажа. В каком плане? Даже если танк подбили, он не сгорает сразу, и экипаж может выбраться из танка. А все эти "Мангалы" и другие сложные конструкции сверху затрудняют эвакуацию.Повторюсь, если мы разгрузим башню танка, перенеся КАЗ на НРТК, это может дать эффект. Но, опять же, это не вернет танковые клинья. И вопрос: "Как сделать так, чтобы дроны не летали?", уже бессмысленный. Когда-то война была только на суше, потом появилась война на море, потом появилась война в воздухе. И если война вошла в малое небо, она оттуда уже не уйдет.Кстати, сейчас многие говорят: "Давайте покажем Илону Маску, где раки зимуют. У нас же есть противоспутниковые комплексы". Да, "Старлинк" предоставляет ВСУ разведданные, но войны в космосе пока нет. Готовы мы к тому, чтобы перенести ее в космос, учитывая, что оттуда она уже никуда не денется?Никакого военного результата уничтожение одного спутника не принесет, а вот политические последствия могут быть серьезными. Этим не будут довольны дружественные нам страны, так как это угроза их спутниковым группировкам. Есть же эффект Кесслера, когда взрывная волна из обломков идет по орбите.Я не миротворец. Я с 2014 года в войне так или иначе участвую. Но я считаю, что есть этапы эскалации, которые мы еще не прошли. И не стоит перепрыгивать сразу несколько ступенек. Те же, удары по заводам Европы, которые мы объявили законными военными целями, повлияют на фронт сильнее, чем выведение из строя одного спутника.- А если мы КАЗ будем именно на БМП ставить, поможет ли это нашу логистику обезопасить?- Да. Основной урон бронетехника несет именно на логистике, когда ей, чтобы доехать до точки, приходится двигаться по открытой местности. К тому же, ей иногда действительно приходится "танковать" - вызывать огонь на себя, чтобы отвлечь внимание от пехоты. И 12 контрбоеприпасов могли бы тут сыграть роль. Учитывая, что у дронов все равно есть ограничения по скорости. Да и КАЗ дешевле "Буханки", набитой людьми и оборудованием.- Правильно ли я понимаю, что у ВСУ рано или поздно появятся тактические дроны с ИИ?- Это немного разные вещи.Тактическое звено – это небольшие дроны. А все эти элементы ИИ работают на различных микрокомпьютерах. Вычислительных мощностей у них не хватает. Их немного увеличивают, но скомпоновать все это сложно. Тем не менее, система донаведения давно работает. А полноценный ИИ для тактических задач не особо нужен. Достаточно простейшего круиз-контроля, чтобы несколько дронов довести до цели.ИИ нужен там, где оператора нет. Где у тебя может отвалиться связь на больших дистанциях. Тут ты уже доверяешь машине: наносить удар или не наносить. Вот такую инфляцию насилия прошла наша война за эти годы.- Но им же все равно понадобятся техники, чтобы выставлять дроны на позиции, поэтому заменить людей роботами у ВСУ не получится.- Конечно. И мы, и противник боролись за то, чтобы развести оператора и точку взлета. Это уже сделано. И эта дистанция постоянно увеличивается. Дальнолетами уже управляют за тысячу километров от объекта. Да, есть задержка сигнала, но для ударов по стационарным целям на это значения не имеет. А что касается фронтовых дронов, то основными запускальщиками будут люди. Впрочем, уже сейчас появляются дроны-коробки с автоматизированными системами запуска.- А могут у них появиться аналоги наших реактивных "Гераней"? В СМИ сейчас мелькает множество названий: Nyan, "Лукас", "Бегемот".- "Герани" украинцы уже давно пытаются повторить. Достаточно вспомнить тот же MICH 2000. Это обычные дроны с двигателями внутреннего сгорания, выполненные по схеме "Герани". Пока, у них нет наработанного опыта и промышленной базы для изготовления БПЛА такого класса, но рано или поздно они у них появятся. Технологическая база у всех одна – Китай. Наши разработчики на одних и тех же выставках с украинскими встречаются.Противник понимает, что это готовое решение. Недаром он плачет в соцсетях, что реактивные "Герани" уже до Ровно долетают. Они хороши своей массовостью. Они позволяют нам проводить полноценные дроновые наступления, когда мы используем "Герани" разного типа по сложным траекториям атаки и с большим количеством обманок.Так что их появление у ВСУ станет серьезной для нас угрозой.К сожалению, абсолютной безопасности на войне нет. Какие-то попадания противника по чувствительным объектам будут, даже если мы под каждым кустом по МОГу поставим. Самое главное тут – уничтожение производственных мощностей, операторов и людей, которые принимают такие решения.В этом плане я доволен прилетом по выставке дронов под Киевом. У противника начались некие вегетативные шевеления, что теперь он не в полной безопасности.- Также есть информация, что 32 спутника от "Рассвета" уже дают нашим дронов летать на своем военном интернете два часа в день. Работает ли здесь арифметика, что если мы концу года выведем на орбиту 156 спутников, то сможем работать по десять часов?- "Рассвет" в самом деле испугал противника. Недаром он нанес удар по заводу "Прогресс" в Самаре, который связан с конструкторским "Бюро 1440".Устойчивая спутниковая связь – это то, что нам не хватало все время СВО. Она может поменять ход войны коренным образом. Понятно, что два часа в сутки устойчивой связи над Украиной для всех наших терминалов – это пока мало. Восемь часов до конца года – это слишком оптимистично. Дай бог, чтобы четыре было. Но если мы сможем поддерживать такую же скорость вывода спутников на орбиту, это позволит нам иметь свою связь 24 на 7 над активной зоной боевых действий.- А в целом у вас есть ощущение, что в 2027 году у нас будет совершенно другая армия с дронами на "Рассвете" и более живучей бронетехникой, которой враг ничего не сможет противопоставить?- У нас каждый год СВО совсем другая армия, потому что технологические новинки на фронте появляются каждые два месяца. А деградация ВСУ все равно продолжится в силу потерь личного состава и наших ударов по логистике.Я, кстати, надеюсь, что мы сделаем пару шагов по лестнице эскалации: займемся уничтожением мостов через Днепр и перестанем щадить нацистов, которые перезахоранивают Коновальца в городе-герое Киеве. Тем более, враг через эти ступеньки время от времени перескакивает, а мы делаем шаг назад. И тогда ситуация на фронте начнет меняться.Впрочем, мы и так побеждаем. Константиновка пала. Славянск и Краматорск тоже не вечные. А если мы полностью освободим ДНР, это будет последний гвоздь в крышку гроба украинского оптимизма, который строится на том, что "есть такие рубежи обороны, которые русские никогда не смогут преодолеть".

https://ukraina.ru/20251112/1071452036.html

https://ukraina.ru/20260820/stanislav-krapivnik-v-rossii-nashli-sposob-vernut-tanki-na-pole-boya-i-razgromit-vsu-v-manevrennoy-1082631005.html

https://ukraina.ru/20260820/dmitriy-vydrin-v-voyne-buduschego-pobedyat-moskitnye-armii-a-tyl-rossii-uydet-pod-zemlyu-1082637004.html

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интервью, европа, вооруженные силы украины, сво, дроны, робот, герань, танки, защита, спутник, эскалация, украина, бронетехника, киев, доброполье