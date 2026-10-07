Конец демо-версии: какие неприятности ждут украинцев в Литве
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
Литва изменила правила въезда для украинских мужчин призывного возраста: теперь, чтобы получить статус беженца и временную защиту, им нужно предоставить документы о прохождении срочной армейской службы
Правительство страны одобрило соответствуеющие поправки в закон о положении иностранцев.
"Для того чтобы получить от Литвы временную правовую защиту, военнообязанный гражданин Украины должен предоставить доказательство того, что он прошел срочную армейскую службу", — сообщили в пресс-службе кабмина балтийской республики.
На сегодняшний день в Литве под временной защитой находятся 52 тысячи граждан Украины.
На сегодняшний день в Литве под временной защитой находятся 52 тысячи граждан Украины.
Напомним, что еще в начале 2025 года МВД Литвы призывало не предъявлять беженцам с Украины избыточных требований к документам, чтобы упростить выдачу им видов на жительство.
Накануне, в ответ на волну панических сообщений в соцсетях о якобы начавшейся массовой высылке украинских граждан из Израиля, волонтёры организации Israeli Friends of Ukraine сообщили, что никаких массовых принудительных выдворений государство не проводит.
По их информации, речь идёт о точечных миграционных процедурах, в ходе которых сотрудники израильского МВД уточняют, откуда человек приехал, где жил раньше и что именно мешает ему вернуться на родину.
Подробнее о системе временной защиты для украинцев в республике — в материале "Синяя бумажка" и слухи о депортации: что происходит с украинцами в Израиле (https://ukraina.ru/20261006/sinyaya-bumazhka-i-slukhi-o-deportatsii-chto-proiskhodit-s-ukraintsami-v-izraile-1083651056.html) на сайте Украина.ру.
По их информации, речь идёт о точечных миграционных процедурах, в ходе которых сотрудники израильского МВД уточняют, откуда человек приехал, где жил раньше и что именно мешает ему вернуться на родину.
Подробнее о системе временной защиты для украинцев в республике — в материале "Синяя бумажка" и слухи о депортации: что происходит с украинцами в Израиле (https://ukraina.ru/20261006/sinyaya-bumazhka-i-slukhi-o-deportatsii-chto-proiskhodit-s-ukraintsami-v-izraile-1083651056.html) на сайте Украина.ру.
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