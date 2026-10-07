https://ukraina.ru/20261007/polnyy-krakh-adg-i-vagenknekht-trebuyut-prekratit-sponsirovat-rezhim-zelenskogo-1083668953.html

"Полный крах!": АдГ и Вагенкнехт требуют прекратить спонсировать режим Зеленского

"Полный крах!": АдГ и Вагенкнехт требуют прекратить спонсировать режим Зеленского - 07.10.2026 Украина.ру

"Полный крах!": АдГ и Вагенкнехт требуют прекратить спонсировать режим Зеленского

Две партии — "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз социальной справедливости и экономического тразума" (BSW) — после победы на выборах в немецкой земле Саксония-Анхальт объединились и выступили за прекращение дальнейшей помощи Киеву и отмену антироссийских санкций

2026-10-07T17:51

2026-10-07T17:51

2026-10-07T17:51

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хдс

украина.ру

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Депутаты намерены внести соответствующий законопроект на рассмотрение ландтага (земельного парламента) в ближайшее время, сообщает немецкое информационное агентство DPA.Лидер фракции BSW Томас Шульце на заседании ландтага заявил, что депутаты просто выполняют обещание перед избирателями: "Магдебург посылает Берлину сигнал". Заместитель главы фракции Клаудиа Виттиг, в свою очередь, призвала власти думать о своем городе Кётене, а не о Киеве, отметив, что Германия стала "главным спонсором войны" и больше не может себе этого позволить.Основная цель инициативы — усадить всех за стол переговоров, добиться прекращения огня и вернуть нормальную торговлю между Германией и Россией.АдГ и BSWпосле победы на выборах получили 44 места в региональном парламенте. Для организации экстренного заседания достаточно подписей четверти депутатов, поэтому пленум может собраться уже на следующей неделе.Напомним, что 6 сентября в Саксонии-Анхальте прошли выборы, по итогам которых партия канцлера Фридриха Мерца (ХДС) потерпела серьезное поражение, получив лишь 17,2% голосов.5 октября Мерц побывал с незапланированным визитом в Киеве. Причем граждане ФРГ узнали об этой поездке задним числом. О критической непопулярности главы правительства внутри Германии — в материале Сергея Котвицкого Попытка к бегству. Мерц скрылся от немцев в Киеве, но не договорился к Зеленским на сайте Украина.ру.

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новости, киев, германия, россия, фридрих мерц, владимир зеленский, хдс, украина.ру