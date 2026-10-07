"Полный крах!": АдГ и Вагенкнехт требуют прекратить спонсировать режим Зеленского - 07.10.2026 Украина.ру
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"Полный крах!": АдГ и Вагенкнехт требуют прекратить спонсировать режим Зеленского
"Полный крах!": АдГ и Вагенкнехт требуют прекратить спонсировать режим Зеленского - 07.10.2026 Украина.ру
"Полный крах!": АдГ и Вагенкнехт требуют прекратить спонсировать режим Зеленского
Две партии — "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз социальной справедливости и экономического тразума" (BSW) — после победы на выборах в немецкой земле Саксония-Анхальт объединились и выступили за прекращение дальнейшей помощи Киеву и отмену антироссийских санкций
2026-10-07T17:51
2026-10-07T17:51
новости
киев
германия
россия
фридрих мерц
владимир зеленский
хдс
украина.ру
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Депутаты намерены внести соответствующий законопроект на рассмотрение ландтага (земельного парламента) в ближайшее время, сообщает немецкое информационное агентство DPA.Лидер фракции BSW Томас Шульце на заседании ландтага заявил, что депутаты просто выполняют обещание перед избирателями: "Магдебург посылает Берлину сигнал". Заместитель главы фракции Клаудиа Виттиг, в свою очередь, призвала власти думать о своем городе Кётене, а не о Киеве, отметив, что Германия стала "главным спонсором войны" и больше не может себе этого позволить.Основная цель инициативы — усадить всех за стол переговоров, добиться прекращения огня и вернуть нормальную торговлю между Германией и Россией.АдГ и BSWпосле победы на выборах получили 44 места в региональном парламенте. Для организации экстренного заседания достаточно подписей четверти депутатов, поэтому пленум может собраться уже на следующей неделе.Напомним, что 6 сентября в Саксонии-Анхальте прошли выборы, по итогам которых партия канцлера Фридриха Мерца (ХДС) потерпела серьезное поражение, получив лишь 17,2% голосов.5 октября Мерц побывал с незапланированным визитом в Киеве. Причем граждане ФРГ узнали об этой поездке задним числом. О критической непопулярности главы правительства внутри Германии — в материале Сергея Котвицкого Попытка к бегству. Мерц скрылся от немцев в Киеве, но не договорился к Зеленским на сайте Украина.ру.
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новости, киев, германия, россия, фридрих мерц, владимир зеленский, хдс, украина.ру
Новости, Киев, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, ХДС, Украина.ру

"Полный крах!": АдГ и Вагенкнехт требуют прекратить спонсировать режим Зеленского

17:51 07.10.2026
 
© East News / AP Photo/Fritz Reiss / Перейти в фотобанк Сара Вагенкнехт
 Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© East News / AP Photo/Fritz Reiss
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Две партии — "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз социальной справедливости и экономического тразума" (BSW) — после победы на выборах в немецкой земле Саксония-Анхальт объединились и выступили за прекращение дальнейшей помощи Киеву и отмену антироссийских санкций
Депутаты намерены внести соответствующий законопроект на рассмотрение ландтага (земельного парламента) в ближайшее время, сообщает немецкое информационное агентство DPA.
"Крах политики санкций, направленных против России, а также поставок вооружений и финансовой помощи Украине", — говорится в проекте первой совместной резолюции.
Лидер фракции BSW Томас Шульце на заседании ландтага заявил, что депутаты просто выполняют обещание перед избирателями: "Магдебург посылает Берлину сигнал".
Заместитель главы фракции Клаудиа Виттиг, в свою очередь, призвала власти думать о своем городе Кётене, а не о Киеве, отметив, что Германия стала "главным спонсором войны" и больше не может себе этого позволить.
Основная цель инициативы — усадить всех за стол переговоров, добиться прекращения огня и вернуть нормальную торговлю между Германией и Россией.
АдГ и BSWпосле победы на выборах получили 44 места в региональном парламенте. Для организации экстренного заседания достаточно подписей четверти депутатов, поэтому пленум может собраться уже на следующей неделе.
Напомним, что 6 сентября в Саксонии-Анхальте прошли выборы, по итогам которых партия канцлера Фридриха Мерца (ХДС) потерпела серьезное поражение, получив лишь 17,2% голосов.

5 октября Мерц побывал с незапланированным визитом в Киеве. Причем граждане ФРГ узнали об этой поездке задним числом. О критической непопулярности главы правительства внутри Германии — в материале Сергея Котвицкого Попытка к бегству. Мерц скрылся от немцев в Киеве, но не договорился к Зеленским на сайте Украина.ру.
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