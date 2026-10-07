https://ukraina.ru/20261007/bez-smekalochki-nikak-operator-bpla-o-yuvelirnom-minirovanii-s-pomoschyu-drona-1083644516.html

"Без смекалочки никак!": оператор БПЛА о "ювелирном" минировании с помощью дрона

"Без смекалочки никак!": оператор БПЛА о "ювелирном" минировании с помощью дрона - 07.10.2026 Украина.ру

"Без смекалочки никак!": оператор БПЛА о "ювелирном" минировании с помощью дрона

О дистанционном минировании с помощью БПЛА и уничтожении вражеских фортификаций противотанковыми минами в интервью изданию Украина.ру рассказал оператор БПЛА 1624-го отдельного инженерно-саперного батальона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр", рядовой Никита "Енот" Разумов

2026-10-07T08:31

2026-10-07T08:31

2026-10-07T08:31

интервью

бпла

сво

fpv-дрон

вс рф

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- Никита, расскажи, пожалуйста, о своей недавней задаче.- От командира прилетела задача: заминировать "магнитками" тропу, по которой ходит противник. Я подготовил "птицу", сапёр приладил к ней заранее приготовленные боеприпасы. Как только небо утихло, он вынес птицу на "взлётку". Дальше я поднял её, добрался до указанной командиром точки, спустился максимально низко и заминировал тропу.- Минирование с помощью дрона – это ведь почти ювелирная работа. Давно ты летаешь?- Полгода. Нас отправили на учёбу. Инструктор дал всю информацию о дроне, о том, как с ним работать. Мне и самому интересно было поработать в сфере БПЛА, поэтому освоился быстро.- Осмелюсь догадаться, что вы не только минировали тропу, но и контролировали результат. Что там было?- Да, я, к примеру, пять дронов отправил, полностью тропу заминировал. Когда есть возможность, кстати, я возвращаю "птицы". Для этого мы используем дроны "ПВХ-1" – они достаточно небольшие. Проявив армейскую смекалку, я стал использовать более ёмкую батарею, чтобы не только добраться до цели, но и вернуться.Затем на этой же "птице", выбрав подходящее время, возвращаюсь и контролирую тропу: подорвался противник или нет? Всё сработало наилучшим образом. На тропе обнаружились "двухсотые". Вражеская пехота.- Личный счёт у тебя, при таком размахе, небось поболе, чем у многих штурмовиков?- Ну…честно говоря, счёт не веду. Но задач много. Сегодня на одной точке работаем, завтра – на другой.- Я так понимаю, что номенклатура БПЛА в подразделении довольно широкая. С какими "птицами" работаешь ты?- Я работал с "ПВХ-1" и "ПВХ-2". Он побольше. Еще работал с дроном "Гамаюн", но он ближе к "ПВХ-2". На него, кстати, цепляем уже два боеприпаса. Очень выносливая "птица". Даже ветер ей нипочем.- Сейчас вот мы отправили с помощью дрона противотанковую мину. Расскажи об этом подробнее, пожалуйста.- Поступила задача – начать работать ТМ (ТМ-62 – Ред.). Мы изучили вопрос, нашли способ. Противотанковыми минами мы отрабатываем по укрепрайонам. Получаем координаты, смотрим видео и вылетаем. Над целью важно зафиксироваться, чтобы точно попасть. Дальше опускаю камеру вниз, сбрасываю мину и быстро улетаю. Через тридцать секунд происходит взрыв. То есть это уже не минирование, а уничтожение фортификаций. Для этого мы используем уже "ПВХ-2". Наш батальон, кстати, первым начал их применять.- Не страшно ТМ поднимать? Она ведь ужасно тяжелая.- Было бы страшно, если бы мы не знали, как правильно это делать. Но мой сапёр точно знает, как её безопасно подготовить и прицепить к дрону. Когда понимаешь, что делаешь, бояться нечего.- В операторах ты полгода. А сколько воюешь?- Второй год. Раньше был на подвозе. Возил ребятам дроны, БК. А потом и самому захотелось оператором стать. Обратился к командиру и вот, стал.- Какие воспоминания ты унесешь с собой на гражданку? Наверняка за год ярких событий набралось предостаточно.- Находясь на позиции, постоянно изучаешь что-нибудь новое. К примеру, дрон "ПВХ-2" пятнадцать раз домой возвращал. Раньше ведь как? Долетал, начинал разворачиваться и в этот момент пропадала связь. Долго экспериментировал, как бы так делать, чтобы связь не терялась. И добился этого. Не сказать, что это прямо сложно было, но без смекалочки тут никак. Просто хотелось побольше дронов сберечь.А еще был случай интересный: мы находились на позиции и к нам прилетел "ждун". Сел прямо у входа. Я по рации связался с расчётом, что находился поблизости, объяснил ситуацию. Так их сапёр подкрался сзади и тихонько обезвредил и сам дрон, и боеприпас, который тот нес.- Было время, когда операторы несли немного оборудования, но подходили совсем близко к противнику. Потом оборудования стало заметно больше, но и работать можно было с дистанции. Сейчас, когда "киллзона" заметно растянулась, трудно приходится?- Сейчас мы стремимся к тому, чтобы облегчить свою ношу. Много с собой не тащим. Всё уменьшаем, чтобы можно было спокойно закатиться, расставить оборудование и начать работать.А так…пережидаем. Нужно ориентироваться по времени и по погоде. Если всё делать правильно, то можно заехать, когда дроны противника совсем не летают. Дождь, туман, снег – даже если летают, то промахиваются. А вот нам, к слову, погодные условия не мешают. Разве что ну очень густой туман.- Какие свои цели ты считаешь наиболее интересными?- По укрепрайонам интересно работать. Задача довольно сложная, но результат стоит того. Если честно, то сбросить ТМ точно в цель получилось лишь со второго раза. Но я быстро учусь, быстро ко всему адаптируюсь. Со второго раза попал идеально. Это не высшая математика, но нужно опыта набраться, конечно.- А классическим уже способом ты FPV-дроны применяешь?- По ситуации. Ну, к примеру, заминировал я тропу в лесополосе или дорогу, по которой ездит противник. Проехал их пикап, осуществлявший подвоз, и подорвался на моей мине. Но я вижу, что машина не горит, её только осколками посекло. Тогда командую сапёру заряжать "морковку", лечу и добиваю цель.- Вижу, что ты совсем молодой парень. Как на СВО попал?- Молодой, 22 года. Решил, что нужно помочь ребятам. У меня друг мобилизованный. В артиллерии воюет, на нашем направлении. А мне в военкомате предложили в сапёры идти. Так вообще я диспетчером работал на севере. Сперва разнорабочим трудился в Уренгое, сажал лес. Нужно было 50% сделать к сроку, а мы с другом 110% дали. Друга после этого начальником участка поставили, а мне предложили на диспетчера выучиться.- А родители как приняли твое решение?- У меня мама и бабушка. Мама, конечно, по началу ревела, но я успокоил её, обещал, что всё будет нормально. Плакали они, но успокоились. Сейчас уже всё в порядке. Созваниваемся. Они меня ждут.- По началу страшно было?- По началу – да. А потом как-то освоился. Когда долго на задаче находишься, ты ко всему привыкаешь. Главное – осторожность. Мы хорошо маскируемся и ветками, и масксетями. И рыболовные сети используем для защиты позиции от вражеских "камикадзе". Однажды я на БЗ провел три месяца. Сам так захотел. Вообще у нас ротация каждые две недели.- Судя по всему, ты любишь учиться новому. А нет желания освоить более крупные разведывательные "птицы" или "ударники" самолётного типа?- Да, хотелось бы освоить "Молнию". Но прежде, чем прийти к этому, нужно досконально освоить обычный FPV-дрон. Я до сих пор экспериментирую, открываю для себя что-то новое, учусь.- А сколько ты за полгода боевых задач выполнил? Сколько поразил целей тот, кому еще нужно учиться?- Если говорить о технике, то на моем счету три пикапа. А совокупно пораженных целей, наверное, около двух сотен. Когда начал работать с ТМ-62, я каждый день работал по их укрепрайонам и отрабатывал точно.

https://ukraina.ru/20261006/v-kieve-panika-dronov-perekhvatchikov-ne-budet-do-kontsa-noyabrya-1083643355.html

https://ukraina.ru/20261003/operator-bpla-iva-o-tom-kak-vernutsya-na-front-posle-tyazhlogo-raneniya-i-o-zhenschinakh-na-voyne--1083566454.html

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2026

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, бпла, сво, fpv-дрон, вс рф