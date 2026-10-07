https://ukraina.ru/20261007/grazhdanskiy-kongress-popytka-otpora-banderovschine-1083586182.html

Гражданский конгресс: попытка отпора бандеровщине

Гражданский конгресс: попытка отпора бандеровщине - 07.10.2026 Украина.ру

Гражданский конгресс: попытка отпора бандеровщине

3 октября 1992 года в Донецке состоялся учредительный съезд партии "Гражданский конгресс Украины", преобразованной позднее в Славянскую партию. Это был один из политических проектов, противостоявших украинскому национализму. История ГКУ наглядно отражает ситуацию с русским движением Украины, вынужденным опираться только на свои силы

2026-10-07T15:30

2026-10-07T15:30

2026-10-07T15:30

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В дни всеобщего отчаянияВ наши дни часто критикуют слабость пророссийских сил на Украине в 1990-е, а также – в и более поздние, годы. При этом "критики" как-то не очень хотят принимать во внимание то, что так называемые "демократические" силы, ратовавшие за уничтожение великой державы и стоявшие на русофобских позициях, пользовались широкой поддержкой как на Западе, так и среди продавшейся ему партийно-хозяйственной элиты.В то же время те, кто выступал против растаскивания нашего общего Отечества по "самостийным" квартирам, подвергались в обществе пусть и мягкому, но остракизму, как минимум в форме насмешек или объявления маргиналами. Причём неважно с каких позиций выступали сторонники сохранения Отечества – с "красных" или "белых" (к последним в то время тяготел ваш покорный слуга): на любой староимперский, просоветский или просто русско-патриотический (без впадения в крайности) идеал тут же вешался противниками ярлык неактуальности, а то и вредоносности. Хорошо помню, как нас объявляли "пропахшими нафталином великодержавными шовинистами", "красно-коричневыми", "махровыми совками-тоталитаристами" и прочими врагами новорождённой демократии. Причём такое отношение сплошь и рядом имело место даже в самой России, не говоря уже про национальную периферию.Люди не очень хотят вспоминать свою усталость от дефицита на прилавках, равно как и решения, принятые под давлением этой самой усталости. И уж тем более людям не хочется бередить душу воспоминаниями о той растерянности, которая охватила общество после распада СССР, когда останавливались предприятия, цены росли как на дрожжах, галопировала инфляция, а давно обесценившейся зарплаты приходилось ждать месяцами. Радужные перестроечные надежды испарились, большинству пришлось бороться не за улучшение общества, а за элементарное выживание.Тем, кто выступал против нарастания национализма, разрыва сложившихся десятилетиями связей, сохранения русского языка и традиционных ценностей, приходилось самоорганизовываться на низовом уровне, искать соратников в других регионах и совместно создавать проекты общегосударственного масштаба. Именно по такой схеме строился Гражданский конгресс Украины.Федерализм и реинтеграцияПоследние месяцы существования СССР в разных регионах страны ознаменовались созданием организаций, выступавших против политики, направленной на развал Союза. В частности, в Донецке появились Интердвижение Донбасса и Движение за возрождение Донбасса, в Луганске – Демократический Донбасс, в Мариуполе – Демократическое движение русскоязычного населения Донбасса. Запорожцы создали Отечественный форум, а киевляне – Гражданский форум. Не менее трёх организаций подобного плана имелось в Харькове, не стояли в стороне Одесса и Николаев. Собственные региональные пророссийские политические партии сформировались в Крыму.Но уже в 1992 году стало понятно, что эпоха общественных движений и региональных объединений подходит к концу. Её сменяло время всеукраинских партий. Поэтому сразу после новогодних праздников начались консультации русских активистов в регионах о создании политических проектов общегосударственного масштаба. В частности, две таких консультативных встречи прошли в Харькове в конце марта и в середине мая в Донецке. В последней было отмечено активное участие будущего премьер-министра Украины Николая Азарова и на ней договорились о названии создаваемой партии – Гражданский конгресс.Насчёт Азарова: значительная часть донецкой интеллигенции продолжала оставаться если не на полностью пророссийских, то уж точно на интернационалистских и регионалистских позициях. Например, к тому же Интердвижению Донбасса был достаточно близок академик Валентин Мамутов – один из крупнейших специалистов по управлению народнохозяйственным комплексом шахтёрского края. А состоявшийся 24 ноября 1991 года Конгресс интеллигенции Донбасса открыто выдвинул требования федерализации Украины. Отметим что днём ранее аналогичные тезисы были озвучены на проходившем в Днепропетровске Форуме гражданских сил.После майского собрания началась подготовка к учредительному съезду и заняла она четыре с половиной месяца: за это время надо было выработать устав и программу будущей политической силы, а также решить организационные вопросы. На съезде сопредседателями вновь созданного Гражданского конгресса были избраны доцент кафедры философии Донецкого государственного университета Александр Базилюк, а также харьковчанин Валерий Мещеряков и крымчанин Владимир Терехов. Минюст Украины выдал партии регистрационное свидетельство 10 июня 1993 года.Серьёзным экзаменом стали выборы в Верховную Раду 1994 года: тогда парламентариями стали харьковчанин Владимир Алексеев и дончанин Юрий Болдырев. Впоследствии оба они стали крупными политиками и государственными деятелями, твёрдо придерживавшимися пророссийских позиций.В следующем, 1995 году, Гражданский конгресс достаточно сильно пополнился активистами Республиканской партии Крыма, руководимой будущим российским сенатором Сергеем Цековым. Как известно, тогда Киеву удалось подавить пророссийское движение на полуострове, а позднее – сильно урезать полномочия автономии, включая роспуск существовавших региональных политических партий. Поэтому крымчанам пришлось более серьёзно, чем ранее, присматриваться к всеукраинским проектам.Если учесть, что практически все антибандеровские силы находились в левой части политического спектра и выступали за социальную справедливость, то неслучайно что на выборах 1998 года Гражданский конгресс выступил в составе блока "Трудовая Украина", но получил чуть более 3% голосов и не прошёл в Раду.Спустя несколько недель на состоявшемся съезде Гражданский конгресс прошёл ребрендинг и стал называться Славянской партией. Панславистская повестка в то время была востребованной: многие видели в ней возможность избежать как повторения ужасов, вызванных распадом Югославии, так и противостоять начавшемуся расширению НАТО на восток. Отметим, что в то время на Украине существовала ещё одна политсила с похожим названием – Партия славянского единства, возглавляемая донецким историком Игорем Карпенко. Поэтому ребрендинг вряд ли мог пойти Гражданскому конгрессу на пользу.Протестный тупикЛидер партии Александр Базилюк дважды в 1999 и 2004 годах баллотировался на пост Президента Украины, но оба раза оказывался в конце списка. На парламентских выборах 2005 года Славянская партия участвовала в блоке "За союз!" без заметного результата, а осенью следующего 2006 года столь же неудачно пыталась войти в состав Партии регионов.Зато куда результативнее оказались проводимые Славянской партии уличные акции. В частности, в конце октября 2003 года она приняла самое активное участие в резонансном срыве съезда блока "Наша Украина" в Донецке. Тогда арендованный "нашистами" Дворец молодёжи "Юность" и аэропорт, куда должен был прибыть чартерный рейс из Киева, подверглись осаде протестующими, начали поступать звонки о минировании объектов. По городу в тот день расклеили ставшие скандальными билборды с фразой "За чиSSтоту нации!", на которых лидера "Нашей Украины" Виктора Ющенко изобразили вскидывающим руку "от сердца к солнцу".Ещё одно громкое выступление Славянской партии – акция у посольства Грузии в августе 2008 года во время Пятидневной войны. Напомним, что те события сильно раскололи украинское общество: если официальный Киев поддерживал тифлисских "ястребов", то оппозиционный ему Юго-Восток оказался целиком и полностью на стороне Южной Осетии. И подобный протест в столице вызвал серьёзную тревогу у украинских властей.Весной 2010 года тяжело больной Александр Базилюк оставил пост главы партии, который занимал почти два десятилетия: в должности его сменил киевлянин Александр Лузан, а самому Базилюку оставалось жить ещё девятнадцать месяцев. К тому времени Славянская партия, хотя и считалась одной из крупнейших пророссийских сил Украины, утратила остатки былого потенциала и вряд ли могла претендовать на что-то большее, чем несколько депутатских мандатов муниципального уровня в провинции.В 2014 году отдельные активисты Славянской партии проявили себя в событиях Русской весны, но о полноценном возрождении политсилы речь уже не шла. Во-первых, панславистские идеи к тому времени уже давно не пользовались популярностью в массах, а после Евромайдана – тем более. Во-вторых, для Крыма и Донбасса Украина стала чужим враждебным государством, и связанная с ней повестка мало кого интересовала. Что касается официального Киева, то до запрета уже давно бездействовавшей Славянской партии руки у него дошли спустя десять лет.

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https://ukraina.ru/20251019/rozhdnnyy-dlya-oppozitsii-dmitriy-kornilov--osnovatel-interdvizheniya-donbassa-1070120380.html

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Александр Дмитриевский https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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