Гражданский конгресс: попытка отпора бандеровщине - 07.10.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261007/grazhdanskiy-kongress-popytka-otpora-banderovschine-1083586182.html
Гражданский конгресс: попытка отпора бандеровщине
Гражданский конгресс: попытка отпора бандеровщине - 07.10.2026 Украина.ру
Гражданский конгресс: попытка отпора бандеровщине
3 октября 1992 года в Донецке состоялся учредительный съезд партии "Гражданский конгресс Украины", преобразованной позднее в Славянскую партию. Это был один из политических проектов, противостоявших украинскому национализму. История ГКУ наглядно отражает ситуацию с русским движением Украины, вынужденным опираться только на свои силы
2026-10-07T15:30
2026-10-07T15:30
история
история
история украины
история новороссии
украина
донбасс
донецк
николай азаров
сергей цеков
игорь карпенко
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В дни всеобщего отчаянияВ наши дни часто критикуют слабость пророссийских сил на Украине в 1990-е, а также – в и более поздние, годы. При этом "критики" как-то не очень хотят принимать во внимание то, что так называемые "демократические" силы, ратовавшие за уничтожение великой державы и стоявшие на русофобских позициях, пользовались широкой поддержкой как на Западе, так и среди продавшейся ему партийно-хозяйственной элиты.В то же время те, кто выступал против растаскивания нашего общего Отечества по "самостийным" квартирам, подвергались в обществе пусть и мягкому, но остракизму, как минимум в форме насмешек или объявления маргиналами. Причём неважно с каких позиций выступали сторонники сохранения Отечества – с "красных" или "белых" (к последним в то время тяготел ваш покорный слуга): на любой староимперский, просоветский или просто русско-патриотический (без впадения в крайности) идеал тут же вешался противниками ярлык неактуальности, а то и вредоносности. Хорошо помню, как нас объявляли "пропахшими нафталином великодержавными шовинистами", "красно-коричневыми", "махровыми совками-тоталитаристами" и прочими врагами новорождённой демократии. Причём такое отношение сплошь и рядом имело место даже в самой России, не говоря уже про национальную периферию.Люди не очень хотят вспоминать свою усталость от дефицита на прилавках, равно как и решения, принятые под давлением этой самой усталости. И уж тем более людям не хочется бередить душу воспоминаниями о той растерянности, которая охватила общество после распада СССР, когда останавливались предприятия, цены росли как на дрожжах, галопировала инфляция, а давно обесценившейся зарплаты приходилось ждать месяцами. Радужные перестроечные надежды испарились, большинству пришлось бороться не за улучшение общества, а за элементарное выживание.Тем, кто выступал против нарастания национализма, разрыва сложившихся десятилетиями связей, сохранения русского языка и традиционных ценностей, приходилось самоорганизовываться на низовом уровне, искать соратников в других регионах и совместно создавать проекты общегосударственного масштаба. Именно по такой схеме строился Гражданский конгресс Украины.Федерализм и реинтеграцияПоследние месяцы существования СССР в разных регионах страны ознаменовались созданием организаций, выступавших против политики, направленной на развал Союза. В частности, в Донецке появились Интердвижение Донбасса и Движение за возрождение Донбасса, в Луганске – Демократический Донбасс, в Мариуполе – Демократическое движение русскоязычного населения Донбасса. Запорожцы создали Отечественный форум, а киевляне – Гражданский форум. Не менее трёх организаций подобного плана имелось в Харькове, не стояли в стороне Одесса и Николаев. Собственные региональные пророссийские политические партии сформировались в Крыму.Но уже в 1992 году стало понятно, что эпоха общественных движений и региональных объединений подходит к концу. Её сменяло время всеукраинских партий. Поэтому сразу после новогодних праздников начались консультации русских активистов в регионах о создании политических проектов общегосударственного масштаба. В частности, две таких консультативных встречи прошли в Харькове в конце марта и в середине мая в Донецке. В последней было отмечено активное участие будущего премьер-министра Украины Николая Азарова и на ней договорились о названии создаваемой партии – Гражданский конгресс.Насчёт Азарова: значительная часть донецкой интеллигенции продолжала оставаться если не на полностью пророссийских, то уж точно на интернационалистских и регионалистских позициях. Например, к тому же Интердвижению Донбасса был достаточно близок академик Валентин Мамутов – один из крупнейших специалистов по управлению народнохозяйственным комплексом шахтёрского края. А состоявшийся 24 ноября 1991 года Конгресс интеллигенции Донбасса открыто выдвинул требования федерализации Украины. Отметим что днём ранее аналогичные тезисы были озвучены на проходившем в Днепропетровске Форуме гражданских сил.После майского собрания началась подготовка к учредительному съезду и заняла она четыре с половиной месяца: за это время надо было выработать устав и программу будущей политической силы, а также решить организационные вопросы. На съезде сопредседателями вновь созданного Гражданского конгресса были избраны доцент кафедры философии Донецкого государственного университета Александр Базилюк, а также харьковчанин Валерий Мещеряков и крымчанин Владимир Терехов. Минюст Украины выдал партии регистрационное свидетельство 10 июня 1993 года.Серьёзным экзаменом стали выборы в Верховную Раду 1994 года: тогда парламентариями стали харьковчанин Владимир Алексеев и дончанин Юрий Болдырев. Впоследствии оба они стали крупными политиками и государственными деятелями, твёрдо придерживавшимися пророссийских позиций.В следующем, 1995 году, Гражданский конгресс достаточно сильно пополнился активистами Республиканской партии Крыма, руководимой будущим российским сенатором Сергеем Цековым. Как известно, тогда Киеву удалось подавить пророссийское движение на полуострове, а позднее – сильно урезать полномочия автономии, включая роспуск существовавших региональных политических партий. Поэтому крымчанам пришлось более серьёзно, чем ранее, присматриваться к всеукраинским проектам.Если учесть, что практически все антибандеровские силы находились в левой части политического спектра и выступали за социальную справедливость, то неслучайно что на выборах 1998 года Гражданский конгресс выступил в составе блока "Трудовая Украина", но получил чуть более 3% голосов и не прошёл в Раду.Спустя несколько недель на состоявшемся съезде Гражданский конгресс прошёл ребрендинг и стал называться Славянской партией. Панславистская повестка в то время была востребованной: многие видели в ней возможность избежать как повторения ужасов, вызванных распадом Югославии, так и противостоять начавшемуся расширению НАТО на восток. Отметим, что в то время на Украине существовала ещё одна политсила с похожим названием – Партия славянского единства, возглавляемая донецким историком Игорем Карпенко. Поэтому ребрендинг вряд ли мог пойти Гражданскому конгрессу на пользу.Протестный тупикЛидер партии Александр Базилюк дважды в 1999 и 2004 годах баллотировался на пост Президента Украины, но оба раза оказывался в конце списка. На парламентских выборах 2005 года Славянская партия участвовала в блоке "За союз!" без заметного результата, а осенью следующего 2006 года столь же неудачно пыталась войти в состав Партии регионов.Зато куда результативнее оказались проводимые Славянской партии уличные акции. В частности, в конце октября 2003 года она приняла самое активное участие в резонансном срыве съезда блока "Наша Украина" в Донецке. Тогда арендованный "нашистами" Дворец молодёжи "Юность" и аэропорт, куда должен был прибыть чартерный рейс из Киева, подверглись осаде протестующими, начали поступать звонки о минировании объектов. По городу в тот день расклеили ставшие скандальными билборды с фразой "За чиSSтоту нации!", на которых лидера "Нашей Украины" Виктора Ющенко изобразили вскидывающим руку "от сердца к солнцу".Ещё одно громкое выступление Славянской партии – акция у посольства Грузии в августе 2008 года во время Пятидневной войны. Напомним, что те события сильно раскололи украинское общество: если официальный Киев поддерживал тифлисских "ястребов", то оппозиционный ему Юго-Восток оказался целиком и полностью на стороне Южной Осетии. И подобный протест в столице вызвал серьёзную тревогу у украинских властей.Весной 2010 года тяжело больной Александр Базилюк оставил пост главы партии, который занимал почти два десятилетия: в должности его сменил киевлянин Александр Лузан, а самому Базилюку оставалось жить ещё девятнадцать месяцев. К тому времени Славянская партия, хотя и считалась одной из крупнейших пророссийских сил Украины, утратила остатки былого потенциала и вряд ли могла претендовать на что-то большее, чем несколько депутатских мандатов муниципального уровня в провинции.В 2014 году отдельные активисты Славянской партии проявили себя в событиях Русской весны, но о полноценном возрождении политсилы речь уже не шла. Во-первых, панславистские идеи к тому времени уже давно не пользовались популярностью в массах, а после Евромайдана – тем более. Во-вторых, для Крыма и Донбасса Украина стала чужим враждебным государством, и связанная с ней повестка мало кого интересовала. Что касается официального Киева, то до запрета уже давно бездействовавшей Славянской партии руки у него дошли спустя десять лет.
https://ukraina.ru/20251118/interdvizhenie-donbassa-pobedit-spustya-chetvert-veka-1071796587.html
https://ukraina.ru/20251025/nesistemnyy-80-let-so-dnya-rozhdeniya-yuriya-meshkova-1070668539.html
https://ukraina.ru/20251019/rozhdnnyy-dlya-oppozitsii-dmitriy-kornilov--osnovatel-interdvizheniya-donbassa-1070120380.html
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история, история украины, история новороссии, украина, донбасс, донецк, николай азаров, сергей цеков, игорь карпенко, верховная рада, рада, пророссийские силы, партия, партия регионов, выборы, крым
История, История, история Украины, история Новороссии, Украина, Донбасс, Донецк, Николай Азаров, Сергей Цеков, Игорь Карпенко, Верховная Рада, Рада, пророссийские силы, партия, Партия регионов, выборы, Крым

Гражданский конгресс: попытка отпора бандеровщине

15:30 07.10.2026
 
© commons.wikimedia.orgЭмблема Славянской партии (бывший Гражданский конгресс Украины)
Эмблема Славянской партии (бывший Гражданский конгресс Украины) - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© commons.wikimedia.org
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Александр Дмитриевский авторы
Александр Дмитриевский
автор издания Украина.ру
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3 октября 1992 года в Донецке состоялся учредительный съезд партии "Гражданский конгресс Украины", преобразованной позднее в Славянскую партию. Это был один из политических проектов, противостоявших украинскому национализму. История ГКУ наглядно отражает ситуацию с русским движением Украины, вынужденным опираться только на свои силы
В дни всеобщего отчаяния
В наши дни часто критикуют слабость пророссийских сил на Украине в 1990-е, а также – в и более поздние, годы. При этом "критики" как-то не очень хотят принимать во внимание то, что так называемые "демократические" силы, ратовавшие за уничтожение великой державы и стоявшие на русофобских позициях, пользовались широкой поддержкой как на Западе, так и среди продавшейся ему партийно-хозяйственной элиты.
В то же время те, кто выступал против растаскивания нашего общего Отечества по "самостийным" квартирам, подвергались в обществе пусть и мягкому, но остракизму, как минимум в форме насмешек или объявления маргиналами. Причём неважно с каких позиций выступали сторонники сохранения Отечества – с "красных" или "белых" (к последним в то время тяготел ваш покорный слуга): на любой староимперский, просоветский или просто русско-патриотический (без впадения в крайности) идеал тут же вешался противниками ярлык неактуальности, а то и вредоносности. Хорошо помню, как нас объявляли "пропахшими нафталином великодержавными шовинистами", "красно-коричневыми", "махровыми совками-тоталитаристами" и прочими врагами новорождённой демократии. Причём такое отношение сплошь и рядом имело место даже в самой России, не говоря уже про национальную периферию.
Люди не очень хотят вспоминать свою усталость от дефицита на прилавках, равно как и решения, принятые под давлением этой самой усталости. И уж тем более людям не хочется бередить душу воспоминаниями о той растерянности, которая охватила общество после распада СССР, когда останавливались предприятия, цены росли как на дрожжах, галопировала инфляция, а давно обесценившейся зарплаты приходилось ждать месяцами. Радужные перестроечные надежды испарились, большинству пришлось бороться не за улучшение общества, а за элементарное выживание.
Тем, кто выступал против нарастания национализма, разрыва сложившихся десятилетиями связей, сохранения русского языка и традиционных ценностей, приходилось самоорганизовываться на низовом уровне, искать соратников в других регионах и совместно создавать проекты общегосударственного масштаба. Именно по такой схеме строился Гражданский конгресс Украины.
Федерализм и реинтеграция
Последние месяцы существования СССР в разных регионах страны ознаменовались созданием организаций, выступавших против политики, направленной на развал Союза. В частности, в Донецке появились Интердвижение Донбасса и Движение за возрождение Донбасса, в Луганске – Демократический Донбасс, в Мариуполе – Демократическое движение русскоязычного населения Донбасса. Запорожцы создали Отечественный форум, а киевляне – Гражданский форум. Не менее трёх организаций подобного плана имелось в Харькове, не стояли в стороне Одесса и Николаев. Собственные региональные пророссийские политические партии сформировались в Крыму.
Митинг в честь Международного дня солидарности в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
18 ноября 2025, 16:00История
Интердвижение Донбасса: победить спустя четверть века18 ноября 1990 года было создано Интернациональное движение Донбасса. Эту дату можно считать отправным моментом борьбы шахтёрского края за самоопределение, переросшей со временем в борьбу за воссоединение в Отечестве
Но уже в 1992 году стало понятно, что эпоха общественных движений и региональных объединений подходит к концу. Её сменяло время всеукраинских партий. Поэтому сразу после новогодних праздников начались консультации русских активистов в регионах о создании политических проектов общегосударственного масштаба. В частности, две таких консультативных встречи прошли в Харькове в конце марта и в середине мая в Донецке. В последней было отмечено активное участие будущего премьер-министра Украины Николая Азарова и на ней договорились о названии создаваемой партии – Гражданский конгресс.
Насчёт Азарова: значительная часть донецкой интеллигенции продолжала оставаться если не на полностью пророссийских, то уж точно на интернационалистских и регионалистских позициях. Например, к тому же Интердвижению Донбасса был достаточно близок академик Валентин Мамутов – один из крупнейших специалистов по управлению народнохозяйственным комплексом шахтёрского края. А состоявшийся 24 ноября 1991 года Конгресс интеллигенции Донбасса открыто выдвинул требования федерализации Украины. Отметим что днём ранее аналогичные тезисы были озвучены на проходившем в Днепропетровске Форуме гражданских сил.
После майского собрания началась подготовка к учредительному съезду и заняла она четыре с половиной месяца: за это время надо было выработать устав и программу будущей политической силы, а также решить организационные вопросы. На съезде сопредседателями вновь созданного Гражданского конгресса были избраны доцент кафедры философии Донецкого государственного университета Александр Базилюк, а также харьковчанин Валерий Мещеряков и крымчанин Владимир Терехов. Минюст Украины выдал партии регистрационное свидетельство 10 июня 1993 года.
© Фото : Открытый источникЛидер Гражданского конгресса Украины Александр Базилюк
Лидер Гражданского конгресса Украины Александр Базилюк - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© Фото : Открытый источник
Лидер Гражданского конгресса Украины Александр Базилюк
Серьёзным экзаменом стали выборы в Верховную Раду 1994 года: тогда парламентариями стали харьковчанин Владимир Алексеев и дончанин Юрий Болдырев. Впоследствии оба они стали крупными политиками и государственными деятелями, твёрдо придерживавшимися пророссийских позиций.
В следующем, 1995 году, Гражданский конгресс достаточно сильно пополнился активистами Республиканской партии Крыма, руководимой будущим российским сенатором Сергеем Цековым. Как известно, тогда Киеву удалось подавить пророссийское движение на полуострове, а позднее – сильно урезать полномочия автономии, включая роспуск существовавших региональных политических партий. Поэтому крымчанам пришлось более серьёзно, чем ранее, присматриваться к всеукраинским проектам.
Если учесть, что практически все антибандеровские силы находились в левой части политического спектра и выступали за социальную справедливость, то неслучайно что на выборах 1998 года Гражданский конгресс выступил в составе блока "Трудовая Украина", но получил чуть более 3% голосов и не прошёл в Раду.
Президент Крыма Юрий Мешков. - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
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Спустя несколько недель на состоявшемся съезде Гражданский конгресс прошёл ребрендинг и стал называться Славянской партией. Панславистская повестка в то время была востребованной: многие видели в ней возможность избежать как повторения ужасов, вызванных распадом Югославии, так и противостоять начавшемуся расширению НАТО на восток. Отметим, что в то время на Украине существовала ещё одна политсила с похожим названием – Партия славянского единства, возглавляемая донецким историком Игорем Карпенко. Поэтому ребрендинг вряд ли мог пойти Гражданскому конгрессу на пользу.
Протестный тупик
Лидер партии Александр Базилюк дважды в 1999 и 2004 годах баллотировался на пост Президента Украины, но оба раза оказывался в конце списка. На парламентских выборах 2005 года Славянская партия участвовала в блоке "За союз!" без заметного результата, а осенью следующего 2006 года столь же неудачно пыталась войти в состав Партии регионов.
Зато куда результативнее оказались проводимые Славянской партии уличные акции. В частности, в конце октября 2003 года она приняла самое активное участие в резонансном срыве съезда блока "Наша Украина" в Донецке. Тогда арендованный "нашистами" Дворец молодёжи "Юность" и аэропорт, куда должен был прибыть чартерный рейс из Киева, подверглись осаде протестующими, начали поступать звонки о минировании объектов. По городу в тот день расклеили ставшие скандальными билборды с фразой "За чиSSтоту нации!", на которых лидера "Нашей Украины" Виктора Ющенко изобразили вскидывающим руку "от сердца к солнцу".
© Фото : Газета "Украинская правдаПлакат Славянской партии против Виктора Ющенко. Донецк, октябрь 2003 года
Плакат Славянской партии против Виктора Ющенко. Донецк, октябрь 2003 года - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© Фото : Газета "Украинская правда
Плакат Славянской партии против Виктора Ющенко. Донецк, октябрь 2003 года
Ещё одно громкое выступление Славянской партии – акция у посольства Грузии в августе 2008 года во время Пятидневной войны. Напомним, что те события сильно раскололи украинское общество: если официальный Киев поддерживал тифлисских "ястребов", то оппозиционный ему Юго-Восток оказался целиком и полностью на стороне Южной Осетии. И подобный протест в столице вызвал серьёзную тревогу у украинских властей.
Весной 2010 года тяжело больной Александр Базилюк оставил пост главы партии, который занимал почти два десятилетия: в должности его сменил киевлянин Александр Лузан, а самому Базилюку оставалось жить ещё девятнадцать месяцев. К тому времени Славянская партия, хотя и считалась одной из крупнейших пророссийских сил Украины, утратила остатки былого потенциала и вряд ли могла претендовать на что-то большее, чем несколько депутатских мандатов муниципального уровня в провинции.
В 2014 году отдельные активисты Славянской партии проявили себя в событиях Русской весны, но о полноценном возрождении политсилы речь уже не шла. Во-первых, панславистские идеи к тому времени уже давно не пользовались популярностью в массах, а после Евромайдана – тем более. Во-вторых, для Крыма и Донбасса Украина стала чужим враждебным государством, и связанная с ней повестка мало кого интересовала. Что касается официального Киева, то до запрета уже давно бездействовавшей Славянской партии руки у него дошли спустя десять лет.
Дмитрий Корнилов - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
19 октября 2025, 08:00История
Рождённый для оппозиции. Дмитрий Корнилов – основатель Интердвижения ДонбассаОт редактора: читателям нашего издания хорошо известен Владимир Корнилов – блестящий публицист, автор первой монографии об истории Донецко-Криворожской республики. Ну а мы знаем, с каким уважением Владимир Владимирович относится к памяти своего брата и единомышленника Дмитрия. Сегодня – годовщина со дня рождения этого незаурядного человека
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