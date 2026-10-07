Гражданский конгресс: попытка отпора бандеровщине
3 октября 1992 года в Донецке состоялся учредительный съезд партии "Гражданский конгресс Украины", преобразованной позднее в Славянскую партию. Это был один из политических проектов, противостоявших украинскому национализму. История ГКУ наглядно отражает ситуацию с русским движением Украины, вынужденным опираться только на свои силы
В дни всеобщего отчаяния
В наши дни часто критикуют слабость пророссийских сил на Украине в 1990-е, а также – в и более поздние, годы. При этом "критики" как-то не очень хотят принимать во внимание то, что так называемые "демократические" силы, ратовавшие за уничтожение великой державы и стоявшие на русофобских позициях, пользовались широкой поддержкой как на Западе, так и среди продавшейся ему партийно-хозяйственной элиты.
В то же время те, кто выступал против растаскивания нашего общего Отечества по "самостийным" квартирам, подвергались в обществе пусть и мягкому, но остракизму, как минимум в форме насмешек или объявления маргиналами. Причём неважно с каких позиций выступали сторонники сохранения Отечества – с "красных" или "белых" (к последним в то время тяготел ваш покорный слуга): на любой староимперский, просоветский или просто русско-патриотический (без впадения в крайности) идеал тут же вешался противниками ярлык неактуальности, а то и вредоносности. Хорошо помню, как нас объявляли "пропахшими нафталином великодержавными шовинистами", "красно-коричневыми", "махровыми совками-тоталитаристами" и прочими врагами новорождённой демократии. Причём такое отношение сплошь и рядом имело место даже в самой России, не говоря уже про национальную периферию.
Люди не очень хотят вспоминать свою усталость от дефицита на прилавках, равно как и решения, принятые под давлением этой самой усталости. И уж тем более людям не хочется бередить душу воспоминаниями о той растерянности, которая охватила общество после распада СССР, когда останавливались предприятия, цены росли как на дрожжах, галопировала инфляция, а давно обесценившейся зарплаты приходилось ждать месяцами. Радужные перестроечные надежды испарились, большинству пришлось бороться не за улучшение общества, а за элементарное выживание.
Тем, кто выступал против нарастания национализма, разрыва сложившихся десятилетиями связей, сохранения русского языка и традиционных ценностей, приходилось самоорганизовываться на низовом уровне, искать соратников в других регионах и совместно создавать проекты общегосударственного масштаба. Именно по такой схеме строился Гражданский конгресс Украины.
Федерализм и реинтеграция
Последние месяцы существования СССР в разных регионах страны ознаменовались созданием организаций, выступавших против политики, направленной на развал Союза. В частности, в Донецке появились Интердвижение Донбасса и Движение за возрождение Донбасса, в Луганске – Демократический Донбасс, в Мариуполе – Демократическое движение русскоязычного населения Донбасса. Запорожцы создали Отечественный форум, а киевляне – Гражданский форум. Не менее трёх организаций подобного плана имелось в Харькове, не стояли в стороне Одесса и Николаев. Собственные региональные пророссийские политические партии сформировались в Крыму.
Но уже в 1992 году стало понятно, что эпоха общественных движений и региональных объединений подходит к концу. Её сменяло время всеукраинских партий. Поэтому сразу после новогодних праздников начались консультации русских активистов в регионах о создании политических проектов общегосударственного масштаба. В частности, две таких консультативных встречи прошли в Харькове в конце марта и в середине мая в Донецке. В последней было отмечено активное участие будущего премьер-министра Украины Николая Азарова и на ней договорились о названии создаваемой партии – Гражданский конгресс.
Насчёт Азарова: значительная часть донецкой интеллигенции продолжала оставаться если не на полностью пророссийских, то уж точно на интернационалистских и регионалистских позициях. Например, к тому же Интердвижению Донбасса был достаточно близок академик Валентин Мамутов – один из крупнейших специалистов по управлению народнохозяйственным комплексом шахтёрского края. А состоявшийся 24 ноября 1991 года Конгресс интеллигенции Донбасса открыто выдвинул требования федерализации Украины. Отметим что днём ранее аналогичные тезисы были озвучены на проходившем в Днепропетровске Форуме гражданских сил.
После майского собрания началась подготовка к учредительному съезду и заняла она четыре с половиной месяца: за это время надо было выработать устав и программу будущей политической силы, а также решить организационные вопросы. На съезде сопредседателями вновь созданного Гражданского конгресса были избраны доцент кафедры философии Донецкого государственного университета Александр Базилюк, а также харьковчанин Валерий Мещеряков и крымчанин Владимир Терехов. Минюст Украины выдал партии регистрационное свидетельство 10 июня 1993 года.
© Фото : Открытый источникЛидер Гражданского конгресса Украины Александр Базилюк
© Фото : Открытый источник
Лидер Гражданского конгресса Украины Александр Базилюк
Серьёзным экзаменом стали выборы в Верховную Раду 1994 года: тогда парламентариями стали харьковчанин Владимир Алексеев и дончанин Юрий Болдырев. Впоследствии оба они стали крупными политиками и государственными деятелями, твёрдо придерживавшимися пророссийских позиций.
В следующем, 1995 году, Гражданский конгресс достаточно сильно пополнился активистами Республиканской партии Крыма, руководимой будущим российским сенатором Сергеем Цековым. Как известно, тогда Киеву удалось подавить пророссийское движение на полуострове, а позднее – сильно урезать полномочия автономии, включая роспуск существовавших региональных политических партий. Поэтому крымчанам пришлось более серьёзно, чем ранее, присматриваться к всеукраинским проектам.
Если учесть, что практически все антибандеровские силы находились в левой части политического спектра и выступали за социальную справедливость, то неслучайно что на выборах 1998 года Гражданский конгресс выступил в составе блока "Трудовая Украина", но получил чуть более 3% голосов и не прошёл в Раду.
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Спустя несколько недель на состоявшемся съезде Гражданский конгресс прошёл ребрендинг и стал называться Славянской партией. Панславистская повестка в то время была востребованной: многие видели в ней возможность избежать как повторения ужасов, вызванных распадом Югославии, так и противостоять начавшемуся расширению НАТО на восток. Отметим, что в то время на Украине существовала ещё одна политсила с похожим названием – Партия славянского единства, возглавляемая донецким историком Игорем Карпенко. Поэтому ребрендинг вряд ли мог пойти Гражданскому конгрессу на пользу.
Протестный тупик
Лидер партии Александр Базилюк дважды в 1999 и 2004 годах баллотировался на пост Президента Украины, но оба раза оказывался в конце списка. На парламентских выборах 2005 года Славянская партия участвовала в блоке "За союз!" без заметного результата, а осенью следующего 2006 года столь же неудачно пыталась войти в состав Партии регионов.
Зато куда результативнее оказались проводимые Славянской партии уличные акции. В частности, в конце октября 2003 года она приняла самое активное участие в резонансном срыве съезда блока "Наша Украина" в Донецке. Тогда арендованный "нашистами" Дворец молодёжи "Юность" и аэропорт, куда должен был прибыть чартерный рейс из Киева, подверглись осаде протестующими, начали поступать звонки о минировании объектов. По городу в тот день расклеили ставшие скандальными билборды с фразой "За чиSSтоту нации!", на которых лидера "Нашей Украины" Виктора Ющенко изобразили вскидывающим руку "от сердца к солнцу".
© Фото : Газета "Украинская правдаПлакат Славянской партии против Виктора Ющенко. Донецк, октябрь 2003 года
© Фото : Газета "Украинская правда
Плакат Славянской партии против Виктора Ющенко. Донецк, октябрь 2003 года
Ещё одно громкое выступление Славянской партии – акция у посольства Грузии в августе 2008 года во время Пятидневной войны. Напомним, что те события сильно раскололи украинское общество: если официальный Киев поддерживал тифлисских "ястребов", то оппозиционный ему Юго-Восток оказался целиком и полностью на стороне Южной Осетии. И подобный протест в столице вызвал серьёзную тревогу у украинских властей.
Весной 2010 года тяжело больной Александр Базилюк оставил пост главы партии, который занимал почти два десятилетия: в должности его сменил киевлянин Александр Лузан, а самому Базилюку оставалось жить ещё девятнадцать месяцев. К тому времени Славянская партия, хотя и считалась одной из крупнейших пророссийских сил Украины, утратила остатки былого потенциала и вряд ли могла претендовать на что-то большее, чем несколько депутатских мандатов муниципального уровня в провинции.
В 2014 году отдельные активисты Славянской партии проявили себя в событиях Русской весны, но о полноценном возрождении политсилы речь уже не шла. Во-первых, панславистские идеи к тому времени уже давно не пользовались популярностью в массах, а после Евромайдана – тем более. Во-вторых, для Крыма и Донбасса Украина стала чужим враждебным государством, и связанная с ней повестка мало кого интересовала. Что касается официального Киева, то до запрета уже давно бездействовавшей Славянской партии руки у него дошли спустя десять лет.
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