https://ukraina.ru/20261007/pozdravleniya-putinu-pokhorony-ankoridzha-itogi-7-oktyabrya-1083669089.html

Поздравления Путину, похороны Анкориджа. Итоги 7 октября

Поздравления Путину, похороны Анкориджа. Итоги 7 октября - 07.10.2026 Украина.ру

Поздравления Путину, похороны Анкориджа. Итоги 7 октября

Президента России Владимира Путины поздравили с Днём рождения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему достигнутые в Анкоридже договорённости не работают

2026-10-07T18:00

2026-10-07T18:00

2026-10-07T18:12

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Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в этот день глава государства проведет за рабочими делами. Так, в графике Путина была запланирована серия международных телефонных разговоров.Песков отметил, что вечером Путин даст возможность своим родным и близким поздравить себя с Днём рождения.Путина уже поздравил ряд мировых лидеров. Так, 6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главу государства с Днём рождения уже поздравили множество зарубежных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.Позднее стало известно и о других поздравлениях."Примите мои самые сердечные и теплые поздравления и пожелания по случаю знаменательного вашего дня рождения. За прошедшие 20 лет РФ под вашим выдающимся и умелым руководством укрепила достоинство и статус державы, создала новую историю эпохального развития, также явно продемонстрировала всему миру свою позицию как мощной процветающей страны", – заявил председатель КНДР Ким Чен Ын.Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что её страна "глубоко ценит исторические узы дружбы стран, основанные на общих принципах взаимного уважения, взаимодополняемости и солидарности".Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как сообщила его пресс-служба, "поздравил президента России с днем рождения и выразил добрые пожелания".Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также процветания дружественному российскому народу."Подчёркнуты историческая роль Владимира Путина в становлении современной России и его личный вклад в укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", – сообщили в пресс-службе Мирзиёева.Президент Киргизии Садыр Жапаров также пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также больших успехов в государственной деятельности на благо народа России. Кроме того, он выразил искреннюю благодарность президенту Российской Федерации за личное внимание и всестороннюю поддержку развития туркмено-российских отношений.Как сообщили в пресс-службе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, он пожелал Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности. Президент Казахстана отметил "выдающуюся роль Владимира Путина в развитии России и неустанный труд во благо российского народа".Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Путину здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Он также особо подчеркнул значительный вклад Путина в продвижение процесса укрепления и расширения стратегического партнёрства между двумя странами.Поздравили Путина и президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Ирана Масуд Пезешкиан и Азербайджана Ильхам Алиев.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что деятельность Путина – пример."Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Присущие вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию Российской Федерации по пути суверенного развития", – указал он.Поздравили Путина и другие лидеры."Я посылаю президенту Российской Федерации Владимиру Путину, другу Республики Сербской и сербского народа, самые сердечные поздравления с днем рождения, с искренними пожеланиями крепкого здоровья, личного счастья и долговременных успехов во главе Российской Федерации", – заявил председатель правящей партии Республики Сербской Милорад ДодикПрезидент Южной Осетии Марат Камболов указал, что деятельность Путина – образец."Ваша деятельность на посту президента Российской Федерации является образцом государственной мудрости и стратегического мышления. Под вашим руководством Россия уверенно укрепляет суверенитет, экономическую независимость и обороноспособность", – отметил он.Кремль продолжает получать поздравления от иностранных лидеров.Похороны АнкориджаРоссия не виновата, что США не устояли перед давлением Европы, "похоронившей" договоренности в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран СНГ."Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы полностью приняли предложение Соединённых Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита <...> на Аляске", — рассказал он.Кроме того, Лавров напомнил, что США недавно предлагали организовать трёхсторонние переговоры. Россия согласилась при условии, что нужно провести выборы в Госдуму. Однако сразу после этого киевский режим начал делать всё, чтобы сорвать голосование."Мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно, американская сторона с пониманием приняла к сведению наши аргументы", — добавил Лавров.До этого Лавров уже заявлял, что Россия держит слово и остается привержена американским предложениям, сделанным в Анкоридже. Как отмечал министр иностранных дел, РФ предпочитает дипломатический путь урегулирования конфликта, но ничего не может сделать, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что договоренности саммита на Аляске похоронены.Ранее, 1 октября, президент России Владимир Путин раскрыл детали встречи в Анкоридже. По его словам, на саммите обсуждались предложения по украинскому урегулированию не России, а США."Не наши предложения мы обсуждали в Анкоридже, а предложения США. И я приехал сказать, что мы согласны", – отметил Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что согласие дал не сразу."Американская сторона предложила нам вариант выхода из кризиса. И первоначально мы сказали: "Ну, нет, мы должны подумать". А потом я приехал в Анкоридж и поменял свою позицию. Сказал, что согласен", – указал Путин.Подробнее о нюансах международной политики – в статье Владимира Скачко ""Перекрёсток мира" по-армянски: Пашинян пытается дружить против России".

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владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков, мид, снг, госдума, россия, сша, казахстан, эксклюзив