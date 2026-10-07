Поздравления Путину, похороны Анкориджа. Итоги 7 октября - 07.10.2026 Украина.ру
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Поздравления Путину, похороны Анкориджа. Итоги 7 октября
Поздравления Путину, похороны Анкориджа. Итоги 7 октября - 07.10.2026 Украина.ру
Поздравления Путину, похороны Анкориджа. Итоги 7 октября
Президента России Владимира Путины поздравили с Днём рождения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему достигнутые в Анкоридже договорённости не работают
2026-10-07T18:00
2026-10-07T18:12
владимир путин
сергей лавров
дмитрий песков
мид
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госдума
россия
сша
казахстан
эксклюзив
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Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в этот день глава государства проведет за рабочими делами. Так, в графике Путина была запланирована серия международных телефонных разговоров.Песков отметил, что вечером Путин даст возможность своим родным и близким поздравить себя с Днём рождения.Путина уже поздравил ряд мировых лидеров. Так, 6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главу государства с Днём рождения уже поздравили множество зарубежных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.Позднее стало известно и о других поздравлениях."Примите мои самые сердечные и теплые поздравления и пожелания по случаю знаменательного вашего дня рождения. За прошедшие 20 лет РФ под вашим выдающимся и умелым руководством укрепила достоинство и статус державы, создала новую историю эпохального развития, также явно продемонстрировала всему миру свою позицию как мощной процветающей страны", – заявил председатель КНДР Ким Чен Ын.Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что её страна "глубоко ценит исторические узы дружбы стран, основанные на общих принципах взаимного уважения, взаимодополняемости и солидарности".Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как сообщила его пресс-служба, "поздравил президента России с днем рождения и выразил добрые пожелания".Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также процветания дружественному российскому народу."Подчёркнуты историческая роль Владимира Путина в становлении современной России и его личный вклад в укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", – сообщили в пресс-службе Мирзиёева.Президент Киргизии Садыр Жапаров также пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также больших успехов в государственной деятельности на благо народа России. Кроме того, он выразил искреннюю благодарность президенту Российской Федерации за личное внимание и всестороннюю поддержку развития туркмено-российских отношений.Как сообщили в пресс-службе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, он пожелал Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности. Президент Казахстана отметил "выдающуюся роль Владимира Путина в развитии России и неустанный труд во благо российского народа".Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Путину здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Он также особо подчеркнул значительный вклад Путина в продвижение процесса укрепления и расширения стратегического партнёрства между двумя странами.Поздравили Путина и президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Ирана Масуд Пезешкиан и Азербайджана Ильхам Алиев.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что деятельность Путина – пример."Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Присущие вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию Российской Федерации по пути суверенного развития", – указал он.Поздравили Путина и другие лидеры."Я посылаю президенту Российской Федерации Владимиру Путину, другу Республики Сербской и сербского народа, самые сердечные поздравления с днем рождения, с искренними пожеланиями крепкого здоровья, личного счастья и долговременных успехов во главе Российской Федерации", – заявил председатель правящей партии Республики Сербской Милорад ДодикПрезидент Южной Осетии Марат Камболов указал, что деятельность Путина – образец."Ваша деятельность на посту президента Российской Федерации является образцом государственной мудрости и стратегического мышления. Под вашим руководством Россия уверенно укрепляет суверенитет, экономическую независимость и обороноспособность", – отметил он.Кремль продолжает получать поздравления от иностранных лидеров.Похороны АнкориджаРоссия не виновата, что США не устояли перед давлением Европы, "похоронившей" договоренности в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран СНГ."Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы полностью приняли предложение Соединённых Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита &lt;...&gt; на Аляске", — рассказал он.Кроме того, Лавров напомнил, что США недавно предлагали организовать трёхсторонние переговоры. Россия согласилась при условии, что нужно провести выборы в Госдуму. Однако сразу после этого киевский режим начал делать всё, чтобы сорвать голосование."Мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно, американская сторона с пониманием приняла к сведению наши аргументы", — добавил Лавров.До этого Лавров уже заявлял, что Россия держит слово и остается привержена американским предложениям, сделанным в Анкоридже. Как отмечал министр иностранных дел, РФ предпочитает дипломатический путь урегулирования конфликта, но ничего не может сделать, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что договоренности саммита на Аляске похоронены.Ранее, 1 октября, президент России Владимир Путин раскрыл детали встречи в Анкоридже. По его словам, на саммите обсуждались предложения по украинскому урегулированию не России, а США."Не наши предложения мы обсуждали в Анкоридже, а предложения США. И я приехал сказать, что мы согласны", – отметил Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что согласие дал не сразу."Американская сторона предложила нам вариант выхода из кризиса. И первоначально мы сказали: "Ну, нет, мы должны подумать". А потом я приехал в Анкоридж и поменял свою позицию. Сказал, что согласен", – указал Путин.Подробнее о нюансах международной политики – в статье Владимира Скачко ""Перекрёсток мира" по-армянски: Пашинян пытается дружить против России".
https://ukraina.ru/20261007/buduschie-voyny-rossiyskoy-armii-boevye-roboty-tanki-bez-ekipazhey-robopsy-i-bespilotnaya-aviatsiya-1083660417.html
https://ukraina.ru/20261007/vysadka-generalov-predstaviteli-voennogo-komiteta-nato-sekhalis-na-ukrainu-vpervye-za-vosem-let-1083662234.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков, мид, снг, госдума, россия, сша, казахстан, эксклюзив
Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, МИД, СНГ, Госдума, Россия, США, Казахстан, Эксклюзив

Поздравления Путину, похороны Анкориджа. Итоги 7 октября

18:00 07.10.2026 (обновлено: 18:12 07.10.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ
© POOL
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президента России Владимира Путины поздравили с Днём рождения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему достигнутые в Анкоридже договорённости не работают
Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в этот день глава государства проведет за рабочими делами. Так, в графике Путина была запланирована серия международных телефонных разговоров.
Песков отметил, что вечером Путин даст возможность своим родным и близким поздравить себя с Днём рождения.
Путина уже поздравил ряд мировых лидеров. Так, 6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главу государства с Днём рождения уже поздравили множество зарубежных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.
Позднее стало известно и о других поздравлениях.
"Примите мои самые сердечные и теплые поздравления и пожелания по случаю знаменательного вашего дня рождения. За прошедшие 20 лет РФ под вашим выдающимся и умелым руководством укрепила достоинство и статус державы, создала новую историю эпохального развития, также явно продемонстрировала всему миру свою позицию как мощной процветающей страны", – заявил председатель КНДР Ким Чен Ын.
Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что её страна "глубоко ценит исторические узы дружбы стран, основанные на общих принципах взаимного уважения, взаимодополняемости и солидарности".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как сообщила его пресс-служба, "поздравил президента России с днем рождения и выразил добрые пожелания".
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также процветания дружественному российскому народу.
"Подчёркнуты историческая роль Владимира Путина в становлении современной России и его личный вклад в укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", – сообщили в пресс-службе Мирзиёева.
Президент Киргизии Садыр Жапаров также пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также больших успехов в государственной деятельности на благо народа России. Кроме того, он выразил искреннюю благодарность президенту Российской Федерации за личное внимание и всестороннюю поддержку развития туркмено-российских отношений.
Как сообщили в пресс-службе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, он пожелал Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности. Президент Казахстана отметил "выдающуюся роль Владимира Путина в развитии России и неустанный труд во благо российского народа".
Боевые роботы - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Путину здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Он также особо подчеркнул значительный вклад Путина в продвижение процесса укрепления и расширения стратегического партнёрства между двумя странами.
Поздравили Путина и президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Ирана Масуд Пезешкиан и Азербайджана Ильхам Алиев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что деятельность Путина – пример.
"Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Присущие вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию Российской Федерации по пути суверенного развития", – указал он.
Поздравили Путина и другие лидеры.
"Я посылаю президенту Российской Федерации Владимиру Путину, другу Республики Сербской и сербского народа, самые сердечные поздравления с днем рождения, с искренними пожеланиями крепкого здоровья, личного счастья и долговременных успехов во главе Российской Федерации", – заявил председатель правящей партии Республики Сербской Милорад Додик
Президент Южной Осетии Марат Камболов указал, что деятельность Путина – образец.
"Ваша деятельность на посту президента Российской Федерации является образцом государственной мудрости и стратегического мышления. Под вашим руководством Россия уверенно укрепляет суверенитет, экономическую независимость и обороноспособность", – отметил он.
Кремль продолжает получать поздравления от иностранных лидеров.
Похороны Анкориджа
Россия не виновата, что США не устояли перед давлением Европы, "похоронившей" договоренности в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран СНГ.
"Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы полностью приняли предложение Соединённых Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита <...> на Аляске", — рассказал он.
Кроме того, Лавров напомнил, что США недавно предлагали организовать трёхсторонние переговоры. Россия согласилась при условии, что нужно провести выборы в Госдуму. Однако сразу после этого киевский режим начал делать всё, чтобы сорвать голосование.
"Мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно, американская сторона с пониманием приняла к сведению наши аргументы", — добавил Лавров.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
14:53
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До этого Лавров уже заявлял, что Россия держит слово и остается привержена американским предложениям, сделанным в Анкоридже. Как отмечал министр иностранных дел, РФ предпочитает дипломатический путь урегулирования конфликта, но ничего не может сделать, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что договоренности саммита на Аляске похоронены.
Ранее, 1 октября, президент России Владимир Путин раскрыл детали встречи в Анкоридже. По его словам, на саммите обсуждались предложения по украинскому урегулированию не России, а США.
"Не наши предложения мы обсуждали в Анкоридже, а предложения США. И я приехал сказать, что мы согласны", – отметил Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он подчеркнул, что согласие дал не сразу.
"Американская сторона предложила нам вариант выхода из кризиса. И первоначально мы сказали: "Ну, нет, мы должны подумать". А потом я приехал в Анкоридж и поменял свою позицию. Сказал, что согласен", – указал Путин.
Подробнее о нюансах международной политики – в статье Владимира Скачко ""Перекрёсток мира" по-армянски: Пашинян пытается дружить против России".
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