https://ukraina.ru/20261007/krizis-v-odesse-chto-kroetsya-za-mirotvorchestvom-goncharenko-1083661791.html

Кризис в Одессе. Что кроется за миротворчеством Гончаренко*

Кризис в Одессе. Что кроется за миротворчеством Гончаренко* - 07.10.2026 Украина.ру

Кризис в Одессе. Что кроется за миротворчеством Гончаренко*

Одесса находится в состоянии глубокого экономического и социального кризиса, спровоцированного военной эскалацией, которую инициировал минувшим летом Владимир Зеленский

2026-10-07T16:00

2026-10-07T16:00

2026-10-07T16:00

эксклюзив

одесса

россия

украина

алексей гончаренко

владимир зеленский

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Накануне выборов в Государственную Думу РФ глава украинского режима распорядился атаковать объекты российской гражданской инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы, порты, морские суда и крупные торговые склады. В Киеве рассчитывали на то, что это дестабилизирует ситуацию в России. Однако украинские террористические атаки не оказали влияния на выборы в РФ. А ответные удары российской армии привели к системному коллапсу украинского экспорта, который в основном осуществлялся именно через портовую зону Одесского региона.До начала этих событий через порты Одессы и Черноморска, а также через порт Южный ежегодно проходило до 80 млн тонн грузов, что составляло львиную долю национального экспорта Украины.Аграрные фирмы отправляли из Одесской области зерно и растительное масло, а ведущие металлургические компании экспортировали через портовые терминалы железную руду и металл. По данным украинских экономических экспертов, ежедневная выручка от торговых операций в этих портах составляла в первой половине года около 70 млн долларов, формируя одну из самых важных статей дохода государственного и областного бюджетов.Кроме того, Украина получала через одесские порты боеприпасы, вооружение и прочие товары военного назначения, которые поставлялись странами Запада в нарушение так называемой зерновой сделки, заключенной в 2022 году.Согласно опубликованным данным Министерства обороны РФ, в районе одесского торгового порта и в пригородном поселке Ильичевка действовали два специальных логистических центра, осуществлявшие хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из европейских государств. А их работу обслуживали различные смежные фирмы, связанные с местными одесскими бизнесменами.Эта логистическая структура, обеспечивавшая функционирование местной экономики, полностью обнулилась в течение последних двух месяцев – после ответных ударов, которые разрушили портовые объекты Большой Одессы.По предварительным оценкам Всеукраинского аграрного совета, прямые убытки операторов частных портовых терминалов – включая поврежденное специализированное перевалочное оборудование, элеваторы и склады – составили на конец сентября около 1,5 млрд долларов.Международные судоходные компании, включая датскую Maersk, полностью свернули деятельность в акватории одесских портов. Морской экспорт пшеницы снизился в результате этого на 75%, а кукурузы – сразу на 84%. По данным украинского минсельхоза, это приводит к ежемесячным убыткам на сумму не менее 2 млрд, провоцируя банкротство местных аграриев.Ситуация с металлургическим экспортом еще хуже. Полтавский и Южный горно-обогатительные комбинаты, принадлежащие международной группе Ferrexpo и украинскому холдингу "Метвинвест", которые использовали для экспорта одесские портовые терминалы, практически остановили отгрузку своей продукции. А вывоз стали сократился более чем в два раза, снизившись до рекордного минимума.Гарантированный долг Одессы, связанный с реализацией различных международных инфраструктурных проектов, составляет 1,23 млрд гривен – примерно 2,35 млрд рублей. Однако средств на эти долговые выплаты больше нет. Потому что попытка "принудить Россию к миру", анонсированная перед выборами Зеленским, имела для Одессы самые драматические последствия.Экономическая жизнь одесского региона парализована. – причем это касается не только портовой инфраструктуры. Под ответные удары ракет и дронов попали основные мощности внутренней торговли – гипермаркеты "Эпицентр" и "Новая линия", сортировочные площадки маркетплейса Rozetka, крупный рынок промтоваров "7-й километр", а также логистические центры и складские помещения "Новой почты", через которые осуществлялись поставки товаров в интересах украинской армии.Масштабы этого кризиса помогает оценить резонансный видеоролик, записанный недавно жительницей Одессы, который широко расходится в украинских соцсетях. Женщина рассказала, что работает таможенным брокером, и заявила, что морской экспорт из города остановлен, потому что судовладельцы отказываются рисковать грузами и судами. Одесситка пожаловалась на пустые полки в супермаркетах, отмечая, что владельцы разрушенных гипермаркетов хотят минимизировать свои убытки за счет своих клиентов и персонала.Одесситы действительно уезжают. Согласно данным украинского агентства недвижимости ЛУН, количество активных объявлений о сдаче квартир в аренду в Одессе выросло к началу октября более чем в три раза. Это говорит о том, что люди массово освобождают жилье, покидая город чтобы спастись от безработицы и террора со стороны ТЦК.Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Одесская область занимает первое место на Украине по количеству жалоб на действия тэцэкашников, которые охотятся на мужчин при содействии украинской полиции. Причем в последнее время в приморском городе фиксируются совершенно дикие эпизоды, когда людоловы избивают женщин и даже несовершеннолетних детей.Одессит Владимир Липко, возглавлявший ранее одно из коммунальных предприятий города, рассказал, что коммунальные службы Одессы столкнулись с невосполнимым дефицитом кадров, включая нехватку слесарей, сантехников и электриков. Закрывать его нечем – работники коммунальной сферы становятся жертвой массовой мобилизации, которая проводится на одесских улицах в непрерывном режиме. А одна их жительниц города опубликовала видео из центра Одессы, чтобы показать – там почти не видно мужчин, которые прячутся от могилизаторов по домам.Критическая ситуация в Одессе стала одной из причин политического разворота, который продемонстрировал на днях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Одиозный националист внезапно начал призывать к поиску мирного компромисса в отношениях с Россией, и даже задумался о необходимости восстановить права русскоязычного населения Украины. Это связывают с тем, что Гончаренко считается одним из главных лоббистов одесского бизнеса, который несет сейчас тяжелые убытки и находится на грани полного разорения, пытаясь воздействовать на Банковую через своего человека в украинском парламенте."Возьмите Черное море. Наша экономика без моря умирает. Я хочу, чтобы велись переговоры про режим торговли зерном", – заявил 6 октября Гончаренко, наглядно подтверждая данную версию.А пока Одесса готовится к тяжелой зиме, в которую придется вступать с разрушенной инфраструктурой, нехваткой бюджетных средств и парализованной общественной жизнью, которая фактически свернулась под прессом массовой мобилизации населения.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261006/evrosolidarnost-ne-proschaet-mirnykh-initsiativ-vsya-khronologiya-skandala-goncharenko-1083630554.html

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Юрий Каштелян

эксклюзив, одесса, россия, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский