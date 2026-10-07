Третий удар ВС РФ: Киев одновременно остается без туалетной бумаги и ракет - 07.10.2026 Украина.ру
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Третий удар ВС РФ: Киев одновременно остается без туалетной бумаги и ракет
Третий удар ВС РФ: Киев одновременно остается без туалетной бумаги и ракет - 07.10.2026 Украина.ру
Третий удар ВС РФ: Киев одновременно остается без туалетной бумаги и ракет
Киев остался без туалетной бумаги. Киевский картонно-бумажный комбинат остановил производство после российского удара — предприятие атаковали уже в третий раз за последние полгода. Об этом 7 октября сообщила сама компания
2026-10-07T17:54
2026-10-07T17:54
украина
россия
киев
сергей лавров
владимир зеленский
сво
спецоперация
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В результате сегодняшней ракетной атаки серьёзно повреждены производственные и складские помещения, оборудование и инженерные коммуникации, возникли пожары. Комбинат в Обухове — крупнейший в Украине производитель картонно-бумажной продукции. Там выпускали туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки. Но, как выяснилось, не только их. На территории предприятия также был организован склад и производство ракет FP-5 "Фламинго" и комплектующих к ним. Именно это и стало причиной повышенного внимания со стороны российских военных — комбинат атаковали в третий раз за полгода.Теперь Украина осталась без бумаги. И это не просто бытовая проблема. Остановка крупнейшего производителя означает дефицит не только туалетной бумаги и салфеток, но и бумаги-основы, из которой делают упаковку. А если учесть, что на комбинате ещё и ракеты собирали, то вопросов к нему накопилось много. На днях Владимир Зеленский как ни в чем не бывало вновь заявил о трехсторонних переговорах. А уже сегодня между тем глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему трехсторонние переговоры откладываются.
https://ukraina.ru/20261007/buduschie-voyny-rossiyskoy-armii-boevye-roboty-tanki-bez-ekipazhey-robopsy-i-bespilotnaya-aviatsiya-1083660417.html
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украина, россия, киев, сергей лавров, владимир зеленский, сво, спецоперация
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация

Третий удар ВС РФ: Киев одновременно остается без туалетной бумаги и ракет

17:54 07.10.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Киев остался без туалетной бумаги. Киевский картонно-бумажный комбинат остановил производство после российского удара — предприятие атаковали уже в третий раз за последние полгода. Об этом 7 октября сообщила сама компания
В результате сегодняшней ракетной атаки серьёзно повреждены производственные и складские помещения, оборудование и инженерные коммуникации, возникли пожары. Комбинат в Обухове — крупнейший в Украине производитель картонно-бумажной продукции.
Там выпускали туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки. Но, как выяснилось, не только их. На территории предприятия также был организован склад и производство ракет FP-5 "Фламинго" и комплектующих к ним. Именно это и стало причиной повышенного внимания со стороны российских военных — комбинат атаковали в третий раз за полгода.
Теперь Украина осталась без бумаги. И это не просто бытовая проблема. Остановка крупнейшего производителя означает дефицит не только туалетной бумаги и салфеток, но и бумаги-основы, из которой делают упаковку. А если учесть, что на комбинате ещё и ракеты собирали, то вопросов к нему накопилось много.
Боевые роботы - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
17:33
Будущие войны российской армии: боевые роботы, танки без экипажей, робопсы и беспилотная авиацияЕсли еще восемь лет назад заявления донецкого писателя-фантаста Фёдора Березина о том, что за Донбасс будут воевать боевые роботы ДНР, вызывало либо приступы смеха, либо скандал - мол, у литератора не все дома, то теперь его грёзы и видения о войнах будущего на наших глазах становятся реальностью
На днях Владимир Зеленский как ни в чем не бывало вновь заявил о трехсторонних переговорах. А уже сегодня между тем глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему трехсторонние переговоры откладываются.
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