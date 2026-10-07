https://ukraina.ru/20261007/tretiy-udar-vs-rf-kiev-odnovremenno-ostaetsya-bez-tualetnoy-bumagi-i-raket-1083669541.html

Третий удар ВС РФ: Киев одновременно остается без туалетной бумаги и ракет

Третий удар ВС РФ: Киев одновременно остается без туалетной бумаги и ракет - 07.10.2026 Украина.ру

Третий удар ВС РФ: Киев одновременно остается без туалетной бумаги и ракет

Киев остался без туалетной бумаги. Киевский картонно-бумажный комбинат остановил производство после российского удара — предприятие атаковали уже в третий раз за последние полгода. Об этом 7 октября сообщила сама компания

2026-10-07T17:54

2026-10-07T17:54

2026-10-07T17:54

украина

россия

киев

сергей лавров

владимир зеленский

сво

спецоперация

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В результате сегодняшней ракетной атаки серьёзно повреждены производственные и складские помещения, оборудование и инженерные коммуникации, возникли пожары. Комбинат в Обухове — крупнейший в Украине производитель картонно-бумажной продукции. Там выпускали туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки. Но, как выяснилось, не только их. На территории предприятия также был организован склад и производство ракет FP-5 "Фламинго" и комплектующих к ним. Именно это и стало причиной повышенного внимания со стороны российских военных — комбинат атаковали в третий раз за полгода.Теперь Украина осталась без бумаги. И это не просто бытовая проблема. Остановка крупнейшего производителя означает дефицит не только туалетной бумаги и салфеток, но и бумаги-основы, из которой делают упаковку. А если учесть, что на комбинате ещё и ракеты собирали, то вопросов к нему накопилось много. На днях Владимир Зеленский как ни в чем не бывало вновь заявил о трехсторонних переговорах. А уже сегодня между тем глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему трехсторонние переговоры откладываются.

https://ukraina.ru/20261007/buduschie-voyny-rossiyskoy-armii-boevye-roboty-tanki-bez-ekipazhey-robopsy-i-bespilotnaya-aviatsiya-1083660417.html

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украина, россия, киев, сергей лавров, владимир зеленский, сво, спецоперация