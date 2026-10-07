Третий удар ВС РФ: Киев одновременно остается без туалетной бумаги и ракет
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Киев остался без туалетной бумаги. Киевский картонно-бумажный комбинат остановил производство после российского удара — предприятие атаковали уже в третий раз за последние полгода. Об этом 7 октября сообщила сама компания
В результате сегодняшней ракетной атаки серьёзно повреждены производственные и складские помещения, оборудование и инженерные коммуникации, возникли пожары. Комбинат в Обухове — крупнейший в Украине производитель картонно-бумажной продукции.
Там выпускали туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки. Но, как выяснилось, не только их. На территории предприятия также был организован склад и производство ракет FP-5 "Фламинго" и комплектующих к ним. Именно это и стало причиной повышенного внимания со стороны российских военных — комбинат атаковали в третий раз за полгода.
Теперь Украина осталась без бумаги. И это не просто бытовая проблема. Остановка крупнейшего производителя означает дефицит не только туалетной бумаги и салфеток, но и бумаги-основы, из которой делают упаковку. А если учесть, что на комбинате ещё и ракеты собирали, то вопросов к нему накопилось много.
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