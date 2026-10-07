https://ukraina.ru/20261007/idi-v-okop-ukraintsy-ustroili-zhestkiy-raznos-vereschuk-za-otmenu-mira-1083662086.html

"Иди в окоп": украинцы устроили жесткий разнос Верещук за отмену мира

"Иди в окоп": украинцы устроили жесткий разнос Верещук за отмену мира - 07.10.2026 Украина.ру

"Иди в окоп": украинцы устроили жесткий разнос Верещук за отмену мира

В обозримом будущем мира не будет, заявила замглавы Офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук, спровоцировав этим прогнозом шквал ярости в соцсетях

2026-10-07T14:09

2026-10-07T14:09

2026-10-07T14:09

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ирина верещук

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

украина.ру

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Она призвала украинцев принять реальность затяжного конфликта и готовиться к бесконечной борьбе. Любые компромиссы и выполнение условий РФ она сразу отмела, назвав их "символом подчинения", на которое нация якобы больше не пойдет. По мнению аналитиков, это высказывание от Банковой стало ответом на недавние призывы нардепа Алексея Гончаренко* сдать назад и договориться ради прекращения огня.Однако обычные граждане такую логику не оценили: под публикацией чиновницы не нашлось ни одного одобряющего комментария. Возмущенные люди потребовали от Верещук взять своего мужа, родственников, коллег-чиновников и лично пойти в окопы.В комментариях представительнице ОП заявили, что затягивание боевых действий выгодно лишь "алчным чиновникам", превратившим конфликт в прибыльный бизнес для личного обогащения. Пользователи подчеркнули, что пока власть демонстрирует пачки ворованной валюты и годами безрезультатно катается на переговоры, воевать приходится "до последнего украинца", а простому народу остается лишь хлебать горе.Подробнее о попытках договориться о мире - в материале Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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новости, россия, киев, ирина верещук, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, украина.ру