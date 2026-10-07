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Запад страны в опасности? Украину озадачила новая тактика ударов ВС РФ
Запад страны в опасности? Украину озадачила новая тактика ударов ВС РФ - 07.10.2026 Украина.ру
Запад страны в опасности? Украину озадачила новая тактика ударов ВС РФ
Российская армия применила принципиально новую схему нанесения ударов в ходе массированной ночной атаки, сообщили 7 октября мониторинговые паблики
2026-10-07T12:21
2026-10-07T12:21
2026-10-07T12:27
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По их данным, вместо привычного распределения сил по десяткам различных локаций, военные сфокусировали плотный ракетный кулак максимум на трех целях. Аналогичная тактика концентрации была использована и при пусках баллистических ракет. В то же время отмечается, что число задействованных беспилотников оказалось нетипично малым. Эксперты предполагают, что это может указывать подготовку отдельного массированного налета БПЛА по западным регионам Украины.Ранее в среду Минобороны РФ информировало о разгроме целого перечня предприятий украинского ВПК, задействованных в интересах компании Fire Point. Под сокрушительный удар попали оборонный завод "Южмаш" в Днепре, мощности "АвтоКрАЗа" в Кременчуге, собиравшие шасси под пусковые установки, киевские "Умные боеприпасы" и Обуховский картонный комбинат, где тайно производили крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" и оперативно-тактические FP-9. Кроме того, цели были поражены в Черниговской и Кировоградской областях, в Одесском порту уничтожен сухогруз с военным грузом, а в Полтавской области ликвидирован патронный цех на базе табачной фабрики JTI.В свою очередь, Владимир Зеленский посетовал, что ключевой мишенью ночного налета стала энергетическая инфраструктура страны.Подробнее - в материале Целились по энергетике: Зеленский раскрыл масштаб ночного ракетного удара на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, днепр, владимир зеленский, впк, южмаш, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Днепр, Владимир Зеленский, ВПК, Южмаш, Украина.ру
Запад страны в опасности? Украину озадачила новая тактика ударов ВС РФ
12:21 07.10.2026 (обновлено: 12:27 07.10.2026)
Российская армия применила принципиально новую схему нанесения ударов в ходе массированной ночной атаки, сообщили 7 октября мониторинговые паблики
По их данным, вместо привычного распределения сил по десяткам различных локаций, военные сфокусировали плотный ракетный кулак максимум на трех целях. Аналогичная тактика концентрации была использована и при пусках баллистических ракет.
В то же время отмечается, что число задействованных беспилотников оказалось нетипично малым.
Эксперты предполагают, что это может указывать подготовку отдельного массированного налета БПЛА по западным регионам Украины.
Ранее в среду Минобороны РФ информировало о разгроме целого перечня предприятий украинского ВПК, задействованных в интересах компании Fire Point. Под сокрушительный удар попали оборонный завод "Южмаш" в Днепре, мощности "АвтоКрАЗа" в Кременчуге, собиравшие шасси под пусковые установки, киевские "Умные боеприпасы" и Обуховский картонный комбинат, где тайно производили крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" и оперативно-тактические FP-9. Кроме того, цели были поражены в Черниговской и Кировоградской областях, в Одесском порту уничтожен сухогруз с военным грузом, а в Полтавской области ликвидирован патронный цех на базе табачной фабрики JTI.
В свою очередь, Владимир Зеленский посетовал, что ключевой мишенью ночного налета стала энергетическая инфраструктура страны.