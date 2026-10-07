https://ukraina.ru/20261007/lavrov-obyasnil-pochemu-trekhstoronnie-peregovory-otkladyvayutsya--1083667953.html
Лавров объяснил, почему трехсторонние переговоры откладываются
Лавров объяснил, почему трехсторонние переговоры откладываются - 07.10.2026 Украина.ру
Лавров объяснил, почему трехсторонние переговоры откладываются
Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о перспективах трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Об этом 7 октября сообщило агентство РИА Новости
2026-10-07T17:11
2026-10-07T17:11
2026-10-07T17:11
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По его словам, Москва согласилась провести такие переговоры после выборов в Госдуму, однако Киев во время голосования совершил беспрецедентное количество атак. В Вашингтоне с пониманием отнеслись к российской позиции, добавил министр.Лавров также напомнил, что Москва поддерживала конкретные решения по Украине начиная с февраля 2014 года и полностью приняла предложения Штатов на саммите в Анкоридже.На днях Владимир Зеленский как ни в чем не бывало вновь заявил о трехсторонних переговорах. По словам главы киевского режима, на этот раз американская переговорная группа предложила провести встречу "на техническом уровне" с Россией и Украиной.
https://ukraina.ru/20261007/deputat-rady-rasskazala-chto-nuzhno-dlya-vozvrascheniya-ukrainy-k-neytralnomu-statusu-1083657708.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир зеленский, госдума
Новости, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Госдума
Лавров объяснил, почему трехсторонние переговоры откладываются
Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о перспективах трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Об этом 7 октября сообщило агентство РИА Новости