Лавров объяснил, почему трехсторонние переговоры откладываются - 07.10.2026 Украина.ру
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Лавров объяснил, почему трехсторонние переговоры откладываются
Лавров объяснил, почему трехсторонние переговоры откладываются - 07.10.2026 Украина.ру
Лавров объяснил, почему трехсторонние переговоры откладываются
Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о перспективах трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Об этом 7 октября сообщило агентство РИА Новости
2026-10-07T17:11
2026-10-07T17:11
новости
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сергей лавров
владимир зеленский
госдума
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По его словам, Москва согласилась провести такие переговоры после выборов в Госдуму, однако Киев во время голосования совершил беспрецедентное количество атак. В Вашингтоне с пониманием отнеслись к российской позиции, добавил министр.Лавров также напомнил, что Москва поддерживала конкретные решения по Украине начиная с февраля 2014 года и полностью приняла предложения Штатов на саммите в Анкоридже.На днях Владимир Зеленский как ни в чем не бывало вновь заявил о трехсторонних переговорах. По словам главы киевского режима, на этот раз американская переговорная группа предложила провести встречу "на техническом уровне" с Россией и Украиной.
https://ukraina.ru/20261007/deputat-rady-rasskazala-chto-nuzhno-dlya-vozvrascheniya-ukrainy-k-neytralnomu-statusu-1083657708.html
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новости, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир зеленский, госдума
Новости, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Госдума

Лавров объяснил, почему трехсторонние переговоры откладываются

17:11 07.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенассамблея ООН в Нью-Йорке
Генассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о перспективах трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Об этом 7 октября сообщило агентство РИА Новости
По его словам, Москва согласилась провести такие переговоры после выборов в Госдуму, однако Киев во время голосования совершил беспрецедентное количество атак. В Вашингтоне с пониманием отнеслись к российской позиции, добавил министр.
Лавров также напомнил, что Москва поддерживала конкретные решения по Украине начиная с февраля 2014 года и полностью приняла предложения Штатов на саммите в Анкоридже.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
11:37
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На днях Владимир Зеленский как ни в чем не бывало вновь заявил о трехсторонних переговорах. По словам главы киевского режима, на этот раз американская переговорная группа предложила провести встречу "на техническом уровне" с Россией и Украиной.
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