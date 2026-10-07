https://ukraina.ru/20261007/ty-smeyalsya-nad-smertyu-moego-malchika-aktrisa-iz-slugi-naroda-vspomnila-grustnuyu-godovschinu-1083662855.html

"Ты смеялся над смертью моего мальчика": актриса из "Слуги народа" вспомнила грустную годовщину

"Ты смеялся над смертью моего мальчика": актриса из "Слуги народа" вспомнила грустную годовщину - 07.10.2026 Украина.ру

"Ты смеялся над смертью моего мальчика": актриса из "Слуги народа" вспомнила грустную годовщину

Украинская актриса Елена Репина опубликовало видеообращение к украинцам, в котором вспомнила о годовщине похищения её мужа военкомами

2026-10-07T18:33

2026-10-07T18:33

2026-10-07T18:33

tiktok

украина

слуга народа

украинская актриса

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"Сегодня у меня "праздник" – годовщина. 5 октября. Ровно год, когда я ехала с цветами, подарками и меня должен был встретить мой муж. Мужа захватили тэцэкашники – стая шакалов. Я пыталась отбить своего родного человека, и меня очень долго и нудно били шесть здоровых мужиков. Мужа ТЦК забрало. Сразу скажу: отбила на следующий день", – рассказала Репина в видео, опубликованном в TikTok.Она вспомнила и о реакции некоторых соотечественников на новость о том, что ей удалось спасти мужа от насильственной мобилизации."Как выли мои соотечественники, обзывая меня, унижая меня, радуясь, потирая в ладошечки. Я это помню", – указала Репина.Помнит она и о том, как в день задержания мужа её насильственно госпитализировали в психиатрическую клинику. Санитаров вызвали военкомы. Репина вспомнила и об испуге врача в психиатрической клинике и о том, как провела ночь под клиникой.Актриса рассказала и о том, как ей через несколько недель стали писать издевавшиеся над ней."Те, кто ржал надо мной и потирал ручки, стали мне писать в личку: "Лена, прости если сможешь. Дай телефоны Серёжи (человек, который помог ей освободить мужа – Ред.). Забрали мужа/сына/брата/свата/племянника/родного человека. Я вас прощаю всех", – отметила актриса.Репина подчеркнула, что всё помнит. Особенно ей запомнилось интервью украинского ведущего и журналиста Мыколы Вересня (наст. имя Николай Сытник – Ред.). Ей это интервью памятно, т.к. Вересень потешался над смертью сына актрисы Ивана."Он такой Вересень, как я наяда. Сын коммунистического лидера Сытника – лучшего друга Щербицкого (первый секретарь ЦК КП Украины – Ред.). Всю жизнь ты, Коля, боялся, что люди узнают, чей ты сын <…> Так вот, дурак Вересень сказал, что у меня нету никаких детей. Это моя дочка, Вересень, Валерия Дмитриевна. А это моя внучка – дочка покойного Ивана Афина Ивановна. Тот Иван, с которым ты 10 лет спектакль играл, тот Иван, который тебе английские тексты переводил. Тот Иван, с которым ты во Львове гулял по всем кабакам. Тот Иван, о котором ты говорил: "Лена, какой умный у тебя сын". И ты ржал над смертью моего мальчика!" – негодовала актриса.Она показала двух девочек: свою дочку и свою внучку. По словам Репиной, сейчас вся Украина переживает то, что год назад пережила она. Актриса призвала украинцев прежде, чем насмехаться над кем бы то ни было, вспомнить, что когда-то они были людьми. Также она пожелала украинцам "прорваться".О том, что происходит с мобилизацией на Украине – в статье Павла Волкова "Госизмена за то, что не молчали. Критиков бусификации арестовали на Украине как российских диверсантов".

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tiktok, украина, слуга народа, украинская актриса