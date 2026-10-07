https://ukraina.ru/20261007/zheleznyak-ostavil-kiev-bez-illyuziy-totalnyy-byudzhetnyy-krakh-nastupit-uzhe-v-dekabre--1083663008.html
Железняк оставил Киев без иллюзий: тотальный бюджетный крах наступит уже в декабре
Железняк оставил Киев без иллюзий: тотальный бюджетный крах наступит уже в декабре - 07.10.2026 Украина.ру
Железняк оставил Киев без иллюзий: тотальный бюджетный крах наступит уже в декабре
Украина вновь останется без денег и столкнется с жестким бюджетным дефицитом уже в декабре, заявил в телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк
2026-10-07T15:01
2026-10-07T15:01
2026-10-07T15:02
новости
киев
украина
ярослав железняк
сергей корецкий
ольга василевская-смаглюк
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102544/69/1025446933_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_efc5ef4f701546733025f6844f8173ff.jpg
По его словам, Киев провалил принятие законов, необходимых для продолжения финансирования со стороны Евросоюза.Парламентарий подчеркнул, что европейские транши заблокированы из-за нарушения Киевом всех взятых на себя антикоррупционных обязательств. Ситуацию усугубляет и то, что власти до сих пор не нашли средства даже на выплату текущих зарплат собственным военнослужащим.При этом премьер Сергей Корецкий в среду отчитался о получении от ЕС 1,2 миллиарда евро на военные нужды. Однако эта сумма выглядит каплей в море на фоне озвученной им же нехватки 27 миллиардов долларов на оборонные расходы в 2026 году. Как указывала ранее депутат Ольга Василевская-Смаглюк, Украина уже прекратила финансирование абсолютно всех сфер, кроме военных расходов и базовых соцвыплат. Подробнее о проблемах Киева - в материале ЕС готовится к режиму жёсткой экономии из-за энергетического кризиса — El País на сайте Украина.ру.
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/102544/69/1025446933_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_e2197b327b3516b2fa8d2be1a54dc378.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, ярослав железняк, сергей корецкий, ольга василевская-смаглюк, ес, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Ярослав Железняк, Сергей Корецкий, Ольга Василевская-Смаглюк, ЕС, Украина.ру
Железняк оставил Киев без иллюзий: тотальный бюджетный крах наступит уже в декабре
15:01 07.10.2026 (обновлено: 15:02 07.10.2026)
Украина вновь останется без денег и столкнется с жестким бюджетным дефицитом уже в декабре, заявил в телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк
По его словам, Киев провалил принятие законов, необходимых для продолжения финансирования со стороны Евросоюза.
Парламентарий подчеркнул, что европейские транши заблокированы из-за нарушения Киевом всех взятых на себя антикоррупционных обязательств.
Ситуацию усугубляет и то, что власти до сих пор не нашли средства даже на выплату текущих зарплат собственным военнослужащим.
При этом премьер Сергей Корецкий в среду отчитался о получении от ЕС 1,2 миллиарда евро на военные нужды. Однако эта сумма выглядит каплей в море на фоне озвученной им же нехватки 27 миллиардов долларов на оборонные расходы в 2026 году.
Как указывала ранее депутат Ольга Василевская-Смаглюк, Украина уже прекратила финансирование абсолютно всех сфер, кроме военных расходов и базовых соцвыплат.