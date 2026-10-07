Железняк оставил Киев без иллюзий: тотальный бюджетный крах наступит уже в декабре - 07.10.2026 Украина.ру
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Железняк оставил Киев без иллюзий: тотальный бюджетный крах наступит уже в декабре
Железняк оставил Киев без иллюзий: тотальный бюджетный крах наступит уже в декабре - 07.10.2026 Украина.ру
Железняк оставил Киев без иллюзий: тотальный бюджетный крах наступит уже в декабре
Украина вновь останется без денег и столкнется с жестким бюджетным дефицитом уже в декабре, заявил в телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк
2026-10-07T15:01
2026-10-07T15:02
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По его словам, Киев провалил принятие законов, необходимых для продолжения финансирования со стороны Евросоюза.Парламентарий подчеркнул, что европейские транши заблокированы из-за нарушения Киевом всех взятых на себя антикоррупционных обязательств. Ситуацию усугубляет и то, что власти до сих пор не нашли средства даже на выплату текущих зарплат собственным военнослужащим.При этом премьер Сергей Корецкий в среду отчитался о получении от ЕС 1,2 миллиарда евро на военные нужды. Однако эта сумма выглядит каплей в море на фоне озвученной им же нехватки 27 миллиардов долларов на оборонные расходы в 2026 году. Как указывала ранее депутат Ольга Василевская-Смаглюк, Украина уже прекратила финансирование абсолютно всех сфер, кроме военных расходов и базовых соцвыплат. Подробнее о проблемах Киева - в материале ЕС готовится к режиму жёсткой экономии из-за энергетического кризиса — El País на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, ярослав железняк, сергей корецкий, ольга василевская-смаглюк, ес, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Ярослав Железняк, Сергей Корецкий, Ольга Василевская-Смаглюк, ЕС, Украина.ру

Железняк оставил Киев без иллюзий: тотальный бюджетный крах наступит уже в декабре

15:01 07.10.2026 (обновлено: 15:02 07.10.2026)
 
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Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
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Украина вновь останется без денег и столкнется с жестким бюджетным дефицитом уже в декабре, заявил в телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк
По его словам, Киев провалил принятие законов, необходимых для продолжения финансирования со стороны Евросоюза.
Парламентарий подчеркнул, что европейские транши заблокированы из-за нарушения Киевом всех взятых на себя антикоррупционных обязательств.
Ситуацию усугубляет и то, что власти до сих пор не нашли средства даже на выплату текущих зарплат собственным военнослужащим.
При этом премьер Сергей Корецкий в среду отчитался о получении от ЕС 1,2 миллиарда евро на военные нужды. Однако эта сумма выглядит каплей в море на фоне озвученной им же нехватки 27 миллиардов долларов на оборонные расходы в 2026 году.
Как указывала ранее депутат Ольга Василевская-Смаглюк, Украина уже прекратила финансирование абсолютно всех сфер, кроме военных расходов и базовых соцвыплат.
Подробнее о проблемах Киева - в материале ЕС готовится к режиму жёсткой экономии из-за энергетического кризиса — El País на сайте Украина.ру.
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