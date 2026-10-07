https://ukraina.ru/20261007/zheleznyak-ostavil-kiev-bez-illyuziy-totalnyy-byudzhetnyy-krakh-nastupit-uzhe-v-dekabre--1083663008.html

Железняк оставил Киев без иллюзий: тотальный бюджетный крах наступит уже в декабре

Железняк оставил Киев без иллюзий: тотальный бюджетный крах наступит уже в декабре - 07.10.2026 Украина.ру

Железняк оставил Киев без иллюзий: тотальный бюджетный крах наступит уже в декабре

Украина вновь останется без денег и столкнется с жестким бюджетным дефицитом уже в декабре, заявил в телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк

2026-10-07T15:01

2026-10-07T15:01

2026-10-07T15:02

новости

киев

украина

ярослав железняк

сергей корецкий

ольга василевская-смаглюк

ес

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102544/69/1025446933_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_efc5ef4f701546733025f6844f8173ff.jpg

По его словам, Киев провалил принятие законов, необходимых для продолжения финансирования со стороны Евросоюза.Парламентарий подчеркнул, что европейские транши заблокированы из-за нарушения Киевом всех взятых на себя антикоррупционных обязательств. Ситуацию усугубляет и то, что власти до сих пор не нашли средства даже на выплату текущих зарплат собственным военнослужащим.При этом премьер Сергей Корецкий в среду отчитался о получении от ЕС 1,2 миллиарда евро на военные нужды. Однако эта сумма выглядит каплей в море на фоне озвученной им же нехватки 27 миллиардов долларов на оборонные расходы в 2026 году. Как указывала ранее депутат Ольга Василевская-Смаглюк, Украина уже прекратила финансирование абсолютно всех сфер, кроме военных расходов и базовых соцвыплат. Подробнее о проблемах Киева - в материале ЕС готовится к режиму жёсткой экономии из-за энергетического кризиса — El País на сайте Украина.ру.

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, ярослав железняк, сергей корецкий, ольга василевская-смаглюк, ес, украина.ру