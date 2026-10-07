Высадка генералов: представители Военного комитета НАТО съехались на Украину впервые за восемь лет - 07.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261007/vysadka-generalov-predstaviteli-voennogo-komiteta-nato-sekhalis-na-ukrainu-vpervye-za-vosem-let-1083662234.html
Высадка генералов: представители Военного комитета НАТО съехались на Украину впервые за восемь лет
Высадка генералов: представители Военного комитета НАТО съехались на Украину впервые за восемь лет - 07.10.2026 Украина.ру
Высадка генералов: представители Военного комитета НАТО съехались на Украину впервые за восемь лет
Военные представители всех 32 стран-членов НАТО впервые за восемь лет прибыли с визитом в Киев и встретились с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. Об этом проинформировал председатель Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне
2026-10-07T14:53
2026-10-07T14:53
новости
украина
киев
москва
анна скороход
софия федина
нато
вооруженные силы украины
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083662309_0:27:2837:1623_1920x0_80_0_0_b6ec1c962d83700dfb9a75cc8e91b689.jpg
Драгоне сообщил, что во время встречи с главкомом ВСУ были расставлены военные приоритеты, а также обсуждался практический опыт Украины, который будет интегрирован в оборонную стратегию альянса. По его словам, визит стал "демонстрацией непоколебимой поддержки Украины".Военный комитет НАТО является его высшей военной структурой и осуществляет экспертную поддержку в сфере оборонной стратегии и политики. При этом глава комитета выполняет функции основного военного советника генерального секретаря Североатлантического альянса.Приезд делегации совпал с заявлением депутата Верховной рады Анны Скороход о том, что в парламенте инициировали исключение из конституции Украины пункта о стремлении в НАТО ради возвращения к нейтральному статусу государства.Скороход подчеркнула, что отказ от евроатлантической интеграции и закрепление нейтралитета послужат четким сигналом для Москвы и Вашингтона о готовности Киева к реальному урегулированию конфликта и сохранению нации.О подготовке этого законопроекта накануне также сообщала коллега Скороход по Раде из фракции "Европейская солидарность" София Федина.Подробнее об инициативе отказа от стремления в НАТО — в материале Татьяны Стоянович Конец эпохи: США поставили точку в вопросе вступления Украины в НАТО на сайте Украина.ру.
украина
киев
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083662309_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_508ce54692198791d8f1342ac14a6720.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, москва, анна скороход, софия федина, нато, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Украина, Киев, Москва, Анна Скороход, София Федина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

Высадка генералов: представители Военного комитета НАТО съехались на Украину впервые за восемь лет

14:53 07.10.2026
 
© Фото : сensor.net
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© Фото : сensor.net
Читать в
ДзенTelegram
Военные представители всех 32 стран-членов НАТО впервые за восемь лет прибыли с визитом в Киев и встретились с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. Об этом проинформировал председатель Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне
Драгоне сообщил, что во время встречи с главкомом ВСУ были расставлены военные приоритеты, а также обсуждался практический опыт Украины, который будет интегрирован в оборонную стратегию альянса. По его словам, визит стал "демонстрацией непоколебимой поддержки Украины".

Военный комитет НАТО является его высшей военной структурой и осуществляет экспертную поддержку в сфере оборонной стратегии и политики. При этом глава комитета выполняет функции основного военного советника генерального секретаря Североатлантического альянса.
Приезд делегации совпал с заявлением депутата Верховной рады Анны Скороход о том, что в парламенте инициировали исключение из конституции Украины пункта о стремлении в НАТО ради возвращения к нейтральному статусу государства.
Скороход подчеркнула, что отказ от евроатлантической интеграции и закрепление нейтралитета послужат четким сигналом для Москвы и Вашингтона о готовности Киева к реальному урегулированию конфликта и сохранению нации.

О подготовке этого законопроекта накануне также сообщала коллега Скороход по Раде из фракции "Европейская солидарность" София Федина.

Подробнее об инициативе отказа от стремления в НАТО — в материале Татьяны Стоянович Конец эпохи: США поставили точку в вопросе вступления Украины в НАТО на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевМоскваАнна СкороходСофия ФединаНАТОВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:06Козырь в СВО и конфликте с Западом: новая российская разработка меняет правила игры
16:14Конец демо-версии: какие неприятности ждут украинцев в Литве
16:00Кризис в Одессе. Что кроется за миротворчеством Гончаренко*
15:42Почему Россия стала бить по мостам Украины только сейчас и когда Зеленский сбежит из Киева – Ищенко
15:30Гражданский конгресс: попытка отпора бандеровщине
15:01Железняк оставил Киев без иллюзий: тотальный бюджетный крах наступит уже в декабре
14:53Высадка генералов: представители Военного комитета НАТО съехались на Украину впервые за восемь лет
14:09"Иди в окоп": украинцы устроили жесткий разнос Верещук за отмену мира
13:28Довели Кличко до ломбарда: прославленный боксёр просит полицию помочь
13:13НАБУ открыло охоту на Скороход сразу после её мирных инициатив в Раде
12:26После освобождения Угледара. Волонтёрская помощь без границ. 07 октября 2026 года, утренний эфир 111:15
12:21Запад страны в опасности? Украину озадачила новая тактика ударов ВС РФ
11:37Депутат Рады рассказала, что нужно для возвращения Украины к нейтральному статусу
10:58Целились по энергетике: Зеленский раскрыл масштаб ночного ракетного удара
10:19Где на Украине тайно собирали ракеты: Минобороны РФ раскрыло список уничтоженных целей
09:45Экономика Украины и война: "срезание" ЛЭП, удары по мостам и зерновой саботаж
09:39"Прекрасный урок": Захарова разгромила фейк о драке русского и украинца в небе
09:01"Эпохальное" заявление Рубио, ссора Киева и Сеула, массированные удары. Хроника событий на утро 7 октября
08:52Уничтожены заводы ракет и суда: российские военные ударили по объектам ВПК Украины
08:31"Без смекалочки никак!": оператор БПЛА о "ювелирном" минировании с помощью дрона
Лента новостейМолния