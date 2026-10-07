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Высадка генералов: представители Военного комитета НАТО съехались на Украину впервые за восемь лет

Высадка генералов: представители Военного комитета НАТО съехались на Украину впервые за восемь лет - 07.10.2026 Украина.ру

Высадка генералов: представители Военного комитета НАТО съехались на Украину впервые за восемь лет

Военные представители всех 32 стран-членов НАТО впервые за восемь лет прибыли с визитом в Киев и встретились с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. Об этом проинформировал председатель Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне

2026-10-07T14:53

2026-10-07T14:53

2026-10-07T14:53

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Драгоне сообщил, что во время встречи с главкомом ВСУ были расставлены военные приоритеты, а также обсуждался практический опыт Украины, который будет интегрирован в оборонную стратегию альянса. По его словам, визит стал "демонстрацией непоколебимой поддержки Украины".Военный комитет НАТО является его высшей военной структурой и осуществляет экспертную поддержку в сфере оборонной стратегии и политики. При этом глава комитета выполняет функции основного военного советника генерального секретаря Североатлантического альянса.Приезд делегации совпал с заявлением депутата Верховной рады Анны Скороход о том, что в парламенте инициировали исключение из конституции Украины пункта о стремлении в НАТО ради возвращения к нейтральному статусу государства.Скороход подчеркнула, что отказ от евроатлантической интеграции и закрепление нейтралитета послужат четким сигналом для Москвы и Вашингтона о готовности Киева к реальному урегулированию конфликта и сохранению нации.О подготовке этого законопроекта накануне также сообщала коллега Скороход по Раде из фракции "Европейская солидарность" София Федина.Подробнее об инициативе отказа от стремления в НАТО — в материале Татьяны Стоянович Конец эпохи: США поставили точку в вопросе вступления Украины в НАТО на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, москва, анна скороход, софия федина, нато, вооруженные силы украины, верховная рада