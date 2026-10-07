https://ukraina.ru/20261007/pochemu-rossiya-stala-bit-po-mostam-ukrainy-tolko-seychas-i-kogda-zelenskiy-sbezhit-iz-kieva--ischenko-1083664239.html
Почему Россия стала бить по мостам Украины только сейчас и когда Зеленский сбежит из Киева – Ищенко
Почему Россия стала бить по мостам Украины только сейчас и когда Зеленский сбежит из Киева – Ищенко - 07.10.2026 Украина.ру
Почему Россия стала бить по мостам Украины только сейчас и когда Зеленский сбежит из Киева – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в постоянном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил политические последствия от ударов ВС России по мостам в Киеве и реакцию... Украина.ру, 07.10.2026
2026-10-07T15:42
2026-10-07T15:42
2026-10-07T15:42
украина
россия
киев
ростислав ищенко
владимир зеленский
украина.ру
верховная рада
дональд трамп
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083664109_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9cfe2e962434df7e9772522394a4e22c.png
Политолог Ростислав Ищенко в постоянном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил политические последствия от ударов ВС России по мостам в Киеве и реакцию населения Украины на такие атаки. Кроме того, он объяснил, почему Трамп создаёт постоянные военные базы США в Европе, к чему приведут протесты населения во Франции и в Германии, а также проанализировал отношение украинцев к Зеленскому и заявления местных политиков о необходимости нейтрального статуса Украины: 00:17 – Россия стала бить по мостам Украины: что дальше? 12:12 – О реакции людей на удары по мостам на Украине и в России;19:40 – Для чего Трамп создаёт постоянные военные базы США в Европе? 29:50 – К чему приведут массовые протесты в европейских странах? 40:30 – Об отношении украинцев к Зеленскому; 49:25 – Почему депутаты Верховной Рады заговорили о нейтральном статусе Украины? *В интервью упоминаются Пётр Порошенко и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
украина
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083664109_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c593f522e9f18c6e6b24525e99868ec9.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, верховная рада, дональд трамп, видео, видео
Украина, Россия, Киев, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Украина.ру, Верховная Рада, Дональд Трамп, Видео
Почему Россия стала бить по мостам Украины только сейчас и когда Зеленский сбежит из Киева – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в постоянном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил политические последствия от ударов ВС России по мостам в Киеве и реакцию населения Украины на такие атаки. Кроме того, он объяснил, почему Трамп создаёт постоянные военные базы США в Европе, к чему приведут протесты населения во Франции и в Германии, а также проанализировал отношение украинцев к Зеленскому и заявления местных политиков о необходимости нейтрального статуса Украины:
00:17 – Россия стала бить по мостам Украины: что дальше?
12:12 – О реакции людей на удары по мостам на Украине и в России;
19:40 – Для чего Трамп создаёт постоянные военные базы США в Европе?
29:50 – К чему приведут массовые протесты в европейских странах?
40:30 – Об отношении украинцев к Зеленскому;
49:25 – Почему депутаты Верховной Рады заговорили о нейтральном статусе Украины?
*В интервью упоминаются Пётр Порошенко и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko