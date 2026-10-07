https://ukraina.ru/20261007/pochemu-rossiya-stala-bit-po-mostam-ukrainy-tolko-seychas-i-kogda-zelenskiy-sbezhit-iz-kieva--ischenko-1083664239.html

Почему Россия стала бить по мостам Украины только сейчас и когда Зеленский сбежит из Киева – Ищенко

Почему Россия стала бить по мостам Украины только сейчас и когда Зеленский сбежит из Киева – Ищенко - 07.10.2026 Украина.ру

Почему Россия стала бить по мостам Украины только сейчас и когда Зеленский сбежит из Киева – Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в постоянном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил политические последствия от ударов ВС России по мостам в Киеве и реакцию... Украина.ру, 07.10.2026

2026-10-07T15:42

2026-10-07T15:42

2026-10-07T15:42

украина

россия

киев

ростислав ищенко

владимир зеленский

украина.ру

верховная рада

дональд трамп

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083664109_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9cfe2e962434df7e9772522394a4e22c.png

Политолог Ростислав Ищенко в постоянном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил политические последствия от ударов ВС России по мостам в Киеве и реакцию населения Украины на такие атаки. Кроме того, он объяснил, почему Трамп создаёт постоянные военные базы США в Европе, к чему приведут протесты населения во Франции и в Германии, а также проанализировал отношение украинцев к Зеленскому и заявления местных политиков о необходимости нейтрального статуса Украины: 00:17 – Россия стала бить по мостам Украины: что дальше? 12:12 – О реакции людей на удары по мостам на Украине и в России;19:40 – Для чего Трамп создаёт постоянные военные базы США в Европе? 29:50 – К чему приведут массовые протесты в европейских странах? 40:30 – Об отношении украинцев к Зеленскому; 49:25 – Почему депутаты Верховной Рады заговорили о нейтральном статусе Украины? *В интервью упоминаются Пётр Порошенко и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, верховная рада, дональд трамп, видео, видео