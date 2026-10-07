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Козырь в СВО и конфликте с Западом: новая российская разработка меняет правила игры

Козырь в СВО и конфликте с Западом: новая российская разработка меняет правила игры - 07.10.2026 Украина.ру

Козырь в СВО и конфликте с Западом: новая российская разработка меняет правила игры

Российская компания "Бюро 1440" представила на всеобщее обозрение линейку абонентских терминалов для своей спутниковой системы "Рассвет". Разработчики с порога заявили: флагманская антенна выжимает до 700 мегабит в секунду, что вдвое превышает показатели её прямого конкурента – системы Илона Маска StarLink.

2026-10-07T17:06

2026-10-07T17:06

2026-10-07T17:06

эксклюзив

запад

россия

украина

илон маск

черноморский флот

нато

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Тем интереснее разобраться, что же такое "Рассвет", почему спутниковая связь так важна в современной войне и с какими трудностями разработчикам ещё только предстоит столкнуться, прежде чем отечественный спутниковый интернет сможет утереть нос глобальному конкуренту.Кровавый орбитальный урокКогда в украинских окопах массово заработали терминалы StarLink, характер боевых столкновений изменился необратимо. Спутниковая группировка на низкой околоземной орбите связала в единую цифровую сеть штабных офицеров, операторов беспилотников и расчеты артиллерии.Украинские военные интегрировали терминалы Маска в автоматизированные комплексы "Дельта" и геоинформационные системы "Крапива". В итоге классический цикл от обнаружения цели до нанесения удара сократился до рекордных 80 секунд.Разведывательные дроны фиксировали перемещения российских сил, видеопоток моментально уходил расчету реактивной установки HIMARS –ракета стартовала по максимально свежим разведданным.На этом дело не остановилось. Украинские инженеры начали монтировать спутниковые антенны прямо на ударные платформы. Безэкипажные катера Magura V5 и Sea Baby, управляемые операторами через спутник, не раз атаковали Черноморского флота и крымские порты.Спутниковые терминалы вскрывали, потрошили и зашивали внутрь фюзеляжей легких самолетов типа "Аэропракт А-22", превращая их в дальнобойные дроны-камикадзе с ручным наведением.Так что для российских разработчиков с самого начала СВО было очевидно, что без собственного созвездия низкоорбитальной связи успехи на поля боя будут требовать значительно больших усилий, а у противника будет весомый технологический козырь. Появление отечественного аналога было вопросом стратегического значения.Компания "Бюро 1440", входящая в "ИКС Холдинг", изначально заходила в эту воду с сугубо гражданскими намерениями. Команда под руководством ныне покойного Антона Черепенникова рассчитывала занять пустующую нишу ушедшего из России британского OneWeb, чтобы продавать скоростной интернет железнодорожникам, нефтяникам и жителям отдаленных поселков тайги.Но с наступлением СВО разработчики осознали, что эта продукция вполне может быть двойного назначения.Устройство спутниковой тарелкиКонструкторы показали сразу три образца абонентского железа: флагман "1440.Ультра", концептуальный ранцевый терминал "1440.Мини" и тяжелый блок "1440.Земля", спроектированный под установку на крыши скоростных поездов.Площадь российской антенны составляет 0,36 квадратного метра – в 1,5 раза больше, чем стандартная "тарелка" StarLink. Как в трубе: чем больше диаметр, тем больше поток.Вдобавок разработчикам выделили полосы в высокочастотном Ka-диапазоне, где радиоканал значительно шире забитого гражданскими сетями стандартного Ku-диапазона. Это позволило применить сложнейшие виды цифровой модуляции сигнала. Модель "1440.Ультра" уже позиционируется компанией как серийное устройство, завершившее стендовые испытания и прямое тестирование со спутниками".При этом портативный терминал "1440.Мини" размером тридцать на тридцать сантиметров пока существует лишь в виде макетов и чертежей. В отчетах разработчиков прямо указано, что носимая версия находится на стадии прототипирования электронных плат.Реально летает и тестируется только тяжелое оборудование: аппараты миссии "Рассвет-1" летом 2023 года показали в радиоканале скорость 48 Мбит/с при задержке в 42 миллисекунды, что, кстати, очень достойный результат, а миссия "Рассвет-2" в мае 2024 года отчиталась о скорости передачи сигнала в 1 Гбит/с и успешных тестах межспутниковой лазерной связи на дистанции свыше тысячи километров.Война по таймеруСтарые геостационарные спутники связи вроде "Экспресса" висят на высоте 36 тысяч километров над экватором. Радиосигнал до них и обратно идет больше половины секунды. Для отправки служебной телеграммы этого хватает, но управлять через такой канал быстрым ударным дроном физически невозможно.Низкоорбитальные же спутники летают на высоте всего 800 километров, сокращая задержку сигнала до 40 миллисекунд.Полноценное развертывание отечественного созвездия способно преобразить тактическую глубину фронта. Если смонтировать компактный терминал на ударный комплекс "Иноходец", отпадает необходимость держать дрон в зоне прямой радиовидимости наземной антенны управления, которая ограничена сотней километров.Беспилотник сможет уходить на сотни километров вглубь украинской территории, транслируя видеопоток сверхвысокой четкости напрямую операторам дальнобойных ракетных бригад.Еще более заманчиво, пусть и дорого, выглядит модернизация тяжелых барражирующих боеприпасов семейства "Герань".Сейчас эти машины следуют по заранее заложенным координатам спутниковой навигации и бьют по неподвижным объектам. Оснащение такого аппарата скоростным терминалом превращает его в телеуправляемое оружие с оптической головкой самонаведения: оператор в бункере сможет вручную корректировать полет на финальном участке, выбирая наиболее уязвимую или приоритетную цель.Защищенность такого канала от помех строится на свойствах фазированной антенной решетки. Она формирует узконаправленный радиолуч, устремленный строго в зенит на летящий аппарат.Заглушить его наземной станцией РЭБ крайне трудно: генератор помех должен находиться на одной геометрической линии между тарелкой и летящим спутником. Электроника терминала умеет искусственно вырезать из диаграммы приема направления, откуда "фонит" вражеская глушилка, а постоянная смена пролетающих спутников каждые десять минут срывает работу радиоподавителей.Не без ложки дёгтяНо, чтобы система работала как часы, отечественным разработчикам ещё нужно преодолеть много барьеров. И главный из них – масштаб.Чтобы обеспечить бесшовную связь без разрывов и слепых зон над всей территорией страны и охватить заодно Украину и Европу, требуется запустить более трёх сотен аппаратов к концу 2027 года, а к 2030 году группировка может вырасти до четырёх сотен.Илон Маск запускает свои Falcon 9 каждые три-четыре дня, выводя десятки спутников за раз. В распоряжении российской космической отрасли подобного конвейера пока нет, а базовая отечественная рабочая лошадка "Союз-2.1б" сможет поднять чуть больше десятка спутников — и зафрахтована она на годы вперёд."Ангара-А5" может нести гораздо больше, но она сама пока едва-едва вышла в серийное производство.Второе слабое место спрятано в самих микросхемах. Рабочая орбита "Рассвета" лежит на высоте 800 километров – значительно выше, чем орбита Starlink, летающего на 550 километрах. На такой высоте космическая радиация заметно плотнее бомбардирует электронику тяжелыми заряженными частицами.Отечественная полупроводниковая промышленность в лице заводов "Микрон" и "НМ-Тех" работает по технологическим нормам 90 и 65 нанометров. Космические радиационно-стойкие процессоры современной топологии 28 нанометров в стране серийно не производятся. Инженерам "Бюро 1440" приходится использовать коммерческие компоненты индустриального и автомобильного класса, усиливая корпуса защитными экранами и компенсируя аппаратные сбои программным кодом. Срок жизни такого спутника в радиационных поясах тоже может оказаться ниже, чем у его американского собрата.Третий вопрос касается выживаемости терминалов на передовой. Излучающие модули антенны модели "Ультра" рассеивают много тепла, что делает их лёгкой мишенью для вражеских БПЛА. К тому же боковые лепестки радиоизлучения антенны легко засекаются мобильными пеленгаторами.Российские охотники за вражескими терминалами используют пеленгатор "Борщевик", обнаруживающий работающий StarLink с расстояния в десять километров с точностью до пяти метров. Натовская радиотехническая разведка сделает с позициями российских терминалов абсолютно то же самое, если военные версии оборудования не оснастить поглощающими козырьками и системами отвода тепла в землю.Оружие долгого противостоянияПроект "Рассвет" нельзя воспринимать как моментальную панацею для линии фронта. На создание полноценно функционирующего космического сегмента и наземных сетей в паспорте нацпроекта "Экономика данных" заложен 431 миллиард рублей, и работы здесь предстоят колоссальные.Это сложнейшая инженерная стройка, на которую уйдёт колоссальное количество времени, ресурсов и таланта.Но если текущее геополитическое противостояние затянется до 2027–2030 годов, этот проект превратится в критически важный фактор стратегического баланса. Собственная низкоорбитальная сеть связи полностью обнулит монополию противника на загоризонтную ситуационную осведомленность.Российская армия получит независимый контур боевого управления, устойчивый к внешним блокировкам и зарубежному давлению.Более того, развернутая низкоорбитальная система станет мощным противовесом европейскому флангу НАТО, который сейчас ударными темпами наращивает оборонные бюджеты и милитаризирует восточные рубежи.Защищенный цифровой купол над Арктикой, Балтикой и западными границами свяжет все виды высокоточного оружия в единую сеть, лишив потенциального противника технологического превосходства.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, запад, россия, украина, илон маск, черноморский флот, нато