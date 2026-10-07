https://ukraina.ru/20261007/kumulyativnyy-nozh-anpilogov-raskryl-kak-usatye-gerani-rezhut-vanty-mostov-1083662658.html

"Кумулятивный нож": Анпилогов раскрыл, как усатые "Герани" бьют по мостам в Киеве

"Кумулятивный нож": Анпилогов раскрыл, как усатые "Герани" бьют по мостам в Киеве - 07.10.2026 Украина.ру

"Кумулятивный нож": Анпилогов раскрыл, как усатые "Герани" бьют по мостам в Киеве

Кумулятивно-режущей боеприпас позволил обрушить опоры крупной ЛЭП чуть южнее Южного моста — это капитальное ажурное сооружение из высококачественной стали, которое срезали с помощью новой "Герани". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-10-07T18:30

2026-10-07T18:30

2026-10-07T18:46

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По данным Минобороны РФ, 1 октября ВС России поразили Южный мост в Киеве, использовавшийся для переброски войск и военных грузов ВСУ в Донбасс. 3 и 4 октября были нанесены удары по Северному (Московскому) мосту, через который также шла логистика. Оба моста обеспечивали снабжение группировок ВСУ на востоке Украины.Говоря о том, что дало возможность бить по мостам, собеседник Украина.ру раскрыл принцип работы кумулятивно-режущего боеприпаса на новых "Геранях".Анпилогов отметил, что сначала боеприпас кумулятивно-режущей специальной нагрузки (КРСН) позволил обрушить опоры крупной ЛЭП чуть южнее Южного моста. "Это капитальное ажурное сооружение из высококачественной стали. Вот их с помощью новой "Герани" смогли срезать", — пояснил он.Анпилогов объяснил, что "усы" — это не взрыватель, а часть конструкции: уплощённая передняя часть, центральный боеприпас и вспомогательный заряд вместе формируют тонкий, но эффективный "кумулятивный нож". Эксперт подчеркнул, что были случаи, когда такие снаряды разрезали ракету ATACMS в полете пополам. "Ракета летела, в нее попал "Панцирь", из одной ракеты получилось две ракеты, которые дальше лететь не смогли. И этот снаряд мы потом доработали", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.Больше про ситуацию вокруг конфликта на Украине — в интервью "Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет".

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