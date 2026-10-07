"Перекресток мира" по-армянски: Пашинян пытается дружить против России - 07.10.2026 Украина.ру
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"Перекресток мира" по-армянски: Пашинян пытается дружить против России
"Перекресток мира" по-армянски: Пашинян пытается дружить против России - 07.10.2026 Украина.ру
"Перекресток мира" по-армянски: Пашинян пытается дружить против России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает эксплуатировать свою пресловутую многовекторность в ущерб России, при этом используя связи с ней и российские ресурсы. 6 октября Пашинян заявил, что его страна скоро откроет границу с Турцией.
2026-10-07T17:09
2026-10-07T17:09
никол пашинян
армения
россия
сергей шойгу
турция
дональд трамп
совбез
ржд
ес
весь скачко
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На Армяно-британском бизнес-форуме, который состоялся в Ереване, он фактически в одностороннем порядке отказался от купирования угроз, которые Армения раньше видела со стороны Азербайджана и стоящей за его спиной Турции. Именно по причине угроз железнодорожная логистика с этими странами у Армении была искусственно разорвана в прежние годы. Свои границы на этих направлениях Ереван старался держать на замке. В том числе с помощью российский военной базы в Гюмри. Например, граница между Турцией и Арменией остается закрытой для общего пользования с 1993 года из-за конфликта между Ереваном и Баку.Хотя, справедливости ради, следует сказать, что Азербайджан и не демонстрировал агрессивных планов в отношении Армении. Он просто хотел забрать у нее Нагорный Карабах. И забрал, вытеснив оттуда всех армян. Потому-то специалисты-скептики, оценивая турецкую политику в прежние годы и планы Анкары в отношении превращения Турции в регионального лидера и лидера мирового пантюркизма, предостерегают: аппетит приходит во время еды. И в Анкаре и, не исключено, с ее подачи в Баку, который находится в турецкой орбите.Особенно с учетом того, что желающий поиграть и получить дивиденды на урегулировании армяно-азербайджанских отношений с помощью Турции Пашинян заявил: "В ближайшее время, параллельно с развитием проекта TRIPP, мы ожидаем открытия армяно-турецкой границы, а также, соответственно, открытия железнодорожного сообщения Армения — Азербайджан и Армения — Турция".При этом глава армянского правительства особо подчеркнул, что этот шаг является частью проекта "Перекресток мира", который подразумевает пересечение на территории Армении двух главных мировых транспортных коридоров: "Север — Юг" (из России в страны Персидского залива и южной Азии) и "Запад — Восток" (из Китая в Евросоюз). Где выгодно торгуют, там не воюют…И вот тут Пашинян слукавил. Или выдал желаемое за действительное и за будущее, которое от него не зависит. Особенно если его западные покровители и спонсоры потребуют не дружбы в регионе, выгодной Армении, а вражды и противостояния, с помощью которых Запад и Турция попытаются приручить Армению, взять ее под окончательный контроль и тем самым ослабить влияние России на Южном Кавказе.Чтобы понять это, нужно знать, что упомянутый "Перекресток мира" (Crossroads of Peace) — это транспортно-логистический проект правительства Армении, который, по задумке Еревана, должен обеспечить беспрепятственное сообщение между Арменией, Турцией, Ираном и Азербайджаном.Пашинян представил этот проект в октябре 2023 года на IV Тбилисском международном форуме Шелкового пути, чтобы, по возможности, получить еще и китайские инвестиции."Перекресток" этот, как указывают справочники и планы Еревана, предусматривает:– восстановление порушенных войной и из-за войны железнодорожных участков на территории Армении: Нрнадзор — Агарак (протяженность 43 км), изношенные участки железной дороги от Раздана (80 км), участок от Ерасха до границы с Нахичеванью (1 км), разрушенные участки железной дороги от Гюмри до границы с Турцией (6 км);– установление и открытие нескольких новых автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на границах с Азербайджаном и Турцией."Перекресток мира"Пашинян откровенно планирует на "перекрестке" подзаработать. Надеется, что уже в первый год работы транспортная система Армении будет в состоянии обеспечить транзит 4,7 млн тонн грузов и 300 тыс. пассажиров. Если все пойдет, как надо, то к 2050 году объем перевозимых через территорию Армении грузов может увеличиться до 10 млн тонн. Ну а упомянутый TRIPP – это "маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TrumpRoute for International Peaceand Prosperity). То есть проект транспортного коридора на Южном Кавказе, который должен пройти через Сюникскую область Армении и соединить Азербайджан с Нахчыванской автономией, а также с Турцией и Центральной Азией.Как любой логистический объект, TRIPP по сути своей хорош. Но ценность его зависит от того, кто и как им распоряжается. Сегодня уже понятно, что на 99 лет это будет не Армения, а США.Второй момент: именно TRIPP может не дополнить, а разрезать, пересечь упомянутый мировой транспортный коридор "Север — Юг", связывающий Россию со странами Персидского залива. И через залив этот – со многими странами Южной Азии.И вот чтобы ослабить Россию и ее партнера в регионе – Иран, Запад и может потребовать от зависимого и сидящего на кукане Пашиняна разорвать логистику. Чем угодно, да хоть военными действиями с тем же Ираном, который может не потерпеть такого самоуправства и политической борзости от Еревана.А Ереван может нарваться на ответку Тегерана. Например, в прошедшем августе Пашинян допустил возможность присоединения к новому пакету санкций США против Ирана, которые президент Трамп назвал "экономической войной и изоляцией в беспрецедентных масштабах". Пашинян по этому поводу и сказал: "Мы очень прозрачны со всеми партнерами. Особенно в случае с дружественными нам странами мы сделаем максимум, чтобы отношения оставались таковыми. Но есть линия, которую мы перейти не можем, — это риск попадания под санкции самой Армении".Тегеран, и так раздраженный войной в регионе, может не выдержать и выполнить свою угрозу: бить по всем, кто является союзником США и угрожает Ирану.Запад медленно, но системно вынуждает Пашиняна исподволь действовать в этом направлении. Армения, кроме того, что носится с "маршрутом Трампа", как дурень с писаной торбой, уже сейчас продолжает медленно, но планомерно и системно выдавливать российское влияние и бизнес из региона руками Пашиняна.Чего стоит его спор с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу о российских инвестициях в Армению. По мнению Шойгу, "то, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, сложно назвать иначе, чем "рейдерский захват".И касаются эти слова в первую очередь претензий Пашиняна на концессионные права на управление железными дорогами Армении Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД). Пашинян уже несколько раз потребовал передать эти права какой-то третьей стороне, приемлемой для Москвы и Еревана, чтобы обеспечить интеграцию Армении в международную железнодорожную сеть.И Пашинян объявил ЮКЖД собственностью Армении и пригрозил потребовать c России 2 млрд долл за концессию участка железной дороги.Шойгу назвал "откровенной нелепостью" то, что Армения теряет возможности интегрирования в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами. Потому что суть проблемы такова: инфраструктура железных дорог в Армении юридически действительно является ее собственностью, но передана в управление ЮКЖД, 100-процентной "дочки" РЖД, по концессионному договору, который был заключен в 2008 году и рассчитан на 30 лет.Глава Минэкономразвития России Максим Решетников и глава РЖД Олег Белозеров в ответ на эти претензии заявили: Россия уже вложила в армянские железные дороги более 30 млрд руб. То есть закупила новый подвижной состав и продолжает развивать иную инфраструктуру, а значит, и вправе ожидать возврата вложенных инвестиций.Вот и сравните пашиняновские 2 и российские 30 "ярдов". Но Пашинян продолжает гнать волну и утверждает, что Армения не в праве "позволить себе упустить эту историческую возможность" – подгрести под себя отремонтированную "железку". "Армения должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как сама считает целесообразным. Я хочу быть очень четким в этом вопросе, альтернативы этому нет", — утверждает он. И от такой словесной решимости до физического противодействия – один шаг, если за действия пообещать денег. А Запад обещает…Стимулирует Пашиняна и тот факт, что в мае этого года Армения установила железнодорожное сообщение с ЕС через Грузию и Турцию: из грузинского Ахалкалаки в турецкий Карс открылась для торговли Армении с Евросоюзом. Потому что Турция, куда ведет железная дорога, хоть и не входит в ЕС, но является членом Таможенного союза наряду со странами ЕС, что с 1995 года и обеспечивает свободное движение промышленных товаров по Европе.Пашинян был вне себя от счастья. И написал: "Сегодня Армения имеет железнодорожное сообщение с Россией через территорию Грузии и Азербайджана, а затем с Китаем через Россию и Казахстан. Теперь также через территорию Грузии и Турции — с Европейским союзом". Дорога, по его словам, открыта для экспорта и импорта.То есть, из его слов можно понять, что он достиг классических результатов многовекторности, которые будут еще больше, если открыть границы с Турцией, как раньше это произошло с Азербайджаном. И теперь Пашинян обещает это уже скоро, чтобы еще раз поклясться процессу евроинтеграции, начатому весной 2024 года.А ЕС всячески приветствует логистический отрыв Армении от России. Как сообщало еще в апреле текущего года турецкое агентство Анадолу, служба внешних связей ЕС одобрила восстановление связей между Армений и Турцией: "ЕС привержен развитию транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе в соответствии с Региональной программой развития транспортной инфраструктуры, Глобальной стратегией развития транспортной сети и Транскаспийским транспортным коридором. Армения и Турция играют важную роль в этом процессе".Еще бы ЕС не был привержен! Во всех этих проектах на Кавказе, как мы видим, нет России.А она должна быть к этому готова. Пашинян же хотя и поздравляет президента России Владимира Путина с днем рождения, но на саммиты глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не ездит. Чтобы, видимо, делать все по-своему. И ничего никому не объяснять.Еще о маневрах Никола Пашиняна по отрыву от России читайте в статье Владимира Скачко Геополитический Кикос Армении: Пашинян опять спасается, но с помощью России
https://ukraina.ru/20260912/vizy-dlya-rossiyan-vvedt-li-ikh-pashinyan-armeniya-letit-v-kosmos-1083156932.html
https://ukraina.ru/20260902/rossiya-bolshe-ne-strategicheskiy-partnr-i-putin-nas-pobedil-pashinyan-pytaetsya-usidet-na-dvukh-stulyakh-1082972289.html
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Владимир Скачко
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никол пашинян, армения, россия, сергей шойгу, турция, дональд трамп, совбез, ржд, ес, весь скачко, мнения
Никол Пашинян, Армения, Россия, Сергей Шойгу, Турция, Дональд Трамп, Совбез, РЖД, ЕС, весь Скачко, Мнения

"Перекресток мира" по-армянски: Пашинян пытается дружить против России

17:09 07.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает эксплуатировать свою пресловутую многовекторность в ущерб России, при этом используя связи с ней и российские ресурсы. 6 октября Пашинян заявил, что его страна скоро откроет границу с Турцией.
На Армяно-британском бизнес-форуме, который состоялся в Ереване, он фактически в одностороннем порядке отказался от купирования угроз, которые Армения раньше видела со стороны Азербайджана и стоящей за его спиной Турции. Именно по причине угроз железнодорожная логистика с этими странами у Армении была искусственно разорвана в прежние годы.
Свои границы на этих направлениях Ереван старался держать на замке. В том числе с помощью российский военной базы в Гюмри. Например, граница между Турцией и Арменией остается закрытой для общего пользования с 1993 года из-за конфликта между Ереваном и Баку.
Хотя, справедливости ради, следует сказать, что Азербайджан и не демонстрировал агрессивных планов в отношении Армении. Он просто хотел забрать у нее Нагорный Карабах. И забрал, вытеснив оттуда всех армян.
Потому-то специалисты-скептики, оценивая турецкую политику в прежние годы и планы Анкары в отношении превращения Турции в регионального лидера и лидера мирового пантюркизма, предостерегают: аппетит приходит во время еды. И в Анкаре и, не исключено, с ее подачи в Баку, который находится в турецкой орбите.
Особенно с учетом того, что желающий поиграть и получить дивиденды на урегулировании армяно-азербайджанских отношений с помощью Турции Пашинян заявил: "В ближайшее время, параллельно с развитием проекта TRIPP, мы ожидаем открытия армяно-турецкой границы, а также, соответственно, открытия железнодорожного сообщения Армения — Азербайджан и Армения — Турция".
При этом глава армянского правительства особо подчеркнул, что этот шаг является частью проекта "Перекресток мира", который подразумевает пересечение на территории Армении двух главных мировых транспортных коридоров: "Север — Юг" (из России в страны Персидского залива и южной Азии) и "Запад — Восток" (из Китая в Евросоюз).
Где выгодно торгуют, там не воюют…
- РИА Новости, 1920, 12.09.2026
12 сентября, 14:27
Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космосВведёт ли Армения визовый режим для граждан России? Вполне может быть, что да — этого требует Евросоюз. Армения должна ввести визовый режим с Россией, иначе не будет "безвиза" между Арменией и ЕС.
И вот тут Пашинян слукавил. Или выдал желаемое за действительное и за будущее, которое от него не зависит. Особенно если его западные покровители и спонсоры потребуют не дружбы в регионе, выгодной Армении, а вражды и противостояния, с помощью которых Запад и Турция попытаются приручить Армению, взять ее под окончательный контроль и тем самым ослабить влияние России на Южном Кавказе.
Чтобы понять это, нужно знать, что упомянутый "Перекресток мира" (Crossroads of Peace) — это транспортно-логистический проект правительства Армении, который, по задумке Еревана, должен обеспечить беспрепятственное сообщение между Арменией, Турцией, Ираном и Азербайджаном.
Пашинян представил этот проект в октябре 2023 года на IV Тбилисском международном форуме Шелкового пути, чтобы, по возможности, получить еще и китайские инвестиции.
"Перекресток" этот, как указывают справочники и планы Еревана, предусматривает:
– восстановление порушенных войной и из-за войны железнодорожных участков на территории Армении: Нрнадзор — Агарак (протяженность 43 км), изношенные участки железной дороги от Раздана (80 км), участок от Ерасха до границы с Нахичеванью (1 км), разрушенные участки железной дороги от Гюмри до границы с Турцией (6 км);
– установление и открытие нескольких новых автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на границах с Азербайджаном и Турцией.
© commons.wikimedia.org
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© commons.wikimedia.org
"Перекресток мира"
Пашинян откровенно планирует на "перекрестке" подзаработать. Надеется, что уже в первый год работы транспортная система Армении будет в состоянии обеспечить транзит 4,7 млн тонн грузов и 300 тыс. пассажиров. Если все пойдет, как надо, то к 2050 году объем перевозимых через территорию Армении грузов может увеличиться до 10 млн тонн.
Ну а упомянутый TRIPP – это "маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TrumpRoute for International Peaceand Prosperity). То есть проект транспортного коридора на Южном Кавказе, который должен пройти через Сюникскую область Армении и соединить Азербайджан с Нахчыванской автономией, а также с Турцией и Центральной Азией.
Как любой логистический объект, TRIPP по сути своей хорош. Но ценность его зависит от того, кто и как им распоряжается. Сегодня уже понятно, что на 99 лет это будет не Армения, а США.
Второй момент: именно TRIPP может не дополнить, а разрезать, пересечь упомянутый мировой транспортный коридор "Север — Юг", связывающий Россию со странами Персидского залива. И через залив этот – со многими странами Южной Азии.
И вот чтобы ослабить Россию и ее партнера в регионе – Иран, Запад и может потребовать от зависимого и сидящего на кукане Пашиняна разорвать логистику. Чем угодно, да хоть военными действиями с тем же Ираном, который может не потерпеть такого самоуправства и политической борзости от Еревана.
А Ереван может нарваться на ответку Тегерана. Например, в прошедшем августе Пашинян допустил возможность присоединения к новому пакету санкций США против Ирана, которые президент Трамп назвал "экономической войной и изоляцией в беспрецедентных масштабах".
Пашинян по этому поводу и сказал: "Мы очень прозрачны со всеми партнерами. Особенно в случае с дружественными нам странами мы сделаем максимум, чтобы отношения оставались таковыми. Но есть линия, которую мы перейти не можем, — это риск попадания под санкции самой Армении".
Тегеран, и так раздраженный войной в регионе, может не выдержать и выполнить свою угрозу: бить по всем, кто является союзником США и угрожает Ирану.
Запад медленно, но системно вынуждает Пашиняна исподволь действовать в этом направлении. Армения, кроме того, что носится с "маршрутом Трампа", как дурень с писаной торбой, уже сейчас продолжает медленно, но планомерно и системно выдавливать российское влияние и бизнес из региона руками Пашиняна.
Парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
2 сентября, 18:57
"Россия больше не стратегический партнёр" и "Путин нас победил": хитрый Пашинян пытается всех обманутьНа саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшем 31 августа — 1 сентября, состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна. Глава нашей страны призвал Пашиняна провести референдум о том, в каком экономическом союзе будет находиться Армения — в ЕС или в ЕАЭС.
Чего стоит его спор с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу о российских инвестициях в Армению. По мнению Шойгу, "то, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, сложно назвать иначе, чем "рейдерский захват".
И касаются эти слова в первую очередь претензий Пашиняна на концессионные права на управление железными дорогами Армении Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД). Пашинян уже несколько раз потребовал передать эти права какой-то третьей стороне, приемлемой для Москвы и Еревана, чтобы обеспечить интеграцию Армении в международную железнодорожную сеть.
И Пашинян объявил ЮКЖД собственностью Армении и пригрозил потребовать c России 2 млрд долл за концессию участка железной дороги.
Шойгу назвал "откровенной нелепостью" то, что Армения теряет возможности интегрирования в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами. Потому что суть проблемы такова: инфраструктура железных дорог в Армении юридически действительно является ее собственностью, но передана в управление ЮКЖД, 100-процентной "дочки" РЖД, по концессионному договору, который был заключен в 2008 году и рассчитан на 30 лет.
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников и глава РЖД Олег Белозеров в ответ на эти претензии заявили: Россия уже вложила в армянские железные дороги более 30 млрд руб. То есть закупила новый подвижной состав и продолжает развивать иную инфраструктуру, а значит, и вправе ожидать возврата вложенных инвестиций.
Вот и сравните пашиняновские 2 и российские 30 "ярдов". Но Пашинян продолжает гнать волну и утверждает, что Армения не в праве "позволить себе упустить эту историческую возможность" – подгрести под себя отремонтированную "железку".
"Армения должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как сама считает целесообразным. Я хочу быть очень четким в этом вопросе, альтернативы этому нет", — утверждает он.
И от такой словесной решимости до физического противодействия – один шаг, если за действия пообещать денег. А Запад обещает…
Стимулирует Пашиняна и тот факт, что в мае этого года Армения установила железнодорожное сообщение с ЕС через Грузию и Турцию: из грузинского Ахалкалаки в турецкий Карс открылась для торговли Армении с Евросоюзом. Потому что Турция, куда ведет железная дорога, хоть и не входит в ЕС, но является членом Таможенного союза наряду со странами ЕС, что с 1995 года и обеспечивает свободное движение промышленных товаров по Европе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
6 июля, 06:10
“Новое СНГ” Пашиняна и перспективы АрменииНа прошедшей неделе в СМИ появилась информация о проведении неформальных консультаций между дипломатами Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии о перспективах создания “Содружества Евразии”.
Пашинян был вне себя от счастья. И написал: "Сегодня Армения имеет железнодорожное сообщение с Россией через территорию Грузии и Азербайджана, а затем с Китаем через Россию и Казахстан. Теперь также через территорию Грузии и Турции — с Европейским союзом". Дорога, по его словам, открыта для экспорта и импорта.
То есть, из его слов можно понять, что он достиг классических результатов многовекторности, которые будут еще больше, если открыть границы с Турцией, как раньше это произошло с Азербайджаном. И теперь Пашинян обещает это уже скоро, чтобы еще раз поклясться процессу евроинтеграции, начатому весной 2024 года.
А ЕС всячески приветствует логистический отрыв Армении от России. Как сообщало еще в апреле текущего года турецкое агентство Анадолу, служба внешних связей ЕС одобрила восстановление связей между Армений и Турцией: "ЕС привержен развитию транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе в соответствии с Региональной программой развития транспортной инфраструктуры, Глобальной стратегией развития транспортной сети и Транскаспийским транспортным коридором. Армения и Турция играют важную роль в этом процессе".
Еще бы ЕС не был привержен! Во всех этих проектах на Кавказе, как мы видим, нет России.
А она должна быть к этому готова. Пашинян же хотя и поздравляет президента России Владимира Путина с днем рождения, но на саммиты глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не ездит. Чтобы, видимо, делать все по-своему. И ничего никому не объяснять.
Еще о маневрах Никола Пашиняна по отрыву от России читайте в статье Владимира Скачко Геополитический Кикос Армении: Пашинян опять спасается, но с помощью России
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