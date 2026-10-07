https://ukraina.ru/20261007/perekrestok-mira-po-armyanski-pashinyan-pytaetsya-druzhit-protiv-rossii--1083665274.html

"Перекресток мира" по-армянски: Пашинян пытается дружить против России

"Перекресток мира" по-армянски: Пашинян пытается дружить против России - 07.10.2026 Украина.ру

"Перекресток мира" по-армянски: Пашинян пытается дружить против России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает эксплуатировать свою пресловутую многовекторность в ущерб России, при этом используя связи с ней и российские ресурсы. 6 октября Пашинян заявил, что его страна скоро откроет границу с Турцией.

2026-10-07T17:09

2026-10-07T17:09

2026-10-07T17:09

никол пашинян

армения

россия

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На Армяно-британском бизнес-форуме, который состоялся в Ереване, он фактически в одностороннем порядке отказался от купирования угроз, которые Армения раньше видела со стороны Азербайджана и стоящей за его спиной Турции. Именно по причине угроз железнодорожная логистика с этими странами у Армении была искусственно разорвана в прежние годы. Свои границы на этих направлениях Ереван старался держать на замке. В том числе с помощью российский военной базы в Гюмри. Например, граница между Турцией и Арменией остается закрытой для общего пользования с 1993 года из-за конфликта между Ереваном и Баку.Хотя, справедливости ради, следует сказать, что Азербайджан и не демонстрировал агрессивных планов в отношении Армении. Он просто хотел забрать у нее Нагорный Карабах. И забрал, вытеснив оттуда всех армян. Потому-то специалисты-скептики, оценивая турецкую политику в прежние годы и планы Анкары в отношении превращения Турции в регионального лидера и лидера мирового пантюркизма, предостерегают: аппетит приходит во время еды. И в Анкаре и, не исключено, с ее подачи в Баку, который находится в турецкой орбите.Особенно с учетом того, что желающий поиграть и получить дивиденды на урегулировании армяно-азербайджанских отношений с помощью Турции Пашинян заявил: "В ближайшее время, параллельно с развитием проекта TRIPP, мы ожидаем открытия армяно-турецкой границы, а также, соответственно, открытия железнодорожного сообщения Армения — Азербайджан и Армения — Турция".При этом глава армянского правительства особо подчеркнул, что этот шаг является частью проекта "Перекресток мира", который подразумевает пересечение на территории Армении двух главных мировых транспортных коридоров: "Север — Юг" (из России в страны Персидского залива и южной Азии) и "Запад — Восток" (из Китая в Евросоюз). Где выгодно торгуют, там не воюют…И вот тут Пашинян слукавил. Или выдал желаемое за действительное и за будущее, которое от него не зависит. Особенно если его западные покровители и спонсоры потребуют не дружбы в регионе, выгодной Армении, а вражды и противостояния, с помощью которых Запад и Турция попытаются приручить Армению, взять ее под окончательный контроль и тем самым ослабить влияние России на Южном Кавказе.Чтобы понять это, нужно знать, что упомянутый "Перекресток мира" (Crossroads of Peace) — это транспортно-логистический проект правительства Армении, который, по задумке Еревана, должен обеспечить беспрепятственное сообщение между Арменией, Турцией, Ираном и Азербайджаном.Пашинян представил этот проект в октябре 2023 года на IV Тбилисском международном форуме Шелкового пути, чтобы, по возможности, получить еще и китайские инвестиции."Перекресток" этот, как указывают справочники и планы Еревана, предусматривает:– восстановление порушенных войной и из-за войны железнодорожных участков на территории Армении: Нрнадзор — Агарак (протяженность 43 км), изношенные участки железной дороги от Раздана (80 км), участок от Ерасха до границы с Нахичеванью (1 км), разрушенные участки железной дороги от Гюмри до границы с Турцией (6 км);– установление и открытие нескольких новых автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на границах с Азербайджаном и Турцией."Перекресток мира"Пашинян откровенно планирует на "перекрестке" подзаработать. Надеется, что уже в первый год работы транспортная система Армении будет в состоянии обеспечить транзит 4,7 млн тонн грузов и 300 тыс. пассажиров. Если все пойдет, как надо, то к 2050 году объем перевозимых через территорию Армении грузов может увеличиться до 10 млн тонн. Ну а упомянутый TRIPP – это "маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TrumpRoute for International Peaceand Prosperity). То есть проект транспортного коридора на Южном Кавказе, который должен пройти через Сюникскую область Армении и соединить Азербайджан с Нахчыванской автономией, а также с Турцией и Центральной Азией.Как любой логистический объект, TRIPP по сути своей хорош. Но ценность его зависит от того, кто и как им распоряжается. Сегодня уже понятно, что на 99 лет это будет не Армения, а США.Второй момент: именно TRIPP может не дополнить, а разрезать, пересечь упомянутый мировой транспортный коридор "Север — Юг", связывающий Россию со странами Персидского залива. И через залив этот – со многими странами Южной Азии.И вот чтобы ослабить Россию и ее партнера в регионе – Иран, Запад и может потребовать от зависимого и сидящего на кукане Пашиняна разорвать логистику. Чем угодно, да хоть военными действиями с тем же Ираном, который может не потерпеть такого самоуправства и политической борзости от Еревана.А Ереван может нарваться на ответку Тегерана. Например, в прошедшем августе Пашинян допустил возможность присоединения к новому пакету санкций США против Ирана, которые президент Трамп назвал "экономической войной и изоляцией в беспрецедентных масштабах". Пашинян по этому поводу и сказал: "Мы очень прозрачны со всеми партнерами. Особенно в случае с дружественными нам странами мы сделаем максимум, чтобы отношения оставались таковыми. Но есть линия, которую мы перейти не можем, — это риск попадания под санкции самой Армении".Тегеран, и так раздраженный войной в регионе, может не выдержать и выполнить свою угрозу: бить по всем, кто является союзником США и угрожает Ирану.Запад медленно, но системно вынуждает Пашиняна исподволь действовать в этом направлении. Армения, кроме того, что носится с "маршрутом Трампа", как дурень с писаной торбой, уже сейчас продолжает медленно, но планомерно и системно выдавливать российское влияние и бизнес из региона руками Пашиняна.Чего стоит его спор с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу о российских инвестициях в Армению. По мнению Шойгу, "то, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, сложно назвать иначе, чем "рейдерский захват".И касаются эти слова в первую очередь претензий Пашиняна на концессионные права на управление железными дорогами Армении Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД). Пашинян уже несколько раз потребовал передать эти права какой-то третьей стороне, приемлемой для Москвы и Еревана, чтобы обеспечить интеграцию Армении в международную железнодорожную сеть.И Пашинян объявил ЮКЖД собственностью Армении и пригрозил потребовать c России 2 млрд долл за концессию участка железной дороги.Шойгу назвал "откровенной нелепостью" то, что Армения теряет возможности интегрирования в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами. Потому что суть проблемы такова: инфраструктура железных дорог в Армении юридически действительно является ее собственностью, но передана в управление ЮКЖД, 100-процентной "дочки" РЖД, по концессионному договору, который был заключен в 2008 году и рассчитан на 30 лет.Глава Минэкономразвития России Максим Решетников и глава РЖД Олег Белозеров в ответ на эти претензии заявили: Россия уже вложила в армянские железные дороги более 30 млрд руб. То есть закупила новый подвижной состав и продолжает развивать иную инфраструктуру, а значит, и вправе ожидать возврата вложенных инвестиций.Вот и сравните пашиняновские 2 и российские 30 "ярдов". Но Пашинян продолжает гнать волну и утверждает, что Армения не в праве "позволить себе упустить эту историческую возможность" – подгрести под себя отремонтированную "железку". "Армения должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как сама считает целесообразным. Я хочу быть очень четким в этом вопросе, альтернативы этому нет", — утверждает он. И от такой словесной решимости до физического противодействия – один шаг, если за действия пообещать денег. А Запад обещает…Стимулирует Пашиняна и тот факт, что в мае этого года Армения установила железнодорожное сообщение с ЕС через Грузию и Турцию: из грузинского Ахалкалаки в турецкий Карс открылась для торговли Армении с Евросоюзом. Потому что Турция, куда ведет железная дорога, хоть и не входит в ЕС, но является членом Таможенного союза наряду со странами ЕС, что с 1995 года и обеспечивает свободное движение промышленных товаров по Европе.Пашинян был вне себя от счастья. И написал: "Сегодня Армения имеет железнодорожное сообщение с Россией через территорию Грузии и Азербайджана, а затем с Китаем через Россию и Казахстан. Теперь также через территорию Грузии и Турции — с Европейским союзом". Дорога, по его словам, открыта для экспорта и импорта.То есть, из его слов можно понять, что он достиг классических результатов многовекторности, которые будут еще больше, если открыть границы с Турцией, как раньше это произошло с Азербайджаном. И теперь Пашинян обещает это уже скоро, чтобы еще раз поклясться процессу евроинтеграции, начатому весной 2024 года.А ЕС всячески приветствует логистический отрыв Армении от России. Как сообщало еще в апреле текущего года турецкое агентство Анадолу, служба внешних связей ЕС одобрила восстановление связей между Армений и Турцией: "ЕС привержен развитию транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе в соответствии с Региональной программой развития транспортной инфраструктуры, Глобальной стратегией развития транспортной сети и Транскаспийским транспортным коридором. Армения и Турция играют важную роль в этом процессе".Еще бы ЕС не был привержен! Во всех этих проектах на Кавказе, как мы видим, нет России.А она должна быть к этому готова. Пашинян же хотя и поздравляет президента России Владимира Путина с днем рождения, но на саммиты глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не ездит. Чтобы, видимо, делать все по-своему. И ничего никому не объяснять.Еще о маневрах Никола Пашиняна по отрыву от России читайте в статье Владимира Скачко Геополитический Кикос Армении: Пашинян опять спасается, но с помощью России

https://ukraina.ru/20260912/vizy-dlya-rossiyan-vvedt-li-ikh-pashinyan-armeniya-letit-v-kosmos-1083156932.html

https://ukraina.ru/20260902/rossiya-bolshe-ne-strategicheskiy-partnr-i-putin-nas-pobedil-pashinyan-pytaetsya-usidet-na-dvukh-stulyakh-1082972289.html

https://ukraina.ru/20260706/novoe-sng-pashinyana-i-perspektivy-armenii-1081068171.html

армения

россия

турция

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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