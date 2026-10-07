Будущие войны российской армии: боевые роботы, танки без экипажей, робопсы и беспилотная авиация - 07.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261007/buduschie-voyny-rossiyskoy-armii-boevye-roboty-tanki-bez-ekipazhey-robopsy-i-bespilotnaya-aviatsiya-1083660417.html
Будущие войны российской армии: боевые роботы, танки без экипажей, робопсы и беспилотная авиация
Будущие войны российской армии: боевые роботы, танки без экипажей, робопсы и беспилотная авиация - 07.10.2026 Украина.ру
Будущие войны российской армии: боевые роботы, танки без экипажей, робопсы и беспилотная авиация
Если еще восемь лет назад заявления донецкого писателя-фантаста Фёдора Березина о том, что за Донбасс будут воевать боевые роботы ДНР, вызывало либо приступы смеха, либо скандал - мол, у литератора не все дома, то теперь его грёзы и видения о войнах будущего на наших глазах становятся реальностью
2026-10-07T17:33
2026-10-07T17:33
эксклюзив
ии (искусственный интеллект)
робопсы
телетанки
боевые роботы
сво
китай
бпла
дроны
fpv-дрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083660768_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_4a458e7430e8fed277761ce44b5b779c.jpg
Осенью 2018 года он, будучи депутатом Народного Совета ДНР и руководителем Союза писателей республики, выступил со следующим заявлением: "Я недавно был на одном маленьком предприятии — тут, в ДНР. Не буду говорить, на каком. Они сами делают 3D-принтеры, сами их продают. Человек сидит, пишет программы, а в это время штук 20 этих принтеров работают. И делают то, что продается! И этот принтер сделан у нас! Да, то, что туда заправляется, ввозится откуда-то из-за рубежа... Мы можем делать лучшее оружие в мире и проверять его на войне. Я вот призываю производить военных роботов и готов эту инициативу возглавить. Давайте производить боевых роботов, начиная с беспилотников!"Заявление вызвало скандал и переполох. Помню, автор этих строк вскоре позвонил в пресс-службу Народного совета ДНР и попросил дать номер телефона Березина, с которым был знаком еще с "нулевых". Мол, хочу записать с ним интервью. Причем на совершенно другую тему.У девушки, с которой я говорил по телефону, сразу же изменился голос: "Александр, умоляю вас, только не с Федором. Могу вас соединить с любым другими депутатом. Только не с ним".О скандальном заявлении Березина я не знал тогда, поэтому на мой недоуменный вопрос - а что, собственно, случилось? - работник пресс-службы ответила: "Он же опять сделает что-то вроде заявления о боевых роботах ДНР, начнется скандал, а влетит потом нам, что мы помогли вам с ним связаться".Тогда подобные разговоры о бойцах-роботах, сражающихся с ВСУ, казались настолько далекой фантастикой, и те, кто говорил о нечто подобном, мог заслужить лишь насмешки и статус "несерьезного человека". При упоминании его имени в компании могли просто покрутить пальцем у виска: человек не дружит с головой - не обращайте внимания.Сегодняшняя реальность стала таковой, что крутить пальцем у виска будут при упоминании имени тех, кто еще отрицает подобную ближайшую перспективу."Техническое развитие не стоит на месте. Все движется вперед: то, что раньше казалось фантастикой, сегодня - скучная реальность. Те же беспилотники", - констатировал в беседе с изданием Украина.ру старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, ополченец первой волны и волонтер.В 2015 году во время боев за Дебальцево он узнал, что ВСУ применяют беспилотники для наведения артиллерийских ударов по ополчению. "Тогда это было внове. Перед началом СВО мы узнали о турецких "Байрактарах", которые помогли азербайджанцам выиграть битву за Карабах у армян. В начале СВО беспилотники применялись только по двум направлениям: первое, разведка в ближайшем тылу врагу. Второе, артнаведение", - рассказал Матюшин.По его словам, с октября 2022 года ВС РФ активно стали применять "Герани" для ударов в глубокий тыл врага - в частности, по Киеву. "В 2023 году у ВСУ впервые появились FPV-дроны, но они тогда еще не так активно применялись: во время провального "контрнаступа" и во время "Бахмутской мясорубки" работала в обе сторону в основном артиллерия. А вот с конца 2024 - начала 2025 года они перевернули наше представление о современной войне: с их помощью они сдерживали наше наступление, а мы их контрнаступление", - отметил собеседник издания.Теперь, по словам Матюшина, всё идет к уменьшению непосредственного присутствия человека в зоне боевых действий: он стал уступать место роботам.Китай широко испытывает человекоподобных роботов и роботособак. То, что мы видим, это может быть только вершиной айсберга, а серьезные китайские разработки могут быть скрыты пока от посторонних глаз."В 2025 году на рельсы современной войны вслед за небом стали переходить и наземные подразделения. На фронте появились НТРК (наземные транспортные роботизированные комплексы). Их стали использовать для доставки на передовую б/к, ГСМ и продовольствия, для вывоза раненных. На них стали ставить пулеметы, стрельбой из которых можно управлять на расстоянии. Их стали также использовать для разминирования минных полей без использования саперов. Просто впереди ставят тяжелые агрегаты, которые наезжая на мины их разминируют и создают проходы", - рассказал Матюшин.Сейчас у российской армии уже появился беспилотный танк или телетанк. "Операторы сидят в каком-нибудь боевом комплексе, а рядом едут три безэкипажных танка. Правда, пока они могут находится только на расстоянии 3 км от управления. Но, видимо, как только будет введена спутниковая система "Рассвет" это расстояние увеличится ", - говорит Матюшин.Он указал, что и совершенствование дронов не стоит на месте. Так бойцы бригады "Варяг" подняла вверх на 10 км беспилотник, который уничтожил украинский аэростат, который распределял связь "Старлинка". Украинская компания Fire Point разрабатывает второе поколение "Хорнетов" на ИИ, которые будут летать только "стаями" и при минимальном участии человека. Как только сбивают один дрон из пяти, его функции и задачи переходят к остальным.В общем, прогресс не стоит на месте: возможно, уже не так далек тот момент, когда воинский призыв отменят, а на полях сражений вместо людей будут воевать боевые роботы, которые будут запускать БПЛА, управлять танками на расстоянии и готовить боевые операции.Читайте статью Александра Чаленко Дугин прав: нам надо закапываться под землю. Причем глубоко!
https://ukraina.ru/20260930/51-ya-gvardeyskaya-donetskaya-armiya-glavnaya-boevaya-sila-donbassa-1083518882.html
https://ukraina.ru/20261001/3-ya-lugansko-severodonetskaya-armiya-boevoy-put-ot-mozgovogo-do-apti-alaudinova-1083546410.html
https://ukraina.ru/20260924/tam-polnyy-ad-ukrainskie-drony-ustroili-gumanitarnuyu-katastrofu-v-khersonskoy-oblasti-1083405317.html
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Чаленко
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Александр Чаленко
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083660768_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_69670cddbf75635e9d5e0bfbdf9226b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, ии (искусственный интеллект), робопсы, телетанки, боевые роботы, сво, китай, бпла, дроны, fpv-дрон, федор березин, александр чаленко
Эксклюзив, ИИ (искусственный интеллект), робопсы, телетанки, боевые роботы, СВО, Китай, БПЛА, дроны, fpv-дрон, Федор Березин, Александр Чаленко

Будущие войны российской армии: боевые роботы, танки без экипажей, робопсы и беспилотная авиация

17:33 07.10.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИБоевые роботы
Боевые роботы - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Если еще восемь лет назад заявления донецкого писателя-фантаста Фёдора Березина о том, что за Донбасс будут воевать боевые роботы ДНР, вызывало либо приступы смеха, либо скандал - мол, у литератора не все дома, то теперь его грёзы и видения о войнах будущего на наших глазах становятся реальностью
Осенью 2018 года он, будучи депутатом Народного Совета ДНР и руководителем Союза писателей республики, выступил со следующим заявлением:
"Я недавно был на одном маленьком предприятии — тут, в ДНР. Не буду говорить, на каком. Они сами делают 3D-принтеры, сами их продают. Человек сидит, пишет программы, а в это время штук 20 этих принтеров работают. И делают то, что продается! И этот принтер сделан у нас! Да, то, что туда заправляется, ввозится откуда-то из-за рубежа... Мы можем делать лучшее оружие в мире и проверять его на войне. Я вот призываю производить военных роботов и готов эту инициативу возглавить. Давайте производить боевых роботов, начиная с беспилотников!"
Отработка боевого слаживания военнослужащими 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки Центр - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
30 сентября, 17:05
51-я гвардейская Донецкая армия: главная боевая сила ДонбассаВ среду, 30 сентября, исполняется четыре года со дня присоединения Донбасса к России. Вне всякого сомнения, большую роль в том, что Донецкая Народная и Луганская Народная Республики смогли отстоять свою независимость, сыграли 1-й корпус ДНР и 2-й корпус ЛНР. После воссоединения с РФ они были преобразованы в 51-ю и 3-ю армии в составе ВС России
Заявление вызвало скандал и переполох. Помню, автор этих строк вскоре позвонил в пресс-службу Народного совета ДНР и попросил дать номер телефона Березина, с которым был знаком еще с "нулевых". Мол, хочу записать с ним интервью. Причем на совершенно другую тему.
У девушки, с которой я говорил по телефону, сразу же изменился голос: "Александр, умоляю вас, только не с Федором. Могу вас соединить с любым другими депутатом. Только не с ним".
О скандальном заявлении Березина я не знал тогда, поэтому на мой недоуменный вопрос - а что, собственно, случилось? - работник пресс-службы ответила: "Он же опять сделает что-то вроде заявления о боевых роботах ДНР, начнется скандал, а влетит потом нам, что мы помогли вам с ним связаться".
Тогда подобные разговоры о бойцах-роботах, сражающихся с ВСУ, казались настолько далекой фантастикой, и те, кто говорил о нечто подобном, мог заслужить лишь насмешки и статус "несерьезного человека". При упоминании его имени в компании могли просто покрутить пальцем у виска: человек не дружит с головой - не обращайте внимания.
Сегодняшняя реальность стала таковой, что крутить пальцем у виска будут при упоминании имени тех, кто еще отрицает подобную ближайшую перспективу.
Боевая работа артиллерии 3-й гвардейской армии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
1 октября, 18:10
3-я Луганско-Северодонецкая армия: боевой путь от Мозгового до Апти Алаудинова3-я гвардейская общевойсковая армия была создана в 2024 году на основе луганского 2-го армейского корпуса. Последний, как и донецкий 1-й корпус, появился еще в 2014 году, через 2 месяца после разгрома ВСУ в Донбассе в ходе весенне-летней кампании и подписания "Минска-1"
"Техническое развитие не стоит на месте. Все движется вперед: то, что раньше казалось фантастикой, сегодня - скучная реальность. Те же беспилотники", - констатировал в беседе с изданием Украина.ру старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, ополченец первой волны и волонтер.
В 2015 году во время боев за Дебальцево он узнал, что ВСУ применяют беспилотники для наведения артиллерийских ударов по ополчению.
"Тогда это было внове. Перед началом СВО мы узнали о турецких "Байрактарах", которые помогли азербайджанцам выиграть битву за Карабах у армян. В начале СВО беспилотники применялись только по двум направлениям: первое, разведка в ближайшем тылу врагу. Второе, артнаведение", - рассказал Матюшин.
По его словам, с октября 2022 года ВС РФ активно стали применять "Герани" для ударов в глубокий тыл врага - в частности, по Киеву.
"В 2023 году у ВСУ впервые появились FPV-дроны, но они тогда еще не так активно применялись: во время провального "контрнаступа" и во время "Бахмутской мясорубки" работала в обе сторону в основном артиллерия. А вот с конца 2024 - начала 2025 года они перевернули наше представление о современной войне: с их помощью они сдерживали наше наступление, а мы их контрнаступление", - отметил собеседник издания.
Теперь, по словам Матюшина, всё идет к уменьшению непосредственного присутствия человека в зоне боевых действий: он стал уступать место роботам.
Китай широко испытывает человекоподобных роботов и роботособак. То, что мы видим, это может быть только вершиной айсберга, а серьезные китайские разработки могут быть скрыты пока от посторонних глаз.
Алёшки - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
24 сентября, 17:02
"Там полный ад": украинские дроны устроили гуманитарную катастрофу в Херсонской области21 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию в городе Алёшки, небольшом городке на левом берегу Днепра, критической в гуманитарном плане.
"В 2025 году на рельсы современной войны вслед за небом стали переходить и наземные подразделения. На фронте появились НТРК (наземные транспортные роботизированные комплексы). Их стали использовать для доставки на передовую б/к, ГСМ и продовольствия, для вывоза раненных. На них стали ставить пулеметы, стрельбой из которых можно управлять на расстоянии. Их стали также использовать для разминирования минных полей без использования саперов. Просто впереди ставят тяжелые агрегаты, которые наезжая на мины их разминируют и создают проходы", - рассказал Матюшин.
Сейчас у российской армии уже появился беспилотный танк или телетанк.
"Операторы сидят в каком-нибудь боевом комплексе, а рядом едут три безэкипажных танка. Правда, пока они могут находится только на расстоянии 3 км от управления. Но, видимо, как только будет введена спутниковая система "Рассвет" это расстояние увеличится ", - говорит Матюшин.
Он указал, что и совершенствование дронов не стоит на месте. Так бойцы бригады "Варяг" подняла вверх на 10 км беспилотник, который уничтожил украинский аэростат, который распределял связь "Старлинка". Украинская компания Fire Point разрабатывает второе поколение "Хорнетов" на ИИ, которые будут летать только "стаями" и при минимальном участии человека. Как только сбивают один дрон из пяти, его функции и задачи переходят к остальным.
В общем, прогресс не стоит на месте: возможно, уже не так далек тот момент, когда воинский призыв отменят, а на полях сражений вместо людей будут воевать боевые роботы, которые будут запускать БПЛА, управлять танками на расстоянии и готовить боевые операции.
Читайте статью Александра Чаленко Дугин прав: нам надо закапываться под землю. Причем глубоко!
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивИИ (искусственный интеллект)робопсытелетанкибоевые роботыСВОКитайБПЛАдроныfpv-дронФедор БерезинАлександр Чаленко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:45Россия "разрезает пуповину" Украины: что иностранные СМИ пишут о конфликте
18:33"Ты смеялся над смертью моего мальчика": актриса из "Слуги народа" вспомнила грустную годовщину
18:30"Кумулятивный нож": Анпилогов раскрыл, как усатые "Герани" бьют по мостам в Киеве
18:20Кибертурнир в Херсонской области, театры Донбасса в разные эпохи. 7 октября 2026 года, вечерний эфир 53:50
18:00Поздравления Путину, похороны Анкориджа. Итоги 7 октября
17:54Третий удар ВС РФ: Киев одновременно остается без туалетной бумаги и ракет
17:51"Полный крах!": АдГ и Вагенкнехт требуют прекратить спонсировать режим Зеленского
17:33Будущие войны российской армии: боевые роботы, танки без экипажей, робопсы и беспилотная авиация
17:33"Послана свыше": Михалков объяснил, зачем россиянам дана СВО
17:11Лавров объяснил, почему трехсторонние переговоры откладываются
17:09"Перекресток мира" по-армянски: Пашинян пытается дружить против России
17:06Козырь в СВО и конфликте с Западом: новая российская разработка меняет правила игры
16:14Конец демо-версии: какие неприятности ждут украинцев в Литве
16:00Кризис в Одессе. Что кроется за миротворчеством Гончаренко*
15:42Почему Россия стала бить по мостам Украины только сейчас и когда Зеленский сбежит из Киева – Ищенко
15:30Гражданский конгресс: попытка отпора бандеровщине
15:01Железняк оставил Киев без иллюзий: тотальный бюджетный крах наступит уже в декабре
14:53Высадка генералов: представители Военного комитета НАТО съехались на Украину впервые за восемь лет
14:09"Иди в окоп": украинцы устроили жесткий разнос Верещук за отмену мира
13:28Довели Кличко до ломбарда: прославленный боксёр просит полицию помочь
Лента новостейМолния