https://ukraina.ru/20261007/buduschie-voyny-rossiyskoy-armii-boevye-roboty-tanki-bez-ekipazhey-robopsy-i-bespilotnaya-aviatsiya-1083660417.html

Будущие войны российской армии: боевые роботы, танки без экипажей, робопсы и беспилотная авиация

Будущие войны российской армии: боевые роботы, танки без экипажей, робопсы и беспилотная авиация - 07.10.2026 Украина.ру

Будущие войны российской армии: боевые роботы, танки без экипажей, робопсы и беспилотная авиация

Если еще восемь лет назад заявления донецкого писателя-фантаста Фёдора Березина о том, что за Донбасс будут воевать боевые роботы ДНР, вызывало либо приступы смеха, либо скандал - мол, у литератора не все дома, то теперь его грёзы и видения о войнах будущего на наших глазах становятся реальностью

2026-10-07T17:33

2026-10-07T17:33

2026-10-07T17:33

эксклюзив

ии (искусственный интеллект)

робопсы

телетанки

боевые роботы

сво

китай

бпла

дроны

fpv-дрон

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Осенью 2018 года он, будучи депутатом Народного Совета ДНР и руководителем Союза писателей республики, выступил со следующим заявлением: "Я недавно был на одном маленьком предприятии — тут, в ДНР. Не буду говорить, на каком. Они сами делают 3D-принтеры, сами их продают. Человек сидит, пишет программы, а в это время штук 20 этих принтеров работают. И делают то, что продается! И этот принтер сделан у нас! Да, то, что туда заправляется, ввозится откуда-то из-за рубежа... Мы можем делать лучшее оружие в мире и проверять его на войне. Я вот призываю производить военных роботов и готов эту инициативу возглавить. Давайте производить боевых роботов, начиная с беспилотников!"Заявление вызвало скандал и переполох. Помню, автор этих строк вскоре позвонил в пресс-службу Народного совета ДНР и попросил дать номер телефона Березина, с которым был знаком еще с "нулевых". Мол, хочу записать с ним интервью. Причем на совершенно другую тему.У девушки, с которой я говорил по телефону, сразу же изменился голос: "Александр, умоляю вас, только не с Федором. Могу вас соединить с любым другими депутатом. Только не с ним".О скандальном заявлении Березина я не знал тогда, поэтому на мой недоуменный вопрос - а что, собственно, случилось? - работник пресс-службы ответила: "Он же опять сделает что-то вроде заявления о боевых роботах ДНР, начнется скандал, а влетит потом нам, что мы помогли вам с ним связаться".Тогда подобные разговоры о бойцах-роботах, сражающихся с ВСУ, казались настолько далекой фантастикой, и те, кто говорил о нечто подобном, мог заслужить лишь насмешки и статус "несерьезного человека". При упоминании его имени в компании могли просто покрутить пальцем у виска: человек не дружит с головой - не обращайте внимания.Сегодняшняя реальность стала таковой, что крутить пальцем у виска будут при упоминании имени тех, кто еще отрицает подобную ближайшую перспективу."Техническое развитие не стоит на месте. Все движется вперед: то, что раньше казалось фантастикой, сегодня - скучная реальность. Те же беспилотники", - констатировал в беседе с изданием Украина.ру старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, ополченец первой волны и волонтер.В 2015 году во время боев за Дебальцево он узнал, что ВСУ применяют беспилотники для наведения артиллерийских ударов по ополчению. "Тогда это было внове. Перед началом СВО мы узнали о турецких "Байрактарах", которые помогли азербайджанцам выиграть битву за Карабах у армян. В начале СВО беспилотники применялись только по двум направлениям: первое, разведка в ближайшем тылу врагу. Второе, артнаведение", - рассказал Матюшин.По его словам, с октября 2022 года ВС РФ активно стали применять "Герани" для ударов в глубокий тыл врага - в частности, по Киеву. "В 2023 году у ВСУ впервые появились FPV-дроны, но они тогда еще не так активно применялись: во время провального "контрнаступа" и во время "Бахмутской мясорубки" работала в обе сторону в основном артиллерия. А вот с конца 2024 - начала 2025 года они перевернули наше представление о современной войне: с их помощью они сдерживали наше наступление, а мы их контрнаступление", - отметил собеседник издания.Теперь, по словам Матюшина, всё идет к уменьшению непосредственного присутствия человека в зоне боевых действий: он стал уступать место роботам.Китай широко испытывает человекоподобных роботов и роботособак. То, что мы видим, это может быть только вершиной айсберга, а серьезные китайские разработки могут быть скрыты пока от посторонних глаз."В 2025 году на рельсы современной войны вслед за небом стали переходить и наземные подразделения. На фронте появились НТРК (наземные транспортные роботизированные комплексы). Их стали использовать для доставки на передовую б/к, ГСМ и продовольствия, для вывоза раненных. На них стали ставить пулеметы, стрельбой из которых можно управлять на расстоянии. Их стали также использовать для разминирования минных полей без использования саперов. Просто впереди ставят тяжелые агрегаты, которые наезжая на мины их разминируют и создают проходы", - рассказал Матюшин.Сейчас у российской армии уже появился беспилотный танк или телетанк. "Операторы сидят в каком-нибудь боевом комплексе, а рядом едут три безэкипажных танка. Правда, пока они могут находится только на расстоянии 3 км от управления. Но, видимо, как только будет введена спутниковая система "Рассвет" это расстояние увеличится ", - говорит Матюшин.Он указал, что и совершенствование дронов не стоит на месте. Так бойцы бригады "Варяг" подняла вверх на 10 км беспилотник, который уничтожил украинский аэростат, который распределял связь "Старлинка". Украинская компания Fire Point разрабатывает второе поколение "Хорнетов" на ИИ, которые будут летать только "стаями" и при минимальном участии человека. Как только сбивают один дрон из пяти, его функции и задачи переходят к остальным.В общем, прогресс не стоит на месте: возможно, уже не так далек тот момент, когда воинский призыв отменят, а на полях сражений вместо людей будут воевать боевые роботы, которые будут запускать БПЛА, управлять танками на расстоянии и готовить боевые операции.Читайте статью Александра Чаленко Дугин прав: нам надо закапываться под землю. Причем глубоко!

https://ukraina.ru/20260930/51-ya-gvardeyskaya-donetskaya-armiya-glavnaya-boevaya-sila-donbassa-1083518882.html

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https://ukraina.ru/20260924/tam-polnyy-ad-ukrainskie-drony-ustroili-gumanitarnuyu-katastrofu-v-khersonskoy-oblasti-1083405317.html

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, ии (искусственный интеллект), робопсы, телетанки, боевые роботы, сво, китай, бпла, дроны, fpv-дрон, федор березин, александр чаленко