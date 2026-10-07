"Послана свыше": Михалков объяснил, зачем россиянам дана СВО - 07.10.2026 Украина.ру
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"Послана свыше": Михалков объяснил, зачем россиянам дана СВО
"Послана свыше": Михалков объяснил, зачем россиянам дана СВО - 07.10.2026 Украина.ру
"Послана свыше": Михалков объяснил, зачем россиянам дана СВО
Российский режиссёр Никита Михалков в разговоре с RT заявил, что специальная военная операция послана России свыше — чтобы люди очнулись и разобрались, что такое настоящие ценности
2026-10-07T17:33
2026-10-07T17:33
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rt
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Звучит необычно, признаёт сам режиссёр.В продолжении своей мысли он привёл пример с мышью, которая нажимала кнопку удовольствия, пока не упала замертво. Если жизнь измеряется количеством развлечений, добром это не кончится, отметил режиссёр. Ощущение вечного праздника, по его мнению, у части россиян ещё сохраняется, но есть и те, кто понимает: веселиться пока не время.Михалков также высказался об армии. По его словам, Россия сегодня обладает самой боеспособной армией в мире. Дело не только в технике, ракетах, самолётах и кораблях, но и в опыте — настоящем, боевом, закалённом. Отдельно режиссёр отметил, что российские бойцы идут на передовую не по принуждению и не из страха, а по убеждению и внутреннему долгу. Этого, по его словам, нет больше нигде.Михалков — не единственный из деятелей культуры, кто высказывается на эту тему. Актёр и режиссёр Олег Фомин снял сериал о юморе на фронте. Идея пришла ему в московском госпитале после разговоров с военнослужащими, которые там лечились. Именно они, по словам Фомина, "благословили" этот проект.На этом фоне сбежавшие за границу артисты не только выступают против СВО от своего имени, но и пытаются говорить голосами давно покинувших мир знаменитостей. Так, получивший популярность в России поэт и музыкант Борис Гребенщиков*, живущий в Лондоне, решил взять на себя смелость и высказаться от имени покойного Виктора Цоя.В соцсетях на это отреагировали весьма закономерным вопросом: как человек, живущий в Британии, может говорить за Цоя, да ещё и называть его другом после таких слов.* признан в РФ иностранным агентом.
https://ukraina.ru/20260920/boets-ty-ne-dolzhen-kayatsya-za-svo-ty-prishel-zaschischat-detey-protoierey-nikita-panasyuk-o-voyne-i-boge-1083185678.html
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новости, россия, лондон, никита михалков, александр гребенщиков, патриарх кирилл, rt
Новости, Россия, Лондон, Никита Михалков, Александр Гребенщиков, Патриарх Кирилл, RT

"Послана свыше": Михалков объяснил, зачем россиянам дана СВО

17:33 07.10.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк41-й ММКФ. Церемония открытия
41-й ММКФ. Церемония открытия - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Российский режиссёр Никита Михалков в разговоре с RT заявил, что специальная военная операция послана России свыше — чтобы люди очнулись и разобрались, что такое настоящие ценности
Звучит необычно, признаёт сам режиссёр.

"Нам Господь послал СВО, чтобы мы очнулись, чтобы мы поняли, чего стоят настоящие ценности и каковы они", — сказал Михалков.

В продолжении своей мысли он привёл пример с мышью, которая нажимала кнопку удовольствия, пока не упала замертво. Если жизнь измеряется количеством развлечений, добром это не кончится, отметил режиссёр. Ощущение вечного праздника, по его мнению, у части россиян ещё сохраняется, но есть и те, кто понимает: веселиться пока не время.
Михалков также высказался об армии. По его словам, Россия сегодня обладает самой боеспособной армией в мире. Дело не только в технике, ракетах, самолётах и кораблях, но и в опыте — настоящем, боевом, закалённом. Отдельно режиссёр отметил, что российские бойцы идут на передовую не по принуждению и не из страха, а по убеждению и внутреннему долгу. Этого, по его словам, нет больше нигде.
Протоиерей Никита Панасюк - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
20 сентября, 09:12
"Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и БогеО том, что значит быть священником там, где уже 12 лет идет война, в интервью изданию Украина.ру рассказал Благочинный Докучаевского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского храма города Докучаевска протоиерей Никита Панасюк.
Михалков — не единственный из деятелей культуры, кто высказывается на эту тему. Актёр и режиссёр Олег Фомин снял сериал о юморе на фронте. Идея пришла ему в московском госпитале после разговоров с военнослужащими, которые там лечились. Именно они, по словам Фомина, "благословили" этот проект.
На этом фоне сбежавшие за границу артисты не только выступают против СВО от своего имени, но и пытаются говорить голосами давно покинувших мир знаменитостей. Так, получивший популярность в России поэт и музыкант Борис Гребенщиков*, живущий в Лондоне, решил взять на себя смелость и высказаться от имени покойного Виктора Цоя.

"Учитывая, что Витька как-то ночью пришёл ко мне и попросил, чтобы я его благословил на то, чтобы он лёг в психиатрическую больницу, чтобы не ходить в армию, — из этого, на мой взгляд, всё понятно", — заявил Гребенщиков*.

В соцсетях на это отреагировали весьма закономерным вопросом: как человек, живущий в Британии, может говорить за Цоя, да ещё и называть его другом после таких слов.
* признан в РФ иностранным агентом.
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