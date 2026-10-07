https://ukraina.ru/20261007/poslana-svyshe-mikhalkov-obyasnil-zachem-rossiyanam-dana-svo--1083660003.html

"Послана свыше": Михалков объяснил, зачем россиянам дана СВО

"Послана свыше": Михалков объяснил, зачем россиянам дана СВО - 07.10.2026 Украина.ру

"Послана свыше": Михалков объяснил, зачем россиянам дана СВО

Российский режиссёр Никита Михалков в разговоре с RT заявил, что специальная военная операция послана России свыше — чтобы люди очнулись и разобрались, что такое настоящие ценности

2026-10-07T17:33

2026-10-07T17:33

2026-10-07T17:33

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Звучит необычно, признаёт сам режиссёр.В продолжении своей мысли он привёл пример с мышью, которая нажимала кнопку удовольствия, пока не упала замертво. Если жизнь измеряется количеством развлечений, добром это не кончится, отметил режиссёр. Ощущение вечного праздника, по его мнению, у части россиян ещё сохраняется, но есть и те, кто понимает: веселиться пока не время.Михалков также высказался об армии. По его словам, Россия сегодня обладает самой боеспособной армией в мире. Дело не только в технике, ракетах, самолётах и кораблях, но и в опыте — настоящем, боевом, закалённом. Отдельно режиссёр отметил, что российские бойцы идут на передовую не по принуждению и не из страха, а по убеждению и внутреннему долгу. Этого, по его словам, нет больше нигде.Михалков — не единственный из деятелей культуры, кто высказывается на эту тему. Актёр и режиссёр Олег Фомин снял сериал о юморе на фронте. Идея пришла ему в московском госпитале после разговоров с военнослужащими, которые там лечились. Именно они, по словам Фомина, "благословили" этот проект.На этом фоне сбежавшие за границу артисты не только выступают против СВО от своего имени, но и пытаются говорить голосами давно покинувших мир знаменитостей. Так, получивший популярность в России поэт и музыкант Борис Гребенщиков*, живущий в Лондоне, решил взять на себя смелость и высказаться от имени покойного Виктора Цоя.В соцсетях на это отреагировали весьма закономерным вопросом: как человек, живущий в Британии, может говорить за Цоя, да ещё и называть его другом после таких слов.* признан в РФ иностранным агентом.

https://ukraina.ru/20260920/boets-ty-ne-dolzhen-kayatsya-za-svo-ty-prishel-zaschischat-detey-protoierey-nikita-panasyuk-o-voyne-i-boge-1083185678.html

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новости, россия, лондон, никита михалков, александр гребенщиков, патриарх кирилл, rt