https://ukraina.ru/20261007/khronika-sobytiy-na-utro-7-oktyabrya-1083655559.html

"Эпохальное" заявление Рубио, ссора Киева и Сеула, массированные удары. Хроника событий на утро 7 октября

"Эпохальное" заявление Рубио, ссора Киева и Сеула, массированные удары. Хроника событий на утро 7 октября - 07.10.2026 Украина.ру

"Эпохальное" заявление Рубио, ссора Киева и Сеула, массированные удары. Хроника событий на утро 7 октября

Украине вроде бы окончательно отказывают в членстве в НАТО. Южная Корея не торопится мириться с Киевом. ВС РФ нанесли очередной ночной массированный удар по целям на территории незалежной

2026-10-07T09:01

2026-10-07T09:01

2026-10-07T09:30

эксклюзив

хроники

украина

сша

южная корея

марко рубио

алексей гончаренко

анна скороход

верховная рада

нато

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Метания в киевском политикумеНа Украине продолжает раскручиваться скандал в связи с недавними заявлениями депутата Верховной рады, террориста и экстремиста Алексея Гончаренко*, рискнувшего заикнуться о некоторых уступках Москве ради достижения приемлемого для Киева соглашения.Несмотря на бурную реакцию радикальной части киевского политикума, некоторые его идеи нашли поддержку и у ряда других нардепов. В частности, Анна Скороход внесла в Верховную Раду законопроект об изменении конституции для закрепления в основном законе нейтрального статуса Украины. По информации издания "Страна.ua", украинский парламентарий предложила убрать из конституции упоминание НАТО, но оставить курс на вступление в Евросоюз."Закрепляя нейтральный статус Украины, который заключается в гарантиях невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны", — цитирует издание текст предлагаемой правки.Позиция СШАВ вопросе о членстве Украины в НАТО вроде бы поставил точку и госсекретарь США Марко Рубио, который в ходе визита в Исландию заявил, что он "не стоит на повестке дня". Отметив правда, что пока "должна быть проведена работа по выстраиванию консенсуса, чтобы была единая позиция". А это, несмотря на все "миротворческие" призыва главы Госдепа, оставляет лазейку для различных толкований в будущем.При этом, многие эксперты уверены, что формальное членство незалежной в альянсе в принципе уже не имеет особого значения, не мешает Западу во всю использовать её в своих целях.О реальных интересах США больше свидетельствует то, что заявление Рубио по Украине прозвучало на фоне намерений Пентагона заключить контракт с Raytheon на поставку оборудования и обслуживание комплексов Patriot для киевского режима. И переговоров с властями Литвы о размещении в республике военной базы США и американского ядерного оружия.Южная Корея всё ещё друг?Отдельной линией является продолжение конфликта Украины с Южной Кореей, которая сочла извинения Киева за разглашение информации о пленных недостаточными. Министр иностранных дел Чо Хён заявил, что извинения главы украинского МИД Андрея Сибиги не соответствуют ожидаемому уровню, поэтому Сеул рассматривает решительные меры, включая возможный отзыв посла Южной Кореи. При этом стоит учесть, что Южная Корея является крупнейшим производителем и экспортёром оружия в мире, и ссора с ней может ещё больше ухудшить для Киева перспективы поставок вооружений и боеприпасов.Если же говорить о преобладающих тенденциях в общественных настроениях жителей незалежной, то о них ярко свидетельствуют последние данные Госпогранслужбы: только в первой половине 2026 года страну покинули более 220 тысяч человек.Ночная работа ВС РФУтром Минобороны РФ подтвердило поступавшую ранее из различных источников информацию, что по целям на подконтрольной киевскому режиму территории был нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.По данным ведомства, оказались поражены многочисленные объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Одесской областях. В частности — предприятия ВПК, задействованные в интересах компании "Файер Пойнт" для производства и хранения крылатых ракет "Фламинго" и БПЛА большой и средней дальности. Объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. Морские суда, задействованные в интересах ВСУ.Украинские источники сообщают об ударах по энергетической инфраструктуре столицы и Киевской области, в частности — о попаданиях по Трипольской ТЭС, являющейся самой мощной электростанцией в регионе.Ракеты также били по Кременчугской ГЭС в Светловодске, глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил попадание по промышленному предприятию в Днепре, а в Кременчугском районе Полтавской области местные власти заявили о поражении крупного завода.Атаки на российские регионы и работа ПВОПо данным минобороны, в течение ночи, с 20:00 мск 6 октября до 8:00 мск 7 октября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края и над акваториями Чёрного и Азовского морей дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 311 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс" уточнил, что в ходе отражения ночной атаки в Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах на севере Ростовской области силы ПВО и расчёты МОГ уничтожили более 30 БПЛА.По информации губернатора Белгородской области Александра Шуваева, за минувшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области, включая семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Расчёты ПВО и всех задействованных подразделений сбили и подавили 147 беспилотников. В Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили семь человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20261007/konets-epokhi-ssha-postavili-tochku-v-voprose-vstupleniya-ukrainy-v-nato-1083651427.html

https://ukraina.ru/20261007/ne-tikha-ukrainskaya-noch-svodka-udarov-vs-i-vks-rf-po-ukraine-k-etomu-chasu-1083653189.html

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