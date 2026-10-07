https://ukraina.ru/20261007/ekonomika-ukrainy-i-voyna-srezanie-lep-udary-po-mostam-i-zernovoy-sabotazh-1083655998.html

Экономика Украины и война: "срезание" ЛЭП, удары по мостам и зерновой саботаж

Экономика Украины и война: "срезание" ЛЭП, удары по мостам и зерновой саботаж - 07.10.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: "срезание" ЛЭП, удары по мостам и зерновой саботаж

Российская армия научилась "срезать" верхушки высоковольтных линий электропередачи и разделять Киев на две части, не уничтожая при этом мосты, а Европа исчерпала не только желание, но и возможности для компенсации Украине всех убытков, которые непрерывно множит Зеленский

2026-10-07T09:45

2026-10-07T09:45

2026-10-07T09:45

эксклюзив

украина

россия

киев

владимир омелян

владимир зеленский

сергей корецкий

ес

метинвест

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Отключения электроэнергииВо вторник, 6 октября, по всей Украине применялись графики отключения электроэнергии продолжительностью до 4 часов в послеобеденное (с 15.00) время. Возвращение к графикам отключений — следствие комплекса факторов.Во-первых, чем ближе зима, тем короче становится световой день, а значит сокращается время работы солнечных электростанций.Во-вторых, по мере приближения отопительного сезона РФ возобновила удары по объектам украинской электроэнергетики. В самих ударах произошло важное изменение. Если раньше России приходилось уничтожать стационарные наземные объекты, — машинные залы, электроподстанции и так далее — то теперь появилась возможность уничтожать ЛЭП. Ранее по ним было просто невозможно попасть: точность дронов и ракет оставляла желать лучшего, а их боевые части не могли нанести таким ажурными конструкциям существенный ущерб. Новые "Герани" со специализированными боевыми частями срезали верхушки нескольких ЛЭП в районе киевской ТЭЦ-5.И это даёт России новые возможности по добиванию украинской электроэнергетики, а перед Украиной ставит новые вызовы.Россия может уничтожить практически любую ЛЭП не просто вблизи объекта генерации, где есть ремонтные бригады и возможность оперативно устранить результаты разрушений, а вдали от них. Мало того, теперь есть возможность "срезать" верхушки ЛЭП над Днепром, что усложнит и без того непростую задачу энергетикам.Дело в том, что восстановление ЛЭП является не менее сложной задачей, чем "битого" наземного объекта. Чем выше класс напряжения, тем выше ЛЭП: таковы технологические требования (нужно разнести между собой проводники, обеспечить необходимое расстояние между ними и землёй в провисшем состоянии). Соответственно, проводники на таких объектах натянуты на высоте в несколько десятков метров над землёй, а это означает, что для их ремонта потребуются найти битую ЛЭП и краном поднять нужные стальные элементы, а затем ещё и натянуть проводники.И вот тут начинаются проблемы.Украинская металлургия в сентябре умерла в муках — все меткомбинаты выбиты (зачастую удары наносились по домнам) и сталь больше не плавят. Но и до того они бы не помогли: ЛЭП "Новоодесская-Арциз" в Бессарабии возводили из турецких металлоконструкций. Следовательно, придётся заказывать нужные элементы из ЕС и спешно везти их на Украину.Для заказа нужны деньги. У киевской власти деньги закончились.Разделение КиеваНе меньшая проблема у власти с мостами.Ставшие систематическими удары по киевским мостам создают для руководства страны деструктивную дилемму.Россия в теории может уничтожить один из них если будет поставлена соответствующая цель. Но для усложнения жизни можно обойтись и просто систематическими ударами, без уничтожения мостов.Достаточно просто по несколько раз в день бить по мостам или применить несколько модернизированных "Гераней" и "подрезать" тросы на вантовом мосту — Южном. Это затруднит движение через мост, создав гигантские пробки. Они парализуют жизнь города, нарушив работу транспорта — метро, легковых и грузовых автомобилей. Горожане будут часами стоят в изматывающих пробках, доставка грузов с одного берега на другой станет долгим и непредсказуемым мероприятием. И даже некогда единое коммунальное хозяйство прекратит своё существование.Во-первых, Левый берег можно оставить без света и всех связанных с ним коммунальных благ. Во-вторых, часть города останется без городских аварийных служб: некому будет чинить порывы водопроводных труб, ликвидировать подпоры канализации и так далее. Придётся создавать ещё одну структуру для управления коммунальным хозяйством со слесарями, транспортом, оборудованием и прочим.И никакие тоннели, о строительстве которых размышляют киевские начальники, не помогут. Стройка является долгим и хлопотным делом, а киевская власть метро до спального окраинного района Виноградарь достроить не может. Куда уж тоннель с одного берега на другой — это отдаёт маниловщиной в духе гиперлупа времён министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Поэтому придётся киевским чиновникам ограничиться строительством нескольких насыпных дамб для возведения понтонных переправ.Прогноз для киевлян максимально неблагоприятный: у России есть все инструменты для инфраструктурного разрезания города на две части с лишением их всех коммунальных благ. К слову, это же касается и Запорожья с Днепром (Днепропетровском). А у остальных городов и так хватает проблем.Денег нетАссоциация городов Украины (АМУ) призвала премьер-министра Сергея Корецкого немедленно разблокировать платежи местных общин, которые несмотря на наличие средств на счетах и соответствие платежей установленным правительством требованиям, с 9 сентября не могут оплачивать ряд критически важных услуг, оборудования и работ.К слову, из-за отсутствия денег в госбюджете в регионах стали нарастать проблемы. В Полтавской области к 2 октября заблокировали около 18 тыс. казначейских платежей на сумму свыше 1,4 млрд гривен. Как следствие, в Диканской общине едва не остановили электроснабжение водозаборов и канализации, а в Глобинской нет денег для ремонта канализационного коллектора и оплату топлива для пожарной техники. Вся надежда на новый транш внешнего финансирования, который уже выделил ЕС, поэтому совсем уж без денег Украина не останется.При этом деньги закончились не только у Украины, но и у "Метинвеста": компания раздумывает о продаже своей доли в совместном с Danieli проекте строительства сталелитейного завода в Италии стоимостью 3 млрд евро. У "Метинвеста" нет 500 млн евро, чтобы обеспечить 75% акционерного капитала метзавода в Италии. Впрочем, не лучше идут дела и у европейцев: в первой половине 2026 года поставки стали из ЕС сократились на 20%.Европейский саботажВ сентябре 2026 года Украина экспортировала 3,04 млн тонн агропродукции – на 41,5% больше, чем месяцем ранее. Сильнее всего возросли поставки зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. В частности, экспорт пшеницы за месяц увеличился почти на 79%, а жмыхи масличных культур — на 83,4%. Однако удвоить экспорт, доведя его до 6 млн тонн, чего хватило бы для компенсации потери выхода в Чёрное море, не выйдет.Кроме того, Польша и Румыния отказываются увеличивать транзит украинского зерна через свою территорию, ставя в приоритет перевозки своей продукции по собственной железнодорожной сети.По другому запросу на помощь — просьбе выделить 1,1 млрд евро для компенсации возросших логистических расходов — ответа от ЕС пока нет.Financial Times сообщает о практически полном исчерпании Украиной резерва локомотивов из-за ударов ВКС по ним. И это реальная проблема как для фронта, так и для тыла, даже несмотря на остановку метзаводов. Локомотивы возят не только военные грузы, но и зерно, которое осталось без доступа к портам. Поэтому даже если Украине удастся договориться со странами ЕС о снятии ограничений на транзит зерна по их территории для последующей перевалки в портах, то вывоз всего объёма может стать проблематичным из-за отсутствия локомотивов. Последние киевская власть активно ищет в соседних странах Восточной Европы с колеей 1520-мм, но особого успеха пока не снискала. И причины очевидны: граничащие с Украиной страны меньше её, а значит и локомотивов у них немного, да и им самим они необходимы. Кроме того, никто не будет их бесплатно отдавать Украине, а денег у неё нет. Их не было даже в 2018 году, когда министр инфраструктуры Украины Омелян заключил контракт с General Electric на 1 млрд долларов, а УЗ оплатила 30 тепловозов, хотя хотела 225.Поэтому вся надежда у Киева на то, что кому-то всё же удастся уговорить Россию на заключение перемирия в Чёрном море и разблокировку портов. Пока инициативу проявляют Турция с Индией, но Москва против.

https://ukraina.ru/20261007/1083650694.html

https://ukraina.ru/20261006/rossiyskaya-armiya-zaydet-v-kiev-ili-vo-lvov-zelenskiy-doigralsya-s-novymi-ugrozami-rossii-1083623535.html

https://ukraina.ru/20261003/konets-igry-radi-deneg-evropy-zelenskomu-pridetsya-otdat-vlast-1083578664.html

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Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, киев, владимир омелян, владимир зеленский, сергей корецкий, ес, метинвест