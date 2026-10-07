https://ukraina.ru/20261007/ataki-vraga-sokraschayutsya-kuntov-o-tom-kak-tri-eshelona-pvo-zaschischayut-nebo-nad-rossiey-1083638628.html

"Атаки сокращаются": Кунтов о том, как три эшелона ПВО защищают небо России

"Атаки сокращаются": Кунтов о том, как три эшелона ПВО защищают небо России - 07.10.2026 Украина.ру

"Атаки сокращаются": Кунтов о том, как три эшелона ПВО защищают небо России

Атаки врага сейчас действительно сокращаются — у России выстроены три эшелона ПВО, и они работают эффективно. Важную роль играют и общегосударственные меры по борьбе с беспилотниками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-10-07T19:30

2026-10-07T19:30

2026-10-07T20:34

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Отвечая на вопрос о том, не придётся ли перестраивать систему ПВО при переходе противника к массовому использованию баллистики и крылатых ракет, собеседник Украина.ру заявил, что три эшелона ПВО эффективно работают.Кнутов заявил, что атаки врага сейчас действительно сокращаются. "У нас выстроены три эшелона ПВО и [они] работают эффективно", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, важную роль играют общегосударственные меры по борьбе с беспилотниками. "К ним относятся удары по местам сборки ракет и беспилотников", — отметил военный эксперт.При этом поставки западных комплектующих на Украину сократились по сравнению с прежними объёмами. "Комплектующие, которые прибывают с Запада, прибывают в меньшем количестве, чем раньше. Мы уничтожаем пути их подвоза: порты Большой Одессы, мостам в Маяках и Затоке, пограничные переходы между Польшей и Украиной", — уточнил он.Эксперт подчеркнул, что также ВС России наносят удары по объектам энергетики, которые обеспечивают украинский ВПК электричеством. "Да, [предприятиям на Украине] можно перейти на дизель, но дизель выдает местонахождение даже подземного завода", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.

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