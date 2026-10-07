"Атаки сокращаются": Кунтов о том, как три эшелона ПВО защищают небо России - 07.10.2026 Украина.ру
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"Атаки сокращаются": Кунтов о том, как три эшелона ПВО защищают небо России
"Атаки сокращаются": Кунтов о том, как три эшелона ПВО защищают небо России - 07.10.2026 Украина.ру
"Атаки сокращаются": Кунтов о том, как три эшелона ПВО защищают небо России
Атаки врага сейчас действительно сокращаются — у России выстроены три эшелона ПВО, и они работают эффективно. Важную роль играют и общегосударственные меры по борьбе с беспилотниками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-10-07T19:30
2026-10-07T20:34
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Отвечая на вопрос о том, не придётся ли перестраивать систему ПВО при переходе противника к массовому использованию баллистики и крылатых ракет, собеседник Украина.ру заявил, что три эшелона ПВО эффективно работают.Кнутов заявил, что атаки врага сейчас действительно сокращаются. "У нас выстроены три эшелона ПВО и [они] работают эффективно", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, важную роль играют общегосударственные меры по борьбе с беспилотниками. "К ним относятся удары по местам сборки ракет и беспилотников", — отметил военный эксперт.При этом поставки западных комплектующих на Украину сократились по сравнению с прежними объёмами. "Комплектующие, которые прибывают с Запада, прибывают в меньшем количестве, чем раньше. Мы уничтожаем пути их подвоза: порты Большой Одессы, мостам в Маяках и Затоке, пограничные переходы между Польшей и Украиной", — уточнил он.Эксперт подчеркнул, что также ВС России наносят удары по объектам энергетики, которые обеспечивают украинский ВПК электричеством. "Да, [предприятиям на Украине] можно перейти на дизель, но дизель выдает местонахождение даже подземного завода", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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"Атаки сокращаются": Кунтов о том, как три эшелона ПВО защищают небо России

19:30 07.10.2026 (обновлено: 20:34 07.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Атаки врага сейчас действительно сокращаются — у России выстроены три эшелона ПВО, и они работают эффективно. Важную роль играют и общегосударственные меры по борьбе с беспилотниками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос о том, не придётся ли перестраивать систему ПВО при переходе противника к массовому использованию баллистики и крылатых ракет, собеседник Украина.ру заявил, что три эшелона ПВО эффективно работают.
Кнутов заявил, что атаки врага сейчас действительно сокращаются. "У нас выстроены три эшелона ПВО и [они] работают эффективно", — пояснил он.
По словам собеседника Украина.ру, важную роль играют общегосударственные меры по борьбе с беспилотниками. "К ним относятся удары по местам сборки ракет и беспилотников", — отметил военный эксперт.
При этом поставки западных комплектующих на Украину сократились по сравнению с прежними объёмами. "Комплектующие, которые прибывают с Запада, прибывают в меньшем количестве, чем раньше. Мы уничтожаем пути их подвоза: порты Большой Одессы, мостам в Маяках и Затоке, пограничные переходы между Польшей и Украиной", — уточнил он.
Эксперт подчеркнул, что также ВС России наносят удары по объектам энергетики, которые обеспечивают украинский ВПК электричеством. "Да, [предприятиям на Украине] можно перейти на дизель, но дизель выдает местонахождение даже подземного завода", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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