https://ukraina.ru/20260827/sozdat-sotsialnoe-napryazhenie-ekspert-raskryl-tseli-udarov-vsu-po-wildberries-i-ozon-1082847751.html

"Создать социальное напряжение": эксперт раскрыл цели ударов ВСУ по Wildberries и Ozon

"Создать социальное напряжение": эксперт раскрыл цели ударов ВСУ по Wildberries и Ozon - 27.08.2026 Украина.ру

"Создать социальное напряжение": эксперт раскрыл цели ударов ВСУ по Wildberries и Ozon

Удары ВСУ по hjccbqcrbv маркетплейсам и НПЗ не имеют отношения к Вашингтону. Киев сознательно бьёт по платформенной экономике России, чтобы попытаться вызвать социальное напряжение внутри страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-08-27T17:21

2026-08-27T17:21

2026-08-27T17:17

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Отвечая на вопрос о том, одобряет ли Вашингтон удары по Wildberries и Ozon с целью дестабилизировать экономику России, Вайнер заявил, что за этими атаками стоит не США, а сам Киев, который хочет создать социальное напряжение внутри страны.По мнению политолога, цель ставится самим Киевом — ударить по платформенной экономике России. Если атаковать крупные маркетплейсы и логистические центры, это неизбежно создаст социальное напряжение, пояснил американист.Он также отметил, что удары по НПЗ наносят серьёзный ущерб. "Нефть нужно переработать в бензин, а это сложный технологический процесс. Если выходит из строя крупный НПЗ, его нельзя заменить за несколько дней", — добавил Вайнер.Эксперт подчеркнул, что именно атаки на НПЗ, по его мнению, — главная причина проблем с топливом, а не экспорт. "Повторюсь, по моему мнению, именно удары ВСУ по НПЗ наносят сейчас основной ущерб этой отрасли", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. Подробности — в публикации "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.

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