https://ukraina.ru/20261007/tramp-proigryvaet-vybory-v-ssha-chto-eto-znachit-dlya-rossii-1083647034.html

Трамп проигрывает выборы в США: что это значит для России

Трамп проигрывает выборы в США: что это значит для России - 07.10.2026 Украина.ру

Трамп проигрывает выборы в США: что это значит для России

Очередные выборы, в ходе которых будет избран новый состав Палаты представителей и переизбрана треть Сената, пройдут в Штатах 3 ноября. Их результаты вряд ли станут сюрпризом.

2026-10-07T07:23

2026-10-07T07:23

2026-10-07T07:23

эксклюзив

республиканская партия

демократическая партия

дональд трамп

россия

украина

сша

джо байден

сенат

камала харрис

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По всем прогнозам, Демократическая партия возьмет реванш после провала президентской кампании Камалы Харрис и лишит республиканцев большинства в нижней палате Конгресса. Об этом свидетельствуют все социологические опросы последних месяцев, показывающие наличие устойчивого отрыва в 8–9% голосов для Демпартии. Это же подтверждается рынком событий Polymarket, участники которого оценивают вероятность утраты республиканцами контроля над Палатой представителей в 92%.Сложнее ситуация с Сенатом. Гонка за право контроля над верхней палатой – куда более близкая. Но если демократы борются в ней за победу, то республиканцы будут рады ничьей. Возможность добиться её становится всё более призрачной с каждым днём: демократы смогли навязать серьезную конкуренцию своим оппонентам даже в тех штатах, которые ранее были бастионами Республиканской партии. Под угрозой падения оказались Аляска, Техас и Канзас, ситуация в них постоянно ухудшается – для республиканцев. Переход обеих палат Конгресса под власть демократов становится всё более вероятным.В России Демократическая партия известна как главный идеолог леволиберального мракобесия с его бесконечными гендерами, культурными войнами и обратным расизмом, а также как организатор евроатлантического “крестового похода” против России. При её участии был организован Евромайдан, окончательно толкнувший Украину на путь вражды с Россией. Члены этой партии занимались налаживанием коррупционных связей с киевским режимом, в том числе не один год обогащавших семейство Байденов. В конце концов, их политика превращения Украины в инструмент сдерживания России на пару с политикой накачки Киева наступательными вооружениями сделали события февраля 2022 года неизбежными. Внешняя политика демократических администраций и их неготовность к нахождению компромисса предопределили начало СВО.Очевидно, что даже неполная реставрация власти Демократической партии воспринимается как угроза полноценного возвращения Америки в украинский конфликт на правах одного из участников. Трамп, проводивший прагматичную политику в попытках добиться перемирия с Россией и высвободить ресурсы для геополитической игры на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превратится на оставшиеся два года своего президенства в “хромую утку”. Демократический конгресс же будет всячески пытаться восстановить отношения с Канадой и европейскими либеральными демократиями – обеспечивать единство Запада в борьбе против России.Да, формально Демократическая партия не отказалась от курса на поддержку Украины и сотрудничество с Европой. Но эта оценка чрезмерно сгущает краски и драматизирует ситуацию, игнорируя итоги прошедших двух лет президенства Трампа, нынешнее положение США и типичный формат взаимоотношений оппозиционного Конгресса с президентом. Гораздо вероятнее, что реальность окажется куда более благоприятной для России. Об этом говорят принципы построения внешнеполитических стратегий.Политика государств характеризуется значительной инерционностью. Страны оперируют долгоиграющими политическими доктринами, строят планы-стратегии на годы или даже десятилетия вперед и сообразно с ними организуют свою финансовую и экономическую жизнь. Изменить в одночасье свою политику по принципиальному вопросу государство не в состоянии – пострадает слишком много интересов. Поэтому преобразования подготавливаются заранее и проводятся в неспешном, по меркам человеческого ощущения времени, темпе. Особенно верен этот тезис для сверхдержав, обладающих полным суверенитетом и претендующих на право определять мироустройство. США, хотя и утратили абсолютную гегемонию, без сомнения, относятся именно к такому типу стран.Трамп, несмотря на его кажущуюся непредсказуемость, не совершил революционных изменений в американской внешнеполитической доктрине, хотя и обещал сделать крутой поворот в сторону изоляционизма. И до Трампа, и во время обоих его президентских сроков доктрина была направлена на глобальное сдерживание двух главных оппонентов Америки – России и Китая, а также на восстановление в перспективе её гегемонии. Если рассматривать доктрину как стратегию, то Трамп сделал тактическую перегруппировку, отступив на Украине, где США начали проигрывать ещё при Байдене, и перейдя в наступление на иранско-китайском направлении, где теперь связаны американские силы.Отыграть назад этот шаг, конечно, не невозможно. США могут снова произвести рокировку. Но каждый такой ход будет неизбежно ухудшать позиции Америки – и её истеблишмент это понимает. Поэтому весьма маловероятно, что усиление позиций Демократической партии приведет к возвращению США к активным действиям на Украине. Тем не менее, проукраинской голос зазвучит громче. Причиной тому является не внешняя политика, а грызня за право определять внутреннюю.Вспомним последние два года правления Байдена. Республиканская партия тогда вернула нижнюю палату Конгресса под свой контроль и стала создавать медийные скандалы на пустом месте, подрывая рейтинги правительства Байдена и подготавливая почву под выборы 2024 года. Республиканцы тогда сказали много красивых слов о том, что американские налогоплательщики не должны финансировать войны (и тем более киевский режим), что Соединенным Штатам пора заняться внутренними проблемами, восстановить промышленную мощь и бросить остальной мир на произвол судьбы ради собственного процветания. А реализовать все эти планы может никто иной как Дональд Трамп, который и мир на Украине за сутки заключит, ведь Путин из всех американских политиков уважает только его, и вернет все производства на родину, потому что заключать выгодные сделки – его лучшее качество.Но как только республиканцы взяли Белый Дом в свои руки, все их внешнеполитические обещания тут же оказались выброшенными на помойку. И дело здесь не в беспринципности и безответственности партии или лично Трампа. Так выглядит американская внутриполитическая борьба, в рамках которой оппозиционному Конгрессу легко критиковать любые действия президента и зарабатывать на этом политические очки под следующие выборы. Демократы будут делать точно так же.Как только Демократическая партия получит большинство в Палате представителей, в американской политике начнется очередная стадия бессмысленного и беспощадного популизма. Конгресс тут же начнет рассматривать вопрос отставки министра войны Пита Хегсета (война в Иране не пользуется популярностью у американского избирателя), а затем и импичмента Трампу (он тоже сейчас не пользуется популярностью). Параллельно демократы обвинят действующее правительство во всех смертных грехах, объявят во всеуслышанье, что только они могут снизить цену на дизель и бензин, остановить рост цен и спасти американскую демократию. Затем, может, вспомнят про Украину, где Соединенные Штаты непременно победили бы Россию, если бы Трамп не сдал национальные интересы Кремлю, и посетуют о разрыве с Канадой и Европой.Реального внимания Украине со стороны США будет доставаться ещё меньше, чем прежде. Если раньше Трамп с переменной активностью занимался миротворчеством на украинском направлении, то теперь на его администрацию свалится ворох внутриполитических проблем, который оттянет на себя внимание президента. Вместо заключения международной сделки по Украине ему придется заключать сделки с оппозиционным Конгрессом и отбиваться от угрозы импичмента.Плохо ли это для России? Едва ли. Миротворческие инициативы Трампа так и не привели нас к устойчивому миру. Как с его посредничеством, так и без него, единственный реальный способ завершить конфликт находится в военной плоскости. Ближайшие два года Соединенные Штаты будут слишком заняты внутриполитической борьбой, параллельно разгребая последствия иранской авантюры. Поэтому и ощутимо мешать России в достижении её целей в вопросе Украины не смогут.

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Арсений Ищенко

эксклюзив, республиканская партия, демократическая партия, дональд трамп, россия, украина, сша, джо байден, сенат, камала харрис