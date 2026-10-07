НАБУ открыло охоту на Скороход сразу после её мирных инициатив в Раде - 07.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261007/nabu-otkrylo-okhotu-na-skorokhod-srazu-posle-e-mirnykh-initsiativ-v-rade-1083660901.html
НАБУ открыло охоту на Скороход сразу после её мирных инициатив в Раде
НАБУ открыло охоту на Скороход сразу после её мирных инициатив в Раде - 07.10.2026 Украина.ру
НАБУ открыло охоту на Скороход сразу после её мирных инициатив в Раде
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило в суд уголовное дело против народного депутата Анны Скороход, которую обвиняют в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тысяч долларов
2026-10-07T13:13
2026-10-07T13:38
новости
украина
анна скороход
набу
снбо
рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102567/79/1025677965_0:127:800:577_1920x0_80_0_0_bd8cd4c1080d96eb6d3560d715eb00ea.jpg
По версии следствия, преступная группа под руководством парламентария обещала за эти деньги подкупить высших чиновников СНБО для введения санкций против коммерческих конкурентов заказчика. В обнародованных материалах дела НАБУ раскрыло схему маскировки преступления: для конспирации и гарантии расчета представителя компании заставили написать расписку о якобы заимствовании обычных средств. После передачи первого транша в 125 тысяч долларов заказчика заверили, что эту часть передадут должностным лицам СНБО. В реальности деньги соучастники присвоили себе, поскольку так и не смогли найти чиновника в ведомстве, готового пойти на незаконные действия.НАБУ официально не называет имя депутата, однако украинские СМИ пишут, что фигуранткой является Скороход. Один из ее сообщников сдал подельников следствию, получив условный срок и штраф в 700 тысяч гривен (более 1,3 миллиона рублей).Сама Скороход называет дело политическим заказом. Примечательно, что передача материалов в суд совпала с ее громкой инициативой в Раде — депутат предложила отменить курс на НАТО и закрепить нейтральный статус Украины.Подробнее - в материале Депутат Рады рассказала, что нужно для возвращения Украины к нейтральному статусу на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/102567/79/1025677965_0:52:800:652_1920x0_80_0_0_cb6b080c4a1ca19f7dc532916509bdfa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, анна скороход, набу, снбо, рада
Новости, Украина, Анна Скороход, НАБУ, СНБО, Рада

НАБУ открыло охоту на Скороход сразу после её мирных инициатив в Раде

13:13 07.10.2026 (обновлено: 13:38 07.10.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Anya Skorohod / Перейти в фотобанкАнна Скороход
Анна Скороход - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Anya Skorohod
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило в суд уголовное дело против народного депутата Анны Скороход, которую обвиняют в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тысяч долларов
По версии следствия, преступная группа под руководством парламентария обещала за эти деньги подкупить высших чиновников СНБО для введения санкций против коммерческих конкурентов заказчика.
В обнародованных материалах дела НАБУ раскрыло схему маскировки преступления: для конспирации и гарантии расчета представителя компании заставили написать расписку о якобы заимствовании обычных средств. После передачи первого транша в 125 тысяч долларов заказчика заверили, что эту часть передадут должностным лицам СНБО. В реальности деньги соучастники присвоили себе, поскольку так и не смогли найти чиновника в ведомстве, готового пойти на незаконные действия.
НАБУ официально не называет имя депутата, однако украинские СМИ пишут, что фигуранткой является Скороход. Один из ее сообщников сдал подельников следствию, получив условный срок и штраф в 700 тысяч гривен (более 1,3 миллиона рублей).
Сама Скороход называет дело политическим заказом. Примечательно, что передача материалов в суд совпала с ее громкой инициативой в Раде — депутат предложила отменить курс на НАТО и закрепить нейтральный статус Украины.
Подробнее - в материале Депутат Рады рассказала, что нужно для возвращения Украины к нейтральному статусу на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаАнна СкороходНАБУСНБОРада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:53Высадка генералов: представители Военного комитета НАТО съехались на Украину впервые за восемь лет
14:09"Иди в окоп": украинцы устроили жесткий разнос Верещук за отмену мира
13:28Довели Кличко до ломбарда: прославленный боксёр просит полицию помочь
13:13НАБУ открыло охоту на Скороход сразу после её мирных инициатив в Раде
12:26После освобождения Угледара. Волонтёрская помощь без границ. 07 октября 2026 года, утренний эфир 111:15
12:21Запад страны в опасности? Украину озадачила новая тактика ударов ВС РФ
11:37Депутат Рады рассказала, что нужно для возвращения Украины к нейтральному статусу
10:58Целились по энергетике: Зеленский раскрыл масштаб ночного ракетного удара
10:19Где на Украине тайно собирали ракеты: Минобороны РФ раскрыло список уничтоженных целей
09:45Экономика Украины и война: "срезание" ЛЭП, удары по мостам и зерновой саботаж
09:39"Прекрасный урок": Захарова разгромила фейк о драке русского и украинца в небе
09:01"Эпохальное" заявление Рубио, ссора Киева и Сеула, массированные удары. Хроника событий на утро 7 октября
08:52Уничтожены заводы ракет и суда: российские военные ударили по объектам ВПК Украины
08:31"Без смекалочки никак!": оператор БПЛА о "ювелирном" минировании с помощью дрона
08:14Склады, заводы, энергетика: Украина подсчитывает ущерб от ночной атаки ВС РФ
08:00Днестровский рубеж и кое-что об исторической науке
07:55Трамп объявил о скорой развязке в противостоянии на Украине
07:30Новая тактика ВС РФ: "слоеные пироги", тандемы беспилотников и роботы против роботов
07:27Вместо пенсии — на передовую: пожилые бойцы ВСУ сдались в плен россиянину на Запорожском направлении
07:23Трамп проигрывает выборы в США: что это значит для России
Лента новостейМолния