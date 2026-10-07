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НАБУ открыло охоту на Скороход сразу после её мирных инициатив в Раде
НАБУ открыло охоту на Скороход сразу после её мирных инициатив в Раде - 07.10.2026 Украина.ру
НАБУ открыло охоту на Скороход сразу после её мирных инициатив в Раде
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило в суд уголовное дело против народного депутата Анны Скороход, которую обвиняют в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тысяч долларов
2026-10-07T13:13
2026-10-07T13:13
2026-10-07T13:38
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По версии следствия, преступная группа под руководством парламентария обещала за эти деньги подкупить высших чиновников СНБО для введения санкций против коммерческих конкурентов заказчика. В обнародованных материалах дела НАБУ раскрыло схему маскировки преступления: для конспирации и гарантии расчета представителя компании заставили написать расписку о якобы заимствовании обычных средств. После передачи первого транша в 125 тысяч долларов заказчика заверили, что эту часть передадут должностным лицам СНБО. В реальности деньги соучастники присвоили себе, поскольку так и не смогли найти чиновника в ведомстве, готового пойти на незаконные действия.НАБУ официально не называет имя депутата, однако украинские СМИ пишут, что фигуранткой является Скороход. Один из ее сообщников сдал подельников следствию, получив условный срок и штраф в 700 тысяч гривен (более 1,3 миллиона рублей).Сама Скороход называет дело политическим заказом. Примечательно, что передача материалов в суд совпала с ее громкой инициативой в Раде — депутат предложила отменить курс на НАТО и закрепить нейтральный статус Украины.Подробнее - в материале Депутат Рады рассказала, что нужно для возвращения Украины к нейтральному статусу на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Анна Скороход, НАБУ, СНБО, Рада
НАБУ открыло охоту на Скороход сразу после её мирных инициатив в Раде
13:13 07.10.2026 (обновлено: 13:38 07.10.2026)
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило в суд уголовное дело против народного депутата Анны Скороход, которую обвиняют в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тысяч долларов
По версии следствия, преступная группа под руководством парламентария обещала за эти деньги подкупить высших чиновников СНБО для введения санкций против коммерческих конкурентов заказчика.
В обнародованных материалах дела НАБУ раскрыло схему маскировки преступления: для конспирации и гарантии расчета представителя компании заставили написать расписку о якобы заимствовании обычных средств. После передачи первого транша в 125 тысяч долларов заказчика заверили, что эту часть передадут должностным лицам СНБО. В реальности деньги соучастники присвоили себе, поскольку так и не смогли найти чиновника в ведомстве, готового пойти на незаконные действия.
НАБУ официально не называет имя депутата, однако украинские СМИ пишут, что фигуранткой является Скороход. Один из ее сообщников сдал подельников следствию, получив условный срок и штраф в 700 тысяч гривен (более 1,3 миллиона рублей).
Сама Скороход называет дело политическим заказом. Примечательно, что передача материалов в суд совпала с ее громкой инициативой в Раде — депутат предложила отменить курс на НАТО и закрепить нейтральный статус Украины.