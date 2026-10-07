https://ukraina.ru/20261007/doveli-klichko-do-lombarda-proslavlennyy-boksr-prosit-politsiyu-pomoch-1083660993.html

Довели Кличко до ломбарда: прославленный боксёр просит полицию помочь

Довели Кличко до ломбарда: прославленный боксёр просит полицию помочь - 07.10.2026 Украина.ру

Довели Кличко до ломбарда: прославленный боксёр просит полицию помочь

Украинский боксёр Владимир Кличко требует вмешательства полиции, чтобы найти утерянные драгоценности бывшей невесты Хейден Панеттьер. Среди пропавшего – драгоценный перстень, подаренный самим Кличко

2026-10-07T13:28

2026-10-07T13:28

2026-10-07T13:47

новости

владимир кличко

хейден панеттьер

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Боксёр Владимир Кличко, недавно попросивший суд назначить его опекуном имущества умершей бывшей невесты, актрисы Хейден Панеттьер, требует вмешательства полиции. Как сообщило издание TMZ со ссылкой на поданные Кличко в суд документы, некоторые вещи умершей актрисы были поданы в ломбард человеком из её окружения. Представители ломбарда отказались предоставлять информации об этом, пока не будет официального запроса от правоохранителей.Кличко опасается, что, если полиция вовремя не поможет, ценные вещи актрисы пропадут. Эти вещи должна унаследовать дочь Кличко и Панеттьер Кая-Евдокия. Именно ради неё Кличко и добивается опеки над имуществом умершей актрисы.Ранее издание US Magazine со ссылкой на источник сообщило о пропаже обручального кольца, которое Кличко подарил Панеттьер."Обручальное кольцо Хейден от Влада, которую она берегла всё время, нет", – рассказал источник.По его словам, друзья и родные считают виновным в исчезновении кольца того, кто был с актрисой в момент её смерти."Друзья и родные считают, что кто-то, кто был с ней в её последние дни, взял его (кольцо – Ред.), когда сдавал в ломбард её вещи", – добавил источник.Панеттьер любила это кольцо. Как рассказывала она в интервью, обручальное кольцо её мечты ювелирный бренд Montblanc создал, руководствуясь её идеями.На момент смерти Панеттьер с ней был её парень Брайан Хикерсон, который ранее был осуждён за физическое насилие над актрисой, и его брат Зак. Как сообщали источники, Брайан Хикерсон года тянул из актрисы деньги. Мать Панеттьер актриса Лесли Фогель обвинила Хикерсона в том, что он заложил некоторые деньги её дочери, в т.ч. винтажную гитару.Фогель также намекала на то, что Хикерсон виновен в том, что Панеттьер отдалилась от матери. По словам последней, к этому приложила руку "одна токсичная личность". И именно эту личность Фогель считает виновной в смерти дочери.Актриса Хейден Панеттьери умерла 16 августа 2026 года в съемной квартире жилого комплекса в Южной Каролине. Её обнаружили без сознания после остановки сердца. Прибывшие на место службы экстренного реагирования констатировали её смерть после безуспешных попыток реанимации.Согласно официальному заявлению полиции, по предварительным данным признаков насильственной смерти обнаружено не было. Вскрытие также не обнаружило никаких признаков травм. На месте происшествия обнаружили пакет с принимаемыми актрисой препаратами и средство для оказания помощи при опиоидной передозировке.Подробнее о шоубизнесе – в статье Елены Кирюшкиной "Сколько Галкин* и Лобода заработали на богатых украинцах и у кого в ВСУ особые права"* – внесён в список иноагентов

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Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

новости, владимир кличко, хейден панеттьер