https://ukraina.ru/20260827/kopylov-na-svo-kontseptsiya-bystroy-vysokotochnoy-voyny-razbilas-o-surovuyu-realnost-1082824817.html

Копылов: "На СВО концепция быстрой высокоточной войны разбилась о суровую реальность"

Копылов: "На СВО концепция быстрой высокоточной войны разбилась о суровую реальность" - 27.08.2026 Украина.ру

Копылов: "На СВО концепция быстрой высокоточной войны разбилась о суровую реальность"

Западные стратеги ошиблись, решив, что будущее за высокоточной войной. Реальность СВО оказалась куда прозаичнее — войскам нужны тысячи стволов и миллионы снарядов, а артиллерия вновь стала главной силой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специализирующийся на событиях Первой мировой войны Кирилл Копылов

2026-08-27T05:00

2026-08-27T05:00

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Отвечая на вопрос журналиста о будущем артиллерии, эксперт заявил, что дроны не сделали её бесполезной, а наоборот — вернули ей ключевую роль. По словам Копылова, о том, что артиллерия достигла физических пределов, говорили ещё в 1980-е. "Но на СВО концепция быстрой высокоточной войны с малым количеством боеприпасов оказалась разбита о суровую реальность. Тебе все равно нужны тысячи стволов и миллионы снарядов", — пояснил эксперт.Историк отметил, что корректируемые снаряды, как американские "Эскалибуры", противник учится глушить, а активно-реактивных снарядов недостаточно для нужд фронта. "А ведь впечатляющие характеристики натовских орудий достигаются только за счёт специальных снарядов и порохов. Если чего-то из этого нет, гаубица, которая по паспорту бьёт на 40 километров, стреляет на 26", — подытожил Кирилл Копылов.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Даже если Россия освоит "Рассвет", это не станет серебряной пулей, которая покончит с ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие актуаальные аспекты СВО — в материале "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.

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