Копылов: "На СВО концепция быстрой высокоточной войны разбилась о суровую реальность" - 27.08.2026 Украина.ру
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Копылов: "На СВО концепция быстрой высокоточной войны разбилась о суровую реальность"
Копылов: "На СВО концепция быстрой высокоточной войны разбилась о суровую реальность" - 27.08.2026 Украина.ру
Копылов: "На СВО концепция быстрой высокоточной войны разбилась о суровую реальность"
Западные стратеги ошиблись, решив, что будущее за высокоточной войной. Реальность СВО оказалась куда прозаичнее — войскам нужны тысячи стволов и миллионы снарядов, а артиллерия вновь стала главной силой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специализирующийся на событиях Первой мировой войны Кирилл Копылов
2026-08-27T05:00
2026-08-27T05:00
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Отвечая на вопрос журналиста о будущем артиллерии, эксперт заявил, что дроны не сделали её бесполезной, а наоборот — вернули ей ключевую роль. По словам Копылова, о том, что артиллерия достигла физических пределов, говорили ещё в 1980-е. "Но на СВО концепция быстрой высокоточной войны с малым количеством боеприпасов оказалась разбита о суровую реальность. Тебе все равно нужны тысячи стволов и миллионы снарядов", — пояснил эксперт.Историк отметил, что корректируемые снаряды, как американские "Эскалибуры", противник учится глушить, а активно-реактивных снарядов недостаточно для нужд фронта. "А ведь впечатляющие характеристики натовских орудий достигаются только за счёт специальных снарядов и порохов. Если чего-то из этого нет, гаубица, которая по паспорту бьёт на 40 километров, стреляет на 26", — подытожил Кирилл Копылов.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Даже если Россия освоит "Рассвет", это не станет серебряной пулей, которая покончит с ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие актуаальные аспекты СВО — в материале "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, копылов, украина.ру, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, война, артиллерия, снаряды, главные новости, главное, дроны, бпла, военный эксперт, аналитика, украина аналитика, спецоперация
Новости, Россия, Копылов, Украина.ру, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, война, артиллерия, снаряды, Главные новости, главное, дроны, БПЛА, военный эксперт, Аналитика, Украина аналитика, Спецоперация

Копылов: "На СВО концепция быстрой высокоточной войны разбилась о суровую реальность"

05:00 27.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Западные стратеги ошиблись, решив, что будущее за высокоточной войной. Реальность СВО оказалась куда прозаичнее — войскам нужны тысячи стволов и миллионы снарядов, а артиллерия вновь стала главной силой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специализирующийся на событиях Первой мировой войны Кирилл Копылов
Отвечая на вопрос журналиста о будущем артиллерии, эксперт заявил, что дроны не сделали её бесполезной, а наоборот — вернули ей ключевую роль. По словам Копылова, о том, что артиллерия достигла физических пределов, говорили ещё в 1980-е.
"Но на СВО концепция быстрой высокоточной войны с малым количеством боеприпасов оказалась разбита о суровую реальность. Тебе все равно нужны тысячи стволов и миллионы снарядов", — пояснил эксперт.
Историк отметил, что корректируемые снаряды, как американские "Эскалибуры", противник учится глушить, а активно-реактивных снарядов недостаточно для нужд фронта.
"А ведь впечатляющие характеристики натовских орудий достигаются только за счёт специальных снарядов и порохов. Если чего-то из этого нет, гаубица, которая по паспорту бьёт на 40 километров, стреляет на 26", — подытожил Кирилл Копылов.
Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Даже если Россия освоит "Рассвет", это не станет серебряной пулей, которая покончит с ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие актуаальные аспекты СВО — в материале "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.
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