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"Все действительно плохо": Крапивник о кризисе американской ПВО и просчетах Пентагона
"Все действительно плохо": Крапивник о кризисе американской ПВО и просчетах Пентагона - 25.08.2026 Украина.ру
"Все действительно плохо": Крапивник о кризисе американской ПВО и просчетах Пентагона
Американская армия столкнулась с кризисом: производство ракет ПВО слишком дорогое, а за последние 30 лет США не создавали больших запасов. Большинство зенитных ракет отдали Украине, а своих не осталось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2026-08-25T12:55
2026-08-25T12:55
2026-08-25T12:55
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В случае нового полномасштабного конфликта с США Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским объектам в Европе. При этом, по данным экспертов, американские военные израсходовали практически все высокоточные ракеты большой дальности в ходе кампании против Тегерана.По словам Крапивника, в американской армии действительно всё плохо. Производство "Томагавков" и ракет ПВО – это дорогое удовольствие и чтобы получить максимальную прибыль, оборонным концернам нужно их произвести не так много, добавил он."За последние 30 лет им это не нужно было в больших количествах", — пояснил эксперт.Крапивник подчеркнул, что в локальных конфликтах по американцам летели примитивные "гаражные" ракеты, а большинство потерь было от мин и нестандартных устройств. "Им незачем было иметь ПВО высокого класса. Поэтому большинство зенитных ракет американцы спокойно отдавали Украине", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Станислав Крапивник: В России нашли способ вернуть танки на поле боя и разгромить ВСУ в маневренной войне" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале Геннадия Алехина "Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.
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"Все действительно плохо": Крапивник о кризисе американской ПВО и просчетах Пентагона
Американская армия столкнулась с кризисом: производство ракет ПВО слишком дорогое, а за последние 30 лет США не создавали больших запасов. Большинство зенитных ракет отдали Украине, а своих не осталось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
В случае нового полномасштабного конфликта с США Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским объектам в Европе. При этом, по данным экспертов, американские военные израсходовали практически все высокоточные ракеты большой дальности в ходе кампании против Тегерана.
По словам Крапивника, в американской армии действительно всё плохо. Производство "Томагавков" и ракет ПВО – это дорогое удовольствие и чтобы получить максимальную прибыль, оборонным концернам нужно их произвести не так много, добавил он.
"За последние 30 лет им это не нужно было в больших количествах", — пояснил эксперт.
Крапивник подчеркнул, что в локальных конфликтах по американцам летели примитивные "гаражные" ракеты, а большинство потерь было от мин и нестандартных устройств.
"Им незачем было иметь ПВО высокого класса. Поэтому большинство зенитных ракет американцы спокойно отдавали Украине", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале Геннадия Алехина "Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.