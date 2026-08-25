https://ukraina.ru/20260825/vse-deystvitelno-plokho-krapivnik-o-krizise-amerikanskoy-pvo-i-proschetakh-pentagona-1082777307.html

"Все действительно плохо": Крапивник о кризисе американской ПВО и просчетах Пентагона

"Все действительно плохо": Крапивник о кризисе американской ПВО и просчетах Пентагона - 25.08.2026 Украина.ру

"Все действительно плохо": Крапивник о кризисе американской ПВО и просчетах Пентагона

Американская армия столкнулась с кризисом: производство ракет ПВО слишком дорогое, а за последние 30 лет США не создавали больших запасов. Большинство зенитных ракет отдали Украине, а своих не осталось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2026-08-25T12:55

2026-08-25T12:55

2026-08-25T12:55

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В случае нового полномасштабного конфликта с США Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским объектам в Европе. При этом, по данным экспертов, американские военные израсходовали практически все высокоточные ракеты большой дальности в ходе кампании против Тегерана.По словам Крапивника, в американской армии действительно всё плохо. Производство "Томагавков" и ракет ПВО – это дорогое удовольствие и чтобы получить максимальную прибыль, оборонным концернам нужно их произвести не так много, добавил он."За последние 30 лет им это не нужно было в больших количествах", — пояснил эксперт.Крапивник подчеркнул, что в локальных конфликтах по американцам летели примитивные "гаражные" ракеты, а большинство потерь было от мин и нестандартных устройств. "Им незачем было иметь ПВО высокого класса. Поэтому большинство зенитных ракет американцы спокойно отдавали Украине", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Станислав Крапивник: В России нашли способ вернуть танки на поле боя и разгромить ВСУ в маневренной войне" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале Геннадия Алехина "Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.

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