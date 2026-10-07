Кошмар для Зеленского: Анпилогов раскрыл, как Россия перерезает главную "артерию" Украины - 07.10.2026 Украина.ру
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Кошмар для Зеленского: Анпилогов раскрыл, как Россия перерезает главную "артерию" Украины
Кошмар для Зеленского: Анпилогов раскрыл, как Россия перерезает главную "артерию" Украины - 07.10.2026 Украина.ру
Кошмар для Зеленского: Анпилогов раскрыл, как Россия перерезает главную "артерию" Украины
Удары по Южному мосту в Киеве могут перевернуть шахматную доску всего конфликта. Через эту переправу перевозят 90% всех грузов, а трасса Е-40 — главная логистическая артерия Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-10-07T20:30
2026-10-07T20:30
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Отвечая на вопрос о том, обернутся ли удары по киевским мостам логистическим кошмаром для режима Зеленского, собеседник Украина.ру объяснил значение Южного моста.Анпилогов заявил, что в украинском тылу происходят события, которые действительно могут перевернуть шахматную доску этого конфликта. "Через Киев проходят основные транзитные магистрали. Через Южный мост проходит трасса Е-40. Она не просто снабжает группировку врага в Донбассе через Борисполь, Полтаву и Харьков. Это главная логистическая артерия всей Украины, потому что проходит от польской границы через Львов и Житомир", — пояснил эксперт.По словам собеседника Украина.ру, там есть еще менее значимая трасса на Ковель, но она тоже выходит на Южный мост. "И через этот мост действительно переваливают 90% всех грузов с правого берега на левый", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что все мосты южнее Киева — Канев, Черкассы и Кременчуг — это в основном совмещенные мосты с одной полосой в каждую сторону. Это крайне низкая пропускная способность, указал аналитик.Анпилогов добавил, что в Киеве формально больше мостов, но мост Патона давным-давно закрыт, потому что его нужно было ремонтировать. "Он еще до начала СВО находился в аварийном состоянии. Грузоподъемность фур, которые могут по нему двигаться, ограничена 7 тоннами", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру. Больше про ситуацию вокруг конфликта на Украине — в интервью "Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет".
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Кошмар для Зеленского: Анпилогов раскрыл, как Россия перерезает главную "артерию" Украины

20:30 07.10.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© Украина.ру
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Удары по Южному мосту в Киеве могут перевернуть шахматную доску всего конфликта. Через эту переправу перевозят 90% всех грузов, а трасса Е-40 — главная логистическая артерия Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос о том, обернутся ли удары по киевским мостам логистическим кошмаром для режима Зеленского, собеседник Украина.ру объяснил значение Южного моста.
Анпилогов заявил, что в украинском тылу происходят события, которые действительно могут перевернуть шахматную доску этого конфликта.
"Через Киев проходят основные транзитные магистрали. Через Южный мост проходит трасса Е-40. Она не просто снабжает группировку врага в Донбассе через Борисполь, Полтаву и Харьков. Это главная логистическая артерия всей Украины, потому что проходит от польской границы через Львов и Житомир", — пояснил эксперт.
По словам собеседника Украина.ру, там есть еще менее значимая трасса на Ковель, но она тоже выходит на Южный мост. "И через этот мост действительно переваливают 90% всех грузов с правого берега на левый", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что все мосты южнее Киева — Канев, Черкассы и Кременчуг — это в основном совмещенные мосты с одной полосой в каждую сторону. Это крайне низкая пропускная способность, указал аналитик.
Анпилогов добавил, что в Киеве формально больше мостов, но мост Патона давным-давно закрыт, потому что его нужно было ремонтировать. "Он еще до начала СВО находился в аварийном состоянии. Грузоподъемность фур, которые могут по нему двигаться, ограничена 7 тоннами", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.
Больше про ситуацию вокруг конфликта на Украине — в интервью "Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет".
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