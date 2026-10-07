Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад - 07.10.2026 Украина.ру
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Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад
Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад - 07.10.2026 Украина.ру
Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад
Россия ведь не просто наступает, нанося удары по мостам и логистике. Мы практически обнулили всю систему ведения агрессивных действий против России. Она была выстроена за время Минских соглашений с 2014 по 2022 годы.
2026-10-07T20:36
2026-10-07T20:39
интервью
украина
черное море
россия
владимир зеленский
владимир путин
нато
мид
одкб
запорожье
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Об этом офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал в интервью Украина.ру.- Александр Николаевич, согласитесь ли вы с тем, что удары по мостам в Киеве "Геранями" нового типа с режущей кумулятивной боевой частью знаменуют собой начало нового этапа в войне против украинского режима?- В прошлом интервью я приводил слова главы МИД Российской Империи Александра Горчакова "Россия не сердится, Россия сосредотачивается". Мы все время преодолеваем какой-то психологический барьер, воздерживаясь от каких-либо действий.В этот раз барьер был преодолен из-за необходимости отвечать на террористические удары по нашей территории, гибель мирных жителей. Еще года три назад эксперты сокрушались по поводу того, что мы не наносим удары по мостам. Теперь мы наконец-то бьем по логистике, в том числе железнодорожной, уничтожаем локомотивный парк.- Как повлияет нынешний логистический, а с наступлением холодов и отопительный, кризис в столице Украины на устойчивость режима Зеленского?- Вряд ли следует ожидать, что режим Зеленского в этот раз скинут. Зиму он переживет. И переживет только потому, что система подавления народных выступлений поддерживается западными режимами. Здесь имеется в виду не только поддержка моральная, но и по некоторой информации, помимо военных миссий, в той же Польше есть и полицейские миссии. Они тоже оказывают содействие киевскому режиму.Гайки закручены почти до предела, понятно, что они когда-то сломаются. Народ на Украине, чтобы выпустить пар, выпускает свое недовольство через телефон в интернет. Это говорит о протестных настроениях в обществе, но не говорит о системе протестного движения. Тем более что оно никоем не финансируется, его никто не возглавляет.Но давление со стороны государственной системы будет способствовать тому, что будет расти количество подпольщиков и желающих перейти на сторону России.- Ответит ли Запад очередным витком эскалации на новые методы боевых действий, применяемые Россией?- Запад уже отвечает. Россия ведь не просто наступает, нанося удары по мостам и логистике. Мы практически обнулили всю систему ведения агрессивных действий против России. Она была выстроена за время Минских соглашений с 2014 по 2022 годы. И сейчас на Западе увидели, что эта система обнулилась. Поэтому сейчас Литва отказывается от запрета на размещение ядерного оружия. В Молдове пытаются создать агрессивную инфраструктуру против Приднестровья. Запад работает также с Грузией, Арменией и Азербайджаном.Была попытка втянуть в конфликтные отношения с Россией и Казахстан. Примерно так, как это пытались сделать с Баку, но и в случае Азербайджана не все получилось. Даже по поводу Армении еще есть надежда, что она как блудный сын вернется. Поездка же Путина в Астану в мае этого года и подписание там 15 документов говорит о том, что мы не допустили того, чтобы Казахстан вышел из орбиты дружественных государств – ОДКБ, ЕАЭС. Тем более Казахстан ключевой геополитический игрок. Казахстан и есть тот самый Heartland. Это была очень серьезная битва, и мы ее выиграли. Но это не значит, что нам нужно успокаиваться. Предстоит еще большая работа и с Казахстаном, и с другими государствами на постсоветском пространстве.- В своих прежних интервью нашему изданию вы говорили об акватории Черного моря как о важном звене логистического маршрута между Севером и Югом. Теперь Черное море стало ареной боевых действий, при этом задеваются интересы и других стран. Например, два торговых судна подверглись атаке морских и воздушных беспилотников в исключительной экономической зоне Болгарии. Могут ли быть втянуты в конфликт государства черноморского бассейна?- Украина делает все, чтобы превратить Черное море в зону, где все воюют против всех. Это касается и Азербайджана, потому что это хотя и государство Каспийского бассейна, но через Волго-Донский судоходный канал может выводить свои суда в Чёрное и Азовское моря. И у нас проходили учения еще до СВО по переброске кораблей Каспийской флотилии в Черное море.Полагаю, что настало время, чтобы все причерноморские государства вспомнили об институтах, которые скрепляли сотрудничество в этом регионе. Во-первых, есть Организация Черноморского экономического сотрудничества. Она до недавнего времени очень неплохо работала. А у нас есть Российский национальный комитет по Черноморскому экономическому сотрудничеству.Существовала и военная структура BLACKSEAFOR, которая решала вопросы сотрудничества в Черном море по обеспечению безопасности, спасательных работ, объектов, которые находятся в акватории, речь идет о трубопроводах прежде всего. Решались и вопросы экологии.Настал момент вернуться к переговорам в рамках воссоздания этих организаций, деятельность которых сейчас заморожена.Кстати, еще в 2014 году я предлагал объединить всю территорию Черноморского побережья Краснодарского края с Республикой Крым. У нас есть Южный федеральный округ, но тем не менее я думаю, что нужен субъект федерации, который как раз бы соединил и Крым, и часть нынешнего Краснодарского края. Зачем это нужно? Нужен единый хозяин, который бы занимался всем Черноморским побережьем. В том числе и Крымским мостом. Если мы не будем создавать единую систему управления, то у нас будут проблемы с флотом, с защитой Черноморского побережья.Кроме того, нам надо выходить на Турцию, не стесняться договариваться с Болгарией, а может быть, даже удастся договориться с Румынией о создании какой-то системы безопасности в Черном море. Именно в таких жестких условиях нужно находить механизмы защиты и международного сотрудничества в Черноморской акватории. Сюда же можно было включить и Азербайджан.- Тем временем Турция принимает участие в противоминных военных учениях НАТО Nusret в Эгейском и Черном морях, среди наблюдателей есть и представители Украины. Возможен или сейчас вообще диалог с членами Североатлантического альянса, каковыми являются упомянутые Турция, Болгария и Румыния?- Речь не идет о том, чтобы оторвать их от НАТО. Их надо немного денатоизировать в вопросах обеспечения безопасности в Черном море. Должен быть подход на основании общих интересов. Ведь когда-то происходило взаимодействие по линии Россия-НАТО. Мы смотрим на эти страны не как на членов НАТО, а как на причерноморские государства, с которыми можно выстраивать общую систему безопасности.- Возвращаясь к началу нашего разговора, хочу спросить, какой следующий психологический барьер должна преодолеть Россия в боевых действиях на Украине?- Это нанесение ударов по железнодорожным узлам, соединяющим Польшу и Украину. Возможно, речь должна идти об учениях в Балтийском и Баренцевом морях, вблизи границ Прибалтики, Финляндии и Польши совместно с белорусами. Отработать на командно-штабных учениях прорыв по Сувалкскому коридору между Калининградской областью и Белоруссией.- Сейчас некоторые эксперты высказывают предположение, что уже весной следующего года можно будет выйти на какой-то практический переговорный трек по завершению военного конфликта на Украине. Другие же утверждают, что боевые действия на территории Украины продлятся еще как минимум два года. К какой точке зрения склоняетесь вы?- Я полагаю, что мы выйдем на этап завершения спецоперации к декабрю 2027 года. Наше продвижение, кризис в Европе и увязание США в конфликте с Ираном должны дать свои плоды. Эту зиму Украина еще как-то переживет, хотя и с большими проблемами.Надеюсь, что к весне 2027 года будет полностью освобожден Донбасс и большая часть территории Запорожской области. Есть шансы закрепиться в пригородах Запорожья. Летом или к осени мы будем заниматься вопросами освобождения Николаева и Одессы. Удары по Черноморскому побережью, уничтожение инфраструктуры, создают условия для высадки десанта. Отрезание Украины от Черного моря позволит нам ударить со стороны Новороссии в сторону Николаева и создаст возможность высадки десанта. Причем он может быть комбинированным, то есть морским и воздушным.Поддержкой операции по освобождению Одессы и Николаева станет наше продвижение в Харьковской и Сумской областях. Возможно, летом мы буде вести боевые действия по освобождению Сум и Харькова.
https://ukraina.ru/20261007/deputat-yuriy-stankevich-defitsit-tepla-i-sveta-na-ukraine-zimoy-ne-pokryt-ni-remontami-ni-importom-1083640321.html
https://ukraina.ru/20261007/1083650694.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, украина, черное море, россия, владимир зеленский, владимир путин, нато, мид, одкб, запорожье, запорожская область, николаев, одесса, десант
Интервью, Украина, Черное море, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, МИД, ОДКБ, Запорожье, Запорожская область, Николаев, Одесса, десант

Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад

20:36 07.10.2026 (обновлено: 20:39 07.10.2026)
 
© Фото : из личного архиваАлександр Перенджиев интервью
Александр Перенджиев интервью - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© Фото : из личного архива
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Россия ведь не просто наступает, нанося удары по мостам и логистике. Мы практически обнулили всю систему ведения агрессивных действий против России. Она была выстроена за время Минских соглашений с 2014 по 2022 годы.
Об этом офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал в интервью Украина.ру.
- Александр Николаевич, согласитесь ли вы с тем, что удары по мостам в Киеве "Геранями" нового типа с режущей кумулятивной боевой частью знаменуют собой начало нового этапа в войне против украинского режима?
- В прошлом интервью я приводил слова главы МИД Российской Империи Александра Горчакова "Россия не сердится, Россия сосредотачивается". Мы все время преодолеваем какой-то психологический барьер, воздерживаясь от каких-либо действий.
В этот раз барьер был преодолен из-за необходимости отвечать на террористические удары по нашей территории, гибель мирных жителей. Еще года три назад эксперты сокрушались по поводу того, что мы не наносим удары по мостам. Теперь мы наконец-то бьем по логистике, в том числе железнодорожной, уничтожаем локомотивный парк.
- Как повлияет нынешний логистический, а с наступлением холодов и отопительный, кризис в столице Украины на устойчивость режима Зеленского?
- Вряд ли следует ожидать, что режим Зеленского в этот раз скинут. Зиму он переживет. И переживет только потому, что система подавления народных выступлений поддерживается западными режимами. Здесь имеется в виду не только поддержка моральная, но и по некоторой информации, помимо военных миссий, в той же Польше есть и полицейские миссии. Они тоже оказывают содействие киевскому режиму.
Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
07:07
Депутат Юрий Станкевич: Дефицит тепла и света на Украине зимой не покрыть ни ремонтами, ни импортом из ЕСЧто ждет энергосистему Украины, которая, по прогнозам экспертов, входит в самую тяжелую зиму в своей истории? Почувствуют ли энергетическое эхо в самой России, в том числе в Донбассе и Новороссии? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил депутат Госдумы России, член Комитета по энергетике Юрий Станкевич.
Гайки закручены почти до предела, понятно, что они когда-то сломаются. Народ на Украине, чтобы выпустить пар, выпускает свое недовольство через телефон в интернет. Это говорит о протестных настроениях в обществе, но не говорит о системе протестного движения. Тем более что оно никоем не финансируется, его никто не возглавляет.
Но давление со стороны государственной системы будет способствовать тому, что будет расти количество подпольщиков и желающих перейти на сторону России.
- Ответит ли Запад очередным витком эскалации на новые методы боевых действий, применяемые Россией?
- Запад уже отвечает. Россия ведь не просто наступает, нанося удары по мостам и логистике. Мы практически обнулили всю систему ведения агрессивных действий против России. Она была выстроена за время Минских соглашений с 2014 по 2022 годы.
И сейчас на Западе увидели, что эта система обнулилась. Поэтому сейчас Литва отказывается от запрета на размещение ядерного оружия. В Молдове пытаются создать агрессивную инфраструктуру против Приднестровья. Запад работает также с Грузией, Арменией и Азербайджаном.
Была попытка втянуть в конфликтные отношения с Россией и Казахстан. Примерно так, как это пытались сделать с Баку, но и в случае Азербайджана не все получилось. Даже по поводу Армении еще есть надежда, что она как блудный сын вернется. Поездка же Путина в Астану в мае этого года и подписание там 15 документов говорит о том, что мы не допустили того, чтобы Казахстан вышел из орбиты дружественных государств – ОДКБ, ЕАЭС.
Тем более Казахстан ключевой геополитический игрок. Казахстан и есть тот самый Heartland. Это была очень серьезная битва, и мы ее выиграли. Но это не значит, что нам нужно успокаиваться. Предстоит еще большая работа и с Казахстаном, и с другими государствами на постсоветском пространстве.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
06:30
Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить ЛевобережьеКиев рискует стать городом, который не сможет выполнять свою главную функцию – столицы режима Зеленского. Следовательно, оттуда придется переезжать. А это значит, что режим противник потеряет управление государством и войсками минимум на несколько месяцев, чем мы обязательно воспользуемся
- В своих прежних интервью нашему изданию вы говорили об акватории Черного моря как о важном звене логистического маршрута между Севером и Югом. Теперь Черное море стало ареной боевых действий, при этом задеваются интересы и других стран. Например, два торговых судна подверглись атаке морских и воздушных беспилотников в исключительной экономической зоне Болгарии. Могут ли быть втянуты в конфликт государства черноморского бассейна?
- Украина делает все, чтобы превратить Черное море в зону, где все воюют против всех. Это касается и Азербайджана, потому что это хотя и государство Каспийского бассейна, но через Волго-Донский судоходный канал может выводить свои суда в Чёрное и Азовское моря. И у нас проходили учения еще до СВО по переброске кораблей Каспийской флотилии в Черное море.
Полагаю, что настало время, чтобы все причерноморские государства вспомнили об институтах, которые скрепляли сотрудничество в этом регионе. Во-первых, есть Организация Черноморского экономического сотрудничества. Она до недавнего времени очень неплохо работала. А у нас есть Российский национальный комитет по Черноморскому экономическому сотрудничеству.
Существовала и военная структура BLACKSEAFOR, которая решала вопросы сотрудничества в Черном море по обеспечению безопасности, спасательных работ, объектов, которые находятся в акватории, речь идет о трубопроводах прежде всего. Решались и вопросы экологии.
Настал момент вернуться к переговорам в рамках воссоздания этих организаций, деятельность которых сейчас заморожена.
Кстати, еще в 2014 году я предлагал объединить всю территорию Черноморского побережья Краснодарского края с Республикой Крым. У нас есть Южный федеральный округ, но тем не менее я думаю, что нужен субъект федерации, который как раз бы соединил и Крым, и часть нынешнего Краснодарского края. Зачем это нужно? Нужен единый хозяин, который бы занимался всем Черноморским побережьем. В том числе и Крымским мостом. Если мы не будем создавать единую систему управления, то у нас будут проблемы с флотом, с защитой Черноморского побережья.
Кроме того, нам надо выходить на Турцию, не стесняться договариваться с Болгарией, а может быть, даже удастся договориться с Румынией о создании какой-то системы безопасности в Черном море. Именно в таких жестких условиях нужно находить механизмы защиты и международного сотрудничества в Черноморской акватории. Сюда же можно было включить и Азербайджан.
16:00
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- Тем временем Турция принимает участие в противоминных военных учениях НАТО Nusret в Эгейском и Черном морях, среди наблюдателей есть и представители Украины. Возможен или сейчас вообще диалог с членами Североатлантического альянса, каковыми являются упомянутые Турция, Болгария и Румыния?
- Речь не идет о том, чтобы оторвать их от НАТО. Их надо немного денатоизировать в вопросах обеспечения безопасности в Черном море. Должен быть подход на основании общих интересов. Ведь когда-то происходило взаимодействие по линии Россия-НАТО. Мы смотрим на эти страны не как на членов НАТО, а как на причерноморские государства, с которыми можно выстраивать общую систему безопасности.
- Возвращаясь к началу нашего разговора, хочу спросить, какой следующий психологический барьер должна преодолеть Россия в боевых действиях на Украине?
- Это нанесение ударов по железнодорожным узлам, соединяющим Польшу и Украину. Возможно, речь должна идти об учениях в Балтийском и Баренцевом морях, вблизи границ Прибалтики, Финляндии и Польши совместно с белорусами. Отработать на командно-штабных учениях прорыв по Сувалкскому коридору между Калининградской областью и Белоруссией.
- Сейчас некоторые эксперты высказывают предположение, что уже весной следующего года можно будет выйти на какой-то практический переговорный трек по завершению военного конфликта на Украине. Другие же утверждают, что боевые действия на территории Украины продлятся еще как минимум два года. К какой точке зрения склоняетесь вы?
- Я полагаю, что мы выйдем на этап завершения спецоперации к декабрю 2027 года. Наше продвижение, кризис в Европе и увязание США в конфликте с Ираном должны дать свои плоды. Эту зиму Украина еще как-то переживет, хотя и с большими проблемами.
Надеюсь, что к весне 2027 года будет полностью освобожден Донбасс и большая часть территории Запорожской области. Есть шансы закрепиться в пригородах Запорожья. Летом или к осени мы будем заниматься вопросами освобождения Николаева и Одессы. Удары по Черноморскому побережью, уничтожение инфраструктуры, создают условия для высадки десанта. Отрезание Украины от Черного моря позволит нам ударить со стороны Новороссии в сторону Николаева и создаст возможность высадки десанта. Причем он может быть комбинированным, то есть морским и воздушным.
Поддержкой операции по освобождению Одессы и Николаева станет наше продвижение в Харьковской и Сумской областях. Возможно, летом мы буде вести боевые действия по освобождению Сум и Харькова.
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ИнтервьюУкраинаЧерное мореРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОМИДОДКБЗапорожьеЗапорожская областьНиколаевОдессадесант
 
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