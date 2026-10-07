Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад
20:36 07.10.2026 (обновлено: 20:39 07.10.2026)
© Фото : из личного архиваАлександр Перенджиев интервью
© Фото : из личного архива
Россия ведь не просто наступает, нанося удары по мостам и логистике. Мы практически обнулили всю систему ведения агрессивных действий против России. Она была выстроена за время Минских соглашений с 2014 по 2022 годы.
Об этом офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал в интервью Украина.ру.
- Александр Николаевич, согласитесь ли вы с тем, что удары по мостам в Киеве "Геранями" нового типа с режущей кумулятивной боевой частью знаменуют собой начало нового этапа в войне против украинского режима?
- В прошлом интервью я приводил слова главы МИД Российской Империи Александра Горчакова "Россия не сердится, Россия сосредотачивается". Мы все время преодолеваем какой-то психологический барьер, воздерживаясь от каких-либо действий.
В этот раз барьер был преодолен из-за необходимости отвечать на террористические удары по нашей территории, гибель мирных жителей. Еще года три назад эксперты сокрушались по поводу того, что мы не наносим удары по мостам. Теперь мы наконец-то бьем по логистике, в том числе железнодорожной, уничтожаем локомотивный парк.
- Как повлияет нынешний логистический, а с наступлением холодов и отопительный, кризис в столице Украины на устойчивость режима Зеленского?
- Вряд ли следует ожидать, что режим Зеленского в этот раз скинут. Зиму он переживет. И переживет только потому, что система подавления народных выступлений поддерживается западными режимами. Здесь имеется в виду не только поддержка моральная, но и по некоторой информации, помимо военных миссий, в той же Польше есть и полицейские миссии. Они тоже оказывают содействие киевскому режиму.
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Гайки закручены почти до предела, понятно, что они когда-то сломаются. Народ на Украине, чтобы выпустить пар, выпускает свое недовольство через телефон в интернет. Это говорит о протестных настроениях в обществе, но не говорит о системе протестного движения. Тем более что оно никоем не финансируется, его никто не возглавляет.
Но давление со стороны государственной системы будет способствовать тому, что будет расти количество подпольщиков и желающих перейти на сторону России.
- Ответит ли Запад очередным витком эскалации на новые методы боевых действий, применяемые Россией?
- Запад уже отвечает. Россия ведь не просто наступает, нанося удары по мостам и логистике. Мы практически обнулили всю систему ведения агрессивных действий против России. Она была выстроена за время Минских соглашений с 2014 по 2022 годы.
И сейчас на Западе увидели, что эта система обнулилась. Поэтому сейчас Литва отказывается от запрета на размещение ядерного оружия. В Молдове пытаются создать агрессивную инфраструктуру против Приднестровья. Запад работает также с Грузией, Арменией и Азербайджаном.
Была попытка втянуть в конфликтные отношения с Россией и Казахстан. Примерно так, как это пытались сделать с Баку, но и в случае Азербайджана не все получилось. Даже по поводу Армении еще есть надежда, что она как блудный сын вернется. Поездка же Путина в Астану в мае этого года и подписание там 15 документов говорит о том, что мы не допустили того, чтобы Казахстан вышел из орбиты дружественных государств – ОДКБ, ЕАЭС.
Тем более Казахстан ключевой геополитический игрок. Казахстан и есть тот самый Heartland. Это была очень серьезная битва, и мы ее выиграли. Но это не значит, что нам нужно успокаиваться. Предстоит еще большая работа и с Казахстаном, и с другими государствами на постсоветском пространстве.
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- В своих прежних интервью нашему изданию вы говорили об акватории Черного моря как о важном звене логистического маршрута между Севером и Югом. Теперь Черное море стало ареной боевых действий, при этом задеваются интересы и других стран. Например, два торговых судна подверглись атаке морских и воздушных беспилотников в исключительной экономической зоне Болгарии. Могут ли быть втянуты в конфликт государства черноморского бассейна?
- Украина делает все, чтобы превратить Черное море в зону, где все воюют против всех. Это касается и Азербайджана, потому что это хотя и государство Каспийского бассейна, но через Волго-Донский судоходный канал может выводить свои суда в Чёрное и Азовское моря. И у нас проходили учения еще до СВО по переброске кораблей Каспийской флотилии в Черное море.
Полагаю, что настало время, чтобы все причерноморские государства вспомнили об институтах, которые скрепляли сотрудничество в этом регионе. Во-первых, есть Организация Черноморского экономического сотрудничества. Она до недавнего времени очень неплохо работала. А у нас есть Российский национальный комитет по Черноморскому экономическому сотрудничеству.
Существовала и военная структура BLACKSEAFOR, которая решала вопросы сотрудничества в Черном море по обеспечению безопасности, спасательных работ, объектов, которые находятся в акватории, речь идет о трубопроводах прежде всего. Решались и вопросы экологии.
Настал момент вернуться к переговорам в рамках воссоздания этих организаций, деятельность которых сейчас заморожена.
Кстати, еще в 2014 году я предлагал объединить всю территорию Черноморского побережья Краснодарского края с Республикой Крым. У нас есть Южный федеральный округ, но тем не менее я думаю, что нужен субъект федерации, который как раз бы соединил и Крым, и часть нынешнего Краснодарского края. Зачем это нужно? Нужен единый хозяин, который бы занимался всем Черноморским побережьем. В том числе и Крымским мостом. Если мы не будем создавать единую систему управления, то у нас будут проблемы с флотом, с защитой Черноморского побережья.
Кроме того, нам надо выходить на Турцию, не стесняться договариваться с Болгарией, а может быть, даже удастся договориться с Румынией о создании какой-то системы безопасности в Черном море. Именно в таких жестких условиях нужно находить механизмы защиты и международного сотрудничества в Черноморской акватории. Сюда же можно было включить и Азербайджан.
- Тем временем Турция принимает участие в противоминных военных учениях НАТО Nusret в Эгейском и Черном морях, среди наблюдателей есть и представители Украины. Возможен или сейчас вообще диалог с членами Североатлантического альянса, каковыми являются упомянутые Турция, Болгария и Румыния?
- Речь не идет о том, чтобы оторвать их от НАТО. Их надо немного денатоизировать в вопросах обеспечения безопасности в Черном море. Должен быть подход на основании общих интересов. Ведь когда-то происходило взаимодействие по линии Россия-НАТО. Мы смотрим на эти страны не как на членов НАТО, а как на причерноморские государства, с которыми можно выстраивать общую систему безопасности.
- Возвращаясь к началу нашего разговора, хочу спросить, какой следующий психологический барьер должна преодолеть Россия в боевых действиях на Украине?
- Это нанесение ударов по железнодорожным узлам, соединяющим Польшу и Украину. Возможно, речь должна идти об учениях в Балтийском и Баренцевом морях, вблизи границ Прибалтики, Финляндии и Польши совместно с белорусами. Отработать на командно-штабных учениях прорыв по Сувалкскому коридору между Калининградской областью и Белоруссией.
- Сейчас некоторые эксперты высказывают предположение, что уже весной следующего года можно будет выйти на какой-то практический переговорный трек по завершению военного конфликта на Украине. Другие же утверждают, что боевые действия на территории Украины продлятся еще как минимум два года. К какой точке зрения склоняетесь вы?
- Я полагаю, что мы выйдем на этап завершения спецоперации к декабрю 2027 года. Наше продвижение, кризис в Европе и увязание США в конфликте с Ираном должны дать свои плоды. Эту зиму Украина еще как-то переживет, хотя и с большими проблемами.
Надеюсь, что к весне 2027 года будет полностью освобожден Донбасс и большая часть территории Запорожской области. Есть шансы закрепиться в пригородах Запорожья. Летом или к осени мы будем заниматься вопросами освобождения Николаева и Одессы. Удары по Черноморскому побережью, уничтожение инфраструктуры, создают условия для высадки десанта. Отрезание Украины от Черного моря позволит нам ударить со стороны Новороссии в сторону Николаева и создаст возможность высадки десанта. Причем он может быть комбинированным, то есть морским и воздушным.
Поддержкой операции по освобождению Одессы и Николаева станет наше продвижение в Харьковской и Сумской областях. Возможно, летом мы буде вести боевые действия по освобождению Сум и Харькова.
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