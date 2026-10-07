Целились по энергетике: Зеленский раскрыл масштаб ночного ракетного удара - 07.10.2026 Украина.ру
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Целились по энергетике: Зеленский раскрыл масштаб ночного ракетного удара
Целились по энергетике: Зеленский раскрыл масштаб ночного ракетного удара - 07.10.2026 Украина.ру
Целились по энергетике: Зеленский раскрыл масштаб ночного ракетного удара
Энергетический сектор стал главной мишенью ночного комбинированного налета российских военных, в ходе которого было выпущено 70 ракет, сообщил Владимир Зеленский
2026-10-07T10:58
2026-10-07T12:21
новости
винницкая область
украина
владимир зеленский
укрэнерго
ес
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Как уточнили в национальной компании "Укрэнерго", из-за полученных повреждений экстренные отключения электроснабжения уже введены в Полтавской и Винницкой областях. На территории целого ряда других регионов страны аварийные службы перешли на круглосуточный режим работы, задействовав графики ограничений подачи электричества объемом до полутора очередей.К осени 2026 года энергосистема Украины из-за регулярных ударов потеряла около 50–60 процентов всех генерирующих мощностей. В стране действует режим чрезвычайной ситуации, а дефицит частично покрывается экстренным импортом электричества из Евросоюза, объемы которого нестабильны. Из-за масштабных разрушений оборудования повсеместное применение графиков почасовых отключений для населения и лимитов мощности для промышленности стало для украинских регионов постоянной реальностью. Подробнее - в материале В Киеве вновь перешли к генераторам для поддержания энергии на сайте Украина.ру.
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новости, винницкая область, украина, владимир зеленский, укрэнерго, ес
Новости, Винницкая область, Украина, Владимир Зеленский, Укрэнерго, ЕС

Целились по энергетике: Зеленский раскрыл масштаб ночного ракетного удара

10:58 07.10.2026 (обновлено: 12:21 07.10.2026)
 
© REUTERS / Vladyslav Sodel
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
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Энергетический сектор стал главной мишенью ночного комбинированного налета российских военных, в ходе которого было выпущено 70 ракет, сообщил Владимир Зеленский
Как уточнили в национальной компании "Укрэнерго", из-за полученных повреждений экстренные отключения электроснабжения уже введены в Полтавской и Винницкой областях.
На территории целого ряда других регионов страны аварийные службы перешли на круглосуточный режим работы, задействовав графики ограничений подачи электричества объемом до полутора очередей.
К осени 2026 года энергосистема Украины из-за регулярных ударов потеряла около 50–60 процентов всех генерирующих мощностей. В стране действует режим чрезвычайной ситуации, а дефицит частично покрывается экстренным импортом электричества из Евросоюза, объемы которого нестабильны. Из-за масштабных разрушений оборудования повсеместное применение графиков почасовых отключений для населения и лимитов мощности для промышленности стало для украинских регионов постоянной реальностью.
Подробнее - в материале В Киеве вновь перешли к генераторам для поддержания энергии на сайте Украина.ру.
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