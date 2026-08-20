Станислав Крапивник: В России нашли способ вернуть танки на поле боя и разгромить ВСУ в маневренной войне
В локальных конфликтах по американцам летели какие-то "гаражные" ракеты, но большинство их потерь было от мин и нестандартных боевых устройств, которые использовались в качестве мин. К тому же, им незачем было иметь ПВО высокого класса. Поэтому большинство зенитных ракет американцы спокойно отдавали Украине.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.
В сети появилось видео атаки наших танков у поселка Маяк на Добропольском направлении. Российские машины были оснащены комплексами активной защиты "Арена-М". По свидетельствам украинских дроноводов "Арена-М" одного из танков сумела уничтожить семь беспилотников, а в целом на гарантированный вывод из строя танка с активной защитой потребовалось 15–20 дронов.
- Станислав, какие перспективы у этого вида активной защиты, если учесть, что 12 контрбоеприпасов все-таки мало для современного боя?
- Многое зависит от того, сколько танков идут в бой. Танковый взвод в российской армии это три танка, в армиях западных стран – четыре. Таким образом чтобы поразить три боевые машины потребуется уже минимум 45 дронов. И танки не идут в бой сами по себе, их сопровождают пехота, а дроноводы сидят близко к передовой.
Кстати, и на наших, и на украинских танках устанавливалась настолько мощные системы РЭБ, что к машине могли подлететь только дроны на оптоволокне. Не знаю, насколько это безопасно для человека, который сидит в такой машине, но очевидно, что гонка вооружений продолжается. Идут разработки систем, которые электромагнитным импульсом будет выжигать всю электронику впереди.
Почему это хорошие новости? Если мы сможем вернуться к любой форме маневренных действий, то победим быстро. У нас тотальное преимущество в тяжелой технике. Американцы производят 12 танков "Абрамс" в месяц, немцы – 3-4 "Леопарда".
Вчера, 07:04Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТОМы сможем прикрыть все НПЗ за счёт активной ПВО на 95%. Хотя понятно, что всё равно что-то будет прорываться, какие-то повреждения будут. Локальные бензиновые кризисы у нас тоже будут возникать. Но, в любом случае, у ВСУ нет возможностей довести нашу нефтепереработку до полного коллапса. И в ближайшие пару лет не появятся
На дроны нужно смотреть, как на пулемет 1914 года. Тогда пулемет на поле боя полностью остановил продвижение вперёд. Пехота могла наступать только с огромными потерями, а конница вообще исчезла с полей сражений. Но потом появились танки, самолеты, и все поменялось опять. Когда в конце Второй мировой войны у немецких солдат появились "Панцерфаусты", некоторые стали говорить, что это означает конец танкам. Но потом бронирование стало более мощным, и гонка вооружений продолжилась.
Дроны сейчас захватили лидерство, они уже никогда не исчезнут, но уже вскоре не будут обладать таким преимуществом.
- Сейчас КАЗ "Арена-М" испытывают на танках. А почему не на БМП и БТР? Или все-таки подрыв контрбоеприпаса, начиненного шрапнелью, угрожает десанту пехотинцев?
- С изменением тактики танков стало невозможным перевозить пехоту на броне, как во времена Великой Отечественной войны или Корейской войны.
Если пехота находится внутри БМП, ей подрыв боеприпаса не грозит. Если десант в этот момент покидает машину, то, конечно, будут проблемы. Но это один из оперативных рисков, которые будут учитываться. Пехоту все равно нужно будет довезти до поля боя. И сделать это быстро. На автомобилях это очень сложно и рискованно.
Пешком, возможно, шансов выжить будет больше, потому что пехота может разбежаться и укрыться. Так что на БМП такие комплексы активной защиты появятся. Эти системы будут распространяться на другую технику.
- Тогда следует ожидать возвращения на передний край обороны противотанковых орудий, ручных гранатометов, ПТУР, чтобы усилить воздействие на наступающую бронетехнику?
- Угроза от этих средств поражения вернется, к ней еще добавятся дроны, которые уже не будут такими всемогущими, как сейчас. Даже в нынешних условиях применение дронов сильно ограничивает погода. Иногда мы успешно продвигаемся под прикрытием тумана. В середине сентября туманы вернутся на Донбасс. Я там бывал и могу сказать, что это действительно белая масса, где ничего не видно. Сильный ветер и дождь на их работу тоже влияют. В таких условиях пехота и техника может продвигаться достаточно быстро. А у украинцев на передовых позициях уже не так много войск.
Да, во время дождя танк может застрять в грязи. Но в тумане он дойдет, потому что спутниковая навигация работает. Дрон тебя не видит, а ты видишь, куда двигаться.
Повторюсь, у дронов и так есть ограничения. А теперь этих ограничений будет еще больше.
Повторюсь, у дронов и так есть ограничения. А теперь этих ограничений будет еще больше.
- Прорывы механизированных частей, пусть и не в тех масштабах, как во время Второй мировой войны, увеличат темпы продвижения и возможно, приведут к окружениям частей противника?
- Конечно. Давайте еще не забывать, что большинство операторов БПЛА (и у нас, и у них) находятся на приличном расстоянии от передовой. А если зона контакта резко двигается вперед, им будет сложно. Особенно, если окажется, что танки двигаются прямо на них.
Давайте еще раз проговорим суть проблемы.
Давайте еще раз проговорим суть проблемы.
Позиционный фронт – это идеальные условия для дроноводов. Они понимают, что вражеская пехота к тебе не подойдет. А когда линия фронта прорывается, что им делать? Расчет БПЛА – это два-три человека, которые тащат на себе большой груз.
Кстати, сейчас Китай разрабатывает дроны, которые ищут сигналы дроноводов на другие дроны. Вылетает беспилотник, летит по зеленой линии и сканирует, откуда сигналы идут, после чего начинает работать артиллерия, чтобы задавить эту точку.
Так что тут будет некий комплекс решений с нашей стороны, от которых ВСУ будет гораздо хуже.
Так что тут будет некий комплекс решений с нашей стороны, от которых ВСУ будет гораздо хуже.
- Во время службы в американской армии вы имели дело с "Абрамсами…
- Да. "Абрамс" M1A2. Второе поколение.
- На американской технике используется израильский КАЗ "Трофи". И недавно на учениях в Германии украинские операторы БПЛА "уничтожили" американскую бронетанковую бригаду из-за того, что их техника слишком пылила на марше. Их обнаружили разведывательные дроны, а потом уничтожили дроны-камикадзе. Означает ли это, что противотанковая оборона в армии США не отвечает требованиям современной войны?
- Я, кстати, не знаю, оснащены ли эти "Абрамсы" израильской системой. Насколько я понимаю, США купили "Трофи" всего на одну бригаду. "Трофи" хорошо работает против противотанковых ракет и гранатометов.
Если бы "Трофи" мог хорошо бороться с дронами, мы бы увидели лучшие результаты у Цахала. По некоторым данным, израильтяне в боях с "Хезболлой" потеряли около 300 танков. Из них 100 было полностью выведены из строя, а остальные подбиты.
В чем еще проблема? Дроны не могут быстро лететь. Точнее, они разгоняются только в самом конце. И целятся они в башню, двигатель или гусеницы. КАЗ против них не всегда срабатывает. Это не ПТРК и не ПТУР. Понятно, что один дрон танк из строя не выведет. Но гусеницу можно вывести из строя с одного удара, а потом уже остальной танк добивать.
Более того, судя по видео с учений НАТО, которые я смотрел, они не сделали никаких выводов из СВО. Как и израильтяне. Хотя уже четыре года война идет. Они действуют так же. И результаты у них предсказуемые. И я вообще не удивляюсь, что украинцы их танковую бригаду "уничтожили". Впрочем, они хотя бы так учатся. А ведь для нас было бы лучше, чтобы они вообще ничему не учились.
18 августа, 06:30Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией"Москва не испытывает иллюзий в отношениях с Анкарой". Востоковед, публицист Александр Каргин назвал красную линию в отношениях с Турцией и предположил, когда начнется новый этап войны США с Ираном. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- В случае нового полномасштабного конфликта с США Иран Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским объектам в Европе. При этом, как утверждают эксперты, Военные США израсходовали практически все высокоточные ракеты дальнего радиуса действия во время военной кампании против Тегерана. Действительно ли все так плохо у американской армии?
- В американской армии действительно все плохо. Производство "Томагавков" и ракет ПВО – это дорогое удовольствие. Чтобы извлечь максимальную прибыль, оборонным концернам нужно их произвести не так много. Вы же знаете, что за последние 30 лет им это не нужно было в больших количества.
Да, в локальных конфликтах по американцам летели какие-то гаражные ракеты, но большинство их потерь было от мин и нестандартных боевых устройств, которые использовались в качестве мин. К тому же, им незачем было иметь ПВО высокого класса. Поэтому большинство зенитных ракет американцы спокойно отдавали Украине.
Кстати, еще во времена "Бури в пустыне" известный физик Теодор Постол поднял большой скандал, когда PAC-1 не могли попасть по Р-11 (простая баллистическая ракета 1950-х годов). А сейчас американцы посчитали, что РАС-3, которую создавали против сложных российских ракет, тоже не может с ними ничего сделать.
Как летят наши ракеты? Они спускаются со скоростью в 8-12 махов. Американские ракеты-перехватчики за ними просто не успевают. У них процент сбития всего 5-6% (одна из двадцати). И, учитывая, что одна зенитная ракета стоит 5 миллионов долларов, им придется потратить 100 миллионов долларов, чтобы сбить одну нашу ракету стоимостью в 200 тысяч долларов. Они такими темпами просто обанкротятся.
То есть проблема не только в том, что ракет мало, а в том, что они неэффективны. Да, они хорошо сбивают вертолеты и самолеты, но я даже не уверен, что они могут сбить "Герань-3" с реактивным двигателем. А сбивать ими "Герани-2" вообще бессмысленно, потому что ракетой за 5 миллионов долларов нет смысла сбивать беспилотники за 30 тысяч долларов.
Вчера, 06:30Андрей Сидоров: Украина воюет с Россией, чтобы помочь США решить их главную проблему на Дальнем ВостокеГлавной проблемой США на Дальнем Востоке является Китай. Вообще, одна из стратегических задач украинского кризиса — это исключить Россию из дальневосточного уравнения. То есть мы должны заниматься проблемами Европы, этого полуострова великого Евроазиатского континента, а на дальневосточном направлении нас не должно быть как самостоятельной единицы.
Про THAAD я вообще молчу. Этот комплекс 20 лет пытались поставить на вооружение. Военные этого не хотели, но некоторым сенаторам это было нужно, поэтому они ее протолкнули. Так у него одна ракета стоит 12 миллионов долларов. Это колоссальные деньги для военного расходника.
В общем, у США огромные проблемы. Понятно, что от поддержки Украины они не будут отказываться, но много киевскому режиму они дать не смогут. А вот Израиль у них в приоритете над всеми. И мы же еще не знаем масштаб повреждений американских баз в странах Залива. У них по этому поводу в начале вышел специальный доклад: "Там 288 объектов получили частичные или полные повреждения". Это значит, что там все полностью уничтожено, и надо это строить заново. А это обойдется минимум в 200 миллиардов долларов. И денег таких у США просто нет.
Трампу обещали в три раза поднять объемы оружейного производства, но для этого нужны новые заводы. А компании на это не идут, потому что государство не дает им долгосрочные контракты и требует, чтобы они из своего кармана это строительство оплачивали. Так что он пока много обещает, но мало делает.
Подписывайся на