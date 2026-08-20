https://ukraina.ru/20260820/stanislav-krapivnik-v-rossii-nashli-sposob-vernut-tanki-na-pole-boya-i-razgromit-vsu-v-manevrennoy-1082631005.html

Станислав Крапивник: В России нашли способ вернуть танки на поле боя и разгромить ВСУ в маневренной войне

Станислав Крапивник: В России нашли способ вернуть танки на поле боя и разгромить ВСУ в маневренной войне - 20.08.2026 Украина.ру

Станислав Крапивник: В России нашли способ вернуть танки на поле боя и разгромить ВСУ в маневренной войне

В локальных конфликтах по американцам летели какие-то "гаражные" ракеты, но большинство их потерь было от мин и нестандартных боевых устройств, которые использовались в качестве мин. К тому же, им незачем было иметь ПВО высокого класса. Поэтому большинство зенитных ракет американцы спокойно отдавали Украине.

2026-08-20T06:30

2026-08-20T06:30

2026-08-20T06:30

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станислав крапивник

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.В сети появилось видео атаки наших танков у поселка Маяк на Добропольском направлении. Российские машины были оснащены комплексами активной защиты "Арена-М". По свидетельствам украинских дроноводов "Арена-М" одного из танков сумела уничтожить семь беспилотников, а в целом на гарантированный вывод из строя танка с активной защитой потребовалось 15–20 дронов.- Станислав, какие перспективы у этого вида активной защиты, если учесть, что 12 контрбоеприпасов все-таки мало для современного боя?- Многое зависит от того, сколько танков идут в бой. Танковый взвод в российской армии это три танка, в армиях западных стран – четыре. Таким образом чтобы поразить три боевые машины потребуется уже минимум 45 дронов. И танки не идут в бой сами по себе, их сопровождают пехота, а дроноводы сидят близко к передовой.Кстати, и на наших, и на украинских танках устанавливалась настолько мощные системы РЭБ, что к машине могли подлететь только дроны на оптоволокне. Не знаю, насколько это безопасно для человека, который сидит в такой машине, но очевидно, что гонка вооружений продолжается. Идут разработки систем, которые электромагнитным импульсом будет выжигать всю электронику впереди.Почему это хорошие новости? Если мы сможем вернуться к любой форме маневренных действий, то победим быстро. У нас тотальное преимущество в тяжелой технике. Американцы производят 12 танков "Абрамс" в месяц, немцы – 3-4 "Леопарда".На дроны нужно смотреть, как на пулемет 1914 года. Тогда пулемет на поле боя полностью остановил продвижение вперёд. Пехота могла наступать только с огромными потерями, а конница вообще исчезла с полей сражений. Но потом появились танки, самолеты, и все поменялось опять. Когда в конце Второй мировой войны у немецких солдат появились "Панцерфаусты", некоторые стали говорить, что это означает конец танкам. Но потом бронирование стало более мощным, и гонка вооружений продолжилась.Дроны сейчас захватили лидерство, они уже никогда не исчезнут, но уже вскоре не будут обладать таким преимуществом.- Сейчас КАЗ "Арена-М" испытывают на танках. А почему не на БМП и БТР? Или все-таки подрыв контрбоеприпаса, начиненного шрапнелью, угрожает десанту пехотинцев?- С изменением тактики танков стало невозможным перевозить пехоту на броне, как во времена Великой Отечественной войны или Корейской войны.Если пехота находится внутри БМП, ей подрыв боеприпаса не грозит. Если десант в этот момент покидает машину, то, конечно, будут проблемы. Но это один из оперативных рисков, которые будут учитываться. Пехоту все равно нужно будет довезти до поля боя. И сделать это быстро. На автомобилях это очень сложно и рискованно.Пешком, возможно, шансов выжить будет больше, потому что пехота может разбежаться и укрыться. Так что на БМП такие комплексы активной защиты появятся. Эти системы будут распространяться на другую технику.- Тогда следует ожидать возвращения на передний край обороны противотанковых орудий, ручных гранатометов, ПТУР, чтобы усилить воздействие на наступающую бронетехнику?- Угроза от этих средств поражения вернется, к ней еще добавятся дроны, которые уже не будут такими всемогущими, как сейчас. Даже в нынешних условиях применение дронов сильно ограничивает погода. Иногда мы успешно продвигаемся под прикрытием тумана. В середине сентября туманы вернутся на Донбасс. Я там бывал и могу сказать, что это действительно белая масса, где ничего не видно. Сильный ветер и дождь на их работу тоже влияют. В таких условиях пехота и техника может продвигаться достаточно быстро. А у украинцев на передовых позициях уже не так много войск.Да, во время дождя танк может застрять в грязи. Но в тумане он дойдет, потому что спутниковая навигация работает. Дрон тебя не видит, а ты видишь, куда двигаться.Повторюсь, у дронов и так есть ограничения. А теперь этих ограничений будет еще больше.- Прорывы механизированных частей, пусть и не в тех масштабах, как во время Второй мировой войны, увеличат темпы продвижения и возможно, приведут к окружениям частей противника?- Конечно. Давайте еще не забывать, что большинство операторов БПЛА (и у нас, и у них) находятся на приличном расстоянии от передовой. А если зона контакта резко двигается вперед, им будет сложно. Особенно, если окажется, что танки двигаются прямо на них. Давайте еще раз проговорим суть проблемы. Позиционный фронт – это идеальные условия для дроноводов. Они понимают, что вражеская пехота к тебе не подойдет. А когда линия фронта прорывается, что им делать? Расчет БПЛА – это два-три человека, которые тащат на себе большой груз. Кстати, сейчас Китай разрабатывает дроны, которые ищут сигналы дроноводов на другие дроны. Вылетает беспилотник, летит по зеленой линии и сканирует, откуда сигналы идут, после чего начинает работать артиллерия, чтобы задавить эту точку. Так что тут будет некий комплекс решений с нашей стороны, от которых ВСУ будет гораздо хуже.- Во время службы в американской армии вы имели дело с "Абрамсами…- Да. "Абрамс" M1A2. Второе поколение.- На американской технике используется израильский КАЗ "Трофи". И недавно на учениях в Германии украинские операторы БПЛА "уничтожили" американскую бронетанковую бригаду из-за того, что их техника слишком пылила на марше. Их обнаружили разведывательные дроны, а потом уничтожили дроны-камикадзе. Означает ли это, что противотанковая оборона в армии США не отвечает требованиям современной войны?- Я, кстати, не знаю, оснащены ли эти "Абрамсы" израильской системой. Насколько я понимаю, США купили "Трофи" всего на одну бригаду. "Трофи" хорошо работает против противотанковых ракет и гранатометов.Если бы "Трофи" мог хорошо бороться с дронами, мы бы увидели лучшие результаты у Цахала. По некоторым данным, израильтяне в боях с "Хезболлой" потеряли около 300 танков. Из них 100 было полностью выведены из строя, а остальные подбиты.В чем еще проблема? Дроны не могут быстро лететь. Точнее, они разгоняются только в самом конце. И целятся они в башню, двигатель или гусеницы. КАЗ против них не всегда срабатывает. Это не ПТРК и не ПТУР. Понятно, что один дрон танк из строя не выведет. Но гусеницу можно вывести из строя с одного удара, а потом уже остальной танк добивать.Более того, судя по видео с учений НАТО, которые я смотрел, они не сделали никаких выводов из СВО. Как и израильтяне. Хотя уже четыре года война идет. Они действуют так же. И результаты у них предсказуемые. И я вообще не удивляюсь, что украинцы их танковую бригаду "уничтожили". Впрочем, они хотя бы так учатся. А ведь для нас было бы лучше, чтобы они вообще ничему не учились.- В случае нового полномасштабного конфликта с США Иран Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским объектам в Европе. При этом, как утверждают эксперты, Военные США израсходовали практически все высокоточные ракеты дальнего радиуса действия во время военной кампании против Тегерана. Действительно ли все так плохо у американской армии?- В американской армии действительно все плохо. Производство "Томагавков" и ракет ПВО – это дорогое удовольствие. Чтобы извлечь максимальную прибыль, оборонным концернам нужно их произвести не так много. Вы же знаете, что за последние 30 лет им это не нужно было в больших количества. Да, в локальных конфликтах по американцам летели какие-то гаражные ракеты, но большинство их потерь было от мин и нестандартных боевых устройств, которые использовались в качестве мин. К тому же, им незачем было иметь ПВО высокого класса. Поэтому большинство зенитных ракет американцы спокойно отдавали Украине.Кстати, еще во времена "Бури в пустыне" известный физик Теодор Постол поднял большой скандал, когда PAC-1 не могли попасть по Р-11 (простая баллистическая ракета 1950-х годов). А сейчас американцы посчитали, что РАС-3, которую создавали против сложных российских ракет, тоже не может с ними ничего сделать. Как летят наши ракеты? Они спускаются со скоростью в 8-12 махов. Американские ракеты-перехватчики за ними просто не успевают. У них процент сбития всего 5-6% (одна из двадцати). И, учитывая, что одна зенитная ракета стоит 5 миллионов долларов, им придется потратить 100 миллионов долларов, чтобы сбить одну нашу ракету стоимостью в 200 тысяч долларов. Они такими темпами просто обанкротятся.То есть проблема не только в том, что ракет мало, а в том, что они неэффективны. Да, они хорошо сбивают вертолеты и самолеты, но я даже не уверен, что они могут сбить "Герань-3" с реактивным двигателем. А сбивать ими "Герани-2" вообще бессмысленно, потому что ракетой за 5 миллионов долларов нет смысла сбивать беспилотники за 30 тысяч долларов. Про THAAD я вообще молчу. Этот комплекс 20 лет пытались поставить на вооружение. Военные этого не хотели, но некоторым сенаторам это было нужно, поэтому они ее протолкнули. Так у него одна ракета стоит 12 миллионов долларов. Это колоссальные деньги для военного расходника.В общем, у США огромные проблемы. Понятно, что от поддержки Украины они не будут отказываться, но много киевскому режиму они дать не смогут. А вот Израиль у них в приоритете над всеми. И мы же еще не знаем масштаб повреждений американских баз в странах Залива. У них по этому поводу в начале вышел специальный доклад: "Там 288 объектов получили частичные или полные повреждения". Это значит, что там все полностью уничтожено, и надо это строить заново. А это обойдется минимум в 200 миллиардов долларов. И денег таких у США просто нет. Трампу обещали в три раза поднять объемы оружейного производства, но для этого нужны новые заводы. А компании на это не идут, потому что государство не дает им долгосрочные контракты и требует, чтобы они из своего кармана это строительство оплачивали. Так что он пока много обещает, но мало делает.

https://ukraina.ru/20260819/1082601023.html

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https://ukraina.ru/20260818/oruzhie-dlya-vsu-ili-pryamoe-uchastie-aleksandr-kargin-nazval-krasnuyu-liniyu-rossii-v-otnosheniyakh-s-1082574743.html

https://ukraina.ru/20260819/andrey-sidorov-ukraina-voyuet-s-rossiey-chtoby-pomoch-ssha-reshit-ikh-glavnuyu-problemu-na-dalnem-1082604581.html

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интервью, сша, иран, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, хезболла, нато, всу, станислав крапивник