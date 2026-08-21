Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю - 21.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260821/proryvy-rossiyskoy-armii-kotorye-zastali-vsu-vrasplokh-glavnye-sobytiya-svo-za-nedelyu-1082681614.html
Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю
Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю - 21.08.2026 Украина.ру
Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю
По всей линии соприкосновения продолжаются упорные и ожесточённые бои.
2026-08-21T15:24
2026-08-21T15:24
эксклюзив
вооруженные силы украины
александр сидоров
россия
орехов
запорожье
яровая
вкс
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078490816_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0118997042a6a5904d007c7c56a9ed74.png
Весомый вклад в продвижение российской армии на всех направлениях вносят расчёты огнемётных систем, дроноводы и мобильные огневые группы. Российские войска ударами оперативно-тактической авиации, боевых беспилотников, ракетных и артиллерийских систем уничтожают логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.На участках фронта в Харьковской и Сумской областей действуют группировки войск "Север" и "Запад". Штурмовые подразделения "северян" продвигаются вглубь Сумской области. По свидетельствам очевидцев в Сумах, Полтаве и Чернигове госпитали переполнены украинскими военными — раненых в последнее время всё чаще эвакуируют в Киев. В ежесуточном режиме наносятся удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Харькова, Благодатного, Избицкого, Бугаевки, Новоалександровки, Приколотного, Потихоново, Широкого, Слизнево, Малой Рогани, Бобровки, Золочева, Полевой, Гонтаровки и Михайловки.По данным с мест, в зоне ответственности группировки "Запад" наши войска наносят массированные удары по скоплениям ВСУ в лесных массивах в районах Маяков, Сидорова, Яровой, Дробышева, Святогорска. Любое двигающийся противник автоматически превращается в цель. На Лиманском направлении противник ещё удерживает Боровую и Шийковку. Перебрасывая сюда резервы, украинские подразделения попытаются срезать выступ 20-й армии и деблокировать Лиман. Купянск, по данным военкоров, практически полностью под контролем российских войск: противник прикрывается арьергардами и дроновой завесой. Идут бои за Московку и на подступах к Соболевке, продолжается выдавливание противника из Радьковки для создания устойчивого плацдарма на правом берегу Оскола.В северной части Великобурлукского узла обороны прочно зажимаются подразделения 159-й бригады ВСУ. Российские войска закрепились в Купино, наступают на Чёрное, ведут бои в Ольховатке и Васильевке, узким клином продвигаясь по долине реки Плотва на Благодатовку и Нефёдовку — основные линии снабжения. Линия боевого соприкосновения здесь сдвинута от Белгородской области почти на 20 километров. Севернее Харькова продолжаются бои за Казачью Лопань, официально освобождена Щербаковка. Прорыв в сторону Слатино позволит навязать противнику сражение за Уды и Золочев.Стоит сказать, что в поселке городского типа Печенеги, как в любом прифронтовом населённом пункте, осталось мало гражданских. Сам поселок стал перевалочной базой и "ночлегом" для украинских военных, направляющихся в зону боёв в Волчанском и Великобурлукском районах Харьковской области, огибая Печенежское водохранилище. Накануне туда основательно прилетело.Наши огневые средства накрыли скопление транспорта и живой силы противника возле популярного для украинских военнослужащих кафе. Киевские и местные СМИ решили из этого инцидента слепить "военное преступление", но не вышло: иностранные наёмники-колумбийцы выложили в социальные сети горящие автомобили ВСУ.Одним из ключевых успехов на этом направлении стало установление огневого контроля над трассой Изюм-Славянск. Эта дорога, являющаяся частью маршрута М-03, долгое время служила главной артерией снабжения ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Но теперь она превратилась в "коридор смерти". Альтернативные маршруты, например, через Барвенково, — гораздо длиннее и не подходят для срочной доставки грузов и эвакуации.В сводке Минобороны России сообщается, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Освобождён населённый пункт Ореховатка в ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" освободили Андреевскую Общину, в которую входят сёла Андреевка, Староандреевка, Новоандреевка и Сергеевка. Подтверждён контроль над Красным Кутом, об освобождении которого сообщалось раньше. Южнее Покровска группировка "Центр", опираясь на Новогородское, выходит на дальние подступы к Межевой — важному опорному пункту противника в Днепропетровской области. Начало боёв за неё, по оценке военкоров, резко осложнит положение ВСУ на юге Днепропетровщины.Основные бои развернулись севернее — от Мирного и дальше за Новогригоровку. Срезается выступ, вдавливавшийся в позиции наших штурмовых подразделений. Наступление продолжается на линию Рубежное — Золотой Колодезь — Грузское — Новониколаевка — Новогригоровка. Противник перебрасывает сюда резервы с полосы обеспечения группировки "Восток", включая штурмовые подразделения 7-го десантно-штурмового корпуса.На Дружковском участке фронта вбит клин Павловка — Торское — Торецкое — Красный Кут. Официально освобождена Новониколаевка, идут бои в Новогригоровке и Райском. При прорыве линии Золотой Колодезь — Грузское — Новониколаевка открывается возможность обхода Дружковки с запада и создания охвата всей Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому, полагают наши эксперты, задача противника — стабилизировать этот участок и нанести контрудар в направлении Константиновки, чтобы вернуть её.На флангах группировок войск "Центр" и "Юг" ситуация заметно обострилась. Накануне Минобороны сообщило об освобождении Первомайки — небольшого хутора на стыке двух долин, по которым идёт продвижение к Краматорску. В районе Славянска продолжаются ожесточённые бои на восточных и юго-восточных окраинах Николаевки — "восточных ворот" города. Наши армейские подразделения вплотную приблизились к Краматорску. После занятия села Першомарьевка, под наш контроль перешла Змеиная гора – одна из двух ключевых высот на этом участке.Ситуация в зоне ответственности группировки "Восток" меняется с каждым днеё. Штурмовики 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса вклинились в оборону противника более чем на 3 километра и освободили населённый пункт Новосолошино в Запорожской области. В ходе напряжённых боёв воинами-сахалинцами взят под контроль очередной район обороны, заблаговременно подготовленный противником. Он расположен уже за рекой Верхняя Терса. В свою очередь подразделения группировки "Днепр" зачистили территорию до реки Конка в Малой Токмачке, также освобождена территория и юго-западнее населенного пункта до Новоданиловки. В самом Орехове бои идут в районе железнодорожной станции "Ореховская" и у Преображенки. ВКС РФ нанесли авиаудар по мосту Преображенского через Днепр в Запорожье. В результате разрушено железнодорожное полотно и критически деформированы несущие конструкции сооружения. Украинские СМИ сообщили, что движение по переправе было полностью перекрыто. Мост Преображенского в Запорожье соединяет остров Хортица с правобережной и левобережной частями города Запорожье. Пока это единственный мост через Днепр, до которого могут дотянуться наши ВКС, не входя в зону поражения украинской ПВО.В целом ситуация под Ореховом изменилась в пользу наших войск: противник утратил возможность контрнаступать и всё с большим трудом удерживает оборону. По мнению экспертов, это связано с эффективной боевой работой по тылам — ударами по складам в Запорожье и по Преображенскому мосту, движение по которому было прервано. Ресурсов для переброски резервов на этот участок у ВСУ, по их мнению, попросту нет.Подразделения 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ведут наступательную операцию непосредственно в Орехове, расширяя контроль над городом. Южнее группировка войск "Днепр" после зачистки побережья бывшего Каховского водохранилища пытается установить контроль над южной частью Приморского, выбить противника из Степногорска и развивает наступление на Новояковлевку, Лукьяновское и Юрковку. Фактически наши штурмовики прорвали первую линию обороны, которую противник создавал прошлой осенью для прикрытия подходов к Орехову с востока. Бойцы подразделений группировки "Восток" продвинулась по лесополосам юго-западнее Чудесного и севернее Белогорья. Идёт охват Орехова с востока и северо-востока, когда фронт рассекается, движение усиливается по флангам.Военные эксперты сходятся во мнении: начало полноценных городских боёв и окружение украинского гарнизона в Малой Токмачке стали для ВСУ неожиданностью. Армейские подразделения 36-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели добиться значительного успеха на Запорожском направлении, пробив брешь в резервной линии обороны украинской армии, прикрывающей коммуникации гарнизона Ореховского укрепрайона.Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе
https://ukraina.ru/20260813/12-let-zalivali-betonom-kak-rossiyskaya-armiya-mozhet-osvobodit-slavyansk-i-kramatorsk-1082459680.html
https://ukraina.ru/20260818/zaporozhskiy-front-kak-rossiyskaya-armiya-budet-osvobozhdat-orekhov-1082599722.html
россия
орехов
запорожье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078490816_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_98a1f457fcfbf934b92f1c65c7a1b7cc.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, вооруженные силы украины, александр сидоров, россия, орехов, запорожье, яровая, вкс, сво, спецоперация
Эксклюзив, Вооруженные силы Украины, Александр Сидоров, Россия, Орехов, Запорожье, Яровая, ВКС, СВО, Спецоперация

Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю

15:24 21.08.2026
 
© Украина.руКоллаж: спецоперация на минувшей неделе
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
По всей линии соприкосновения продолжаются упорные и ожесточённые бои.
Весомый вклад в продвижение российской армии на всех направлениях вносят расчёты огнемётных систем, дроноводы и мобильные огневые группы. Российские войска ударами оперативно-тактической авиации, боевых беспилотников, ракетных и артиллерийских систем уничтожают логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.
На участках фронта в Харьковской и Сумской областей действуют группировки войск "Север" и "Запад". Штурмовые подразделения "северян" продвигаются вглубь Сумской области. По свидетельствам очевидцев в Сумах, Полтаве и Чернигове госпитали переполнены украинскими военными — раненых в последнее время всё чаще эвакуируют в Киев.
В ежесуточном режиме наносятся удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Харькова, Благодатного, Избицкого, Бугаевки, Новоалександровки, Приколотного, Потихоново, Широкого, Слизнево, Малой Рогани, Бобровки, Золочева, Полевой, Гонтаровки и Михайловки.
По данным с мест, в зоне ответственности группировки "Запад" наши войска наносят массированные удары по скоплениям ВСУ в лесных массивах в районах Маяков, Сидорова, Яровой, Дробышева, Святогорска. Любое двигающийся противник автоматически превращается в цель.
На Лиманском направлении противник ещё удерживает Боровую и Шийковку. Перебрасывая сюда резервы, украинские подразделения попытаются срезать выступ 20-й армии и деблокировать Лиман. Купянск, по данным военкоров, практически полностью под контролем российских войск: противник прикрывается арьергардами и дроновой завесой.
Идут бои за Московку и на подступах к Соболевке, продолжается выдавливание противника из Радьковки для создания устойчивого плацдарма на правом берегу Оскола.
О.Царев доставил гуманитарную помощь в Славянск - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
13 августа, 16:27
"12 лет заливали бетоном": как российская армия может освободить Славянск и КраматорскБез "Орешника" или вакуумного оружия Краматорско-Славянскую агломерацию взять будет трудно, считает один из командиров, воюющих на этом направлении – Вадим Погодин с позывным "Керчь". Он оборонял Славянск в 2014 году
В северной части Великобурлукского узла обороны прочно зажимаются подразделения 159-й бригады ВСУ. Российские войска закрепились в Купино, наступают на Чёрное, ведут бои в Ольховатке и Васильевке, узким клином продвигаясь по долине реки Плотва на Благодатовку и Нефёдовку — основные линии снабжения.
Линия боевого соприкосновения здесь сдвинута от Белгородской области почти на 20 километров. Севернее Харькова продолжаются бои за Казачью Лопань, официально освобождена Щербаковка. Прорыв в сторону Слатино позволит навязать противнику сражение за Уды и Золочев.
Стоит сказать, что в поселке городского типа Печенеги, как в любом прифронтовом населённом пункте, осталось мало гражданских. Сам поселок стал перевалочной базой и "ночлегом" для украинских военных, направляющихся в зону боёв в Волчанском и Великобурлукском районах Харьковской области, огибая Печенежское водохранилище.
Накануне туда основательно прилетело.
Наши огневые средства накрыли скопление транспорта и живой силы противника возле популярного для украинских военнослужащих кафе. Киевские и местные СМИ решили из этого инцидента слепить "военное преступление", но не вышло: иностранные наёмники-колумбийцы выложили в социальные сети горящие автомобили ВСУ.
Одним из ключевых успехов на этом направлении стало установление огневого контроля над трассой Изюм-Славянск. Эта дорога, являющаяся частью маршрута М-03, долгое время служила главной артерией снабжения ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Но теперь она превратилась в "коридор смерти". Альтернативные маршруты, например, через Барвенково, — гораздо длиннее и не подходят для срочной доставки грузов и эвакуации.
В сводке Минобороны России сообщается, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Освобождён населённый пункт Ореховатка в ДНР.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Андреевскую Общину, в которую входят сёла Андреевка, Староандреевка, Новоандреевка и Сергеевка. Подтверждён контроль над Красным Кутом, об освобождении которого сообщалось раньше. Южнее Покровска группировка "Центр", опираясь на Новогородское, выходит на дальние подступы к Межевой — важному опорному пункту противника в Днепропетровской области.
Начало боёв за неё, по оценке военкоров, резко осложнит положение ВСУ на юге Днепропетровщины.
Основные бои развернулись севернее — от Мирного и дальше за Новогригоровку. Срезается выступ, вдавливавшийся в позиции наших штурмовых подразделений. Наступление продолжается на линию Рубежное — Золотой Колодезь — Грузское — Новониколаевка — Новогригоровка. Противник перебрасывает сюда резервы с полосы обеспечения группировки "Восток", включая штурмовые подразделения 7-го десантно-штурмового корпуса.
На Дружковском участке фронта вбит клин Павловка — Торское — Торецкое — Красный Кут. Официально освобождена Новониколаевка, идут бои в Новогригоровке и Райском. При прорыве линии Золотой Колодезь — Грузское — Новониколаевка открывается возможность обхода Дружковки с запада и создания охвата всей Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому, полагают наши эксперты, задача противника — стабилизировать этот участок и нанести контрудар в направлении Константиновки, чтобы вернуть её.
На флангах группировок войск "Центр" и "Юг" ситуация заметно обострилась. Накануне Минобороны сообщило об освобождении Первомайки — небольшого хутора на стыке двух долин, по которым идёт продвижение к Краматорску. В районе Славянска продолжаются ожесточённые бои на восточных и юго-восточных окраинах Николаевки — "восточных ворот" города.
Наши армейские подразделения вплотную приблизились к Краматорску. После занятия села Першомарьевка, под наш контроль перешла Змеиная гора – одна из двух ключевых высот на этом участке.
Боевая работа артиллерийского расчёта гаубицы Д-30 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
18 августа, 18:36
Запорожский фронт: как российская армия будет освобождать Орехов
Ситуация в зоне ответственности группировки "Восток" меняется с каждым днеё. Штурмовики 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса вклинились в оборону противника более чем на 3 километра и освободили населённый пункт Новосолошино в Запорожской области.
В ходе напряжённых боёв воинами-сахалинцами взят под контроль очередной район обороны, заблаговременно подготовленный противником. Он расположен уже за рекой Верхняя Терса. В свою очередь подразделения группировки "Днепр" зачистили территорию до реки Конка в Малой Токмачке, также освобождена территория и юго-западнее населенного пункта до Новоданиловки. В самом Орехове бои идут в районе железнодорожной станции "Ореховская" и у Преображенки.
ВКС РФ нанесли авиаудар по мосту Преображенского через Днепр в Запорожье. В результате разрушено железнодорожное полотно и критически деформированы несущие конструкции сооружения. Украинские СМИ сообщили, что движение по переправе было полностью перекрыто.
Мост Преображенского в Запорожье соединяет остров Хортица с правобережной и левобережной частями города Запорожье. Пока это единственный мост через Днепр, до которого могут дотянуться наши ВКС, не входя в зону поражения украинской ПВО.
В целом ситуация под Ореховом изменилась в пользу наших войск: противник утратил возможность контрнаступать и всё с большим трудом удерживает оборону. По мнению экспертов, это связано с эффективной боевой работой по тылам — ударами по складам в Запорожье и по Преображенскому мосту, движение по которому было прервано.
Ресурсов для переброски резервов на этот участок у ВСУ, по их мнению, попросту нет.
Подразделения 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ведут наступательную операцию непосредственно в Орехове, расширяя контроль над городом. Южнее группировка войск "Днепр" после зачистки побережья бывшего Каховского водохранилища пытается установить контроль над южной частью Приморского, выбить противника из Степногорска и развивает наступление на Новояковлевку, Лукьяновское и Юрковку.
Фактически наши штурмовики прорвали первую линию обороны, которую противник создавал прошлой осенью для прикрытия подходов к Орехову с востока. Бойцы подразделений группировки "Восток" продвинулась по лесополосам юго-западнее Чудесного и севернее Белогорья. Идёт охват Орехова с востока и северо-востока, когда фронт рассекается, движение усиливается по флангам.
Военные эксперты сходятся во мнении: начало полноценных городских боёв и окружение украинского гарнизона в Малой Токмачке стали для ВСУ неожиданностью. Армейские подразделения 36-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели добиться значительного успеха на Запорожском направлении, пробив брешь в резервной линии обороны украинской армии, прикрывающей коммуникации гарнизона Ореховского укрепрайона.
Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВооруженные силы УкраиныАлександр СидоровРоссияОреховЗапорожьеЯроваяВКССВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:26Выборы под запретом: Стефанчук назвал условие, без которого голосование не состоится
16:24"Сжигают рой дронов": действительно ли Британия разработала идеальное микроволновое ПВО
16:0921 августа 2026 года, утренний эфир
16:07Оборонный гигант из Италии открыл филиал в Киеве
15:59Фигурантам коррупционного скандала на Украине назначили многомиллионные залоги
15:53На британском фестивале продавали повязки СС и свастику
15:42Алехин: Штурмовая авиация ВС РФ уничтожила резервы 475-го полка ВСУ в Слатино и Должике
15:30Медведев: обязательства "Единой России" должны быть исполнены
15:24Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю
15:23Киевский режим поссорился с Netflix из-за мультсерила "Маша и Медведь" - пресса Франции
15:02В Киеве испугались, что "Маша и Медведь" учит детей любить Россию
14:52Турецкий спецназ решил обезвредить беспилотник, найденный на побережье Черного моря
14:38Два BMW сбили отца с дочерью на красный свет: подробности жуткого ДТП во Львове
14:28Reuters: Фёдоров едет в США за деньгами на оборонные проекты, а не за поддержкой выборов
14:21Киев хочет потратить кредит ЕС на противоракетные системы - СМИ
14:18В косынке и с когтями: Зеленский наказал главных врагов Украины
14:02Русский доброволец с 1992 года: начинал с Приднестровья и Боснии, прошел Чечню и Новороссию
13:58Судно турецкой компании атаковано беспилотником в Черном море
13:29Губернатор Херсонской области рассказал о погибших и раненых при атаках ВСУ
13:27"Вызывает только изумление": Песков ответил Туску на оправдание теракта на "Северных потоках"
Лента новостейМолния