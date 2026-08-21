https://ukraina.ru/20260821/proryvy-rossiyskoy-armii-kotorye-zastali-vsu-vrasplokh-glavnye-sobytiya-svo-za-nedelyu-1082681614.html

Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю

Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю - 21.08.2026 Украина.ру

Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю

По всей линии соприкосновения продолжаются упорные и ожесточённые бои.

2026-08-21T15:24

2026-08-21T15:24

2026-08-21T15:24

эксклюзив

вооруженные силы украины

александр сидоров

россия

орехов

запорожье

яровая

вкс

сво

спецоперация

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Весомый вклад в продвижение российской армии на всех направлениях вносят расчёты огнемётных систем, дроноводы и мобильные огневые группы. Российские войска ударами оперативно-тактической авиации, боевых беспилотников, ракетных и артиллерийских систем уничтожают логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.На участках фронта в Харьковской и Сумской областей действуют группировки войск "Север" и "Запад". Штурмовые подразделения "северян" продвигаются вглубь Сумской области. По свидетельствам очевидцев в Сумах, Полтаве и Чернигове госпитали переполнены украинскими военными — раненых в последнее время всё чаще эвакуируют в Киев. В ежесуточном режиме наносятся удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Харькова, Благодатного, Избицкого, Бугаевки, Новоалександровки, Приколотного, Потихоново, Широкого, Слизнево, Малой Рогани, Бобровки, Золочева, Полевой, Гонтаровки и Михайловки.По данным с мест, в зоне ответственности группировки "Запад" наши войска наносят массированные удары по скоплениям ВСУ в лесных массивах в районах Маяков, Сидорова, Яровой, Дробышева, Святогорска. Любое двигающийся противник автоматически превращается в цель. На Лиманском направлении противник ещё удерживает Боровую и Шийковку. Перебрасывая сюда резервы, украинские подразделения попытаются срезать выступ 20-й армии и деблокировать Лиман. Купянск, по данным военкоров, практически полностью под контролем российских войск: противник прикрывается арьергардами и дроновой завесой. Идут бои за Московку и на подступах к Соболевке, продолжается выдавливание противника из Радьковки для создания устойчивого плацдарма на правом берегу Оскола.В северной части Великобурлукского узла обороны прочно зажимаются подразделения 159-й бригады ВСУ. Российские войска закрепились в Купино, наступают на Чёрное, ведут бои в Ольховатке и Васильевке, узким клином продвигаясь по долине реки Плотва на Благодатовку и Нефёдовку — основные линии снабжения. Линия боевого соприкосновения здесь сдвинута от Белгородской области почти на 20 километров. Севернее Харькова продолжаются бои за Казачью Лопань, официально освобождена Щербаковка. Прорыв в сторону Слатино позволит навязать противнику сражение за Уды и Золочев.Стоит сказать, что в поселке городского типа Печенеги, как в любом прифронтовом населённом пункте, осталось мало гражданских. Сам поселок стал перевалочной базой и "ночлегом" для украинских военных, направляющихся в зону боёв в Волчанском и Великобурлукском районах Харьковской области, огибая Печенежское водохранилище. Накануне туда основательно прилетело.Наши огневые средства накрыли скопление транспорта и живой силы противника возле популярного для украинских военнослужащих кафе. Киевские и местные СМИ решили из этого инцидента слепить "военное преступление", но не вышло: иностранные наёмники-колумбийцы выложили в социальные сети горящие автомобили ВСУ.Одним из ключевых успехов на этом направлении стало установление огневого контроля над трассой Изюм-Славянск. Эта дорога, являющаяся частью маршрута М-03, долгое время служила главной артерией снабжения ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Но теперь она превратилась в "коридор смерти". Альтернативные маршруты, например, через Барвенково, — гораздо длиннее и не подходят для срочной доставки грузов и эвакуации.В сводке Минобороны России сообщается, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Освобождён населённый пункт Ореховатка в ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" освободили Андреевскую Общину, в которую входят сёла Андреевка, Староандреевка, Новоандреевка и Сергеевка. Подтверждён контроль над Красным Кутом, об освобождении которого сообщалось раньше. Южнее Покровска группировка "Центр", опираясь на Новогородское, выходит на дальние подступы к Межевой — важному опорному пункту противника в Днепропетровской области. Начало боёв за неё, по оценке военкоров, резко осложнит положение ВСУ на юге Днепропетровщины.Основные бои развернулись севернее — от Мирного и дальше за Новогригоровку. Срезается выступ, вдавливавшийся в позиции наших штурмовых подразделений. Наступление продолжается на линию Рубежное — Золотой Колодезь — Грузское — Новониколаевка — Новогригоровка. Противник перебрасывает сюда резервы с полосы обеспечения группировки "Восток", включая штурмовые подразделения 7-го десантно-штурмового корпуса.На Дружковском участке фронта вбит клин Павловка — Торское — Торецкое — Красный Кут. Официально освобождена Новониколаевка, идут бои в Новогригоровке и Райском. При прорыве линии Золотой Колодезь — Грузское — Новониколаевка открывается возможность обхода Дружковки с запада и создания охвата всей Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому, полагают наши эксперты, задача противника — стабилизировать этот участок и нанести контрудар в направлении Константиновки, чтобы вернуть её.На флангах группировок войск "Центр" и "Юг" ситуация заметно обострилась. Накануне Минобороны сообщило об освобождении Первомайки — небольшого хутора на стыке двух долин, по которым идёт продвижение к Краматорску. В районе Славянска продолжаются ожесточённые бои на восточных и юго-восточных окраинах Николаевки — "восточных ворот" города. Наши армейские подразделения вплотную приблизились к Краматорску. После занятия села Першомарьевка, под наш контроль перешла Змеиная гора – одна из двух ключевых высот на этом участке.Ситуация в зоне ответственности группировки "Восток" меняется с каждым днеё. Штурмовики 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса вклинились в оборону противника более чем на 3 километра и освободили населённый пункт Новосолошино в Запорожской области. В ходе напряжённых боёв воинами-сахалинцами взят под контроль очередной район обороны, заблаговременно подготовленный противником. Он расположен уже за рекой Верхняя Терса. В свою очередь подразделения группировки "Днепр" зачистили территорию до реки Конка в Малой Токмачке, также освобождена территория и юго-западнее населенного пункта до Новоданиловки. В самом Орехове бои идут в районе железнодорожной станции "Ореховская" и у Преображенки. ВКС РФ нанесли авиаудар по мосту Преображенского через Днепр в Запорожье. В результате разрушено железнодорожное полотно и критически деформированы несущие конструкции сооружения. Украинские СМИ сообщили, что движение по переправе было полностью перекрыто. Мост Преображенского в Запорожье соединяет остров Хортица с правобережной и левобережной частями города Запорожье. Пока это единственный мост через Днепр, до которого могут дотянуться наши ВКС, не входя в зону поражения украинской ПВО.В целом ситуация под Ореховом изменилась в пользу наших войск: противник утратил возможность контрнаступать и всё с большим трудом удерживает оборону. По мнению экспертов, это связано с эффективной боевой работой по тылам — ударами по складам в Запорожье и по Преображенскому мосту, движение по которому было прервано. Ресурсов для переброски резервов на этот участок у ВСУ, по их мнению, попросту нет.Подразделения 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ведут наступательную операцию непосредственно в Орехове, расширяя контроль над городом. Южнее группировка войск "Днепр" после зачистки побережья бывшего Каховского водохранилища пытается установить контроль над южной частью Приморского, выбить противника из Степногорска и развивает наступление на Новояковлевку, Лукьяновское и Юрковку. Фактически наши штурмовики прорвали первую линию обороны, которую противник создавал прошлой осенью для прикрытия подходов к Орехову с востока. Бойцы подразделений группировки "Восток" продвинулась по лесополосам юго-западнее Чудесного и севернее Белогорья. Идёт охват Орехова с востока и северо-востока, когда фронт рассекается, движение усиливается по флангам.Военные эксперты сходятся во мнении: начало полноценных городских боёв и окружение украинского гарнизона в Малой Токмачке стали для ВСУ неожиданностью. Армейские подразделения 36-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели добиться значительного успеха на Запорожском направлении, пробив брешь в резервной линии обороны украинской армии, прикрывающей коммуникации гарнизона Ореховского укрепрайона.Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе

https://ukraina.ru/20260813/12-let-zalivali-betonom-kak-rossiyskaya-armiya-mozhet-osvobodit-slavyansk-i-kramatorsk-1082459680.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, вооруженные силы украины, александр сидоров, россия, орехов, запорожье, яровая, вкс, сво, спецоперация