https://ukraina.ru/20260821/pod-moskvoy-sbili-sem-bpla-aeroporty-ogranicheny-v-poltakh-1082675261.html

Под Москвой сбили семь БПЛА. Аэропорты ограничены в полётах

Под Москвой сбили семь БПЛА. Аэропорты ограничены в полётах - 21.08.2026 Украина.ру

Под Москвой сбили семь БПЛА. Аэропорты ограничены в полётах

Силы ПВО ВС России сбили семь украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин 21 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-21T08:23

2026-08-21T08:23

2026-08-21T08:24

украина.ру

россия

москва

подмосковье

сергей собянин

минобороны

минобороны рф

пво

росавиация

аэропорты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/12/1082577154_0:70:1350:829_1920x0_80_0_0_139934878bf7be032669b38a24b752e8.jpg

В Подмосковье российские зенитчики работают по вражеским БПЛА, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к столице."Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 7:17 мск.Подмосковные аэропорты Жуковский и Домодедово с 6:48 мск остаются закрытыми для полётов. Аэропорт Шереметьево, который ранее прекращал принимать и отправлять рейсы, с 8:10 мск работает "по согласованию с соответствующими органами" из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в прилегающих районах.Также "по согласованию" с 6:04 мск работает Внуково.Ранее сообщалось, что Росавиация закрыла для полётов ещё шесть аэропортов.Ограничения вводятся в связи с объявлением в регионах опасности (тревоги) по БПЛА. Полный список "тревожных" регионов по состоянию на начало ночи (0:30 мск) - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

москва

подмосковье

аэропорт

домодедово

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, москва, подмосковье, сергей собянин, минобороны, минобороны рф, пво, росавиация, аэропорты, аэропорт, внуково, домодедово, шереметьево, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация