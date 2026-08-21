Под Москвой сбили семь БПЛА. Аэропорты ограничены в полётах - 21.08.2026 Украина.ру
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Под Москвой сбили семь БПЛА. Аэропорты ограничены в полётах
Под Москвой сбили семь БПЛА. Аэропорты ограничены в полётах - 21.08.2026 Украина.ру
Под Москвой сбили семь БПЛА. Аэропорты ограничены в полётах
Силы ПВО ВС России сбили семь украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин 21 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-21T08:23
2026-08-21T08:24
украина.ру
россия
москва
подмосковье
сергей собянин
минобороны
минобороны рф
пво
росавиация
аэропорты
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В Подмосковье российские зенитчики работают по вражеским БПЛА, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к столице."Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 7:17 мск.Подмосковные аэропорты Жуковский и Домодедово с 6:48 мск остаются закрытыми для полётов. Аэропорт Шереметьево, который ранее прекращал принимать и отправлять рейсы, с 8:10 мск работает "по согласованию с соответствующими органами" из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в прилегающих районах.Также "по согласованию" с 6:04 мск работает Внуково.Ранее сообщалось, что Росавиация закрыла для полётов ещё шесть аэропортов.Ограничения вводятся в связи с объявлением в регионах опасности (тревоги) по БПЛА. Полный список "тревожных" регионов по состоянию на начало ночи (0:30 мск) - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, подмосковье, сергей собянин, минобороны, минобороны рф, пво, росавиация, аэропорты, аэропорт, внуково, домодедово, шереметьево, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Москва, Подмосковье, Сергей Собянин, Минобороны, Минобороны РФ, ПВО, Росавиация, аэропорты, аэропорт, Внуково, Домодедово, Шереметьево, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Под Москвой сбили семь БПЛА. Аэропорты ограничены в полётах

08:23 21.08.2026 (обновлено: 08:24 21.08.2026)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО ВС России сбили семь украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин 21 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье российские зенитчики работают по вражеским БПЛА, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к столице.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 7:17 мск.
Подмосковные аэропорты Жуковский и Домодедово с 6:48 мск остаются закрытыми для полётов. Аэропорт Шереметьево, который ранее прекращал принимать и отправлять рейсы, с 8:10 мск работает "по согласованию с соответствующими органами" из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в прилегающих районах.
Также "по согласованию" с 6:04 мск работает Внуково.
Ранее сообщалось, что Росавиация закрыла для полётов ещё шесть аэропортов.
Ограничения вводятся в связи с объявлением в регионах опасности (тревоги) по БПЛА. Полный список "тревожных" регионов по состоянию на начало ночи (0:30 мск) - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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08:23Под Москвой сбили семь БПЛА. Аэропорты ограничены в полётах
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