Украина бьет по союзникам, правила переговоров с русскими. Что западные СМИ пишут о конфликте - 17.09.2026 Украина.ру
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Украина бьет по союзникам, правила переговоров с русскими. Что западные СМИ пишут о конфликте
Украина бьет по союзникам, правила переговоров с русскими. Что западные СМИ пишут о конфликте - 17.09.2026 Украина.ру
Украина бьет по союзникам, правила переговоров с русскими. Что западные СМИ пишут о конфликте
Украина не может победить Россию в текущем конфликте, признал Владимир Зеленский 16 сентября в интервью американскому телеканалу CBS News. К этому признанию глава киевского режима пришёл после визита в Москву и Киев американских посредников по украинскому урегулированию Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера
2026-09-17T05:04
2026-09-17T05:04
эксклюзив
украина
россия
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир зеленский
ес
нато
вооруженные силы украины
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Переговорный процесс возобновляется, но сумеют ли США найти правильный подход в контактах с Москвой, задаются вопросом западные СМИ.Как вести переговоры с русскимиПроблема в том, что США утратили способность вести сложные переговоры с Россией, пишет американский журнал Foreign Policy. По мнению авторов издания, урегулирование украинского конфликта — это лишь начало, а не конец российско-американского диалога, поскольку сторонам предстоит взаимодействовать по вопросам ядерной безопасности, стратегической стабильности, по космосу, Арктике, пандемиям…Встречи Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве не привели к прорыву, и нет признаков того, что стороны существенно продвинулись вперед по ключевым вопросам, отмечается в статье."Вашингтон поступает правильно, возобновляя переговоры, но дипломатические усилия в отношении России он предпринимает лишь эпизодически (…) Челночная дипломатия на высоком уровне способна открывать запертые двери, но она не в состоянии заменить устойчивые официальные каналы общения и способность представителей власти ими пользоваться", — подчеркивает издание.Для достижений целей Вашингтону нужно не просто вернуться к "нормальным" отношениям с Москвой. Здесь потребуется нечто более фундаментальное: способность вести непростые дела с непростым партнером, полагают авторы издания. Однако проблема в том, что после более чем десятилетнего периода давления и изоляции России, особенно с 2014 года, США во многом лишились этой способности."Это важно, потому что русские — жесткие переговорщики. Целые поколения американских официальных лиц и экспертов, садившихся за стол переговоров с российскими коллегами, уходили с них под впечатлением их дисциплинированности и подготовленности", — сказано в материале.Причина в том, что в российско-американских отношениях постоянно существует определённая асимметрия: пока Москва относит Вашингтон к числу приоритетов внешней политики, для Вашингтона Россия в списке приоритетов конкурирует с Китаем, Ближним Востоком и Европой, констатирует издание.Авторы статьи напоминают об опыте холодной войны и приводят в пример два соглашения: Лэйси-Зарубина об обменах в области науки, техники, образования и культуры, подписанное в 1958 году или комиссии Гор — Черномырдин по экономическому и технологическому сотрудничеству и Обама-Медведев по межправительственному сотрудничеству США и России. Сегодня этот механизм демонтирован, а поколение, имеющее опыт ведения регулярных переговоров с советскими и российскими коллегами, уходит из правительства, говорится в публикации.Чтобы исправить ситуацию, авторы предлагают четыре практических шага, которые США могут предпринять уже сейчас, в разгар глубокой заморозки официальных отношений. Первый из них — собрать воедино оставшиеся знания ветеранов дипломатии — переговорщиков по контролю над вооружениями, которые годами напрямую общались с советскими и русскими коллегами.Второй — Вашингтон должен готовится к переговорам задолго до того, как они ему понадобятся. Третий — американские руководители должны восстановить свою карту противоположной стороны, понять как изменились российские институты власти за годы вооруженного конфликта, научить отличать официальные должности от фактического влияния и власти."Наконец, Вашингтон должен решить, какие официальные каналы надо сохранить в рабочем состоянии, даже если конфронтация усилится. Общение в кризисных ситуациях, снижение ядерных рисков и устранение конфликтов невозможно организовать спонтанно после того, как что-то пошло не так. Эти каналы следует поддерживать, а где это возможно, использовать", — советует издание.Дипломатия никогда не была наградой за хорошее поведение, а переговоры — это не нормализация, это инструмент национальной власти, резюмирует Foreign Policy.Украина атакует в АрктикеИ пока американцы заново учатся вести переговоры с Москвой, режим в Киеве пытается перенести конфликт в Арктику. Американское издание Responsible Statecraft напоминает о попытках ВСУ нанести с использованием Starlink удары по газодобывающим объектам в Ямало-Ненецком автономном округе.“Особую опасность этим ударам придает отсутствие механизмов, способных управиться с подобным инцидентом. Напряжённость между ядерными державами в Арктике уже растет. Конфронтация в регионе способна быстро перерасти в нечто куда более масштабное", — предупреждает издание.И США, и Россия держат стратегические бомбардировщики и подводные лодки к северу от Северного полярного круга, при этом Россия использует Арктику как испытательный полигон для крылатых ракет с ядерной энергоустановкой и подводных дронов, отмечается в статье."Когда-то регион служил площадкой для мер укрепления доверия, обмена данными о военном положении, многостороннего научного сотрудничества и программ, снижавших риски", — напоминают американские аналитики.Сегодня доверие находится на опасно низком уровне, в регионе нарастает военная активность и почти нет механизма, который смог бы остановить случайный манёвр дрона или подлодки на пути к эскалации, отмечают они.Ситуацию усугубляет тот факт, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО в 2023 и 2024 годах семь из восьми арктических государств оказались в составе альянса. Это подтолкнуло Россию как единственную оставшуюся страну региона, которая не является членом НАТО, усилить арктическое сотрудничество с Китаем, отмечается в материале."Москва была вынуждена искать новых партнеров. Россия пригласила береговую охрану Китая сперва наблюдателем на учения под российским руководством, а позже — подписантом официального меморандума о сотрудничестве в области морской безопасности", — цитирует издание Владимира Кулишова, возглавляющего погранслужбу РФ.Таким образом Пекин получил стратегическую опору в Арктике, которую Пентагон воспринимает как главную угрозу американской безопасности. Военный конфликт на Украине оборвал многолетнее плодотворное арктическое сотрудничество, и пока возобновляется поиск мира, всем арктическим государствам следует укреплять дипломатические каналы, а прежде всего военный диалог, подобный тому, что норвежские вооруженные силы поддерживают с Россией, советуют аналитики издания."Не кошерно": Брюссель удивила дыра в украинском бюджетеНехватка перехватчиков и неожиданно образовавшаяся в украинском бюджете брешь в 27 млрд долларов больше всего пугают европейских союзников Украины, утверждает The Washington Post.По данным издания, особое раздражение у европейских доноров вызвал не сам факт дефицита, а то, как о нём объявили. "Украина могла бы подать эту новость иначе — у коалиции сторонников осталось ощущение, словно на них сбросили бомбу", — приводит WP слова высокопоставленного европейского дипломата.В Брюсселе царило убеждение, что потребности Киева на этот и следующий год уже покрыты. ЕС уже выделил свыше ста миллиардов долларов, поэтому у чиновников возникли серьёзные вопросы к тому, как была рассчитана сумма в 27 миллиардов, отмечается в публикации.Проблема усугубляется политическим контекстом: Европа занята спорами о собственном многолетнем бюджете, а националистические партии, скептически настроенные к Украине, набирают силу.В это же время Киев сотрясают коррупционные скандалы, напоминает издание. Часть европейских чиновников подозревает, что запрос Киева сознательно преувеличен и является политическим трюком для давления на блок.По словам источников издания, некоторые чиновники ЕС даже заподозрили Киев в том, что он сознательно преувеличивает свои финансовые потребности для дальнейшего давления на блок. Украинское правительство тем временем спешит объяснить нехватку средств растущими расходами на затяжной и высокотехнологичный конфликт, чтобы отвести от себя подозрения в незаконном присвоении средств. А подозрений сейчас на Киев обрушилось множество — на фоне ряда крупных расследований антикоррупционных органов. Украинские экономисты, опрошенные изданием, сравнили переговоры с международными партнерами по украинскому бюджету с "турецким базаром, где покупатель хочет заплатить как можно меньше за товар".Сегодня официальные лица ЕС и Украины ведут переговоры, чтобы определить масштаб дефицита и его источник. Некоторые страны-члены ЕС призывают "возродить спорное предложение" профинансировать Украину за счёт российских активов, замороженных в Европе с начала конфликта, однако этот подход по-прежнему вызывает разногласия, резюмирует Washington Post.
https://ukraina.ru/20260915/tri-puti-v-propast-zapad-prigotovil-novye-plany-voyny-s-rossiey-1083207871.html
https://ukraina.ru/20260907/arktika-na-grani-konflikta-sergey-grinyaev-o-tom-kak-nato-ispolzuet-opyt-voyny-na-ukraine-protiv-1083042680.html
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Татьяна Стоянович
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский, ес, нато, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Украина, Россия, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, Вооруженные силы Украины

Украина бьет по союзникам, правила переговоров с русскими. Что западные СМИ пишут о конфликте

05:04 17.09.2026
 
© Фото : коллаж Украина.РуУкраина в международном контексте
Украина в международном контексте - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Украина не может победить Россию в текущем конфликте, признал Владимир Зеленский 16 сентября в интервью американскому телеканалу CBS News. К этому признанию глава киевского режима пришёл после визита в Москву и Киев американских посредников по украинскому урегулированию Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера
Переговорный процесс возобновляется, но сумеют ли США найти правильный подход в контактах с Москвой, задаются вопросом западные СМИ.
Как вести переговоры с русскими
Проблема в том, что США утратили способность вести сложные переговоры с Россией, пишет американский журнал Foreign Policy. По мнению авторов издания, урегулирование украинского конфликта — это лишь начало, а не конец российско-американского диалога, поскольку сторонам предстоит взаимодействовать по вопросам ядерной безопасности, стратегической стабильности, по космосу, Арктике, пандемиям…
Встречи Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве не привели к прорыву, и нет признаков того, что стороны существенно продвинулись вперед по ключевым вопросам, отмечается в статье.
"Вашингтон поступает правильно, возобновляя переговоры, но дипломатические усилия в отношении России он предпринимает лишь эпизодически (…) Челночная дипломатия на высоком уровне способна открывать запертые двери, но она не в состоянии заменить устойчивые официальные каналы общения и способность представителей власти ими пользоваться", — подчеркивает издание.
Для достижений целей Вашингтону нужно не просто вернуться к "нормальным" отношениям с Москвой. Здесь потребуется нечто более фундаментальное: способность вести непростые дела с непростым партнером, полагают авторы издания. Однако проблема в том, что после более чем десятилетнего периода давления и изоляции России, особенно с 2014 года, США во многом лишились этой способности.
"Это важно, потому что русские — жесткие переговорщики. Целые поколения американских официальных лиц и экспертов, садившихся за стол переговоров с российскими коллегами, уходили с них под впечатлением их дисциплинированности и подготовленности", — сказано в материале.
Причина в том, что в российско-американских отношениях постоянно существует определённая асимметрия: пока Москва относит Вашингтон к числу приоритетов внешней политики, для Вашингтона Россия в списке приоритетов конкурирует с Китаем, Ближним Востоком и Европой, констатирует издание.
- РИА Новости, 1920, 15.09.2026
15 сентября, 15:02
Три пути в пропасть: Запад приготовил новые планы войны с РоссиейОстрейшие политические разборки на Украине, чреватые даже бунтом против недопрезидента Владимира Зеленского, несколько отодвинули в тень тему переговоров о мире. Но не убрали её с повестки дня. Потому что силы, заинтересованные в войне между Россией и Украиной, по-прежнему имеются.
Авторы статьи напоминают об опыте холодной войны и приводят в пример два соглашения: Лэйси-Зарубина об обменах в области науки, техники, образования и культуры, подписанное в 1958 году или комиссии Гор — Черномырдин по экономическому и технологическому сотрудничеству и Обама-Медведев по межправительственному сотрудничеству США и России. Сегодня этот механизм демонтирован, а поколение, имеющее опыт ведения регулярных переговоров с советскими и российскими коллегами, уходит из правительства, говорится в публикации.
Чтобы исправить ситуацию, авторы предлагают четыре практических шага, которые США могут предпринять уже сейчас, в разгар глубокой заморозки официальных отношений. Первый из них — собрать воедино оставшиеся знания ветеранов дипломатии — переговорщиков по контролю над вооружениями, которые годами напрямую общались с советскими и русскими коллегами.
Второй — Вашингтон должен готовится к переговорам задолго до того, как они ему понадобятся. Третий — американские руководители должны восстановить свою карту противоположной стороны, понять как изменились российские институты власти за годы вооруженного конфликта, научить отличать официальные должности от фактического влияния и власти.
"Наконец, Вашингтон должен решить, какие официальные каналы надо сохранить в рабочем состоянии, даже если конфронтация усилится. Общение в кризисных ситуациях, снижение ядерных рисков и устранение конфликтов невозможно организовать спонтанно после того, как что-то пошло не так. Эти каналы следует поддерживать, а где это возможно, использовать", — советует издание.
Дипломатия никогда не была наградой за хорошее поведение, а переговоры — это не нормализация, это инструмент национальной власти, резюмирует Foreign Policy.
Украина атакует в Арктике
И пока американцы заново учатся вести переговоры с Москвой, режим в Киеве пытается перенести конфликт в Арктику. Американское издание Responsible Statecraft напоминает о попытках ВСУ нанести с использованием Starlink удары по газодобывающим объектам в Ямало-Ненецком автономном округе.
Особую опасность этим ударам придает отсутствие механизмов, способных управиться с подобным инцидентом. Напряжённость между ядерными державами в Арктике уже растет. Конфронтация в регионе способна быстро перерасти в нечто куда более масштабное", — предупреждает издание.
И США, и Россия держат стратегические бомбардировщики и подводные лодки к северу от Северного полярного круга, при этом Россия использует Арктику как испытательный полигон для крылатых ракет с ядерной энергоустановкой и подводных дронов, отмечается в статье.
"Когда-то регион служил площадкой для мер укрепления доверия, обмена данными о военном положении, многостороннего научного сотрудничества и программ, снижавших риски", — напоминают американские аналитики.
Сегодня доверие находится на опасно низком уровне, в регионе нарастает военная активность и почти нет механизма, который смог бы остановить случайный манёвр дрона или подлодки на пути к эскалации, отмечают они.
Ситуацию усугубляет тот факт, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО в 2023 и 2024 годах семь из восьми арктических государств оказались в составе альянса. Это подтолкнуло Россию как единственную оставшуюся страну региона, которая не является членом НАТО, усилить арктическое сотрудничество с Китаем, отмечается в материале.
"Москва была вынуждена искать новых партнеров. Россия пригласила береговую охрану Китая сперва наблюдателем на учения под российским руководством, а позже — подписантом официального меморандума о сотрудничестве в области морской безопасности", — цитирует издание Владимира Кулишова, возглавляющего погранслужбу РФ.
Сергей Гриняев интервью - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
7 сентября, 06:06
Арктика на грани конфликта? Сергей Гриняев о том, как НАТО использует опыт войны на Украине против РоссииПосле начала войны на Украине Арктика превратилась в зону военного риска. В чем заключается новая стратегия НАТО и как Россия будет защищать Арктику, в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, генеральный директор АНО "Центр стратегических оценок и прогнозов", доктор технических наук Сергей Гриняев.
Таким образом Пекин получил стратегическую опору в Арктике, которую Пентагон воспринимает как главную угрозу американской безопасности. Военный конфликт на Украине оборвал многолетнее плодотворное арктическое сотрудничество, и пока возобновляется поиск мира, всем арктическим государствам следует укреплять дипломатические каналы, а прежде всего военный диалог, подобный тому, что норвежские вооруженные силы поддерживают с Россией, советуют аналитики издания.
"Не кошерно": Брюссель удивила дыра в украинском бюджете
Нехватка перехватчиков и неожиданно образовавшаяся в украинском бюджете брешь в 27 млрд долларов больше всего пугают европейских союзников Украины, утверждает The Washington Post.
По данным издания, особое раздражение у европейских доноров вызвал не сам факт дефицита, а то, как о нём объявили.
"Украина могла бы подать эту новость иначе — у коалиции сторонников осталось ощущение, словно на них сбросили бомбу", — приводит WP слова высокопоставленного европейского дипломата.
В Брюсселе царило убеждение, что потребности Киева на этот и следующий год уже покрыты. ЕС уже выделил свыше ста миллиардов долларов, поэтому у чиновников возникли серьёзные вопросы к тому, как была рассчитана сумма в 27 миллиардов, отмечается в публикации.
Проблема усугубляется политическим контекстом: Европа занята спорами о собственном многолетнем бюджете, а националистические партии, скептически настроенные к Украине, набирают силу.
В это же время Киев сотрясают коррупционные скандалы, напоминает издание. Часть европейских чиновников подозревает, что запрос Киева сознательно преувеличен и является политическим трюком для давления на блок.

"Внезапно спустить все деньги, а потом просто пожать плечами — это, знаете, не совсем кошерно", — приводит WP слова европейского дипломата.

По словам источников издания, некоторые чиновники ЕС даже заподозрили Киев в том, что он сознательно преувеличивает свои финансовые потребности для дальнейшего давления на блок. Украинское правительство тем временем спешит объяснить нехватку средств растущими расходами на затяжной и высокотехнологичный конфликт, чтобы отвести от себя подозрения в незаконном присвоении средств. А подозрений сейчас на Киев обрушилось множество — на фоне ряда крупных расследований антикоррупционных органов.
Украинские экономисты, опрошенные изданием, сравнили переговоры с международными партнерами по украинскому бюджету с "турецким базаром, где покупатель хочет заплатить как можно меньше за товар".
Сегодня официальные лица ЕС и Украины ведут переговоры, чтобы определить масштаб дефицита и его источник. Некоторые страны-члены ЕС призывают "возродить спорное предложение" профинансировать Украину за счёт российских активов, замороженных в Европе с начала конфликта, однако этот подход по-прежнему вызывает разногласия, резюмирует Washington Post.
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