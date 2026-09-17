https://ukraina.ru/20260917/ukraina-bet-po-soyuznikam-pravila-peregovorov-s-russkimi-chto-zapadnye-smi-pishut-o-konflikte-1083235209.html

Украина бьет по союзникам, правила переговоров с русскими. Что западные СМИ пишут о конфликте

Украина бьет по союзникам, правила переговоров с русскими. Что западные СМИ пишут о конфликте - 17.09.2026 Украина.ру

Украина бьет по союзникам, правила переговоров с русскими. Что западные СМИ пишут о конфликте

Украина не может победить Россию в текущем конфликте, признал Владимир Зеленский 16 сентября в интервью американскому телеканалу CBS News. К этому признанию глава киевского режима пришёл после визита в Москву и Киев американских посредников по украинскому урегулированию Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера

2026-09-17T05:04

2026-09-17T05:04

2026-09-17T05:04

эксклюзив

украина

россия

стив уиткофф

джаред кушнер

владимир зеленский

ес

нато

вооруженные силы украины

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Переговорный процесс возобновляется, но сумеют ли США найти правильный подход в контактах с Москвой, задаются вопросом западные СМИ.Как вести переговоры с русскимиПроблема в том, что США утратили способность вести сложные переговоры с Россией, пишет американский журнал Foreign Policy. По мнению авторов издания, урегулирование украинского конфликта — это лишь начало, а не конец российско-американского диалога, поскольку сторонам предстоит взаимодействовать по вопросам ядерной безопасности, стратегической стабильности, по космосу, Арктике, пандемиям…Встречи Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве не привели к прорыву, и нет признаков того, что стороны существенно продвинулись вперед по ключевым вопросам, отмечается в статье."Вашингтон поступает правильно, возобновляя переговоры, но дипломатические усилия в отношении России он предпринимает лишь эпизодически (…) Челночная дипломатия на высоком уровне способна открывать запертые двери, но она не в состоянии заменить устойчивые официальные каналы общения и способность представителей власти ими пользоваться", — подчеркивает издание.Для достижений целей Вашингтону нужно не просто вернуться к "нормальным" отношениям с Москвой. Здесь потребуется нечто более фундаментальное: способность вести непростые дела с непростым партнером, полагают авторы издания. Однако проблема в том, что после более чем десятилетнего периода давления и изоляции России, особенно с 2014 года, США во многом лишились этой способности."Это важно, потому что русские — жесткие переговорщики. Целые поколения американских официальных лиц и экспертов, садившихся за стол переговоров с российскими коллегами, уходили с них под впечатлением их дисциплинированности и подготовленности", — сказано в материале.Причина в том, что в российско-американских отношениях постоянно существует определённая асимметрия: пока Москва относит Вашингтон к числу приоритетов внешней политики, для Вашингтона Россия в списке приоритетов конкурирует с Китаем, Ближним Востоком и Европой, констатирует издание.Авторы статьи напоминают об опыте холодной войны и приводят в пример два соглашения: Лэйси-Зарубина об обменах в области науки, техники, образования и культуры, подписанное в 1958 году или комиссии Гор — Черномырдин по экономическому и технологическому сотрудничеству и Обама-Медведев по межправительственному сотрудничеству США и России. Сегодня этот механизм демонтирован, а поколение, имеющее опыт ведения регулярных переговоров с советскими и российскими коллегами, уходит из правительства, говорится в публикации.Чтобы исправить ситуацию, авторы предлагают четыре практических шага, которые США могут предпринять уже сейчас, в разгар глубокой заморозки официальных отношений. Первый из них — собрать воедино оставшиеся знания ветеранов дипломатии — переговорщиков по контролю над вооружениями, которые годами напрямую общались с советскими и русскими коллегами.Второй — Вашингтон должен готовится к переговорам задолго до того, как они ему понадобятся. Третий — американские руководители должны восстановить свою карту противоположной стороны, понять как изменились российские институты власти за годы вооруженного конфликта, научить отличать официальные должности от фактического влияния и власти."Наконец, Вашингтон должен решить, какие официальные каналы надо сохранить в рабочем состоянии, даже если конфронтация усилится. Общение в кризисных ситуациях, снижение ядерных рисков и устранение конфликтов невозможно организовать спонтанно после того, как что-то пошло не так. Эти каналы следует поддерживать, а где это возможно, использовать", — советует издание.Дипломатия никогда не была наградой за хорошее поведение, а переговоры — это не нормализация, это инструмент национальной власти, резюмирует Foreign Policy.Украина атакует в АрктикеИ пока американцы заново учатся вести переговоры с Москвой, режим в Киеве пытается перенести конфликт в Арктику. Американское издание Responsible Statecraft напоминает о попытках ВСУ нанести с использованием Starlink удары по газодобывающим объектам в Ямало-Ненецком автономном округе.“Особую опасность этим ударам придает отсутствие механизмов, способных управиться с подобным инцидентом. Напряжённость между ядерными державами в Арктике уже растет. Конфронтация в регионе способна быстро перерасти в нечто куда более масштабное", — предупреждает издание.И США, и Россия держат стратегические бомбардировщики и подводные лодки к северу от Северного полярного круга, при этом Россия использует Арктику как испытательный полигон для крылатых ракет с ядерной энергоустановкой и подводных дронов, отмечается в статье."Когда-то регион служил площадкой для мер укрепления доверия, обмена данными о военном положении, многостороннего научного сотрудничества и программ, снижавших риски", — напоминают американские аналитики.Сегодня доверие находится на опасно низком уровне, в регионе нарастает военная активность и почти нет механизма, который смог бы остановить случайный манёвр дрона или подлодки на пути к эскалации, отмечают они.Ситуацию усугубляет тот факт, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО в 2023 и 2024 годах семь из восьми арктических государств оказались в составе альянса. Это подтолкнуло Россию как единственную оставшуюся страну региона, которая не является членом НАТО, усилить арктическое сотрудничество с Китаем, отмечается в материале."Москва была вынуждена искать новых партнеров. Россия пригласила береговую охрану Китая сперва наблюдателем на учения под российским руководством, а позже — подписантом официального меморандума о сотрудничестве в области морской безопасности", — цитирует издание Владимира Кулишова, возглавляющего погранслужбу РФ.Таким образом Пекин получил стратегическую опору в Арктике, которую Пентагон воспринимает как главную угрозу американской безопасности. Военный конфликт на Украине оборвал многолетнее плодотворное арктическое сотрудничество, и пока возобновляется поиск мира, всем арктическим государствам следует укреплять дипломатические каналы, а прежде всего военный диалог, подобный тому, что норвежские вооруженные силы поддерживают с Россией, советуют аналитики издания."Не кошерно": Брюссель удивила дыра в украинском бюджетеНехватка перехватчиков и неожиданно образовавшаяся в украинском бюджете брешь в 27 млрд долларов больше всего пугают европейских союзников Украины, утверждает The Washington Post.По данным издания, особое раздражение у европейских доноров вызвал не сам факт дефицита, а то, как о нём объявили. "Украина могла бы подать эту новость иначе — у коалиции сторонников осталось ощущение, словно на них сбросили бомбу", — приводит WP слова высокопоставленного европейского дипломата.В Брюсселе царило убеждение, что потребности Киева на этот и следующий год уже покрыты. ЕС уже выделил свыше ста миллиардов долларов, поэтому у чиновников возникли серьёзные вопросы к тому, как была рассчитана сумма в 27 миллиардов, отмечается в публикации.Проблема усугубляется политическим контекстом: Европа занята спорами о собственном многолетнем бюджете, а националистические партии, скептически настроенные к Украине, набирают силу.В это же время Киев сотрясают коррупционные скандалы, напоминает издание. Часть европейских чиновников подозревает, что запрос Киева сознательно преувеличен и является политическим трюком для давления на блок.По словам источников издания, некоторые чиновники ЕС даже заподозрили Киев в том, что он сознательно преувеличивает свои финансовые потребности для дальнейшего давления на блок. Украинское правительство тем временем спешит объяснить нехватку средств растущими расходами на затяжной и высокотехнологичный конфликт, чтобы отвести от себя подозрения в незаконном присвоении средств. А подозрений сейчас на Киев обрушилось множество — на фоне ряда крупных расследований антикоррупционных органов. Украинские экономисты, опрошенные изданием, сравнили переговоры с международными партнерами по украинскому бюджету с "турецким базаром, где покупатель хочет заплатить как можно меньше за товар".Сегодня официальные лица ЕС и Украины ведут переговоры, чтобы определить масштаб дефицита и его источник. Некоторые страны-члены ЕС призывают "возродить спорное предложение" профинансировать Украину за счёт российских активов, замороженных в Европе с начала конфликта, однако этот подход по-прежнему вызывает разногласия, резюмирует Washington Post.

https://ukraina.ru/20260915/tri-puti-v-propast-zapad-prigotovil-novye-plany-voyny-s-rossiey-1083207871.html

https://ukraina.ru/20260907/arktika-na-grani-konflikta-sergey-grinyaev-o-tom-kak-nato-ispolzuet-opyt-voyny-na-ukraine-protiv-1083042680.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский, ес, нато, вооруженные силы украины