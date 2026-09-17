"Это большая проблема": Зеленский пожаловался японцам на солдат Северной Кореи - 17.09.2026 Украина.ру
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"Это большая проблема": Зеленский пожаловался японцам на солдат Северной Кореи
"Это большая проблема": Зеленский пожаловался японцам на солдат Северной Кореи - 17.09.2026 Украина.ру
"Это большая проблема": Зеленский пожаловался японцам на солдат Северной Кореи
Армия КНДР создаёт проблемы не только в Евразии, но и в Тихоокеанском регионе. Об этом Владимир Зеленский рассказал 17 сентября подписчикам своего аккаунта после интервью японской медиакорпорации
2026-09-17T14:29
2026-09-17T14:29
новости
северная корея
россия
украина
владимир зеленский
курская область
вооруженные силы украины
союзники
кто
тихий океан
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Накануне Зеленский принял делегацию из Японии и попросил у неё помощи, а также поблагодарил за уже оказанную. Он также дал большое интервью японской компании NHK и пожаловался на помощь России в СВО со стороны Северной Кореи и Китая, с которыми у официального Токио временами особенно напряжённые отношения."Северная Корея отправила в Россию от 30 до 50 тысяч солдат. Россия дала им возможность получить опыт реальных боевых действий и пройти подготовку. Не на цифровом симуляторе, а в реальной жизни", - рассказал Зеленский.По его оценке, "для Северной Кореи это было не дорого". Зеленский не пояснил, понимает под этим."Они могли сделать это только здесь: развернуться, учиться и вернуться. Без значительных потерь, за исключением того, когда они решили напрямую вступить с нами в бой во время Курской операции", - поведал Зеленский.По его словам, военнослужащие КНДР "решили не заходить на территорию Украины, чтобы избежать значительных потерь". Также он рассказал, что северокорейские солдаты "учатся, работают с дронами и операторами дронов, тренируются с ними"."Это большая проблема, тем более для безопасности в Тихоокеанском регионе", - добавил Зеленский.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.В августе 2026 года глава Суджанского района Алексей Спиридонов заявил, что пропавшими без вести за период оккупации ВСУ числятся более 200 в Суджанском районе и 330 по всему приграничью.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.В интервью японской медиакорпорации Зеленский пожаловался также на Китай. Подробности в публикации Зеленский рассказал японцам, как "видел реальную ракету северокорейского производства на Украине"Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, северная корея, россия, украина, владимир зеленский, курская область, вооруженные силы украины, союзники, кто, тихий океан, евразия
Новости, Северная Корея, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Курская область, Вооруженные силы Украины, союзники, КТО, Тихий океан, Евразия

"Это большая проблема": Зеленский пожаловался японцам на солдат Северной Кореи

14:29 17.09.2026
 
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Армия КНДР создаёт проблемы не только в Евразии, но и в Тихоокеанском регионе. Об этом Владимир Зеленский рассказал 17 сентября подписчикам своего аккаунта после интервью японской медиакорпорации
Накануне Зеленский принял делегацию из Японии и попросил у неё помощи, а также поблагодарил за уже оказанную. Он также дал большое интервью японской компании NHK и пожаловался на помощь России в СВО со стороны Северной Кореи и Китая, с которыми у официального Токио временами особенно напряжённые отношения.
"Северная Корея отправила в Россию от 30 до 50 тысяч солдат. Россия дала им возможность получить опыт реальных боевых действий и пройти подготовку. Не на цифровом симуляторе, а в реальной жизни", - рассказал Зеленский.
По его оценке, "для Северной Кореи это было не дорого". Зеленский не пояснил, понимает под этим.
"Они могли сделать это только здесь: развернуться, учиться и вернуться. Без значительных потерь, за исключением того, когда они решили напрямую вступить с нами в бой во время Курской операции", - поведал Зеленский.
По его словам, военнослужащие КНДР "решили не заходить на территорию Украины, чтобы избежать значительных потерь".
Также он рассказал, что северокорейские солдаты "учатся, работают с дронами и операторами дронов, тренируются с ними".
"Это большая проблема, тем более для безопасности в Тихоокеанском регионе", - добавил Зеленский.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.
В августе 2026 года глава Суджанского района Алексей Спиридонов заявил, что пропавшими без вести за период оккупации ВСУ числятся более 200 в Суджанском районе и 330 по всему приграничью.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
В интервью японской медиакорпорации Зеленский пожаловался также на Китай. Подробности в публикации Зеленский рассказал японцам, как "видел реальную ракету северокорейского производства на Украине"
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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