https://ukraina.ru/20260917/eto-bolshaya-problema-zelenskiy-pozhalovalsya-yapontsam-na-soldat-severnoy-korei-1083255855.html

"Это большая проблема": Зеленский пожаловался японцам на солдат Северной Кореи

"Это большая проблема": Зеленский пожаловался японцам на солдат Северной Кореи - 17.09.2026 Украина.ру

"Это большая проблема": Зеленский пожаловался японцам на солдат Северной Кореи

Армия КНДР создаёт проблемы не только в Евразии, но и в Тихоокеанском регионе. Об этом Владимир Зеленский рассказал 17 сентября подписчикам своего аккаунта после интервью японской медиакорпорации

2026-09-17T14:29

2026-09-17T14:29

2026-09-17T14:29

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северная корея

россия

украина

владимир зеленский

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союзники

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тихий океан

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Накануне Зеленский принял делегацию из Японии и попросил у неё помощи, а также поблагодарил за уже оказанную. Он также дал большое интервью японской компании NHK и пожаловался на помощь России в СВО со стороны Северной Кореи и Китая, с которыми у официального Токио временами особенно напряжённые отношения."Северная Корея отправила в Россию от 30 до 50 тысяч солдат. Россия дала им возможность получить опыт реальных боевых действий и пройти подготовку. Не на цифровом симуляторе, а в реальной жизни", - рассказал Зеленский.По его оценке, "для Северной Кореи это было не дорого". Зеленский не пояснил, понимает под этим."Они могли сделать это только здесь: развернуться, учиться и вернуться. Без значительных потерь, за исключением того, когда они решили напрямую вступить с нами в бой во время Курской операции", - поведал Зеленский.По его словам, военнослужащие КНДР "решили не заходить на территорию Украины, чтобы избежать значительных потерь". Также он рассказал, что северокорейские солдаты "учатся, работают с дронами и операторами дронов, тренируются с ними"."Это большая проблема, тем более для безопасности в Тихоокеанском регионе", - добавил Зеленский.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.В августе 2026 года глава Суджанского района Алексей Спиридонов заявил, что пропавшими без вести за период оккупации ВСУ числятся более 200 в Суджанском районе и 330 по всему приграничью.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.В интервью японской медиакорпорации Зеленский пожаловался также на Китай. Подробности в публикации Зеленский рассказал японцам, как "видел реальную ракету северокорейского производства на Украине"Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, северная корея, россия, украина, владимир зеленский, курская область, вооруженные силы украины, союзники, кто, тихий океан, евразия