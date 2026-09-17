"Либо третья мировая, либо Столетняя война": Ле Пен призвала созвать мирную конференцию по Украине - 17.09.2026 Украина.ру
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"Либо третья мировая, либо Столетняя война": Ле Пен призвала созвать мирную конференцию по Украине
"Либо третья мировая, либо Столетняя война": Ле Пен призвала созвать мирную конференцию по Украине - 17.09.2026 Украина.ру
"Либо третья мировая, либо Столетняя война": Ле Пен призвала созвать мирную конференцию по Украине
Кандидат в президенты Франции и лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала любой ценой организовать масштабную мирную конференцию для завершения украинского конфликта, сообщает LCI
2026-09-17T12:44
2026-09-17T12:45
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Она подчеркнула, что в переговорный процесс необходимо вовлечь как можно больше государств. Политик также обратила внимание, что текущие боевые действия длятся уже дольше Первой мировой войны, однако об этом факте предпочитают молчать.Для достижения соглашения Ле Пен выразила готовность лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, подключив к дипломатическому процессу Германию, Польшу и Турцию. Она напомнила, что историческая роль Парижа всегда заключалась в создании условий для заключения мира.Кроме того, Ле Пен подвергла критике позицию Лондона, отметив, что Великобритания проявляет крайнюю агрессивность на международной арене, зачастую действуя по прямому указанию Вашингтона. По мнению политика, европейским государствам жизненно необходимо отстраниться от подобного воинственного курса.До этого Ле Пен указывала, что Франция больше не способна спонсировать Киев. Представительница оппозиции лидирует в предвыборных рейтингах накануне президентской кампании следующего года и в случае победы обещает полностью перекрыть финансовую помощь Украине.Подробнее - в материале "Мерзость и предатель": Мендель раскрыла правду о Зеленском, удары по Киеву. Хроника на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, украина, франция, киев, марин ле пен, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру, нато
Новости, Украина, Франция, Киев, Марин Ле Пен, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина.ру, НАТО

"Либо третья мировая, либо Столетняя война": Ле Пен призвала созвать мирную конференцию по Украине

12:44 17.09.2026 (обновлено: 12:45 17.09.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкПредвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле
Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Кандидат в президенты Франции и лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала любой ценой организовать масштабную мирную конференцию для завершения украинского конфликта, сообщает LCI
Она подчеркнула, что в переговорный процесс необходимо вовлечь как можно больше государств.
"Любой ценой нужно организовать большую конференцию за мир, чтобы положить конец этому конфликту. Если НАТО вступит в эту войну, это будет третья мировая война либо же мы станем свидетелями Столетней войны", — предупредила она.
Политик также обратила внимание, что текущие боевые действия длятся уже дольше Первой мировой войны, однако об этом факте предпочитают молчать.
Для достижения соглашения Ле Пен выразила готовность лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, подключив к дипломатическому процессу Германию, Польшу и Турцию.
Она напомнила, что историческая роль Парижа всегда заключалась в создании условий для заключения мира.
Кроме того, Ле Пен подвергла критике позицию Лондона, отметив, что Великобритания проявляет крайнюю агрессивность на международной арене, зачастую действуя по прямому указанию Вашингтона. По мнению политика, европейским государствам жизненно необходимо отстраниться от подобного воинственного курса.
До этого Ле Пен указывала, что Франция больше не способна спонсировать Киев.
Представительница оппозиции лидирует в предвыборных рейтингах накануне президентской кампании следующего года и в случае победы обещает полностью перекрыть финансовую помощь Украине.
Подробнее - в материале "Мерзость и предатель": Мендель раскрыла правду о Зеленском, удары по Киеву. Хроника на утро 17 сентября на сайте Украина.ру.
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