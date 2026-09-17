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Школы Херсонской области получили новые учебники по истории Новороссии и Донбасса
Школы Херсонской области получили новые учебники по истории Новороссии и Донбасса - 17.09.2026 Украина.ру
Школы Херсонской области получили новые учебники по истории Новороссии и Донбасса
Новые учебники по истории Новороссии и Донбасса поступили в школы Херсонской области. Об этом 17 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо
2026-09-17T12:50
2026-09-17T12:50
2026-09-17T12:50
новости
херсонская область
новороссия
донбасс
владимир сальдо
владимир путин
учебник
школа
россия
новые регионы
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"В школы Херсонщины поступили новые учебники по истории Новороссии и Донбасса", - заявил губернатор Херсонской области.Российская компания "Транснефть" выпустила учебники "Донбасс и Новороссия" для 6–7 классов по поручению президента России Владимира Путина."История наших регионов в них рассматривается как часть общей истории России", - подчеркнул Сальдо.В своём телеграм-канале губернатор рассказал о том, как вместе с Представительством Херсонской области в Москве помогли организовать передачу учебников в школы региона."Благодарю "Транснефть" за помощь Херсонщине. Теперь по новым изданиям наши школьники будут изучать историю родного края", - написал глава российского региона.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Мир или третья мировая: Украина на развилке судьбы. Хроника событий на утро 17 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, херсонская область, новороссия, донбасс, владимир сальдо, владимир путин, учебник, школа, россия, новые регионы, гуманитарная политика
Новости, Херсонская область, Новороссия, Донбасс, Владимир Сальдо, Владимир Путин, учебник, Школа, Россия, Новые регионы, гуманитарная политика
Школы Херсонской области получили новые учебники по истории Новороссии и Донбасса
Новые учебники по истории Новороссии и Донбасса поступили в школы Херсонской области. Об этом 17 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо
"В школы Херсонщины поступили новые учебники по истории Новороссии и Донбасса", - заявил губернатор Херсонской области.
Российская компания "Транснефть" выпустила учебники "Донбасс и Новороссия" для 6–7 классов по поручению президента России Владимира Путина.
"История наших регионов в них рассматривается как часть общей истории России", - подчеркнул Сальдо.
В своём телеграм-канале губернатор рассказал о том, как вместе с Представительством Херсонской области в Москве помогли организовать передачу учебников в школы региона.
"Благодарю "Транснефть" за помощь Херсонщине. Теперь по новым изданиям наши школьники будут изучать историю родного края", - написал глава российского региона.
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