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Школы Херсонской области получили новые учебники по истории Новороссии и Донбасса

Школы Херсонской области получили новые учебники по истории Новороссии и Донбасса - 17.09.2026 Украина.ру

Школы Херсонской области получили новые учебники по истории Новороссии и Донбасса

Новые учебники по истории Новороссии и Донбасса поступили в школы Херсонской области. Об этом 17 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо

2026-09-17T12:50

2026-09-17T12:50

2026-09-17T12:50

новости

херсонская область

новороссия

донбасс

владимир сальдо

владимир путин

учебник

школа

россия

новые регионы

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"В школы Херсонщины поступили новые учебники по истории Новороссии и Донбасса", - заявил губернатор Херсонской области.Российская компания "Транснефть" выпустила учебники "Донбасс и Новороссия" для 6–7 классов по поручению президента России Владимира Путина."История наших регионов в них рассматривается как часть общей истории России", - подчеркнул Сальдо.В своём телеграм-канале губернатор рассказал о том, как вместе с Представительством Херсонской области в Москве помогли организовать передачу учебников в школы региона."Благодарю "Транснефть" за помощь Херсонщине. Теперь по новым изданиям наши школьники будут изучать историю родного края", - написал глава российского региона.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Мир или третья мировая: Украина на развилке судьбы. Хроника событий на утро 17 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

херсонская область

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новости, херсонская область, новороссия, донбасс, владимир сальдо, владимир путин, учебник, школа, россия, новые регионы, гуманитарная политика