Зеленский окончательно потерял контроль: эксперты о происходящем на Украине - 17.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260917/zelenskiy-okonchatelno-poteryal-kontrol-eksperty-o-proiskhodyaschem-na-ukraine-1083236619.html
Зеленский окончательно потерял контроль: эксперты о происходящем на Украине
Зеленский окончательно потерял контроль: эксперты о происходящем на Украине - 17.09.2026 Украина.ру
Зеленский окончательно потерял контроль: эксперты о происходящем на Украине
Ситуация в украинских элитах обостряется с каждым днём всё сильнее. Один из ярких примеров – история бегства Генпрокурора Украины Руслана Кравченко
2026-09-17T06:02
2026-09-17T06:02
эксклюзив
украина
россия
запад
владимир зеленский
артем пшонка
кравченко
набу
рада
офис генпрокурора
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/01/1078524895_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_83b0230aebdec62d6421fc51c24ca5f7.jpg
Перед внезапным (законным ли?) пересечением границы он подписал постановления о предъявлении подозрения руководителю Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семёну Кривоносу и супруге руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).Позднее в Офисе Генпрокурора опровергли подозрение директору НАБУ – мол, "данная информация не соответствует действительности"."Оказывается, теперь Генпрокурор может объявить "пидозру" (подозрение – укр.), а его Офис позже просто отменить её. Европейский институционализм, который мы заслужили. Где-то в России (бывший Генпрокурор Украины – Ред.) Пшонка заплакал…", - иронизирует популярный на Украине Telegram-канал ЗеРада.Украинский юрист и блогер Тарас Никифорчук тоже вспомнил о Викторе Пшонке, а точнее – о его отъезде. У себя в блоге он опубликовал архивные кадры – настоящий бой на пропускном пункте на границе. Бегство чиновников в тот период бывший глава украинского правительства Николай Азаров впоследствии объяснил тем, что на бывшее руководство началась "звериная охота"."Было время, друзья, 12 лет назад… И всё как-то у них возвращается. Этот (Кравченко – ред.), правда, не так интересно, без каких-то отстреливаний, драк на границе чухнул, говорит – в командировку уехал. Заметьте, для вас граница закрыта. Для простых людей она закрыта и на въезд, и на выезд. Даже те, кто выехали, не могут вернуться, потому что окажутся в мышеловке. А эти деятели… катаются куда хотят", – отметил Никифорчук.Напомним, ранее подконтрольные Западу антикоррупционные структуры провели операцию "Карфаген", разобравшись, как Офис Генпрокурора крышевал мошеннические колл-центры. В рамках дела были задержаны ключевые фигуранты, включая заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.На фоне этого скандала Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности Генерального прокурора, заявив, что это "политическое решение".Жабогадюкинг псевдоэлит гражданина Зеленского"Борьбой жаб и гадюк" назвал это противостояние в верхах бывший депутат Верховной Рады Украины, участник карательной "АТО" в Донбассе Игорь Мосийчук*,**."Реальный такой жабогадюкинг на Олимпе украинской власти среди этих псевдоэлит", – описал он происходящее в эфире интернет-канала MayiakUA.Мосийчук*,** отметил, что он с удовольствием наблюдает, "как коррумпированные офисные жабы [преследуют] этих не менее коррумпированных НАБУ-шных гадюк – и наоборот".Итак, Кравченко тайно, под видом служебной командировки, покинул страну, а Зеленский сделал вид, что он вообще ни при чём, призвав Раду безотлагательно проголосовать за отставку Генпрокурора. Депутаты исполнили: "за" – 317 голосов.Но на Украине Зеленскому не поверили и выдвинули версию, что без его согласия такие подозрения не могли быть подписаны.Да и сам Кравченко заявлял, что он показывал Зеленскому материалы расследований, но тот его "сдерживал" – то есть, влиял на расследование. Мосийчук*,** в связи с этим заявил, что он подал заявление в НАБУ и в Госбюро расследований (ГБР) о вмешательстве "гражданина Зеленского" в работу прокуратуры."Я убеждён, что мы имеем факт сговора Кравченко и Зеленского по нанесению удара по НАБУ и САП после нарушения ими договорняка (судя по контексту, о ненападении – авт.). Я уверен, что подозрение Кравченко подписывал с высокого соизволения Владимира Зеленского, никак иначе. Он был в теме, в доле, информирован и давал на все отмашку", – написал он.Ну а Кравченко, по его словам, бояться нечего: вполне возможно, что завтра-послезавтра он будет просить политическое убежище, и получит его.Зеленский "глуповато" атакует Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв назвал всю эту историю трагикомедией и трагифарсом. Он в эфире интернет-канала Politeka напомнил, что ранее уже говорил о вариантах поведения для Зеленского на фоне коррупционного скандала – тот мог пустить всё на самотек и сделать вид, что ничего не происходит, а мог бы попытаться контратаковать НАБУ и САП. Зеленский выбрал контратаку, но – "получилось глуповато".Эксперт подчеркнул, что по делу главы НАБУ Кривоноса, по которому предъявлено было (или уже не было?) подозрение, срок давности давно истёк. Генпрокурор (уже бывший) все же его подписал и выехал за границу. Но теперь ситуация такова, что все остальные потенциальные участники дела решили не втягиваться в эту историю, понимая, что нынешняя власть не вечна, и всё уже разваливается.Следующим в очереди может оказаться глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия: может вдруг выясниться, что монобольшинство в Раде склеивалось коррупционными деньгами, предположил Золотарёв.А бывшему Генпрокурору, который слишком много знает, по мнению политтехнолга, "надо залечь на дно и не отсвечивать". Опасность для него может исходить как раз от тех людей, "с кем он тесно и плотно работал".* лица, признанные в РФ иноагентами;** лица, внесённые в список экстремистов и террористов в РФ.На эту тему – в статье Никиты Волковича "Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офис генпрокурора в Киеве"
https://ukraina.ru/20260911/poteryaet-vs-zelenskiy-bolshe-ne-mozhet-uderzhivat-situatsiyu-na-ukraine-1083142814.html
https://ukraina.ru/20260916/krakh-grivny-i-eda-za-granitsey-chto-zhdt-ukrainu-zimoy-1083230773.html
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/01/1078524895_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_44c81c49cff52c1a412825516a5efc76.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, запад, владимир зеленский, артем пшонка, кравченко, набу, рада, офис генпрокурора
Эксклюзив, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Артем Пшонка, Кравченко, НАБУ, Рада, Офис генпрокурора

Зеленский окончательно потерял контроль: эксперты о происходящем на Украине

06:02 17.09.2026
 
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир ЗеленськийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
Читать в
ДзенTelegram
Андрей Лубенский
Автор Украина.РУ
Все материалы
Ситуация в украинских элитах обостряется с каждым днём всё сильнее. Один из ярких примеров – история бегства Генпрокурора Украины Руслана Кравченко
Перед внезапным (законным ли?) пересечением границы он подписал постановления о предъявлении подозрения руководителю Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семёну Кривоносу и супруге руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Позднее в Офисе Генпрокурора опровергли подозрение директору НАБУ – мол, "данная информация не соответствует действительности".
"Оказывается, теперь Генпрокурор может объявить "пидозру" (подозрение – укр.), а его Офис позже просто отменить её. Европейский институционализм, который мы заслужили. Где-то в России (бывший Генпрокурор Украины – Ред.) Пшонка заплакал…", - иронизирует популярный на Украине Telegram-канал ЗеРада.
Украинский юрист и блогер Тарас Никифорчук тоже вспомнил о Викторе Пшонке, а точнее – о его отъезде. У себя в блоге он опубликовал архивные кадры – настоящий бой на пропускном пункте на границе. Бегство чиновников в тот период бывший глава украинского правительства Николай Азаров впоследствии объяснил тем, что на бывшее руководство началась "звериная охота".
"Было время, друзья, 12 лет назад… И всё как-то у них возвращается. Этот (Кравченко – ред.), правда, не так интересно, без каких-то отстреливаний, драк на границе чухнул, говорит – в командировку уехал. Заметьте, для вас граница закрыта. Для простых людей она закрыта и на въезд, и на выезд. Даже те, кто выехали, не могут вернуться, потому что окажутся в мышеловке. А эти деятели… катаются куда хотят", – отметил Никифорчук.
Напомним, ранее подконтрольные Западу антикоррупционные структуры провели операцию "Карфаген", разобравшись, как Офис Генпрокурора крышевал мошеннические колл-центры. В рамках дела были задержаны ключевые фигуранты, включая заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- РИА Новости, 1920, 11.09.2026
11 сентября, 16:33
Потеряет всё: Зеленский больше не может удерживать ситуацию на УкраинеНедавние коррупционные скандалы в стране, как может показаться на первый взгляд, не коснулись лично Зеленского и существенно не отразились на его рейтинге, но пошатнули авторитет как внутри Украины, так и на международной арене.
На фоне этого скандала Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности Генерального прокурора, заявив, что это "политическое решение".
Жабогадюкинг псевдоэлит гражданина Зеленского
"Борьбой жаб и гадюк" назвал это противостояние в верхах бывший депутат Верховной Рады Украины, участник карательной "АТО" в Донбассе Игорь Мосийчук*,**.
"Реальный такой жабогадюкинг на Олимпе украинской власти среди этих псевдоэлит", – описал он происходящее в эфире интернет-канала MayiakUA.
Мосийчук*,** отметил, что он с удовольствием наблюдает, "как коррумпированные офисные жабы [преследуют] этих не менее коррумпированных НАБУ-шных гадюк – и наоборот".
Итак, Кравченко тайно, под видом служебной командировки, покинул страну, а Зеленский сделал вид, что он вообще ни при чём, призвав Раду безотлагательно проголосовать за отставку Генпрокурора. Депутаты исполнили: "за" – 317 голосов.
Но на Украине Зеленскому не поверили и выдвинули версию, что без его согласия такие подозрения не могли быть подписаны.
Да и сам Кравченко заявлял, что он показывал Зеленскому материалы расследований, но тот его "сдерживал" – то есть, влиял на расследование. Мосийчук*,** в связи с этим заявил, что он подал заявление в НАБУ и в Госбюро расследований (ГБР) о вмешательстве "гражданина Зеленского" в работу прокуратуры.
"Я убеждён, что мы имеем факт сговора Кравченко и Зеленского по нанесению удара по НАБУ и САП после нарушения ими договорняка (судя по контексту, о ненападении – авт.). Я уверен, что подозрение Кравченко подписывал с высокого соизволения Владимира Зеленского, никак иначе. Он был в теме, в доле, информирован и давал на все отмашку", – написал он.
Денежные купюры и монеты России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
Вчера, 14:03
Крах гривны и еда за границей: что ждёт Украину зимойУкраину ждёт настоящий голод: об этом заговорили и в экспертном сообществе, и в СМИ после того, как стали появляться видео и фотографии пустых полок в украинских супермаркетах. При этом склады по большей части разрушены, а возможностей и ресурсов для их быстрого восстановления у официального Киева, а тем более у частных компаний, нет.
Ну а Кравченко, по его словам, бояться нечего: вполне возможно, что завтра-послезавтра он будет просить политическое убежище, и получит его.
Зеленский "глуповато" атакует
Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв назвал всю эту историю трагикомедией и трагифарсом. Он в эфире интернет-канала Politeka напомнил, что ранее уже говорил о вариантах поведения для Зеленского на фоне коррупционного скандала – тот мог пустить всё на самотек и сделать вид, что ничего не происходит, а мог бы попытаться контратаковать НАБУ и САП. Зеленский выбрал контратаку, но – "получилось глуповато".
Эксперт подчеркнул, что по делу главы НАБУ Кривоноса, по которому предъявлено было (или уже не было?) подозрение, срок давности давно истёк. Генпрокурор (уже бывший) все же его подписал и выехал за границу. Но теперь ситуация такова, что все остальные потенциальные участники дела решили не втягиваться в эту историю, понимая, что нынешняя власть не вечна, и всё уже разваливается.
Следующим в очереди может оказаться глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия: может вдруг выясниться, что монобольшинство в Раде склеивалось коррупционными деньгами, предположил Золотарёв.
А бывшему Генпрокурору, который слишком много знает, по мнению политтехнолга, "надо залечь на дно и не отсвечивать". Опасность для него может исходить как раз от тех людей, "с кем он тесно и плотно работал".
* лица, признанные в РФ иноагентами;
** лица, внесённые в список экстремистов и террористов в РФ.
На эту тему – в статье Никиты Волковича "Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офис генпрокурора в Киеве"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийАртем ПшонкаКравченкоНАБУРадаОфис генпрокурора
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:02Зеленский окончательно потерял контроль: эксперты о происходящем на Украине
05:14В России запустили российско-китайское производство мотоциклов для СВО
05:04Украина бьет по союзникам, правила переговоров с русскими. Что западные СМИ пишут о конфликте
05:00Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:13Киев в огне: началась массированная ракетная атака на Украину
03:18ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибла женщина, семь мирных жителей ранены
02:56В Белгородской области от атак БПЛА пострадали девять мирных жителей: подробности
02:01Силы ПВО и МОГ отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на Севастополь
01:42Взрывы в Одессе и Киеве: ночная работа "Геранями", "Бандеролями" и управляемыми авиабомбами
01:01МУС в Гааге начал процесс о гибели турецкого моряка после удара украинского БПЛА
00:29Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки ещё снизилась
21:24Между Россией и Украиной вспыхнула шахматная война: в роли оружия — бывший советник Зеленского
20:04ЕС помог киевскому режиму на 220 млрд евро - Каллас
19:54Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят взрывом и глобальной катастрофой - генсек ООН
19:50Алексей Самойлов: ВС России стянули резервы ВСУ к Лиману, чтобы завершить окружение Орехова и Доброполья
19:35Еврокомиссия желает создать "Европейский Совбез" с Украиной - в Киеве не против
19:08Украинского военнослужащего будут судить за продажу шести тонн взрывчатки
19:02Мобилизация в тупике, война в руках дельцов: Залужный учит Киев воевать – из Лондона
18:56"Квартал 95" понёс складские потери
18:38ВС России поразили контейнеровоз под Одессой
Лента новостейМолния