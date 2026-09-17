https://ukraina.ru/20260917/zelenskiy-okonchatelno-poteryal-kontrol-eksperty-o-proiskhodyaschem-na-ukraine-1083236619.html

Зеленский окончательно потерял контроль: эксперты о происходящем на Украине

Зеленский окончательно потерял контроль: эксперты о происходящем на Украине - 17.09.2026 Украина.ру

Зеленский окончательно потерял контроль: эксперты о происходящем на Украине

Ситуация в украинских элитах обостряется с каждым днём всё сильнее. Один из ярких примеров – история бегства Генпрокурора Украины Руслана Кравченко

2026-09-17T06:02

2026-09-17T06:02

2026-09-17T06:02

эксклюзив

украина

россия

запад

владимир зеленский

артем пшонка

кравченко

набу

рада

офис генпрокурора

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Перед внезапным (законным ли?) пересечением границы он подписал постановления о предъявлении подозрения руководителю Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семёну Кривоносу и супруге руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).Позднее в Офисе Генпрокурора опровергли подозрение директору НАБУ – мол, "данная информация не соответствует действительности"."Оказывается, теперь Генпрокурор может объявить "пидозру" (подозрение – укр.), а его Офис позже просто отменить её. Европейский институционализм, который мы заслужили. Где-то в России (бывший Генпрокурор Украины – Ред.) Пшонка заплакал…", - иронизирует популярный на Украине Telegram-канал ЗеРада.Украинский юрист и блогер Тарас Никифорчук тоже вспомнил о Викторе Пшонке, а точнее – о его отъезде. У себя в блоге он опубликовал архивные кадры – настоящий бой на пропускном пункте на границе. Бегство чиновников в тот период бывший глава украинского правительства Николай Азаров впоследствии объяснил тем, что на бывшее руководство началась "звериная охота"."Было время, друзья, 12 лет назад… И всё как-то у них возвращается. Этот (Кравченко – ред.), правда, не так интересно, без каких-то отстреливаний, драк на границе чухнул, говорит – в командировку уехал. Заметьте, для вас граница закрыта. Для простых людей она закрыта и на въезд, и на выезд. Даже те, кто выехали, не могут вернуться, потому что окажутся в мышеловке. А эти деятели… катаются куда хотят", – отметил Никифорчук.Напомним, ранее подконтрольные Западу антикоррупционные структуры провели операцию "Карфаген", разобравшись, как Офис Генпрокурора крышевал мошеннические колл-центры. В рамках дела были задержаны ключевые фигуранты, включая заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.На фоне этого скандала Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности Генерального прокурора, заявив, что это "политическое решение".Жабогадюкинг псевдоэлит гражданина Зеленского"Борьбой жаб и гадюк" назвал это противостояние в верхах бывший депутат Верховной Рады Украины, участник карательной "АТО" в Донбассе Игорь Мосийчук*,**."Реальный такой жабогадюкинг на Олимпе украинской власти среди этих псевдоэлит", – описал он происходящее в эфире интернет-канала MayiakUA.Мосийчук*,** отметил, что он с удовольствием наблюдает, "как коррумпированные офисные жабы [преследуют] этих не менее коррумпированных НАБУ-шных гадюк – и наоборот".Итак, Кравченко тайно, под видом служебной командировки, покинул страну, а Зеленский сделал вид, что он вообще ни при чём, призвав Раду безотлагательно проголосовать за отставку Генпрокурора. Депутаты исполнили: "за" – 317 голосов.Но на Украине Зеленскому не поверили и выдвинули версию, что без его согласия такие подозрения не могли быть подписаны.Да и сам Кравченко заявлял, что он показывал Зеленскому материалы расследований, но тот его "сдерживал" – то есть, влиял на расследование. Мосийчук*,** в связи с этим заявил, что он подал заявление в НАБУ и в Госбюро расследований (ГБР) о вмешательстве "гражданина Зеленского" в работу прокуратуры."Я убеждён, что мы имеем факт сговора Кравченко и Зеленского по нанесению удара по НАБУ и САП после нарушения ими договорняка (судя по контексту, о ненападении – авт.). Я уверен, что подозрение Кравченко подписывал с высокого соизволения Владимира Зеленского, никак иначе. Он был в теме, в доле, информирован и давал на все отмашку", – написал он.Ну а Кравченко, по его словам, бояться нечего: вполне возможно, что завтра-послезавтра он будет просить политическое убежище, и получит его.Зеленский "глуповато" атакует Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв назвал всю эту историю трагикомедией и трагифарсом. Он в эфире интернет-канала Politeka напомнил, что ранее уже говорил о вариантах поведения для Зеленского на фоне коррупционного скандала – тот мог пустить всё на самотек и сделать вид, что ничего не происходит, а мог бы попытаться контратаковать НАБУ и САП. Зеленский выбрал контратаку, но – "получилось глуповато".Эксперт подчеркнул, что по делу главы НАБУ Кривоноса, по которому предъявлено было (или уже не было?) подозрение, срок давности давно истёк. Генпрокурор (уже бывший) все же его подписал и выехал за границу. Но теперь ситуация такова, что все остальные потенциальные участники дела решили не втягиваться в эту историю, понимая, что нынешняя власть не вечна, и всё уже разваливается.Следующим в очереди может оказаться глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия: может вдруг выясниться, что монобольшинство в Раде склеивалось коррупционными деньгами, предположил Золотарёв.А бывшему Генпрокурору, который слишком много знает, по мнению политтехнолга, "надо залечь на дно и не отсвечивать". Опасность для него может исходить как раз от тех людей, "с кем он тесно и плотно работал".* лица, признанные в РФ иноагентами;** лица, внесённые в список экстремистов и террористов в РФ.На эту тему – в статье Никиты Волковича "Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офис генпрокурора в Киеве"

https://ukraina.ru/20260911/poteryaet-vs-zelenskiy-bolshe-ne-mozhet-uderzhivat-situatsiyu-na-ukraine-1083142814.html

https://ukraina.ru/20260916/krakh-grivny-i-eda-za-granitsey-chto-zhdt-ukrainu-zimoy-1083230773.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, запад, владимир зеленский, артем пшонка, кравченко, набу, рада, офис генпрокурора