https://ukraina.ru/20260917/zapad-brosil-svoikh-i-nameknul-zelenskomu-eks-prezidenta-kosovo-prigovorili-k-25-godam-tyurmy-1083254358.html

Запад бросил своих и намекнул Зеленскому: экс-президента Косово приговорили к 25 годам тюрьмы

Запад бросил своих и намекнул Зеленскому: экс-президента Косово приговорили к 25 годам тюрьмы - 17.09.2026 Украина.ру

Запад бросил своих и намекнул Зеленскому: экс-президента Косово приговорили к 25 годам тюрьмы

Специальный суд по Косово приговорил бывшего премьер-министра и президента этой непризнанной республики Хашима Тачи к 25 годам тюремного заключения, признав его вину в совершении тяжких военных и уголовных преступлений.

2026-09-17T13:45

2026-09-17T13:45

2026-09-17T13:45

эксклюзив

косово

брюссель

югославия

роман мартов

международный уголовный суд (мус)

владимир зеленский

хашим тачи

совет европы

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/11/1083254703_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_8fe2cdefbfc1cc91ba4e86a30e69044d.jpg

Тачи – один из основателей и руководителей Армии освобождения Косово, известный под кличкой "Змей" – осужден за незаконные аресты, пытки и убийства мирных граждан: сербов, цыган и албанцев. Они были совершены во время войны 1998-1999 годов, когда албанские сепаратисты из Косово боролись с правительством Югославии при прямой поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки, Европы и военного блока НАТО.Вместе с вождем косовских националистов осудили еще трех высокопоставленных политиков региона, которые являются его ближайшими политическими соратниками из военной группировки АОК.Бывший спикер сепаратистского парламента Косово Якуп Красничи тоже получил 25 лет тюрьмы, его преемник на этой должности Кадри Весели осужден на 18 лет, а экс-министр общественного порядка Реджеп Селими приговорен к 13 годам заключения.Специальный суд по Косово – особый судебный орган, созданный непризнанной республикой совместно с Европейским союзом, для расследования военных преступлений. Формально он не является международной судебной институцией, но осуществляет свою деятельность в Гааге. А председателем ССК является гражданка Болгарии Екатерина Трендафилова, ранее работавшая в так называемом Международном уголовном суде, подконтрольном чиновникам из Брюсселя.Говоря другими словами, этот суд находится под политическим контролем Европейского союза, который в свое время покровительствовал главарям Армии освобождения Косово и сидел с ними за одним столом, создавая этим преступникам международную легитимность.Тем не менее, европейцы утвердили своим вчерашним любимцам суровые тюремные приговоры. Причем, прокурор Кимберли Уэст требовала осудить Хашима Тачи на 45 лет – учитывая особую тяжесть предъявленных ему обвинений.Преступная деятельность албанских националистов из Косово имела такие масштабы и осуществлялась с такой жестокостью, что оправдать их было попросту невозможно. Западные политики знали об этом с самого начала – еще в те времена, когда они поддерживали банду Хашима Тачи против югославского президента Слободана Милошевича.В 2008 году главный прокурор так называемого Международного трибунала по бывшей Югославии Карла дель Понте обвинила лидеров АОК в торговле человеческими органами, которые заживо вырезали у схваченных сербов – как минимум с 1999 года.А в 2010 году швейцарский депутат Дик Марти представил на заседании комитета Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека специальный доклад о торговле органами, которую координировал Шарип Муджа – политический советник Хашима Тачи, занимаясь этим с ведома своего высокопоставленного шефа.Расследование позволило вскрыть по-настоящему чудовищные злодеяния косовских главарей. По данным Марти, боевики устранили несколько свидетелей преступлений, но некоторые сумели дать показания.Бывший боевик Армии освобождения Косово признался, что участвовал в хирургической операции по извлечению сердца у схваченного серба – отметив, что участники этой группировки проходили специальную подготовку по извлечению органов из человеческих тел. 8 албанцев рассказали о том, как они доставляли похищенных в специальные лагеря, а потом закапывали их трупы – получая по 45 тысяч долларов за голову каждого убитого человека.Сегодня ясно, что жертвами подобных операций стали даже не десятки, а сотни людей, которые официально считаются пропавшими без вести.После натовской оккупации Косово, объявленного Западом независимым государством, этот страшный бизнес осуществлялся прямо под носом у западных военных, которые устроили свои базы на территории отрезанного от Сербии региона. И представители натовского генералитета всякого сомнения знали о том, чем занимаются рядом с ними лидеры самопровозглашенной "республики", которые составили костяк респектабельной Демократической партии Косово.В Приштине работала специальная клиника черных трансплантологов, которую закрыли только в 2008 году – на фоне скандальных признаний Карлы дель Понте. Жертвами проведенных в ней операций стали не только сербы и нелояльные местным националистам албанцы. Среди них оказались жители бывших советских республик, которых завлекали на территорию Косово обманным путем.А прокурор Джонатан Рэйтел сообщил, что незаконно изъятые человеческие органы пересаживали богатым клиентам из Германии, Польши, Израиля и Канады.Даже пропагандистское "Радио "Свобода"*, работающее на деньги западных государств, было вынуждено признать очевидный факт: "Правительства западных стран были осведомлены о причастности высокопоставленных политиков Косово к торговле человеческими органами".Больше того, европейские политики мешали расследованию преступлений Хашима Тачи его высокопоставленных подельников, которые стали лидерами марионеточного косовского государства. В частности, в этом обвиняли министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера, который впоследствии занимался "содействием организации реформ" в украинском здравоохранении.Только в 2020 году, под давлением родственников албанских жертв "Змея", европейские судебные органы и подконтрольный им Специальный суд по Косово начали расследование преступлений Тачи, Красничи, Весели и Селими.Главарям албанских боевиков вменяли в вину убийства политических оппонентов и международную торговлю наркотиками. Потому что бывшие партнеры Запада, которые ранее превозносились европейской прессой как образцовые демократы, стали для Брюсселя обузой и слишком токсичным политическим активом, от которого решили избавиться.Судебный процесс над бандой Тачи продолжался более трех лет. Защита косовских преступников пыталась привлечь в качестве свидетелей все того же Бернара Кушнера, а также бывшего командующего объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларка, руководившего в 1999 году нападением на Югославию и известного американского дипломата Уильяма Уокера, осуществлявшего дипломатическое прикрытие этой агрессии.Потому что вся деятельность Армии освобождения Косово осуществлялась под контролем американцев и европейцев, обещавших боевикам полную индульгенцию за совершенные злодеяния.Однако никто из западных политиков и военных не стал защищать своих косовских подопечных, которых показательно осудили четверть века спустя – желая продемонстрировать мнимую объективность европейского правосудия.Эта история является наглядным уроком для Зеленского и других представителей украинского руководства, которые несут прямую ответственность за многочисленные уголовные и военные преступления.Сегодня они упиваются безнаказанностью, получая всестороннюю поддержку со стороны Брюсселя и Вашингтона, использующих украинских националистов в собственных интересах. Но придет время, и бывшие хозяева без колебаний отдадут их в руки правосудия.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ukraina.ru/20260206/mozhet-li-tramp-poyti-po-stsenariyu-kosovo-khavich-o-yugoslavskom-primere-dlya-ukrainy-i-riskakh-dlya-rossii-1075324995.html

https://ukraina.ru/20240401/1054228728.html

https://ukraina.ru/20260218/kosovskiy-pretsedent-kak-voennye-prestupniki-sozdali-svo-gosudarstvo-na-kostyakh-serbov--1075630029.html

косово

брюссель

югославия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, косово, брюссель, югославия, роман мартов, международный уголовный суд (мус), владимир зеленский, хашим тачи, совет европы, нато