https://ukraina.ru/20260917/pravitelstvo-ukrainy-vydelit-sredstva-na-antidronovuyu-zaschitu-dorog---koretskiy-1083254631.html
Правительство Украины выделит средства на антидроновую защиту дорог - Корецкий
Правительство Украины выделит средства на антидроновую защиту дорог - Корецкий - 17.09.2026 Украина.ру
Правительство Украины выделит средства на антидроновую защиту дорог - Корецкий
Кабмин Украины изыскал средства на пассивную защиту путей снабжения армии. Об этом 17 сентября заявил глава правительства постсоветской республики Сергей Корецкий
2026-09-17T13:46
2026-09-17T13:46
2026-09-17T13:46
новости
украина
сергей корецкий
всу
дороги
инфраструктура
логистика
кабмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078478075_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06b803e4578e354e47d700076740435a.jpg
В украинском правительстве изыскали более $17,5 млн на защиту от дронов."Правительство выделит 789 млн грн из резервного фонда на антидроновую защиту дорог, которые являются приоритетными для обороны и логистики", - заявил премьер-министр Украины.В частности, 357 млн грн направzn Агентству восстановления, еще 432 млн грн – областным военным администрациям прифронтовых регионов. Средства поступят в распоряжение чиновников пяти регионов. "Работы должны начаться безотлагательно и быть завершены как можно быстрее", - подчеркнул глава правительства Украины.Тем временем Украинского военнослужащего будут судить за продажу шести тонн взрывчаткиАктуальное интервью: Алексей Самойлов: ВС России стянули резервы ВСУ к Лиману, чтобы завершить окружение Орехова и ДобропольяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078478075_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd1a444acf2fac1b12df44cb1064f099.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сергей корецкий, всу, дороги, инфраструктура, логистика, кабмин
Новости, Украина, Сергей Корецкий, ВСУ, дороги, инфраструктура, логистика, Кабмин
Правительство Украины выделит средства на антидроновую защиту дорог - Корецкий
Кабмин Украины изыскал средства на пассивную защиту путей снабжения армии. Об этом 17 сентября заявил глава правительства постсоветской республики Сергей Корецкий
В украинском правительстве изыскали более $17,5 млн на защиту от дронов.
"Правительство выделит 789 млн грн из резервного фонда на антидроновую защиту дорог, которые являются приоритетными для обороны и логистики", - заявил премьер-министр Украины.
В частности, 357 млн грн направzn Агентству восстановления, еще 432 млн грн – областным военным администрациям прифронтовых регионов. Средства поступят в распоряжение чиновников пяти регионов.
"Работы должны начаться безотлагательно и быть завершены как можно быстрее", - подчеркнул глава правительства Украины.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.