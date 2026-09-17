Правительство Украины выделит средства на антидроновую защиту дорог - Корецкий - 17.09.2026 Украина.ру
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Правительство Украины выделит средства на антидроновую защиту дорог - Корецкий
Правительство Украины выделит средства на антидроновую защиту дорог - Корецкий - 17.09.2026 Украина.ру
Правительство Украины выделит средства на антидроновую защиту дорог - Корецкий
Кабмин Украины изыскал средства на пассивную защиту путей снабжения армии. Об этом 17 сентября заявил глава правительства постсоветской республики Сергей Корецкий
2026-09-17T13:46
2026-09-17T13:46
новости
украина
сергей корецкий
всу
дороги
инфраструктура
логистика
кабмин
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В украинском правительстве изыскали более $17,5 млн на защиту от дронов."Правительство выделит 789 млн грн из резервного фонда на антидроновую защиту дорог, которые являются приоритетными для обороны и логистики", - заявил премьер-министр Украины.В частности, 357 млн грн направzn Агентству восстановления, еще 432 млн грн – областным военным администрациям прифронтовых регионов. Средства поступят в распоряжение чиновников пяти регионов. "Работы должны начаться безотлагательно и быть завершены как можно быстрее", - подчеркнул глава правительства Украины.Тем временем Украинского военнослужащего будут судить за продажу шести тонн взрывчаткиАктуальное интервью: Алексей Самойлов: ВС России стянули резервы ВСУ к Лиману, чтобы завершить окружение Орехова и ДобропольяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сергей корецкий, всу, дороги, инфраструктура, логистика, кабмин
Новости, Украина, Сергей Корецкий, ВСУ, дороги, инфраструктура, логистика, Кабмин

Правительство Украины выделит средства на антидроновую защиту дорог - Корецкий

13:46 17.09.2026
 
© REUTERS / Serhii Korovainyi
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© REUTERS / Serhii Korovainyi
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Кабмин Украины изыскал средства на пассивную защиту путей снабжения армии. Об этом 17 сентября заявил глава правительства постсоветской республики Сергей Корецкий
В украинском правительстве изыскали более $17,5 млн на защиту от дронов.
"Правительство выделит 789 млн грн из резервного фонда на антидроновую защиту дорог, которые являются приоритетными для обороны и логистики", - заявил премьер-министр Украины.
В частности, 357 млн грн направzn Агентству восстановления, еще 432 млн грн – областным военным администрациям прифронтовых регионов. Средства поступят в распоряжение чиновников пяти регионов.
"Работы должны начаться безотлагательно и быть завершены как можно быстрее", - подчеркнул глава правительства Украины.
Тем временем Украинского военнослужащего будут судить за продажу шести тонн взрывчатки
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