https://ukraina.ru/20260917/zapadnye-sponsory-kievskogo-rezhima-initsiirovali-falsifikatsiyu-v-buche---mid-rf-1083257209.html
Западные спонсоры киевского режима инициировали фальсификацию в Буче - МИД РФ
Западные спонсоры киевского режима инициировали фальсификацию в Буче - МИД РФ - 17.09.2026 Украина.ру
Западные спонсоры киевского режима инициировали фальсификацию в Буче - МИД РФ
Британское правительство сыграло ключевую роль в фальсифицированной истории "бучанской резни". Об этом 17 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-09-17T15:25
2026-09-17T15:25
2026-09-17T15:26
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фейк
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В ходе пресс-конференции председателя Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максима Григорьева и официального представителя МИД России Марии Захаровой были представлены материалы расследования инцидента в городе Буче Киевской области, датированном мартом 2022 года."Уже пора привлекать к ответу тех, кто это фальсифицировал", - сказала Захарова.Представители киевского режима до сих пор не предоставили списков погибших, обратила внимание Захарова. При этом некие имена жертв обозначены на стеле, установленной в Буче.Она обратила внимание на своеобразное поведение западных СМИ в освещении темы Бучи и расследованиях. В отличие от них, в материалах Григорьева содержатся не анонимные интервью, а с указанием персональных данных - имён, адресов и других сведений."В докладе ООН , посвящённой Буче, ничего этого не было", - отметила Захарова.По её данным, в оценках количества жертв в Буче "разброс идёт на порядок - от нескольких десятков до тысяч".По её мнению, продвигавшему фейковую версию "резни в Буче" секретариату ООН "уже не отвертеться" от этой истории. "Это позорное пятно на авторитете ООН придётся смывать долго", - отметила официальный представитель МИД РФ. Также она обратила внимание на связанную с этим дезинформацию, распространявшуюся западными медиахолдингами."Вся история вокруг Бучи - это сплошная и очень наглая фальсификация", - подчеркнула Захарова.По её словам, ключевую роль в этой лживой русофобской истории отвели западным СМИ "по заказу британского правительства". Дипломат отметила, что за погибших жителей фальсификаторы выдавали погибших украинских военнослужащих - в том числе неонацистского батальона, отметившегося в многочисленных военных преступлениях."Инициаторами фальсификации выступили западные спонсоры киевского режима, которых не устраивали на тот момент ведущиеся и ведущиеся очень активно, с выходом на конкретный результат, о чем говорил президент Российской Федерации, российско-украинские стамбульские договоренности и перспектива скорого завершения конфликта", - заявила Захарова.По её словам, фальсификация создавалась коллективно политиками нескольких государств и "в центре этой компашки была Британия", заинтересованная в срыве переговоров по урегулированию украинской проблемы в начале СВО.Григорьев в свою очередь сообщил, что собрано около трёх тысяч свидетельств преступлений киевского режима. В собранных материалах также имеются данные фальсификации "об убитых Россией в Буче". "Неопровержимыми доказательствами фальсификации", подчеркнул Григорьев, является многочисленные интервью и другие материалы, которые собраны и представлены на рассмотрение соответствующих структур, в том числе международных.Он указал, в частности, на подачу "убитыми Россией в Буче" убитых украинскими силовиками. Также "жертвами бучанской резни" подавались мирные граждане, умершие своей смертью в других регионах.Ранее похожие методы фальсификации использовались в Прибалтике. В частности, свидетели и участники событий около телецентра в Вильнюсе указывали на внезапное появление трупов после инцидента в январе 1991 года. Об этом рассказывали литовские националисты - непосредственные участники провокации, литовский диссидент Альгирдас Палецкис (ныне политзаключённый), командовавший Вильнюсским гарнизоном Советской Армии генерал Владимир Усхопчик и другие.Ранее на эту тему: Почему весной 2022 года мы не вошли в Киев, и что было в Буче на самом делеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, буча, украина, россия, мария захарова, киевская область, оон, информационная война, дезинформация, фейк, доклад, мирные жители, военные преступления, всу, британия
Новости, Буча, Украина, Россия, Мария Захарова, Киевская область, ООН, информационная война, дезинформация, фейк, доклад, мирные жители, Военные преступления, ВСУ, Британия
Западные спонсоры киевского режима инициировали фальсификацию в Буче - МИД РФ
15:25 17.09.2026 (обновлено: 15:26 17.09.2026)
Британское правительство сыграло ключевую роль в фальсифицированной истории "бучанской резни". Об этом 17 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В ходе пресс-конференции председателя Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максима Григорьева и официального представителя МИД России Марии Захаровой были представлены материалы расследования инцидента в городе Буче Киевской области, датированном мартом 2022 года.
"Уже пора привлекать к ответу тех, кто это фальсифицировал", - сказала Захарова.
Представители киевского режима до сих пор не предоставили списков погибших, обратила внимание Захарова. При этом некие имена жертв обозначены на стеле, установленной в Буче.
Она обратила внимание на своеобразное поведение западных СМИ в освещении темы Бучи и расследованиях.
В отличие от них, в материалах Григорьева содержатся не анонимные интервью, а с указанием персональных данных - имён, адресов и других сведений.
"В докладе ООН , посвящённой Буче, ничего этого не было", - отметила Захарова.
По её данным, в оценках количества жертв в Буче "разброс идёт на порядок - от нескольких десятков до тысяч".
По её мнению, продвигавшему фейковую версию "резни в Буче" секретариату ООН "уже не отвертеться" от этой истории.
"Это позорное пятно на авторитете ООН придётся смывать долго", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Также она обратила внимание на связанную с этим дезинформацию, распространявшуюся западными медиахолдингами.
"Вся история вокруг Бучи - это сплошная и очень наглая фальсификация", - подчеркнула Захарова.
По её словам, ключевую роль в этой лживой русофобской истории отвели западным СМИ "по заказу британского правительства".
Дипломат отметила, что за погибших жителей фальсификаторы выдавали погибших украинских военнослужащих - в том числе неонацистского батальона, отметившегося в многочисленных военных преступлениях.
"Инициаторами фальсификации выступили западные спонсоры киевского режима, которых не устраивали на тот момент ведущиеся и ведущиеся очень активно, с выходом на конкретный результат, о чем говорил президент Российской Федерации, российско-украинские стамбульские договоренности и перспектива скорого завершения конфликта", - заявила Захарова.
По её словам, фальсификация создавалась коллективно политиками нескольких государств и "в центре этой компашки была Британия", заинтересованная в срыве переговоров по урегулированию украинской проблемы в начале СВО.
Григорьев в свою очередь сообщил, что собрано около трёх тысяч свидетельств преступлений киевского режима. В собранных материалах также имеются данные фальсификации "об убитых Россией в Буче".
"Неопровержимыми доказательствами фальсификации", подчеркнул Григорьев, является многочисленные интервью и другие материалы, которые собраны и представлены на рассмотрение соответствующих структур, в том числе международных.
Он указал, в частности, на подачу "убитыми Россией в Буче" убитых украинскими силовиками.
Также "жертвами бучанской резни" подавались мирные граждане, умершие своей смертью в других регионах.
Ранее похожие методы фальсификации использовались в Прибалтике. В частности, свидетели и участники событий около телецентра в Вильнюсе указывали на внезапное появление трупов после инцидента в январе 1991 года. Об этом рассказывали литовские националисты - непосредственные участники провокации, литовский диссидент Альгирдас Палецкис (ныне политзаключённый), командовавший Вильнюсским гарнизоном Советской Армии генерал Владимир Усхопчик и другие.
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