https://ukraina.ru/20260917/zapadnye-sponsory-kievskogo-rezhima-initsiirovali-falsifikatsiyu-v-buche---mid-rf-1083257209.html

Западные спонсоры киевского режима инициировали фальсификацию в Буче - МИД РФ

Западные спонсоры киевского режима инициировали фальсификацию в Буче - МИД РФ - 17.09.2026 Украина.ру

Западные спонсоры киевского режима инициировали фальсификацию в Буче - МИД РФ

Британское правительство сыграло ключевую роль в фальсифицированной истории "бучанской резни". Об этом 17 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-09-17T15:25

2026-09-17T15:25

2026-09-17T15:26

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В ходе пресс-конференции председателя Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максима Григорьева и официального представителя МИД России Марии Захаровой были представлены материалы расследования инцидента в городе Буче Киевской области, датированном мартом 2022 года."Уже пора привлекать к ответу тех, кто это фальсифицировал", - сказала Захарова.Представители киевского режима до сих пор не предоставили списков погибших, обратила внимание Захарова. При этом некие имена жертв обозначены на стеле, установленной в Буче.Она обратила внимание на своеобразное поведение западных СМИ в освещении темы Бучи и расследованиях. В отличие от них, в материалах Григорьева содержатся не анонимные интервью, а с указанием персональных данных - имён, адресов и других сведений."В докладе ООН , посвящённой Буче, ничего этого не было", - отметила Захарова.По её данным, в оценках количества жертв в Буче "разброс идёт на порядок - от нескольких десятков до тысяч".По её мнению, продвигавшему фейковую версию "резни в Буче" секретариату ООН "уже не отвертеться" от этой истории. "Это позорное пятно на авторитете ООН придётся смывать долго", - отметила официальный представитель МИД РФ. Также она обратила внимание на связанную с этим дезинформацию, распространявшуюся западными медиахолдингами."Вся история вокруг Бучи - это сплошная и очень наглая фальсификация", - подчеркнула Захарова.По её словам, ключевую роль в этой лживой русофобской истории отвели западным СМИ "по заказу британского правительства". Дипломат отметила, что за погибших жителей фальсификаторы выдавали погибших украинских военнослужащих - в том числе неонацистского батальона, отметившегося в многочисленных военных преступлениях."Инициаторами фальсификации выступили западные спонсоры киевского режима, которых не устраивали на тот момент ведущиеся и ведущиеся очень активно, с выходом на конкретный результат, о чем говорил президент Российской Федерации, российско-украинские стамбульские договоренности и перспектива скорого завершения конфликта", - заявила Захарова.По её словам, фальсификация создавалась коллективно политиками нескольких государств и "в центре этой компашки была Британия", заинтересованная в срыве переговоров по урегулированию украинской проблемы в начале СВО.Григорьев в свою очередь сообщил, что собрано около трёх тысяч свидетельств преступлений киевского режима. В собранных материалах также имеются данные фальсификации "об убитых Россией в Буче". "Неопровержимыми доказательствами фальсификации", подчеркнул Григорьев, является многочисленные интервью и другие материалы, которые собраны и представлены на рассмотрение соответствующих структур, в том числе международных.Он указал, в частности, на подачу "убитыми Россией в Буче" убитых украинскими силовиками. Также "жертвами бучанской резни" подавались мирные граждане, умершие своей смертью в других регионах.Ранее похожие методы фальсификации использовались в Прибалтике. В частности, свидетели и участники событий около телецентра в Вильнюсе указывали на внезапное появление трупов после инцидента в январе 1991 года. Об этом рассказывали литовские националисты - непосредственные участники провокации, литовский диссидент Альгирдас Палецкис (ныне политзаключённый), командовавший Вильнюсским гарнизоном Советской Армии генерал Владимир Усхопчик и другие.Ранее на эту тему: Почему весной 2022 года мы не вошли в Киев, и что было в Буче на самом делеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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