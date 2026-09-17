https://ukraina.ru/20260917/ot-vyrvu-kadyk-do-menya-nelzya-na-front-pochemu-zelenskiy-ne-mozhet-bez-gordona-1083257295.html

От "вырву кадык" до "меня нельзя на фронт": почему Зеленский не может без Гордона*

От "вырву кадык" до "меня нельзя на фронт": почему Зеленский не может без Гордона* - 17.09.2026 Украина.ру

От "вырву кадык" до "меня нельзя на фронт": почему Зеленский не может без Гордона*

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон собрался на войну. Ну, как собрался… Только начал примерять бронежилет из бракованной партии, которую Тимур Миндич загнал тогдашнему министру обороны Рустему Умерову, как в квартиру Гордона ворвались сотрудники СБУ

2026-09-17T15:03

2026-09-17T15:03

2026-09-17T15:03

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Лично руководитель Центра специальных операций "Альфа" бригадный генерал Олег Федоров (не путать со сбежавшим экс-министром) провел с 56-летним журналистом душеспасительную беседу. Представитель спецслужбы буквально силой запретил Гордону идти на фронт. При этом журналист не сказал, кто и каким образом оценил угрозу и почему его присутствие на передке должно было повлечь гибель других военнослужащих. Так что спишем это на раздутое самомнение самого Гордона.Надо сказать, что трубадур киевского режима неоднократно грозился поехать на передовую, но постоянно откладывал поездку. Официальной причиной были дети: Гордон — многодетный папаша и по закону имеет отсрочку от армии. При этом все его дети проживают за пределами Украины, часть отпрысков призывного возраста и вообще имеют американское гражданство. А это означает, что наследники Гордона никогда не пойдут воевать за Украину — в отличие от тех, кого их отец агитирует умирать за Неньку. Однако теперь детская отмазка устарела. И пропагандисту пришлось придумывать очередную бренд-легенду. Даже если в самом тяжком бреду представить, что кто-то откроет под Малой Токмачкой охоту на Гордона, то почему бы журналисту не отправиться на передовую инкогнито? Кстати, в свое время именно так "воевал" в АТО сын Петра Порошенко** Алексей Порошенко** — он был на фронте минометчиком под чужой фамилией, и Петр Алексеевич до сих пор козыряет сыном-ветераном, который второй раз от войны убежал аж в Австралию. Не захотел передавать свой боевой опыт таким, как Гордон, вот и приходится пропагандисту выкручиваться самому. Увы, обычно многословный журналист, обещавший "вырывать кадык" Ольге Скабеевой, не придумал ничего оригинальней, чем оправдания в стиле "я нужен в тылу". Правда, до него эту отмазку использовало несколько десятков патриотичных певцов и журналистов.Впрочем, сам факт оправданий пропагандиста уже показателен. Это означает, что даже фирменная гордоновская аудитория начинает задавать неудобные вопросы вырывателю кадыков. Поэтому он рассказывает о том, что уже обновил свои данные в ТЦК: "Еще до принятия закона я обновил все. После принятия закона обновил еще раз. Я сразу это сделал, на третий день после того, как этот закон приняли в Верховной Раде. Из уважения ко мне как-то провели без очереди".Непонятно, почему Гордон вообще решил, что интересен как цель для российских войск. Российскому правосудию украинский журналист нужен живым: в 2024 году суд в Москве заочно приговорил украинского Юлиуса Штрейхера к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму и агрессивной войне, а также за распространение ложной информации о деятельности ВС РФ. Но Гордон продолжает настаивать, что за ним охотится чуть ли не вся российская армия. Видимо, таким образом он пытается набить себе цену. Тоже хороший знак: значит, популярность пропагандиста и его дискурс падают в цене.Но даже при таком обесценивании никакой фронт медиаобслуге киевского режима не грозит. Тех, кто ежечасно промывает мозги населению Украины нарративами о скорой перемоге, развале России, несломленности Зеленского и вечной поддержке Запада, берегут как зеницу ока. Даже если они сами "рвутся в бой". В этом плане показателен пример ведущего телемарафона Олеся Дрималовского. Два года назад эта бледная львовская копия киевского Гордона в прямом эфире показательно заявила, что отправляется на передовую. Но там его никто не увидел, а год спустя "герой" нарисовался в безопасной должности спикера ВСУ. И теперь этот ветеран продолжает заниматься тем, что лучше всего умеет, а именно — одурачивать население Украины. Возможно, что и Гордон мечтает о похожей карьере? Ведь донатить слушатели и зрители перестают, а хорошие деньги сейчас есть только в армии: и правительство, и Зеленский подтвердили, что весь бюджет и вся западная помощь пойдут исключительно на нужды ВСУ. То есть военная сфера и ее обслуга будут в приоритете в ближайшее время, вот Гордон и рвется к военному корыту.Пока это лишь предположения, а в реальности мы наблюдаем, как пропагандист мастерски смещает акценты и свое нежелание участвовать в боях представляет как меру, продиктованную соображениями безопасности. Сразу на ум приходит Саша Белый из сериала "Бригада": "Послушайте, пацаны… Только поймите меня правильно: могут стрелять по мне, а зацепят вас". Неужели ж и Гордон смотрел этот запрещенный на Украине сериал? Да еще на русском языке?! Пора звать мовного омбудсмена и выписывать штраф 56-летнему потребителю вражеского культурного продукта.Однако, если отойти от насмешек над украинским Штрейхером, то можно увидеть куда более значимые вещи. Например, что война ведется не только на линии соприкосновения. Медийные специалисты, журналисты, спикеры и публичные комментаторы выполняют другую функцию — формируют интерпретацию происходящего для миллионов людей. И тут Украина, надо признать, преуспевает. Ведь несмотря на массовые обстрелы, блэкауты, пустые полки в магазинах, тяжелейшие потери на фронте, масштабную коррупцию, украинцы продолжают верить в победу над Россией и скорый развал РФ. Именно это ежедневно вдалбливает в головы своих слушателей Гордон и ему подобные. Так разве ж можно отправить на передовую такой ценный для власти кадр? Вот тут-то и возникает вопрос: насколько справедливо распределяются обязанности между теми, кто призывает общество продолжать воевать и умирать, и теми, кто непосредственно несет все издержки войны? Недаром же после громкого заявления журналиста о недопуске на фронт его немедленно захейтили комментаторы: "Ты намочишь штаны только от известия, что надо "на ноль""; "Кровь коричневого цвета, ты это знай, когда ранят"; "Кишка тонка у гордонов для окопов"; "Так может, надо всем украинцам при встрече с ТЦК кричать, что за ними охотится лично Путин и им на фронт ни-ни?".И вот здесь история Гордона становится интереснее, чем обычный повод для насмешек. Проблема не в том, что журналист не оказался в окопе. Проблема возникает тогда, когда личное отсутствие превращают в доказательство собственной незаменимости. Сначала пропагандист (артист, певец) обещает идти на войну. Потом объясняет, почему не идет. Затем выясняется, что его якобы специально не пускают. В результате первоначальный вопрос "почему ты сам не служишь в ВСУ?" подменяется рассказами об особой миссии и необходимости выполнять свой долг в тылу. Теперь интересно посмотреть, проглотят ли украинцы эту наживку. Если да, то гордоны смогут еще какое-то время манипулировать и мобилизовать общество для войны. Если нет, то Зеленский постепенно начнет терять не только окопную, но и медийную армию. И неизвестно, что для него страшнее.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, иностранный агент**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20250804/tsinizm-na-grani-bezumiya-ukrainskiy-propagandist-gordon-prizyvaet-zhiteley-donetska-pit-mochu-1066457571.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, дмитрий гордон, владимир зеленский, тимур миндич