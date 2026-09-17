Парламентарии США сделали недружественный шаг - Песков - 17.09.2026 Украина.ру
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Парламентарии США сделали недружественный шаг - Песков
Парламентарии США сделали недружественный шаг - Песков - 17.09.2026 Украина.ру
Парламентарии США сделали недружественный шаг - Песков
Принятие парламентариями США нового законопроекта об антироссийских санкциях в России воспринимают как недружественные действия. Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-09-17T13:15
2026-09-17T13:15
новости
сша
россия
кремль
дмитрий песков
линдси грэм
оон
дональд трамп
антироссийские санкции
санкции
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Парламентарии США одобрили законопроект об "адских санкциях" в отношении России и Ирана. Его продвигал сенатор Линдси Грэм*, внезапно умерший в этом году после визита в Киев. Законопроект направлен на подпись президенту США Дональду Трампу."Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям", - сказал Песков в общении с прессой.Ранее он и другие официальные лица России рассказывали журналистам о негативном влиянии "партии войны" в США и Западной Европе, в том числе и в контексте инициированного Грэмом* законопроекта. С принятием этого документа президент США получает полномочия принимать новые ограничительные меры в отношении России и её партнёров. Политологи отмечали, что официальный Вашингтон и ранее не особо учитывал международное право, а санкции на национальном уровне прямо противоречат нормам ООН.* внесен в перечень террористов и экстремистовБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Мир или третья мировая: Украина на развилке судьбы. Хроника событий на утро 17 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, кремль, дмитрий песков, линдси грэм, оон, дональд трамп, антироссийские санкции, санкции
Новости, США, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Линдси Грэм, ООН, Дональд Трамп, антироссийские санкции, санкции

Парламентарии США сделали недружественный шаг - Песков

13:15 17.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по Украине было бы ошибочно, впереди много работы, заявил Песков
‼ Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по Украине было бы ошибочно, впереди много работы, заявил Песков - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
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Принятие парламентариями США нового законопроекта об антироссийских санкциях в России воспринимают как недружественные действия. Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Парламентарии США одобрили законопроект об "адских санкциях" в отношении России и Ирана. Его продвигал сенатор Линдси Грэм*, внезапно умерший в этом году после визита в Киев. Законопроект направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.
"Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям", - сказал Песков в общении с прессой.
Ранее он и другие официальные лица России рассказывали журналистам о негативном влиянии "партии войны" в США и Западной Европе, в том числе и в контексте инициированного Грэмом* законопроекта.
С принятием этого документа президент США получает полномочия принимать новые ограничительные меры в отношении России и её партнёров. Политологи отмечали, что официальный Вашингтон и ранее не особо учитывал международное право, а санкции на национальном уровне прямо противоречат нормам ООН.
* внесен в перечень террористов и экстремистов
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Мир или третья мировая: Украина на развилке судьбы. Хроника событий на утро 17 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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