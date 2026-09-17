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Парламентарии США сделали недружественный шаг - Песков

Парламентарии США сделали недружественный шаг - Песков - 17.09.2026 Украина.ру

Парламентарии США сделали недружественный шаг - Песков

Принятие парламентариями США нового законопроекта об антироссийских санкциях в России воспринимают как недружественные действия. Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-09-17T13:15

2026-09-17T13:15

2026-09-17T13:15

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Парламентарии США одобрили законопроект об "адских санкциях" в отношении России и Ирана. Его продвигал сенатор Линдси Грэм*, внезапно умерший в этом году после визита в Киев. Законопроект направлен на подпись президенту США Дональду Трампу."Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям", - сказал Песков в общении с прессой.Ранее он и другие официальные лица России рассказывали журналистам о негативном влиянии "партии войны" в США и Западной Европе, в том числе и в контексте инициированного Грэмом* законопроекта. С принятием этого документа президент США получает полномочия принимать новые ограничительные меры в отношении России и её партнёров. Политологи отмечали, что официальный Вашингтон и ранее не особо учитывал международное право, а санкции на национальном уровне прямо противоречат нормам ООН.* внесен в перечень террористов и экстремистовБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Мир или третья мировая: Украина на развилке судьбы. Хроника событий на утро 17 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, кремль, дмитрий песков, линдси грэм, оон, дональд трамп, антироссийские санкции, санкции