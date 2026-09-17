https://ukraina.ru/20260917/kiev-v-ogne-nachalas-massirovannaya-raketnaya-ataka-na-ukrainu-1083244490.html

Киев в огне: началась массированная ракетная атака на Украину

Киев в огне: началась массированная ракетная атака на Украину - 17.09.2026 Украина.ру

Киев в огне: началась массированная ракетная атака на Украину

ВС РФ начали массированную ракетную атаку на Киев и другие регионы незалежной, в небе МиГ-31К с "Кинжалами", по целям работают "Калибры" и баллистика. Об этом в ночь на 17 сентября пишут украинские источники и телеграм-канал Украина.ру

2026-09-17T04:13

2026-09-17T04:13

2026-09-17T04:17

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Ранее сообщалось, что ситуацию в Киевском регионе "разогревали" беспилотники, по целям в Одесской области ВС РФ работали "Бандеролями" и управляемыми авиабомбами. Местные каналы также писали о взрывах во временно оккупированном ВСУ Запорожье."МиГ-31К в воздухе! Предположительно, пуск "Кинжала". Баллистические ракеты движутся к Киеву!" — сообщил сразу после 2:00 мск телеграм-канал Украина.ру.Отмечалось, что к столице незалежной летят не менее шести ракет, пуски зафиксированы к Днепропетровской и Харьковской областям, а также к оккупированному ВСУ Запорожью.Вскоре после этого стали поступать сообщения о многочисленных взрывах в Киеве (порядка десяти только за 15 минут) и Запорожье, о полётах очередных групп ракет, о новых взрывах в Маяках Одесской области и в самой Одессе.По информации местных каналов, на левом берегу Киева нет воды, над городом поднимаются столбы дыма. О поражении в Днепровском и Соломенском районах Киева складов и АЗС, а также нежилого здания в Святошинском районе заявил мэр города Виталий Кличко.Ранее сообщалось, что взрывы вновь гремят в Одессе и близлежащих районах на фоне воздушной тревоги в Одесской области, удары наносятся и по Киевскому региону.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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