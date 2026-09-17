Россия и Украина вернули тела погибших военных - 17.09.2026 Украина.ру
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Россия и Украина вернули тела погибших военных
Россия и Украина вернули тела погибших военных - 17.09.2026 Украина.ру
Россия и Украина вернули тела погибших военных
На украино-белорусском пропускном пункте "Новая Гута" прошел обмен телами российских и украинских военнослужащих, сообщает 17 сентября belta.by
2026-09-17T14:17
2026-09-17T14:17
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В ходе процедуры российская сторона передала Украине 252 тела погибших, а украинская сторона вернула 23 тела.Проведение очередного раунда гуманитарной миссии подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. А украинский координационный штаб добавил, что процессу содействовал Международный Комитет Красного Креста.Предыдущий аналогичный обмен на этом же пограничном пункте прошел чуть больше месяца назад, 13 августа. Тогда Киеву передали 261 тело, а Москве — 24. Кроме того, в конце августа на белорусской территории провели несколько этапов освобождения пленных и гражданских лиц.Больше об обменах - в материале Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августа на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, москва, госдума, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Москва, Госдума, Украина.ру

Россия и Украина вернули тела погибших военных

14:17 17.09.2026
 
© Фото : Пресс-служба Владимира Мединского / Перейти в фотобанкРоссия и Украина начали обмен телами погибших солдат
Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© Фото : Пресс-служба Владимира Мединского
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На украино-белорусском пропускном пункте "Новая Гута" прошел обмен телами российских и украинских военнослужащих, сообщает 17 сентября belta.by
В ходе процедуры российская сторона передала Украине 252 тела погибших, а украинская сторона вернула 23 тела.
Проведение очередного раунда гуманитарной миссии подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. А украинский координационный штаб добавил, что процессу содействовал Международный Комитет Красного Креста.
Предыдущий аналогичный обмен на этом же пограничном пункте прошел чуть больше месяца назад, 13 августа. Тогда Киеву передали 261 тело, а Москве — 24. Кроме того, в конце августа на белорусской территории провели несколько этапов освобождения пленных и гражданских лиц.
Больше об обменах - в материале Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августа на сайте Украина.ру.
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