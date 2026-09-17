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Россия и Украина вернули тела погибших военных

Россия и Украина вернули тела погибших военных - 17.09.2026 Украина.ру

Россия и Украина вернули тела погибших военных

На украино-белорусском пропускном пункте "Новая Гута" прошел обмен телами российских и украинских военнослужащих, сообщает 17 сентября belta.by

2026-09-17T14:17

2026-09-17T14:17

2026-09-17T14:17

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В ходе процедуры российская сторона передала Украине 252 тела погибших, а украинская сторона вернула 23 тела.Проведение очередного раунда гуманитарной миссии подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. А украинский координационный штаб добавил, что процессу содействовал Международный Комитет Красного Креста.Предыдущий аналогичный обмен на этом же пограничном пункте прошел чуть больше месяца назад, 13 августа. Тогда Киеву передали 261 тело, а Москве — 24. Кроме того, в конце августа на белорусской территории провели несколько этапов освобождения пленных и гражданских лиц.Больше об обменах - в материале Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августа на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, москва, госдума, украина.ру