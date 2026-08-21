Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё шесть аэропортов - 21.08.2026 Украина.ру
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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё шесть аэропортов
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё шесть аэропортов - 21.08.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё шесть аэропортов
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены ещё в шести аэропортах — Краснодара, Казани, Чебоксар, Самары, Владикавказа, Ижевска, воздушная гавань Нижнего Новгорода работает "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 21 августа сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-08-21T04:11
2026-08-21T04:11
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новости
росавиация
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казань
самара
нижний новгород (аэропорт)
нижегородская область
краснодарский край
татарстан
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Росавиация ввела дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара (Пашковский) в 2:22 мск. Аэропорты Казани и Чебоксар закрыли для полётов в 2:45 мск, Самары (Курумоч) — в 3:08 мск, Владикавказа (Беслан) — в 3:44 мск, Ижевска — в 4:04 мск.Кроме того, аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) в настоящее время принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ранее сообщалось, что Росавиация вечером вечером 20 августа и в ночь на 21 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (22:16 мск), Волгограда (22:41 мск), Пензы, Саратова (23:12 мск).В 1:36 мск аэропорт Пензы был открыт на приём и выпуск воздушных судов. Также отменён режим "по согласованию", введённый ранее в аэропортах Внуково и Домодедово.Ограничения вводятся на фоне объявления опасности (тревоги) по БПЛА. Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, росавиация, краснодар, казань, самара, нижний новгород (аэропорт), нижегородская область, краснодарский край, татарстан, калужская область, волгоградская область, пенза, саратовская область, саратовские авиалинии, внуково, домодедово, московская область, москва, аэропорты, аэропорт, опасность, ограничения, бпла, беспилотники, нижний новгород
Украина.ру, Новости, Росавиация, Краснодар, Казань, Самара, Нижний Новгород (аэропорт), Нижегородская область, краснодарский край, Татарстан, Калужская область, Волгоградская область, Пенза, Саратовская область, Саратовские авиалинии, Внуково, Домодедово, Московская область, Москва, аэропорты, аэропорт, опасность, ограничения, БПЛА, беспилотники, Нижний Новгород

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё шесть аэропортов

04:11 21.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены ещё в шести аэропортах — Краснодара, Казани, Чебоксар, Самары, Владикавказа, Ижевска, воздушная гавань Нижнего Новгорода работает "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 21 августа сообщает в канале на платформе "Макс"
Росавиация ввела дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара (Пашковский) в 2:22 мск. Аэропорты Казани и Чебоксар закрыли для полётов в 2:45 мск, Самары (Курумоч) — в 3:08 мск, Владикавказа (Беслан) — в 3:44 мск, Ижевска — в 4:04 мск.
Кроме того, аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) в настоящее время принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ранее сообщалось, что Росавиация вечером вечером 20 августа и в ночь на 21 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (22:16 мск), Волгограда (22:41 мск), Пензы, Саратова (23:12 мск).
В 1:36 мск аэропорт Пензы был открыт на приём и выпуск воздушных судов. Также отменён режим "по согласованию", введённый ранее в аэропортах Внуково и Домодедово.
Ограничения вводятся на фоне объявления опасности (тревоги) по БПЛА. Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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