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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё шесть аэропортов

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё шесть аэропортов - 21.08.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё шесть аэропортов

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены ещё в шести аэропортах — Краснодара, Казани, Чебоксар, Самары, Владикавказа, Ижевска, воздушная гавань Нижнего Новгорода работает "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 21 августа сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-08-21T04:11

2026-08-21T04:11

2026-08-21T04:11

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Росавиация ввела дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара (Пашковский) в 2:22 мск. Аэропорты Казани и Чебоксар закрыли для полётов в 2:45 мск, Самары (Курумоч) — в 3:08 мск, Владикавказа (Беслан) — в 3:44 мск, Ижевска — в 4:04 мск.Кроме того, аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) в настоящее время принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ранее сообщалось, что Росавиация вечером вечером 20 августа и в ночь на 21 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (22:16 мск), Волгограда (22:41 мск), Пензы, Саратова (23:12 мск).В 1:36 мск аэропорт Пензы был открыт на приём и выпуск воздушных судов. Также отменён режим "по согласованию", введённый ранее в аэропортах Внуково и Домодедово.Ограничения вводятся на фоне объявления опасности (тревоги) по БПЛА. Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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