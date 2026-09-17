https://ukraina.ru/20260917/miroshnik-raskryl-uzhasayuschuyu-chislennost-nasilno-mobilizovannykh-v-vsu-1083256316.html
Мирошник раскрыл ужасающую численность насильно мобилизованных в ВСУ
Мирошник раскрыл ужасающую численность насильно мобилизованных в ВСУ - 17.09.2026 Украина.ру
Мирошник раскрыл ужасающую численность насильно мобилизованных в ВСУ
Насильно мобилизованные составляют 70–75% от численности ВСУ. Об этом 17 сентября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
2026-09-17T14:33
2026-09-17T14:33
2026-09-17T14:33
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По его словам, украинская армия лишается западных профессионалов — многие бегут из подразделений из-за потерь. На их место приходят дешёвые, но плохо подготовленные иностранцы."Картинка поменялась, потому что конфликт высокой интенсивности, очень многие погибли. Профессионалы решили бежать, потому что поняли: там совсем не сафари. Они дезертируют, не хотят участвовать в жёстких противостояниях. И максимально стараются заполнить эту нишу плохо подготовленными, но задешево приезжающими иностранцами", — указал Мирошник.Мирошник также заявил, что Западные спецслужбы причастны к терактам в зоне СВОВ качестве доказательств дипломат привёл книгу бывшего сотрудника СБУ, основателя центра UkrLeaks Василия Прозорова об иностранных наёмниках. В ней представлены документы, сканы приказов и секретных материалов.По словам Мирошника, представители высокого ранга западных спецслужб напрямую участвовали в организации госпереворота на Украине в 2014 году, затем так называемой АТО на Донбассе и провокаций на территории ДНР и ЛНР.Ранее Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ
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новости, россия, украина, донбасс, мирошник, василий прозоров, вооруженные силы украины, сбу
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Мирошник, Василий Прозоров, Вооруженные силы Украины, СБУ
Мирошник раскрыл ужасающую численность насильно мобилизованных в ВСУ
Насильно мобилизованные составляют 70–75% от численности ВСУ. Об этом 17 сентября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
По его словам, украинская армия лишается западных профессионалов — многие бегут из подразделений из-за потерь. На их место приходят дешёвые, но плохо подготовленные иностранцы.
"Картинка поменялась, потому что конфликт высокой интенсивности, очень многие погибли. Профессионалы решили бежать, потому что поняли: там совсем не сафари. Они дезертируют, не хотят участвовать в жёстких противостояниях. И максимально стараются заполнить эту нишу плохо подготовленными, но задешево приезжающими иностранцами", — указал Мирошник.
Мирошник также заявил, что Западные спецслужбы причастны к терактам в зоне СВО
В качестве доказательств дипломат привёл книгу бывшего сотрудника СБУ, основателя центра UkrLeaks Василия Прозорова об иностранных наёмниках. В ней представлены документы, сканы приказов и секретных материалов.
По словам Мирошника, представители высокого ранга западных спецслужб напрямую участвовали в организации госпереворота на Украине в 2014 году, затем так называемой АТО на Донбассе и провокаций на территории ДНР и ЛНР.