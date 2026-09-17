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Мирошник раскрыл ужасающую численность насильно мобилизованных в ВСУ

Мирошник раскрыл ужасающую численность насильно мобилизованных в ВСУ - 17.09.2026 Украина.ру

Мирошник раскрыл ужасающую численность насильно мобилизованных в ВСУ

Насильно мобилизованные составляют 70–75% от численности ВСУ. Об этом 17 сентября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

2026-09-17T14:33

2026-09-17T14:33

2026-09-17T14:33

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По его словам, украинская армия лишается западных профессионалов — многие бегут из подразделений из-за потерь. На их место приходят дешёвые, но плохо подготовленные иностранцы."Картинка поменялась, потому что конфликт высокой интенсивности, очень многие погибли. Профессионалы решили бежать, потому что поняли: там совсем не сафари. Они дезертируют, не хотят участвовать в жёстких противостояниях. И максимально стараются заполнить эту нишу плохо подготовленными, но задешево приезжающими иностранцами", — указал Мирошник.Мирошник также заявил, что Западные спецслужбы причастны к терактам в зоне СВОВ качестве доказательств дипломат привёл книгу бывшего сотрудника СБУ, основателя центра UkrLeaks Василия Прозорова об иностранных наёмниках. В ней представлены документы, сканы приказов и секретных материалов.По словам Мирошника, представители высокого ранга западных спецслужб напрямую участвовали в организации госпереворота на Украине в 2014 году, затем так называемой АТО на Донбассе и провокаций на территории ДНР и ЛНР.Ранее Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ

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новости, россия, украина, донбасс, мирошник, василий прозоров, вооруженные силы украины, сбу